ЧВК «Вагнер» закрывает учебную базу компании в Молькино в связи с передислокацией

База прекращает свое существование, ЧВК "Вагнер" убывает в новые места дислокации

База ЧВК "Вагнер" в Молькино под Горячим Ключом прекращает свое существование, учебный лагерь компании передислоцируется в новое место. На базе прошла церемония спуска флагов России и ЧВК "Вагнер"."Оркестр" полностью покидает Россию, вслед за передислокацией подразделений компании из полевых лагерей в Белоруссию, закрывается и основная учебная база в Молькино, где проходили подготовку новобранцы ЧВК. Сегодня сотрудники компании провели официальную церемонию спуска флагов России и ЧВК "Вагнер". При этом флаг России и международный флаг ЧВК будут переданы на хранение в мемориальный комплекс компании в Горячем Ключе.- говорится в сообщении.Официально базу закроют 30 июля, в этот день ее покинут последние сотрудники ЧВК "Вагнер". Хотя никаких заявлений о новом месте дислокации "учебки" компании не последовало, скорей всего она будет развернута в Белоруссии. Конкретное место узнаем позже, после возобновления приостановленного набора.На сегодняшний день передислокация ЧВК на территорию Белоруссии не закончена, колонны техники продолжают покидать Россию. ЧВК уходит без тяжелого вооружения, все оно сдано российскому Минобороны. Накануне стало известно, что "Оркестр" войдет в состав региональной группировки войск Союзного государства в качестве дополнительного подразделения. Причем финансирование "Оркестра" будет вестись из средств российского Минобороны, а не белорусского. Предполагается, что это значительно усилит группировку войск на территории Белоруссии.В Киеве уже отреагировали на появление ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, Генштаб ВСУ срочно укрепляет северную границу, перебрасывая туда дополнительные резервы и технику.