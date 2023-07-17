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Блинкен: Вашингтон настаивает на скорейшем продлении зерновой сделки

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Блинкен: Вашингтон настаивает на скорейшем продлении зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон настаивает на продлении зерновой сделки. Это притом, что сделкой обычно называют соглашение, которое выполняют все его стороны, а не одна... А также притом, что США к зерновой сделке не имеют ровным счётом никакого отношения.


Блинкен:

Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы зерновая сделка была продлена как можно скорее.

Тем временем, ресурсы, отслеживающие трафик судов, представляют данные, согласно которым ни к одному из черноморских портов Украины не идут суда. При этом существенный трафик наблюдается по Дунаю. Ранее власти Украины заявили, что они планируют использовать Дунай как «временную альтернативу черноморским маршрутам». Однако, по словам главы украинской зерновой ассоциации Николай Горбачёв, речные перевозки гораздо менее эффективны, чем морские. По словам Горбачёва, «Украина найдёт вариант того, как накормить весь мир». Как видно, пафоса киевскому режиму и здесь не занимать.

Ранее глава МИД Украины Кулеба решил поднять вопрос продления зерновой сделки в ООН. При этом Кулеба фактически проговорился, давая понять, что до последнего Киев ожидал продления соглашения через оказание давление на Москву со стороны Анкары.

Сегодня, напомним, Россия приняла решение приостановить своё участие в сделке. Вслед за этим Минобороны России снова определило несколько районов в северо-западной части Чёрного моря закрытыми для судоходства в связи с проведением СВО.

В очередной раз приходится констатировать, что то, с каким упорством Запад продвигает эту сделку, может свидетельством о том, что зерно и прочая сельскохозяйственная продукция якобы для беднейших стран мира - далеко не на первом месте.
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28 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 21:59
    +12
    США к зерновой сделке не имеют ровным счётом никакого отношения.

    Они как яйца в половом акте,везде участвуют,но не входят(надеюсь не нарушил правила сайта.)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:01
      +1
      Блинкен: Вашингтон настаивает на скорейшем продлении зерновой сделки


      Выполняйте свою часть сделки и будет вам продление,а на нет и суда нет. Если кто то не выполняет свою часть сделки,то почему же Россия тогда должна выполнять в односторонем порядке что то в ущерб себе,не получая того что было предусмотренно в этом договоре,но не выполняется?Просто поступать решили так же как поступают с нами.А самим не выполнять свою часть сделки и при этом требовать несмотря на явное нарушение договора выполнения от кого то его части сделки в одностороннем порядке называется не иначе как запредельная наглость.
      1. KAV
        KAV Сегодня, 22:13
        +5
        Цитата: Orange-Bigg
        Выполняйте свою часть сделки и будет вам продление,а на нет и суда нет.
        А нам, вообще, эта сделка нужна? Что-то я сомневаюсь, что в рамках этой сделки отправляется исключительно зерно. Подозреваю, что теми же сухогрузами в/на идет оружие, пачками... Это мое мнение, на которое я имею право, но ни кого ни к чему не призываю.
        Меня давно и очень настораживает заинтересованность запада в этой сделке. И, то как они реагируют на происходящее, подсказывает мне, что дело там не в одном лишь зерне...
        1. guest
          guest Сегодня, 22:30
          -1
          Цитата: KAV
          что теми же сухогрузами в/на идет оружие, пачками...

          Так оно и есть, но до некоторых это не доходит или не хочет доходить.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 22:12
      0
      Они как яйца в половом акте,везде участвуют,но не входят

  2. ian
    ian Сегодня, 22:00
    +2
    Ну настаивают и настаивают. Несомненно РФ с огромным уважением отнесется к их мнению..
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 22:00
    +2
    Тут-то как раз все закономерно - все, что плохо для России и вредит ей, хорошо для США; следовательно, и сделку эту они будут пытаться продлить/возобновить.
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 22:03
    +5
    Такое ощущение что они там не зерно возили, такая заинтересованность, возите поездами в болгарию. Целый год они возили зерно и не перевезли. Пусть покажут сколько куда вывезли документы. Африка с таками годовыми вывозами должна была обеспечена на пару лет вперед. Но им почему то ничего не довезли.
    Берет меня сомнение, что возили они там зерно. Раз тут интересы США. Почему бы США не покормить Африку? Сша не жалко убивать людей отправлять оружие. и жалко африке отправить зерна?
    https://ekb.tsargrad.tv/articles/rakety-vmesto-pshenicy-na-zernovyh-sudah-vozjat-oruzhie-na-ukrainu_655650
    По данным нашего МИД, ссылающегося на данные ООН, гуманитарным коридором в ходе сделки воспользовались 390 судов, которые вывезли из портов Одессы, Южного и Черноморска 8,9 млн тонн продовольствия. Однако "голодающие" страны (в частности, Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан) из этого потока получили всего 3%. А всё прочее ушло в ЕС и такие небедные государства, как Великобритания, Израиль и Южная Корея.
    Мнения людей
    https://marena99.livejournal.com/11027131.html
    Небольшой балкер с дедвейтом в 20 тыс. тонн не палясь тащил обратно 2 тыс тонн боеприпасов, а это около 30 жд-вагонов с боеприпасами или 3 жд-состава!
    Ну и вопрос Откуда в районе херсона было столько оружие. Ведь россия мониторит перемещение жд составов.

