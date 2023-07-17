Зеленский заявил о намерении Украины продолжить вывоз зерна без участия в сделке России

К нам обратились компании, которые являются собственниками кораблей. Они сказали, что готовы продолжить перевозку зерна, если Украина готова отпускать, а Турция будет пропускать

Украина намерена оставаться в зерновой сделке, в Киеве заявляют о планах продолжить вывозить зерно с помощью иностранных судов без участия России. Как заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, для этого Украине необходимо только согласие Турции и ООН.Россия официально уведомила ООН о закрытии черноморской инициативы, решение окончательное. Одновременно Международная морская организация ООН получила от России официальное письмо с отзывом гарантий безопасности судоходства в Черном море. Как пишут западные СМИ, это приведет к тому, что страховые компании перестанут страховать суда, которые попытаются зайти в порты Украины.На этом фоне Зеленский делает "громкое" заявление о том, что Украина намерена самостоятельно организовать вывоз зерна, необходимо только согласие Турции на пропуск кораблей, а также ООН на саму сделку. Также в Киеве выдали желаемое за действительное, говоря о том, что компании, владеющие кораблями, якобы напрямую обратились к Украине с просьбой восстановить сделку. По словам Зеленского, они готовы идти на риск ради украинского зерна.- приводит офис президента слова Зеленского.Между тем, как сообщает Reuters, западные страховые компании начинают рассматривать вопрос замораживания страхового покрытия для любых судов, желающих отправиться на Украину. По данным издания, это касается не только участвовавших в зерновой сделке, но всех остальных. Отзыв гарантий России и закрытие безопасного коридора несут слишком большие риски.