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Советник президента США: Мы стремимся избежать отправки американских солдат на Украину

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Советник президента США: Мы стремимся избежать отправки американских солдат на Украину

Главной позицией американского правительства по вооруженному конфликту на Украине является стремление избежать Третьей мировой войны, а также отправки американских солдат сражаться с российской армией. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.


По словам Салливана, позиция США ограничивается обеспечением поддержки Украины без прямого участия в боевых действиях подразделений американской армии. Эта позиция останется неизменной на протяжении всего хода конфликта.

Салливан также добавил, что вопрос о членстве Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе обсуждению не подлежит. Советник президента США полагает, что Украина неминуемо вступит в альянс, несмотря на то, что Киев не получил конкретного приглашения.

В комментарии американскому телеканалу CNN Салливан также отметил, что уже в ближайшие недели в странах Евросоюза может начаться программа подготовки украинских летчиков по управлению американскими истребителями F-16. Вашингтон готов предоставить все необходимые для этого средства и разрешения.

Кроме того, Салливан заявил, что американские власти уверены, что поставки украинской армии кассетных боеприпасов никак не отразятся на моральном авторитете США.

Салливан также уточнил, что после поставок кассетных боеприпасов Киеву Пентагон планирует вместо восстановления собственных запасов вооружений данного типа увеличить запасы артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
Использованы фотографии:
Wikipedia/US Army
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14 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 19:11
    0
    Шерифа не волнует смерть аборигенов... А вот своих на смерть посылать, так это уже другое...
    1. frruc
      frruc Сегодня, 19:18
      +1
      По словам Салливана,..... без прямого участия в боевых действиях подразделений американской армии.

      Брешет собака. Граждан сша в зоне боевых действий там предостаточно (наемников, советников, разных "волонтеров", инженерного и технического персонала)
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:15
    -1
    Ток что прочитал, что псковкий губернатор предложил снести памятник Владимиру Ильичу и на том месте фонтан организовать.
    Патриот?
    1. Михаил Шаманов
      Михаил Шаманов Сегодня, 19:22
      +2
      Может и патриот. Я как донской казак, не возражаю.
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 19:59
      0
      В смысле Ленину?
      --
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 19:15
    0
    "Nous cherchons à éviter ",
    "Sans implication directe
    En clair :
    Cela arrivera
    Ils sont déjà derrière la chair à canon...
    La 3 ème guerre mondiale est déjà la mais les "masses" ne s'en rendent pas encore compte...
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:18
    +4
    Это называется, чужими руками каштаны из огня таскать.
    Цель давно ясна, как божий день:
    - войной на Украине, уничтожить физически как можно больше русских, без учёта расходов украинского человеческого материала
    - измотать и заставить надорваться финансовую и экономическую систему России, через это вызвать внутренние проблемы. Если удастся, смена власти и, как следствие, раскол страны
    - уничтожить конкурента, Евросоюз
    - продемонстрировать всему миру, а особенно Китаю, что бывает за неповиновение Гегемону
    - поднять экономику Америки и её авторитет.
    Это так, на вскидку...
    А Салливан может рассказывать что угодно.
    Да, сама Украина, как страна, абсолютно никого не волнует. Это инструмент, руках американского "специалиста".
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:18
    0
    А мы, в Псковской области, предлагаем убрать памятник Ленину и фонтан там установить. Что бы слава действующего губернатора затмила славу Турчака.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 20:12
      0
      У вас пяточок с экрана торчит ...пскович ).
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:25
    0
    Цитата: Fangaro
    А мы, в Псковской области, предлагаем убрать памятник Ленину и фонтан там установить. Что бы слава действующего губернатора затмила славу Турчака.

    Жаркенько? Уж определитесь, вы предлагаете или губернатор.
  7. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 19:26
    0
    По словам Салливана, позиция США ограничивается обеспечением поддержки Украины без прямого участия в боевых действиях подразделений американской армии.

    А Пэтротами и прочей американской лабудой на Украине наверное наёмники из "Буркина-Фасо" управляют?
    Эта позиция останется неизменной на протяжении всего хода конфликта.

    Тоже сомнительное утверждение. Чем ближе к президенским выборам дремучего деда Бидона, тем больше его кукловоды будут повышать ставки, чтобы совсем не обделаться.
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 19:53
    +1
    Советник президента США: Мы стремимся избежать отправки американских солдат на Украину

    Значит готовят экспедиционный корпус, верный признак, делают противоположное тому о чем говорят.
    Ждем гостей, продолжая снабжать их нефтью, газом и зерном, чтобы в пути не поиздержались.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:15
    0
    Я про то и пишу что пора готовить армию. Пусть отпарвляют. Ну заодно давайте по ним ударим ядерным оружием. Нет США нет проблем. Может пора снести америку? Нет США нет проблем.
    Тут была идея что вот в Сирии под землей рыли проходы, чтобы не сделать под США такие проходы. Буравчика пустить и пусть бы ры тунель
    Америку надо предпредить что мы можем ударить всем ядерным оружием.
    У нас армии нет, бить не чем. Ракеты надо совершенствовать.
    Они не отправят, но думают.
    Можно было польше бить они ведь партиями оружие на украину отправляют
    Мы не можем уничтожить ВСУ, их склады в польше. Чтобы лишь их складов нужно наступать в район львова.
  10. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:32
    0
    На самом деле они туда много кого не официально отправляют. Есть знакомый с которым иногда общаюсь, живет за границей, он общалсяс человеком из Польши каким то офицером полиции, он сказал их отправляли на Украину. Не официально их отправляют туда.