Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на Украине

Перед началом намеченной на завтра, 18 июля, очередной встречей в так называемом формате «Рамштайн» глава украинского министерства обороны выступил с новой «прогрессивной» инициативой. И связана эта инициатива с попыткой втянуть в войну против России иностранные войска.
В НАТО Украину не приняли, чётких временных рамок для вступления не обозначили, а потому в Киеве генерируют альтернативные идеи того, как же всё-таки втянуть НАТО непосредственно в вооружённый конфликт – так, чтобы воевал альянс не только советниками и инструкторами, предоставлением военной техники и разведданных, но и массовым личным составом.
Предложение Резникова состоит в разрешении на размещение на украинской территории иностранных военных баз. По словам Резникова, для этого «необходимо подобрать подходящую юридическую формулу.
Глава украинского Минобороны:
Нам можно, конечно, найти вариант, когда можно не называть военную базу именно базой. Пусть это будет, например, центр взаимодействия и обмена опытом. Но только зачем? Надо просто убрать ограничения, которые уже утратили актуальность. Нужно убрать спекуляции.
По словам Резникова, для этого можно поменять конституцию Украины. Как он выразился, «поменять всего одну статью».
Согласятся ли партнёры Украины с тем, чтобы в данной ситуации разместить на украинской территории свои военные базы, вопрос пока открытый.