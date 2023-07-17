Военное обозрение
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Киевский режим распорядился усилить ПВО вокруг ключевых объектов транспортной инфраструктуры и органов госуправления

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Киевский режим распорядился усилить ПВО вокруг ключевых объектов транспортной инфраструктуры и органов госуправления

Поступают сообщения о том, что киевский режим отдал приказ усилить систему ПВО на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, а также на территориях, где расположены объекты, которые можно отнести к центрам принятия решений.


В первом случае речь идёт о мостах через крупные реки на территории Украины, включая мосты через Днепр от Киева до оккупированного ВСУ Запорожья. Во втором случае это объекты системы государственного управления, включая Минобороны, офис президента Украины, здания администраций в крупных городах от Львова до Днепра (Днепропетровска) и Одессы.

Также сообщается о том, что в связи с прекращением участия России в «зерновой сделке» украинскому военному командованию и спецслужбам поручено усилить охрану черноморских портов Украины – Одессы, Николаева, Очакова, Ильичёвска (Черноморска) и других.

Одновременно с этим идёт переброска украинских резервов под Купянск, где только за последние 3 суток ВСУ потеряли свыше 50 квадратных километров территории и опасаются того, что ВС РФ, закрепившиеся всего в нескольких сотнях метров от реки Оскол, могут её форсировать между Купянском и Масютовкой. Для войск режима такое развитие событий грозит полным обнулением того успеха, который был достигнут в ходе сентябрьского наступления в Харьковской области.
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5 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 20:29
    -1
    поручено усилить охрану черноморских портов Украины – Одессы, Николаева, Очакова...

    После произошедшего, от этих портов и мокрого места не должно остаться, сравнять с землей. Жду адекватного ответа от Мин. обороны за терр.акт.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:39
      0
      Sunk them all. (C) адмирал Локвуд.
      Топи их всех.
      Пора уже попробовать Калибры и Цирконы по вражеским зерновозам. Нужны реальные испытания противокорабельных ракет.
      За Крымский мост нужно снести мосты на Днепре.
      Надоели эти сделки. На Рублёвке берегут свои украинские активы, а мужики свои жизни кладут.
      Сегодня общался с одним товарищем: у него двух внучатых племянников убили на фронте.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:29
    0
    ПВО на всю Украину то хватит?Ответ будет в неизвестном для Украины месте и неизвестным для Украины нарядом сил.США могут только помочь определив взлёт дальней бомбардировочной авиации.Вопрос стоит только ко когда начнём ,сегодня ночью.Цели уже определены.
  3. Комментарий был удален.
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:35
    -2
    Решение одно должно быть ударить по их мостам, крещатику,и резиденции президента украины. Массово ударить надо, разово показательно. Чтобы они завтра трупы только успевали выносить. Только хороший сильный удар перебьет им желание бить по России.
    Я нас есть тополя, пусть бы их зарядили смесью что в одаб бомбах используют.
  5. Edward
    Edward Сегодня, 20:39
    0
    Похоже, ждут мести за крымский мост.