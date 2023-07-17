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Зеленский заявил о намерении Украины продолжить вывоз зерна без участия в сделке России

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Зеленский заявил о намерении Украины продолжить вывоз зерна без участия в сделке России

Украина намерена оставаться в зерновой сделке, в Киеве заявляют о планах продолжить вывозить зерно с помощью иностранных судов без участия России. Как заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, для этого Украине необходимо только согласие Турции и ООН.


Россия официально уведомила ООН о закрытии черноморской инициативы, решение окончательное. Одновременно Международная морская организация ООН получила от России официальное письмо с отзывом гарантий безопасности судоходства в Черном море. Как пишут западные СМИ, это приведет к тому, что страховые компании перестанут страховать суда, которые попытаются зайти в порты Украины.

На этом фоне Зеленский делает "громкое" заявление о том, что Украина намерена самостоятельно организовать вывоз зерна, необходимо только согласие Турции на пропуск кораблей, а также ООН на саму сделку. Также в Киеве выдали желаемое за действительное, говоря о том, что компании, владеющие кораблями, якобы напрямую обратились к Украине с просьбой восстановить сделку. По словам Зеленского, они готовы идти на риск ради украинского зерна.

К нам обратились компании, которые являются собственниками кораблей. Они сказали, что готовы продолжить перевозку зерна, если Украина готова отпускать, а Турция будет пропускать

- приводит офис президента слова Зеленского.

Между тем, как сообщает Reuters, западные страховые компании начинают рассматривать вопрос замораживания страхового покрытия для любых судов, желающих отправиться на Украину. По данным издания, это касается не только участвовавших в зерновой сделке, но всех остальных. Отзыв гарантий России и закрытие безопасного коридора несут слишком большие риски.
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37 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:47
    +1
    Продолжить можно и без России... Вот только как...???
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:50
      -3
      Цитата: Lev_Russia
      Продолжить можно и без России... Вот только как...???

      Если турки захотят они смогут это устроить. РФ слишком зависит сегодня от Турции, что бы атаковать турецкие корабли.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:57
        +7
        Цитата: Арон Заави
        Если турки захотят они смогут это устроить.

        Достаточно долбануть по терминалам. Биндюжники не справятся.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:00
          +2
          Цитата: Румaтa
          Цитата: Арон Заави
          Если турки захотят они смогут это устроить.

          Достаточно долбануть по терминалам. Биндюжники не справятся.

          Это вариант.
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 17:58
        +7
        Цитата: Арон Заави
        РФ слишком зависит сегодня от Турции, что бы атаковать турецкие корабли.

        Зачем России атаковать турецкие корабли...что за бред?
        Как вариант какой то турецкий корабль напорется на морскую мину которыми щедро нашпиговали побережье Одессы нацисты Украины. hi
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:02
          -2
          Цитата: Леха с Андроида.
          Цитата: Арон Заави
          РФ слишком зависит сегодня от Турции, что бы атаковать турецкие корабли.

          Зачем России атаковать турецкие корабли...что за бред?
          Как вариант какой то турецкий корабль напорется на морскую мину которыми щедро нашпиговали побережье Одессы нацисты Украины. hi

          Пока никто не нарвался.
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Сегодня, 18:05
            +6
            Цитата: Арон Заави
            Пока никто не нарвался.

            Вот именно что пока...но все под Аллахом ходим,ему может не понравиться турецкое двуличие. request... помидорами Эрдоган уже не отделается.
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 18:06
            +3
            Арон - болгары нашли мину корпусом своего корабля,удачно кстати.Пока искал фото болгар ,оказывается первый пострадал румынский тральщик или земснаряд ,но не утонул.
          3. ian
            ian Сегодня, 18:07
            +3
            Цитата: Арон Заави
            Пока никто не нарвался.

            Ну так пока Россия "коридор обеспечивала". А теперь перестала. Мало ли что в этот коридор течение или еще кто принесет... Кто отвечать будет?
          4. paul3390
            paul3390 Сегодня, 18:13
            0
            Как говорит старинная арабская поговорка - судьба человека подобна слезинке на реснице Аллаха... wink
        2. Oscar Mike
          Oscar Mike Сегодня, 18:23
          -3
          Цитата: Леха с Андроида.

