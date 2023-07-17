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ЧВК «Вагнер» закрывает учебную базу компании в Молькино в связи с передислокацией

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ЧВК «Вагнер» закрывает учебную базу компании в Молькино в связи с передислокацией

База ЧВК "Вагнер" в Молькино под Горячим Ключом прекращает свое существование, учебный лагерь компании передислоцируется в новое место. На базе прошла церемония спуска флагов России и ЧВК "Вагнер".


"Оркестр" полностью покидает Россию, вслед за передислокацией подразделений компании из полевых лагерей в Белоруссию, закрывается и основная учебная база в Молькино, где проходили подготовку новобранцы ЧВК. Сегодня сотрудники компании провели официальную церемонию спуска флагов России и ЧВК "Вагнер". При этом флаг России и международный флаг ЧВК будут переданы на хранение в мемориальный комплекс компании в Горячем Ключе.

База прекращает свое существование, ЧВК "Вагнер" убывает в новые места дислокации

- говорится в сообщении.

Официально базу закроют 30 июля, в этот день ее покинут последние сотрудники ЧВК "Вагнер". Хотя никаких заявлений о новом месте дислокации "учебки" компании не последовало, скорей всего она будет развернута в Белоруссии. Конкретное место узнаем позже, после возобновления приостановленного набора.

На сегодняшний день передислокация ЧВК на территорию Белоруссии не закончена, колонны техники продолжают покидать Россию. ЧВК уходит без тяжелого вооружения, все оно сдано российскому Минобороны. Накануне стало известно, что "Оркестр" войдет в состав региональной группировки войск Союзного государства в качестве дополнительного подразделения. Причем финансирование "Оркестра" будет вестись из средств российского Минобороны, а не белорусского. Предполагается, что это значительно усилит группировку войск на территории Белоруссии.

В Киеве уже отреагировали на появление ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, Генштаб ВСУ срочно укрепляет северную границу, перебрасывая туда дополнительные резервы и технику.
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22 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:31
    -1
    Запорожская Сечь 2.0 распущенна так же как и первая.Где же теперь будет их база?В Африке?
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 19:36
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Где же теперь будет их база?В Африке?


      Раз на Родине не ценят такие кадры, то Африка как основная база неплохой вариант, но нужны договоренности с правительством страны, в которой будет размещаться такая группировка... теоретически можно и в Азии создать такую базу, в какой нибудь стране... но есть ли там спрос, на такие услуги вопрос.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:39
        -4
        Родина ценила даже очень пока не начались темы с захватами штаба СВО ,да и самого Ростова-на-Дону,Воронежа.И ведь нет гарантии,что это сново бы не повторилось.Да и на той же Украине все как то подозрительно за Пригожина болели.
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 19:46
          +5
          А то что Эрдоган и Трамп переживали за смену власти, это не подозрительно ? Эрдоган вообще прямо сказал, "избежали гуманитарной катастрофы на Украине" когда Вагнер повязали, а Трамп обмолвился, мол Путин не такой плохой вариант.... могут придти ребята похуже. Да и в целом ЧВК Вагнер по мнению США "транснациональная преступная организация" и если командиры ЧВК и Пригожин попадут в лапы Америки, то ничего хорошего их не ждёт, кроме пожизненных сроков.... а вы про Украину).

          На Украине молится должны, чтобы ВВП остался у власти (вместе с Шойгу и Герасимовым), ведь кто ещё с ними будет вести переговоры ?
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 20:02
            0
            Цитата: Aleksandr21
            На Украине молится должны, чтобы ВВП остался у власти (вместе с Шойгу и Герасимовым), ведь кто ещё с ними будет вести переговоры ?

            Да я бы вот с удовольствием провёл lol
            - Значит так, парни, предлагаю 2 варианта. Первый - вы принимаете все наши условия. Второй - стоим на той же ЛБС - наступать мы не будем, обещаю - до первых холодов, после чего все ваши котельные, ТЭЦ и прочие объекты тепло- и электрогенерации идут под снос, - и такой жест в конце hi
            wassat Переговоры? wassat Переговоры! wassat
            1. Aleksandr21
              Aleksandr21 Сегодня, 20:26
              0
              Цитата: Тарелка
              - Значит так, парни, предлагаю 2 варианта.


