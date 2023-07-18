ЗРК MIM-23 HAWK для Украины: немногочисленные и устаревшие

Средства ЗРК I-HAWK испанской армии. Фото Минобороны Испании
Прошлой осенью иностранные партнеры киевского режима выразили готовность поставить ему зенитные ракетные комплексы HAWK американского производства. Однако такие планы быстро столкнулись с суровой реальностью. Оказалось, что далеко не все страны могут предоставить такие комплексы, а пригодные к эксплуатации изделия придется искать. Подобные поиски продолжаются до сих пор, и недавно стало известно об очередном их «успехе».
Реальная поставка
В октябре 2022 г., после массированных ударов по инфраструктуре военного и двойного назначения, киевский режим запросил у иностранных партнеров средства ПВО. Вскоре на этот призыв ответили несколько зарубежных государств. Одной из первых была Испания, предложившая ЗРК разных типов.
В частности, испанская армия была готова передать четыре пусковые установки комплекса MIM-23B I-HAWK американского производства, а также ракеты и прочие средства. По имеющимся данным, в Испании имелось менее 40 установок этого типа, разделенных между двумя зенитными дивизионами. Уже в начале ноября союзники по НАТО убедили испанскую армию выделить еще две установки из наличия.
Первые сообщения о доставке испанских I-HAWK на Украину появились в начале декабря. Аналогичная новость поступила позже, в двадцатых числах февраля 2023 г. Вероятно, по тем или иным причинам, Испания не смогла передать шесть пусковых установок и прочие изделия одной партией и в минимальные сроки.
По имеющимся данным, украинские формирования ПВО не позднее конца зимы освоили полученные ЗРК MIM-23 и даже поставили их на боевое дежурство в неизвестном районе страны. В дальнейшем о работе и применении таких комплексов не сообщалось.
Комплекс MIM-23 армии Тайваня. Фото Telegram / BMPD
Американские планы
Параллельно с поставками испанских ЗРК в странах НАТО продолжался поиск техники для дальнейшей передачи. Так, уже в конце октября американская пресса сообщила, что Пентагон может выделить изделия HAWK с хранения и ракеты для них. Однако возникла проблема возраста и сохранности техники. Дело в том, что сухопутные войска отказались от MIM-23 еще в 1994 г., а с вооружения Корпуса морской пехоты его сняли в 2002-м. Поэтому американским специалистам сначала придется обследовать имеющиеся ЗРК и решить, пригодны ли они для дальнейшей эксплуатации.
В начале ноября в очередной пакет военной помощи для Украины включили поставку ракет MIM-23 из наличия. Кроме того, предусмотрели затраты на ремонт и восстановление ЗРК HAWK, снимаемых с хранения. Сроки выполнения работ и количество комплексов не сообщались. В начале февраля 2023-го в новый пакет включили два огневых взвода HAWK, но вновь без уточнения сроков.
В дальнейшем Пентагон неоднократно упоминал возможность отправки на Украину комплексов MIM-23 и ракет для них. По разным данным, ему удалось найти и отгрузить некоторое количество боеприпасов, но прочие средства ЗРК пока не передавались. Вся украинская группировка HAWK состоит только из бывших испанских изделий.
Прочие источники
По известным данным, ЗРК семейства HAWK состоят на вооружении почти двух десятков стран. Еще несколько государств сняли такие комплексы с вооружения, но все еще хранят их. Один из обладателей уже поделился своими комплексами с киевским режимом, и еще один готов поставлять такую технику. Почти все прочие страны всерьез рассматриваются в качестве потенциальных поставщиков, но не спешат оправдывать такие надежды.
Так, в конце января американская пресса сообщала, что Вашингтон обратился к Израилю с предложением передать несколько MIM-23 киевскому режиму. Израильская сторона отказала. Причины такого ответа просты: Израиль не желает поставлять вооружение Украине, а кроме того, имеющиеся HAWK с хранения могут быть непригодными к эксплуатации.
Пусковая установка HAWK американской армии, 1994 г. Фото Минобороны США
В конце июня ЗРК MIM-23B были сняты с вооружения армии Китайской Республики (Тайвань). Вскоре стали известны любопытные подробности этого. Несколько дней назад тайваньская пресса сообщила, что еще в прошлом году Вашингтон и Тайбэй договорились о продаже списанных HAWK. США выкупят требуемое им количество ракет, пусковых установок и т.д. для последующей передачи Украине.
Потенциальные объемы
Анонсированные ранее поставки ЗРК MIM-23 киевскому режиму идут с крайне низким темпом, а попытки ускорить их и увеличить объемы пока не дают желаемого результата. Возможно, на ситуацию повлияют американо-тайваньские договоренности, но и такие прогнозы могут оказаться чрезмерно оптимистичными.