          Зачем России атаковать турецкие корабли...что за бред?
          Как вариант какой то турецкий корабль напорется на морскую мину которыми щедро нашпиговали побережье Одессы нацисты Украины. hi

          Думаешь, турки такое молча проглотят? Командование турецким флотом в таком случае даже разрешения у Эрдогана просить не будет. Просто потопят какой-нибудь корабль и все это молча схавают, как это было с бомбардировщиком.
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 18:18
        -1
        РФ слишком зависит сегодня от Турции

        А обратное - не верно? Представим на секунду, что мы тоже озлобились и перекрыли османам газ, туристов, торговлю с нами, ну и тд, по полной. Чё будет с Сиятельной Портой? Мы-то точно выживем, а турки? У них и так экономика на ладан дышит.. Так что это ещё вопрос, кто от кого больше зависит-то.. Только конечно для такого шага надо лидера настоящего. Чтобы имел в штанах фаберже жёстко отстаивать интересы России, а не играть со всеми подряд поддавки..
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 18:25
          0
          Цитата: paul3390
          и перекрыли османам газ, туристов, торговлю с нами, ну и тд, по полной.

          все упрется в продажность эрдогаши и "щедрость" матрасов, если матрасы пообещают больше, эрдогаша продастся не глядя, при чем не дадут, а именно пообещают
          кстати последние телодвижения "султана" говорят о том что он уже, снимает портки - шведов простил и с матрасами опять задружился
      4. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:19
        0
        Цитата: Арон Заави
        Если турки захотят они смогут это устроить.

        что именно?
        проблема в том что ели нет порта, то и нет возможности загрузить зерно
      5. businessv
        businessv Сегодня, 18:20
        0
        Цитата: Арон Заави
        РФ слишком зависит сегодня от Турции, что бы атаковать турецкие корабли.

        Турецкий флот значительно мощнее и больше нашего черноморского, поэтому отважные гении МО и ГШ никогда не дадут команды на атаку.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 18:26
          0
          Цитата: businessv
          никогда не дадут команды на атаку.

          кого атаковать, а главное зачем?!!!!!
          по зерновой сделке РФ не трогала порты Одессы и Николаева, а если нет портов то и караванов с зерном то же нет
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:50
      +4
      Зеленский похоже договорился с Нептуном о поставках зерна на дно Чёрного моря.
  2. Born
    Born Сегодня, 17:49
    +11
    Сейчас все смеются, а через месяц выяснится что и правда можно) сколько раз уже так было
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:59
      +5
      Цитата: Born
      через месяц выяснится что и правда можно) сколько раз уже так было

      Ж/Д+АВТОТРАНСПОРТ+РЕНИ
    2. Oscar Mike
      Oscar Mike Сегодня, 18:26
      0
      Цитата: Born
      Сейчас все смеются, а через месяц выяснится что и правда можно) сколько раз уже так было

      Ещё и слухи ходили, что сделка будет обеспечиваться турецким флотом. Эрдоган хитрый чёрт, вырулит эту ситуацию в пользу Турции.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:50
    -2
    Украина намерена оставаться в зерновой сделке, в Киеве заявляют о планах продолжить вывозить зерно с помощью иностранных судов без участия России. Как заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, для этого Украине необходимо только согласие Турции и ООН.

    На мнения (официальные) США, Великобритании в Киеве решили публично покласть своё независимое?
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:51
    0
    К нам обратились компании, которые являются собственниками кораблей. Они сказали, что готовы продолжить перевозку зерна, если Украина готова отпускать, а Турция будет пропускать

    - приводит офис президента слова Зеленского.

    Неужели Урсула и Ко настолько бесстрашны ?! request
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:51
    +16
    Долбите порты, и надобность в Турции в судах в зеленском в оон и т.д. сама собой отпадёт
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:51
    0
    Да будет сделка работать. .
    Паника отменяется.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:55
    +8
    Цитата: Арон Заави

    Если турки захотят они смогут это устроить. РФ слишком зависит сегодня от Турции, что бы атаковать турецкие корабли.

    А Турция от России не?)) Эта палка о двух концах. Турция не так давно прочувствовала, что такое напряжённые отношения с Россией. Да и турецкая экономика сейчас далеко не в лучшем положении.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:04
      0
      Вывезут зерно, потеряют туризм и атомную станцию. Газ - под вопросом, тут всем выгодно, но скидки точно.

      Думаю, зерно того не стоит
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 18:18
        +1
        Цитата: parabyd
        Вывезут зерно, потеряют туризм и атомную станцию. Газ - под вопросом, тут всем выгодно, но скидки точно.