              Там по идее ещё 3 вариант должен быть, с ликвидацией террористических элементов.... но у нас как то всё руки не доходят. Вот на ТВ обсудить теракты, приклеить клеймо, ярлыки - это пожалуйста, а законодательно всё подбить "это другое, понимать надо (с)"...

              По хорошему, Зеленский с командой давно перешли грань... и перешли в стан террористов и организаторов терактов + они осуществляют геноцид Украинского народа и уничтожение Украины в целом (так оно и есть) по указке с Запада, это ведь преступления, мы знаем об этом... и что мы делаем законодательно ??? Ничего.

              А вот сомнительные сделки, договорняки, да переговоры - это без проблем.
      2. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 20:23
        0
        На родине? А нас как всегда - мы воюем не за деньги... Я вот недавно съездил на Байкал, понравилось, но не особо... Мне больше Нижняя Тунгуска по душе, если вы когда то там были...
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 20:08
      +1
      Что такое Запорожская сечь? Это те кто русских в полон вели? Это те которым дай больше и они пойдут на твоей стороне? украинцы всегда были такими и ничего их не изменит. Не всегда конечно так, но в основном верно.
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:33
    +2
    А как же кладбище.Кто присмотрит,местные власти?Там много похоронили.Думаю и них и так много дел. request hi
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:24
      0
      Учебная база в Молькино никуда не делась.Будут использоваться другими подразделениями.Я не понимаю,зачем был спущен Флаг России на территории России.За кладбищем необходимо ухаживать.Это наш долг перед павшими.В том числе и для местных властей
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:26
      0
      А как же кладбище.Кто присмотрит,местные власти?

      Так то кладбище ЧВК "Вагнер" есть и под Самарой и ещё наверное где ни будь есть. Всё таки потери 20 тысяч не так уж и малы.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:36
    +1
    Жаль что из-за амбиций потерявшего берега барыги и парочки его приближенных дискредитирована хорошая задумка.
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 19:37
    0
    Как говорится :"Пригожин всколыхнул Россию".......
    Но верить ему и его единоплеменникам-себя не уважать.

    При всем уважении к профессиональным военным, которых он подставил или убил от имени "дурака ПВОшника".
    Ну а баранов, которые пошли за козлом, сейчас точно стригут....

    Посему лучше бы нашим соотечественникам в их нынешнем состоянии успокоиться и не колыхаться.
    А-то белый пушистый придёт. hi
  5. Клон
    Клон Сегодня, 19:42
    +3
    "Работайте, братья!" (с)
    Больше и добавить ничего не надо.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:45
    -1
    А господин Губернатор Ведерников предлагает памятник товарищу Ленину снести и фонтан обустроить. Перед Педагогическим Университетом. Что бы новые педагоги получались. Профонтанские.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 20:12
      +2
      Цитата: Fangaro
      господин Губернатор Ведерников предлагает памятник товарищу Ленину снести и фонтан обустроить.

