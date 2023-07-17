Киевский режим распорядился усилить ПВО вокруг ключевых объектов транспортной инфраструктуры и органов госуправления

Поступают сообщения о том, что киевский режим отдал приказ усилить систему ПВО на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, а также на территориях, где расположены объекты, которые можно отнести к центрам принятия решений.В первом случае речь идёт о мостах через крупные реки на территории Украины, включая мосты через Днепр от Киева до оккупированного ВСУ Запорожья. Во втором случае это объекты системы государственного управления, включая Минобороны, офис президента Украины, здания администраций в крупных городах от Львова до Днепра (Днепропетровска) и Одессы.Также сообщается о том, что в связи с прекращением участия России в «зерновой сделке» украинскому военному командованию и спецслужбам поручено усилить охрану черноморских портов Украины – Одессы, Николаева, Очакова, Ильичёвска (Черноморска) и других.Одновременно с этим идёт переброска украинских резервов под Купянск, где только за последние 3 суток ВСУ потеряли свыше 50 квадратных километров территории и опасаются того, что ВС РФ, закрепившиеся всего в нескольких сотнях метров от реки Оскол, могут её форсировать между Купянском и Масютовкой. Для войск режима такое развитие событий грозит полным обнулением того успеха, который был достигнут в ходе сентябрьского наступления в Харьковской области.