Нам можно, конечно, найти вариант, когда можно не называть военную базу именно базой. Пусть это будет, например, центр взаимодействия и обмена опытом. Но только зачем? Надо просто убрать ограничения, которые уже утратили актуальность. Нужно убрать спекуляции.

Перед началом намеченной на завтра, 18 июля, очередной встречей в так называемом формате «Рамштайн» глава украинского министерства обороны выступил с новой «прогрессивной» инициативой. И связана эта инициатива с попыткой втянуть в войну против России иностранные войска.В НАТО Украину не приняли, чётких временных рамок для вступления не обозначили, а потому в Киеве генерируют альтернативные идеи того, как же всё-таки втянуть НАТО непосредственно в вооружённый конфликт – так, чтобы воевал альянс не только советниками и инструкторами, предоставлением военной техники и разведданных, но и массовым личным составом.Предложение Резникова состоит в разрешении на размещение на украинской территории иностранных военных баз. По словам Резникова, для этого «необходимо подобрать подходящую юридическую формулу.Глава украинского Минобороны:По словам Резникова, для этого можно поменять конституцию Украины. Как он выразился, «поменять всего одну статью».Согласятся ли партнёры Украины с тем, чтобы в данной ситуации разместить на украинской территории свои военные базы, вопрос пока открытый.