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На Донбассе ликвидирован очередной командир нацбата с позывным «Варвар»

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На Донбассе ликвидирован очередной командир нацбата с позывным «Варвар»

В районе Артемовска на Донбассе ликвидирован очередной командир нацбата – некий Анатолий Тегза с позывным «Варвар». Он возглавлял батальон националистов «Карпатская Сечь».

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил родной брат погибшего боевика.

Он написал, что ликвидация Тегзы произошла в зоне проведения спецоперации в прошлую пятницу. В тот день подразделение под его командованием очутилось под огнем российской артиллерии. Брат боевика утверждает, что во время обстрела он помогал своим раненым «побратимам», служившим в «Карпатской Сечи» и в другом подразделении.

К большому сожалению, живым не вернулся

- написал о гибели нациста его брат.

Telegram-канал батальона «Карпатская Сечь» также сообщил о гибели своего командира. Там было отмечено, что гораздо раньше Тегза получил награду «Золотой крест» за участие в боях, которые тоже проходили в районе Артемовска.

Как ранее сообщал в интервью агентству RT бывший американский наемник Джон Макинтайр, служивший в ВСУ, а затем перешедший на сторону ВС России, боевики ряда украинских националистических вооруженных формирований, в том числе «Карпатской Сечи», были замешаны в пытках и убийствах российских военнопленных.

Вчера также появилась информация о гибели известного боевика. Речь идет об Алексее Дяговце, который до своего вступления в украинскую армию возглавлял один из отделов Управления Национальной полиции Черниговской области.
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8 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:58
    +3
    Ну и замечательно... "Варвар" - он и в Украине варвар...
    Вы не ищите благородство –
    Он не способен на него...
    В душе его сплошное скотство,
    И нет там больше ничего...
    Нет состраданья, сожаленья,
    Стыда и совести там нет,
    Есть лишь тупое озлобленье,
    Что насаждалось много лет...
    Он ненавидит всех, кто мыслит
    И говорит не так как он...
    Он в догмы верит, а не в смыслы,
    И в силу мышц, а не в закон...
    Он унижает с наслажденьем,
    Всех, не похожих на него...
    И никакого снисхожденья
    Нет у него ни для кого...
  2. Aken
    Aken Сегодня, 17:59
    0
    Брат боевика утверждает, что во время обстрела он помогал своим раненым «побратимам»,

    Санитар, короче. Медсестёр.
  3. ian
    ian Сегодня, 18:00
    +1
    Сдох максим и хрен с ним. Стоило бы из чего целую статью сочинять....
    А сколько наших комбатов, ротных, взводных мы потеряли за последнее время? Хоть об одном из них здесь было упоминание? Своих надо поминать.....
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:01
    +3
    Хороший нацист-мертвый нацист...чем больше их к Бандере отправится тем лучше.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 18:07
    +3
    К "золотому кресту" для коллекции-деревянный,или не крест-кол?
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:24
    0
    Награда нашла "героя"...
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:26
    0
    ликвидирован очередной командир нацбата – некий Анатолий Тегза с позывным «Варвар».
    Одним дикарем меньше, а может и не одним. recourse
  8. mimolet
    mimolet Сегодня, 18:26
    0
    КТО-ТО НА НЕБО, А ЭТИ ТУДА. МЫ ТОЖЕ СОЖАЛЕЕМ. Что когда-то милые - и всех любящие - мальчики Толя и Лёша, подросли и решили стать нацистами, мучить, пытать и убивать наших людей. С закономерным концом. ЧЕРНЬ - ВО ТЬМУ. За победу!