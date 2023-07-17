Военное обозрение
Войти Регистрация

Марат Хуснуллин назвал сроки восстановления повреждённой части Крымского моста

8
Марат Хуснуллин назвал сроки восстановления повреждённой части Крымского моста

Повреждений опор Крымского моста в результате устроенного Киевом теракта нет, работы по восстановлению займут до двух месяцев. При этом частичное автомобильное движение по мосту может быть запущено уже к исходу этих суток. Об этом на совещании доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.


Сегодня в течение дня в районе моста работали водолазы, обследовали подводную часть сооружения. Как оказалось, все опоры в порядке, повреждений они не получили. В результате взрывов один пролет моста полностью уничтожен, он восстановлению не подлежит и будет заменен на новый, второй пролет сместился на 70%, его, скорей всего, будут восстанавливать. Кроме того, незначительные повреждения получил один путь на железнодорожной части моста, это не повлияло на движение.

Полностью двухстороннее движение по одной стороне моста восстановят к середине сентября, второй - к ноябрю. Но это предварительные данные, работы могут быть проведены и быстрее. Известно, что новый пролет изготавливать не надо, после прошлогоднего теракта их изготовили с небольшим запасом. Работы усложняются тем, что плавучие краны не смогут подойти к поврежденным участкам, придется строить временный мост.

Кроме того, реверсивное движение автомобилей по мосту будет запущено ближе к утру или чуть позже, пока речь идет о легковом транспорте (до 3 тонн). По словам Хуснуллина, до 24 часов будут идти работы над поврежденной частью опоры, затем будет установлено ограждение в районе повреждений, проведено освещение. Потом уже запустят движение автомобилей.

Работы по восстановлению разрушенных конструкций моста планируется завершить ориентировочно к 15 сентября.

Зампред правительства РФ:

Предварительно, планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй стороне - к 1 ноября.

Движение по автомобильной части Крымского моста было остановлено после взрывов в ночь с воскресенья на понедельник, теракт был проведен с помощью двух морских беспилотников.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:35
      -1
      Работы по восстановлению разрушенных конструкций моста планируется завершить ориентировочно к 15 сентября.

      А кто даст гарантию что до 15 сентября всуки ещё раз 5-10 не атакуют мост ?
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:26
    +1
    Да херня всё это, мы будем строить, он и разрушать. Что проще? Надо просто тупо уничтожить Украину.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:30
    -1
    Что то быстро Хуснуллин определился.Без исследования,дефектоскопии итд..Это дело не одного дня
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:35
    +1
    Да, быстро ремонтируют. Всё швыдче и швыдче. Опыт постепенно нарабатывается.
  5. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 20:37
    +1
    Ну а где ответные удары?
    Опять сглотнём?
    --
    Здесь должен быть - Трехэтажный мат портового грузчика.

    P.S. 1913 год плавно перетекает в 1914-й.
    Ну-ну.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:40
    +1
    Да, действительно, вывод напрашивается неутешительный- бандеровцы в охране своих мостов гораздо больше преуспели, чем мы. Нет? Тогда вывод еще более неутешительный- нам нечем их мосты уничтожить. Ну, и самый неутешительный вывод, если два первых непрокатывают- нам запрещено их уничтожать. Все остальное - мерзкое вранье.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:42
    +1
    Они бы сразу с десяток новых пролетов заготовили бы, ну чтоб потом если что за пару недель сбросить старый пролёт в море, а новый уже тащат на плавучем кране. А то с такими защитниками моста ждать положительный исход слишком самонадеянно
  8. Слон
    Слон Сегодня, 20:43
    0
    Видимо не слабо бабахнуло, что такие разрушения от взрывной волны снизу. Большие были эти беспилотники, похоже несколько тонн ВВ привезли