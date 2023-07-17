В районе Артемовска на Донбассе ликвидирован очередной командир нацбата – некий Анатолий Тегза с позывным «Варвар». Он возглавлял батальон националистов «Карпатская Сечь».
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил родной брат погибшего боевика.
Он написал, что ликвидация Тегзы произошла в зоне проведения спецоперации в прошлую пятницу. В тот день подразделение под его командованием очутилось под огнем российской артиллерии. Брат боевика утверждает, что во время обстрела он помогал своим раненым «побратимам», служившим в «Карпатской Сечи» и в другом подразделении.
К большому сожалению, живым не вернулся
- написал о гибели нациста его брат.
Telegram-канал батальона «Карпатская Сечь» также сообщил о гибели своего командира. Там было отмечено, что гораздо раньше Тегза получил награду «Золотой крест» за участие в боях, которые тоже проходили в районе Артемовска.
Как ранее сообщал в интервью агентству RT бывший американский наемник Джон Макинтайр, служивший в ВСУ, а затем перешедший на сторону ВС России, боевики ряда украинских националистических вооруженных формирований, в том числе «Карпатской Сечи», были замешаны в пытках и убийствах российских военнопленных.
Вчера также появилась информация о гибели известного боевика. Речь идет об Алексее Дяговце, который до своего вступления в украинскую армию возглавлял один из отделов Управления Национальной полиции Черниговской области.