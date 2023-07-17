Марат Хуснуллин назвал сроки восстановления повреждённой части Крымского моста

Повреждений опор Крымского моста в результате устроенного Киевом теракта нет, работы по восстановлению займут до двух месяцев. При этом частичное автомобильное движение по мосту может быть запущено уже к исходу этих суток. Об этом на совещании доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Сегодня в течение дня в районе моста работали водолазы, обследовали подводную часть сооружения. Как оказалось, все опоры в порядке, повреждений они не получили. В результате взрывов один пролет моста полностью уничтожен, он восстановлению не подлежит и будет заменен на новый, второй пролет сместился на 70%, его, скорей всего, будут восстанавливать. Кроме того, незначительные повреждения получил один путь на железнодорожной части моста, это не повлияло на движение.
Полностью двухстороннее движение по одной стороне моста восстановят к середине сентября, второй - к ноябрю. Но это предварительные данные, работы могут быть проведены и быстрее. Известно, что новый пролет изготавливать не надо, после прошлогоднего теракта их изготовили с небольшим запасом. Работы усложняются тем, что плавучие краны не смогут подойти к поврежденным участкам, придется строить временный мост.
Кроме того, реверсивное движение автомобилей по мосту будет запущено ближе к утру или чуть позже, пока речь идет о легковом транспорте (до 3 тонн). По словам Хуснуллина, до 24 часов будут идти работы над поврежденной частью опоры, затем будет установлено ограждение в районе повреждений, проведено освещение. Потом уже запустят движение автомобилей.
Работы по восстановлению разрушенных конструкций моста планируется завершить ориентировочно к 15 сентября.
Зампред правительства РФ:
Предварительно, планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй стороне - к 1 ноября.
Движение по автомобильной части Крымского моста было остановлено после взрывов в ночь с воскресенья на понедельник, теракт был проведен с помощью двух морских беспилотников.