Нетрудно подсчитать, что уже имеют украинские формирования и на что могут рассчитывать. Так, Испания передала Украине всего шесть пусковых установок, вспомогательные средства и запас ракет из состава I-HAWK. Эти изделия позволят собрать два-три огневых взвода и свести их в одну батарею.
США пообещали поставить несколько огневых взводов. Точное число таких подразделений, модификация ЗРК и комплектация не уточнялись. Кроме того, неизвестными остаются и сроки отгрузки, анонсированной еще в прошлом году. Поставки еще не начались, что можно объяснить как трудностями на стадии подготовки и ремонта техники, так и отказом от поставки.
Теперь киевский режим может рассчитывать на получение списанных тайваньских HAWK. По известным данным, до недавнего времени у Тайваня было 18 батарей таких комплексов, включавших 39 огневых взводов. Каждый взвод эксплуатировал три пусковые установки и один радиолокатор управления. Также сообщается о наличии нескольких сотен ракет.
РЛС HPI, использовавшаяся при первых модернизациях HAWK. Фото Минобороны США
Таким образом, даже при благополучном развитии ситуации Украина сможет получить ок. 40 взводов американских ЗРК и значительный запас управляемых ракет для них. Такая техника сможет дополнить имеющиеся системы ПВО в количественном отношении, но качественные результаты под вопросом. Впрочем, в сложившейся ситуации киевский режим будет рад и такой помощи.
Устаревшие образцы
С прошлого февраля ряд иностранных государств передает украинским формированиям различные вооружения и технику. При этом основную массу таких поставок составляют устаревшие образцы, снимаемые с вооружения или взятые с хранения. Затянувшаяся история с поставкой ЗРК MIM-23 HAWK не выделяется из этого ряда. США и их союзники решили помогать Украине давно устаревшими системами.
Напомним, первый вариант MIM-23 был разработан в конце пятидесятых годов и начал поступать на вооружение в 1960 г. В начале семидесятых, восьмидесятых и девяностых провели три крупные модернизации, на основе которых в дальнейшем создавались прочие модификации. В ходе каждого обновления комплекс получал новые узлы и агрегаты, средства и т.д. Все это приводило к росту тактико-технических характеристик и общей эффективности.
Последние варианты HAWK были разработаны в первой половине девяностых, после чего новые модификации не создавались. Развитие этого ЗРК остановилось почти три десятилетия назад, и даже последние его версии нельзя назвать современным и отвечающим актуальным требованиям.
Вне зависимости от модификации, ЗРК HAWK имеет один и тот же состав. Взвод комплекса включает РЛС обнаружения и подсвета цели, а также пусковые установки с тремя боеготовыми ракетами на каждой. Средства комплекса строились на полуприцепах, хотя некоторые страны размещали их на самоходных шасси.
Подготовка комплекса к пуску. Фото Минобороны США
В ходе модернизации ЗРК неоднократно заменялась штатная РЛС. В поздних версиях использовались станции с дальностью обнаружения крупных целей не менее 75-80 км. Также возможна интеграция HAWK с другими РЛС натовских стандартов.
Ракеты MIM-23 всех модификаций выполнялись в удлиненном корпусе с характерным Х-образным крылом. Длина изделия превышала 5 м, стартовая масса – 590 кг. При помощи твердотопливного двигателя ракета могла развивать скорость до 2-2,4 М. Дальность – до 40 км, в зависимости от модификации. Во всех версиях использовалось полуактивное радиолокационное наведение, причем ГСН ракеты неоднократно модернизировалась. Ракеты несли осколочно-фугасные боевые части разных типов массой более 50 кг.
Бесполезная помощь
Для своего времени ЗРК HAWK и его модернизированные версии были неплохим и эффективным средством ПВО. Однако комплекс постепенно устаревал морально. Кроме того, в начале девяностых его развитие прекратилось. В настоящее время даже поздние версии MIM-23 нельзя назвать современными зенитными комплексами, способными бороться с актуальными угрозами.
Попытки применения HAWK против российской авиации обречены на провал, и дело не только в его устаревании. На протяжении нескольких десятилетий этот ЗРК рассматривался как одна из основных угроз, и конструкторы авиационных комплексов готовились противодействовать ей. Кроме того, MIM-23 был одной из типовых целей для вооружений «воздух-земля». Выявление и уничтожение такого ЗРК не будет сложной задачей.
Таким образом, поставки ЗРК HAWK из Испании, США и, возможно, других стран, фактически не имеют смысла. Они позволяют создавать видимость помощи в восстановлении подавленной украинской ПВО, но эффективность такой обороны будет крайне низкой. Соответственно, российская авиация, ракеты и БПЛА смогут продолжать свою работу и решать поставленные задачи.