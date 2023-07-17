Военное обозрение
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Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на Украине

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Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на Украине

Перед началом намеченной на завтра, 18 июля, очередной встречей в так называемом формате «Рамштайн» глава украинского министерства обороны выступил с новой «прогрессивной» инициативой. И связана эта инициатива с попыткой втянуть в войну против России иностранные войска.


В НАТО Украину не приняли, чётких временных рамок для вступления не обозначили, а потому в Киеве генерируют альтернативные идеи того, как же всё-таки втянуть НАТО непосредственно в вооружённый конфликт – так, чтобы воевал альянс не только советниками и инструкторами, предоставлением военной техники и разведданных, но и массовым личным составом.

Предложение Резникова состоит в разрешении на размещение на украинской территории иностранных военных баз. По словам Резникова, для этого «необходимо подобрать подходящую юридическую формулу.

Глава украинского Минобороны:

Нам можно, конечно, найти вариант, когда можно не называть военную базу именно базой. Пусть это будет, например, центр взаимодействия и обмена опытом. Но только зачем? Надо просто убрать ограничения, которые уже утратили актуальность. Нужно убрать спекуляции.

По словам Резникова, для этого можно поменять конституцию Украины. Как он выразился, «поменять всего одну статью».

Согласятся ли партнёры Украины с тем, чтобы в данной ситуации разместить на украинской территории свои военные базы, вопрос пока открытый.
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18 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 19:23
    +6
    Размещении натовских баз на территории Украины равносильно объявлению войны России... А вот НАТО это надо...???
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:23
    +2
    Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на Украине


    Вчера Арестович топил за дерибан Украины,кому 20 % ,кому ещё сколько отдать рассказывал,а сегодня Резников по сути продолжает эту тему.К чему бы это?Крысы бегут с тонущего корабля и хотят на последок что то урвать для себя за определённую услугу по "интеграции" Украины по частям на Запад?Резников наверно у себя во Львове поляков увидеть хочет.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:24
    +2
    От ракетного удара защищает приемлемая " юридическая формула" или всё таки ПВО принимающей стороны?
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:27
      +3
      Вот и дождались, хотя больше всего им помогает импотенция наших.....
  4. Sith
    Sith Сегодня, 19:25
    +2
    Пусть это будет, например, центр взаимодействия и обмена опытом.

    Обмен опытом по ловле калибров ...
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:06
      0
      Заодно и украинские женщины- " трубоустроятся"- для баз НАТО нужны будут бардели. Сейчас там много- вдов с детишками. Вот и " подзаработают".
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:39
    +1
    Разместите. И очень надеюсь, что найдутся из европы готовые разместиться на этих базах. Вот наши ракетчики душу отведут.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 19:49
      0
      вы, сами то в это верите,при постаревшем кремлёвском гаранте и остальных подлипал,состарившихся за 25 лет "нечеловеческого" труда в кремле на благо родины...))
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:52
        -1
        Если бы он был плохим гарантом СВО не началось и пришлось сразу применять РВСН.Так что радуйтесь что у вас есть возможность писать бредятину.
      2. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 20:04
        -1
        По мне так лучше такой гарант чем все ваши вместе взятые - зеленский (клоун-пианист), урка Янукович - слившийся в трудную минуту и начавший развал страны укропии, свинорыл ющенко...
  6. Клон
    Клон Сегодня, 19:49
    +2
    "Территория, заселенная клиническими идиотами в руководстве?"... Вопрос из современной викторины- Угадай страну! Правильно - Украина!
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:59
    0
    Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на Украине

    Когда их конституция разрешит нужно будет воспользоваться и разместить.
    Как-то с нашими базами на Украине станет спокойнее.
  8. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 20:16
    +1
    Вспомнилась своя старая запись: …Знаменитый бросок 1999г. на Приштину, теперь там памятник Клинтону и в Косово крупнейшая военная база США. Бросок под Киев, что ждать дальше?... Хотелось бы ошибиться.
  9. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 20:22
    0
    Цитата: убей фашиста
    По мне так лучше такой гарант чем все ваши вместе взятые - зеленский (клоун-пианист), урка Янукович - слившийся в трудную минуту и начавший развал страны укропии, свинорыл ющенко...

    я говорил,о трусливой несменяемой 25 лет кремлёвской власти.....как же вы "путриоты" предсказуемы,со своими переводами стрелок
  10. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 20:30
    0
    Ukrajina si říká o důkladnou očistu celé Ukrajiny a vyhnat všechny vojáky NATO!! Jinak mír v Evropě nebude.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 20:31
      0
      Украина призывает к тщательной чистке всей Украины и изгнанию всех солдат НАТО!! Иначе не будет мира в Европе.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:34
    0
    Нам можно, конечно, найти вариант, когда можно не называть военную базу именно базой.

    Ну как с таким умом, еврей был адвокатом. Растрепал, что военная база НАТО будет называться "пионерским лагерем", да как не назови, а "Калибры" и ФАБ-%00 прилетят однозначно. И он думает что на западе все идиоты и поведутся на "удочку", еще одного клоуна-наркомана.
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:39
    0
    Я помню несколько лет назад администрация Зели родила гениальную идею разрешить летать над Крымом авиации НАТО, мол очередная перемога на законодательном уровне. Но что-то не нашлось дураков