    Если кому то нужно зерно пусть из России возят, закономерно же?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 22:21
      +1
      А ведь можно было подорвать такой балкер случайной ракетой, кто бы потом кукарекал что мол взорвался он как ТЯО?
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:39
      0
      Цитата: AlexWar
      Такое ощущение что они там не зерно возили, такая заинтересованность, возите поездами в болгарию.

      Да поездами пусть хоть в Польшу а там "Геркулесами" на все четыре стороны.
      Всё равно после доставки вооружений порожняком небо коптят.
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 22:03
    0
    Blinkene.. a co na to říkají Mexičané??
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 22:03
      +3
      Блинкен.. и что об этом говорят мексиканцы??
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 22:04
    +5
    Пан настоятель может настаивать, а потом пить свою настойку.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 22:05
    +4
    Блинкен:

    Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы зерновая сделка была продлена как можно скорее.

    Ну а кто бы сомневался, ты "ЗА", там ваши фирмы владеют зерном и землей.
    А что ты СДЕЛАЛ, чтобы зерно шло на Запад, так сделай так , что бы выполнили условия России, подписанные ООН. Но ты же этого не хочешь, ну и катись куда тебя пошлют, как было, русским матом.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:07
    +6
    Судя по тому ,как истерично запад требовал от нас сегодня срочно продлить зерновую сделку ,для них наше требование утром деньги и вечером стулья, стало неожиданностью.Как же так ,их правила Россия нарушила - ну пусть тогда посылают авианосцы.А тут оказывается подсказывают Байдену на ухо - всё что угодно ,только не война с Россией.И получается пшик на весь мир. laughingЭкспорт зерна, Украиной минуя порты, нарушает военную логистику- сейчас ВСУ полностью на содержании запада.Вот отсюда эти пляски с бубнами.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 22:15
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Судя по тому ,как истерично запад требовал от нас сегодня срочно продлить зерновую сделку ,для них наше требование утром деньги и вечером стулья, стало неожиданностью.

      Цитата: tralflot1832
      Судя по тому ,как истерично запад требовал от нас сегодня срочно продлить зерновую сделку ,для них наше требование утром деньги и вечером стулья, стало неожиданностью.

      Да, они думали - "Халява плииз, ан нет, утюгом по морде".
  9. razved
    razved Сегодня, 22:09
    +3
    А ведь так хочется, чтобы наш МИД ответил блинкену грубо и по простому доходчиво...
  10. Drug67
    Drug67 Сегодня, 22:12
    0
    А кто нибудь досматривает суда, участвующие в сделке? Кто знает, что вывозят и что завозят? Вот я думаю, что на Украину они идут далеко не порожними. Может там интересы США?
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 22:15
      0
      Drug67, только Турция досматривала. Она член НАТО, им видимо за то что они ничего не видели бабок давали.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 22:19
      0
      Досмотры проводились, но раз сделка отложена - значит должны сейчас появится факты нарушений ,в нашей прессе.Уже циферки не совпадают, кто то к проходу на Украину не был допущен.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 22:20
      +2
      Цитата: Drug67
      А кто нибудь досматривает суда, участвующие в сделке? Кто знает, что вывозят и что завозят?

      А вы сами как думаете ? Я просто знаю, что такое досмотр в Босфоре - фикция. Поверьте мариману, десятки раз ходившему в Турецких проливах. чистейшая !!!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 22:32
        0
        Кто то из наших инспекторов в четырёх сторонней комиссии слил месяц назад ,как проходили инспекции.Лютовали ООНовцы и Украинцы,турки были наблюдателями.Но там маленькое но,без подписи наших инспекторов судно идущему на Украину не давались гарантии безопасности и всё,бобик здох.Так же посылались ООНовцы и Украинцы ,таким же способом по количеству судов на проход на Украину, они требуют 10 - наши 3- 2,5 в сутки.2,5 в сутки это известно, с нашей стороны - значит будет 2.Но турки что то вывозили с Украины,минуя инспекции,вопрос что- оборонку?
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 22:16
    +2
    Пафос, кичливость, выпендреж,трусость,подлость и предательство- характерные черты украинства. Лично я- налюбовался на это. Знаю,о чем говорю.
  12. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 22:27
    +1
    Аха, тут давеча писали, что украинское зерно до последнего зёрнышка принадлежит американским компаниям, вот блинкен и распетушился - за рiдных олигархов зад свой рвет
  13. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 22:30
    +1
    Блинкен настаивает.... клопов на бурбоне настаивай, примочки готовь, пригодятся
  14. Комментарий был удален.
  15. DenD
    DenD Сегодня, 22:36
    0
    Американцы, пусть настойку пустырника, идут настаивают, нервы крепче будут. Вот без их мнения, точно нечего не делается. Как без их вмешательства Земля вращается, до сих пор ума неприложу)))
  16. uralex
    uralex Сегодня, 22:36
    +1
    Судя по америкосовской истерии, видимо, они активно использовали суда, прикрываясь сделкой, для поставки вооружений.... Ну, и прогнуть, и тем самым унизить Кремль - тоже одна из задач...
    1. uralex
      uralex Сегодня, 22:39
      0
      Особенно нелепо с желанием "накормить весь мир" смотрятся украинцы, которые терроризируют своих же мирных жителей и уничтожали Донбас...