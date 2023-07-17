Глава Запорожской области Балицкий: Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ в районе Времевского выступа

По ситуации на Запорожском направлении контрудара ВСУ: обстановка остается стабильно напряженной, противник сконцентрировал усилия на восстановлении боеспособности. На Времевском направлении противник предпринял попытку прорвать передний край нашей обороны, успехов противник не достиг. (...) Грамотными действиями наших ребят был отсечен основной путь подхода и отхода противника

Российские войска ликвидировали попытку прорыва ВСУ в районе Времевского выступа, противник отступил, понеся большие потери. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.Согласно данным, предоставленным губернатором, противник попытался прорвать переднюю линию обороны в районе Времевского выступа, но обороняющиеся на данном участке подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова сумели не только остановить продвижение штурмовиков ВСУ, но и выявили пути подхода-отхода, тем самым отсекли наступающих от резервов и уничтожили.- написал Балицкий в своем ТГ-канале.Подтверждают эту информацию и военкоры со ссылкой на сообщения с передовой. В районе того же Старомайорска, который так усиленно штурмовали ВСУ, ОБТФ "Каскад" и подразделения российской армии на подходах к селу накрыли колонну украинской бронетехники, уничтожив до двух взводов всушников. Населенный пункт продолжает контролироваться российскими силами.Еще одну группу ВСУ на MRAP MaxxPro накрыла 127 дивизия ВС России. В итоге до линии обороны не добралась ни одна бронемашина ВСУ, часть была уничтожена на подходе и при попытке отступить, другая ретировалась, бросая раненых всушников.