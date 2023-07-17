Советник президента США: Мы стремимся избежать отправки американских солдат на Украину

Главной позицией американского правительства по вооруженному конфликту на Украине является стремление избежать Третьей мировой войны, а также отправки американских солдат сражаться с российской армией. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.По словам Салливана, позиция США ограничивается обеспечением поддержки Украины без прямого участия в боевых действиях подразделений американской армии. Эта позиция останется неизменной на протяжении всего хода конфликта.Салливан также добавил, что вопрос о членстве Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе обсуждению не подлежит. Советник президента США полагает, что Украина неминуемо вступит в альянс, несмотря на то, что Киев не получил конкретного приглашения.В комментарии американскому телеканалу CNN Салливан также отметил, что уже в ближайшие недели в странах Евросоюза может начаться программа подготовки украинских летчиков по управлению американскими истребителями F-16. Вашингтон готов предоставить все необходимые для этого средства и разрешения.Кроме того, Салливан заявил, что американские власти уверены, что поставки украинской армии кассетных боеприпасов никак не отразятся на моральном авторитете США.Салливан также уточнил, что после поставок кассетных боеприпасов Киеву Пентагон планирует вместо восстановления собственных запасов вооружений данного типа увеличить запасы артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.