        Думаю, зерно того не стоит

        Вот пусть и думают. Но в теории могут и вывезти.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:55
    +5
    Вот даже интересно как это будет выглядеть,сопроводят они балкер( без досмотра,привезёт он 100500 танков до Одессы ),как долго он будет разгружаться и дадут ли ему разгрузиться.Страховщики ,запросит неимоверную страховку от владельца судна в таком случае или вообще её не оформят..На что хозяин судна скажет ,сделка умерла так умерла.По крайней мере порты Украины свободны для наших ударов с сегодняшнего дня.
  9. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 17:57
    +5
    После сегодняшнего терракта порты Одессы и Николаева должны лежать в руинах...
    1. james
      james Сегодня, 18:03
      +2
      Но не будут, сказала администрация сайта
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:05
      +2
      Цитата: Sergei Timofeich
      После сегодняшнего терракта порты Одессы и Николаева должны лежать в руинах...

      Почему терракта? У вас война.Это такой же удар по инфраструктуре, как ваши удары по трасформаторам Украины. Не считаете же Вы их террактом?
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:20
      -1
      Цитата: Sergei Timofeich
      После сегодняшнего терракта

      не порите чушь, вы не понимаете, что вы сейчас назвали терактами удары России по инфраструктуре шумерии
  10. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 18:03
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Вот даже интересно как это будет выглядеть,сопроводят они балкер( без досмотра,привезёт он 100500 танков до Одессы ),как долго он будет разгружаться и дадут ли ему разгрузиться.Страховщики ,запросит неимоверную страховку от владельца судна в таком случае или вообще её не оформят..На что хозяин судна скажет ,сделка умерла так умерла.По крайней мере порты Украины свободны для наших ударов с сегодняшнего дня.

    Ага. А вот меня интересует, что обратным рейсом судно на борт возмёт.
    А так, конечно. Топить. Ибо 2 километра и двести метров бездны в придачу, универсальный гроб. Чёрное Море даже не чихнёт.
  11. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 18:12
    +3
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Sergei Timofeich
    После сегодняшнего терракта порты Одессы и Николаева должны лежать в руинах...

    Почему терракта? У вас война.Это такой же удар по инфраструктуре, как ваши удары по трасформаторам Украины. Не считаете же Вы их террактом?

    Знаете Арон, я вас даже зауважал.
    Интелегентно вы выразились. Вот у меня кроме матов и молитв ничего на языке не вертелось.
    Молодец. Если хотели удивить то у вас получилось. Снимаю шляпу hi
    --
    Вот так бы все писали.

    P.S. Детям Давида за вас будет не стыдно.
  12. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 18:13
    +3
    Мы же судя по всему не собираемся останавливать зерновозы. Просто перестаем предоставлять гарантии. Раньше это звучало многозначительно , поскольку считалось , что это означает "случайное" поражение "по ошибке". Так действуют США, так редко, но действовал СССР, после чего на некоторое время хватало слов. И корабли останавливались. Сейчас все уверены, что мы стрелять по нейтралам в украинских водах не будем.
    Чем дольше мы тянем с реализацией угроз , открытых и иносказательных, тем в итоге более жестоко придется действовать.
  13. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 18:16
    -1
    Цитата: старпом Лом
    Мы же судя по всему не собираемся останавливать зерновозы. Просто перестаем предоставлять гарантии. Раньше это звучало многозначительно , поскольку считалось , что это означает "случайное" поражение по ошибке. Так действуют США, так редко, но действовал СССР, после чего на некоторое время хватало слов. И корабли останавливались. Сейчас все уверены, что мы стрелять по нейтралам в украинских водах не будем.
    Чем дольше мы тянем с реализацией угроз , открытых и иносказательных, тем в итоге более жестоко придется действовать.

    Всё верно. Топить.
    Вопрос однако не раскрыт - что суда везут обратным рейсом?
    Это интересный вопрос.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:25
    -1
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Lev_Russia
    Продолжить можно и без России... Вот только как...???

    Если турки захотят они смогут это устроить. РФ слишком зависит сегодня от Турции, что бы атаковать турецкие корабли.

    Нам не требуется атаковать турецкий флот: достаточно уничтожить порт Одесса или торпедировать пару транспортов, можем как вариантустановить мины стех же подлодок.