      Этот Ведерников в возрасте 23 лет в 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
      Что в ту пору вкладывали в голову будущим "государственным деятелям" догадаться не сложно.
      С той поры ни одного дня на реальной работе замечен не был. (Все больше "общественные организации" и депутатская деятельность ).
      Не уверен, знает ли он кто такой Ленин и что без Ленина России как государства, даже в нынешнем усеченном виде, скорее всего не было бы.
      Как и самого Ведерникова, в любом виде, даже как дворника или ассенизатора.
  7. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:52
    +1
    Я против всяких Чвк, армия должна быть едина. ЧВК они себя ведут как деды в армии.
    Никто им оружие тяжелое не давал они его просто отжали.
    Когда армада стали наступать на Воронеж, многие прозрели а нужна ли нам ЧВК, когда армия покорно воевала, а ЧВК бастовали. НАши командиры в армии ни стонали как в ЧВК. Пригожин явно обману л по поводу боеприпасов, тонные боеприпасов. А еще бы если они склады захватили. Гражданская война была бы.
    Шойгу и Герасимова они хотели снять, а надо ли? Потому что решения о сокращения армии принимал лично Путин.
    Ну на счет того что в ЧВК не было боеприпасов там была явная ложь. ТАм просто другой вопрос всех волновал, это их бепридел избиение офицеров отжим техники, слова в адрес даже я бы сказал самого Путина. Под предлогом что им Шойгу нужен был они могли власть захватить. Я был удивлен что у нас в тылу ничего нет. Раньше были внутренние войска у них многие что было, а сейчас оказывается даже техники тяжелой нет
    Пора возвращать внутренние войска, пограничные. Все как было склады оружием наполнять. вернуть штат что был при войне в афганистане
    Армия должна быть 5 млн человек. Тогда мы можем спать спокойно.
    В ЧВК Вагнера нет начальников, там типа бригадиры, как в 90-е
    Вы видел в аэропортам людей с нашивками все что угодно они наклеивали на рукавах, а это неправильно. Плюс шапки на бикрень.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:09
      +1
      Цитата: AlexWar
      Армия должна быть 5 млн человек.

      А деньги где взять на такое удовольствие? Экипировка одного пехотинца нынче куда дороже таковой в 80-х годах.
  8. dementor873
    dementor873 Сегодня, 19:57
    -1
    Цитата: убей фашиста
    Жаль что из-за амбиций потерявшего берега барыги и парочки его приближенных дискредитирована хорошая задумка.

    По вашему, если бы не демарш, то Вагнер как пионеры с 1 июля перешли в МО служить. Что-то сильно сомневаюсь. Зачем вообще эта задумка была подгрести все под себя? Потому что Вагнер стал современной Панфиловской дивизией и народ им верил больше, чем всем Конашенковым и прочим. Они создали себе репутацию, МО на их фоне выглядело , мягко говоря, не комильфо. Так и спросить с них главный мог за такое, а своя рубашка ближе к телу.
    1. Комментарий был удален.
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:02
    -1
    Diese ganze Polemik und teilweise auch Häme ist
    höchst überflüssig und unangebracht...!!!

    Seit Prigochin und seine Musiker nicht mehr aktiv am
    Kampfgeschehen in Russland teilnehmen, lese ich überall
    nur noch wie "Tapfer die russische Armee ihre Positionen
    verteidigt"..., von Angriff und echtem VORMARSCH so gut
    wie kaum eine spur...!!?
    Ach wie war es doch noch vor gar nicht langer Zeit so schön,
    von den täglichen Verlusten der Nazis aus Kiew zu lesen,
    während die Gruppe Wagner selbst unter schwierigsten
    Bedingungen auf dem VORMARSCH war und den FEIND
    ohne Gnade vor sich hergetrieben hat...!!!

    DAS ist der einzige Maßstab der wirklich zählt in diesem Krieg
    und DIE, die für die jetzige Situation verantwortlich sind sollten
    sich in Grund und Boden schämen, besser noch endlich zurück
    treten...!!!!!!!!!!!

    Ich hoffe von ganzem Herzen für Russland, dass diese Kämpfer
    sehr bald wieder für Russland "arbeiten" und ganz egal wo ihr
    Hauptsitz sein wird, das mörderische Pack in Kiew und auch
    in Warschau in einem neuen "Fleischwolf" auslöschen...!!!
  10. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:13
    +1
    И еще... если бы я был на месте ВВП, то от Украины и кусочка бы не осталось. Однозначно - ядерный удар. И украина как территория вообще не кому не нужна.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:30
      0
      Однозначно - ядерный удар

      А почему бы и нет ? Ведь в своё время америкосы покарали япошек и не чего они ещё и претензий не имеют а тут и повод атака на Крымский мост.