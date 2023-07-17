Блинкен: Вашингтон настаивает на скорейшем продлении зерновой сделки

Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы зерновая сделка была продлена как можно скорее.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон настаивает на продлении зерновой сделки. Это притом, что сделкой обычно называют соглашение, которое выполняют все его стороны, а не одна... А также притом, что США к зерновой сделке не имеют ровным счётом никакого отношения.Блинкен:Тем временем, ресурсы, отслеживающие трафик судов, представляют данные, согласно которым ни к одному из черноморских портов Украины не идут суда. При этом существенный трафик наблюдается по Дунаю. Ранее власти Украины заявили, что они планируют использовать Дунай как «временную альтернативу черноморским маршрутам». Однако, по словам главы украинской зерновой ассоциации Николай Горбачёв, речные перевозки гораздо менее эффективны, чем морские. По словам Горбачёва, «Украина найдёт вариант того, как накормить весь мир». Как видно, пафоса киевскому режиму и здесь не занимать.Ранее глава МИД Украины Кулеба решил поднять вопрос продления зерновой сделки в ООН. При этом Кулеба фактически проговорился, давая понять, что до последнего Киев ожидал продления соглашения через оказание давление на Москву со стороны Анкары.Сегодня, напомним, Россия приняла решение приостановить своё участие в сделке. Вслед за этим Минобороны России снова определило несколько районов в северо-западной части Чёрного моря закрытыми для судоходства в связи с проведением СВО.В очередной раз приходится констатировать, что то, с каким упорством Запад продвигает эту сделку, может свидетельством о том, что зерно и прочая сельскохозяйственная продукция якобы для беднейших стран мира - далеко не на первом месте.