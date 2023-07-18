Военное обозрение
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Зерновую сделку надо продлить на Крымском мосту

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Зерновую сделку надо продлить на Крымском мосту

Что происходит и кому все это в итоге выгодно? Наверное, многие сегодня задают себе (и не только себе) этот вопрос, откровенно не понимая сути происходящего. А происходящее реально понять трудно.


У всех (хорошо, у многих) сейчас в головах попытки понять, что происходит в плане такой цепочки событий, как:
Продление зерновой сделки – диверсия на Крымском мосту – приостановка зерновой сделки.

То, что зерновая сделка (далее ЗС) будет очередной раз продлена, уже говорилось не единожды. Турецкий глава это озвучил, причем, очень круто продемонстрировав свою независимость, отпуская щедрой рукой командиров «Азова» обратно на Украину.

Россия в лице МИДа сегодня официально уведомила Турцию, Украину и соответствующие структуры ООН о возражении против продления «зерновой сделки». Озвучила Захарова.

Россия в лице Кремля подтвердила, что «зерновая сделка» закрыта, но будет возобновлена, когда российская часть договоренностей будет выполнена». Озвучил Песков.

Есть, правда, нюанс. Российские условия в саму ЗС не входили, они перечислены в меморандуме Россия-ООН, и к самой сделке отношения не имеют. ЗС – Это Украина, Турция и Россия, а требования России относились совсем не к этим странам. Да, некоторая двойственность ситуации, но тем не менее.

Выход России из ЗС с объявлением акватории Черного моря вокруг Крыма потенциально опасной территорией, прекращение работы так называемой Черноморской инициативы, расформирование координационного центра в Стамбуле – это только начало политического характера.

В принципе, Украина может сказать: «Ну и ладно» и продолжить на свой страх и риск под гарантии безопасности Турции. О том, что возможно дальше по этой линейке развития событий, мы поговорим чуть ниже.

Пока же – кому выгодно?


1. Конечно, выгодно Украине. Смещение фокуса внимания с очевидного провала контрнаступления и очевидного поражения в Вильнюсе. Печаль в первом случае из-за зря погибших людей по обе стороны линии фронта и откровенный позор команды Зеленского во втором.

Если так разобраться, то скоро атаковать Крымский мост станет этаким трендом в Украине. По поводу и без повода, но если по поводу, то результат все-таки да, впечатляющий. Крымский мост – это не просто какой-то символ государственности России, это реально очень большое и полезное дело, сделанное для людей, живущих в Крыму. И да, каждая такая атака будет как надо восприниматься определенными кругами в Украине. Да, мы провалили очередное наступление, но мы взорвали Крымский мост! Да, нас снова не приняли в ЕС, но зато мы в восьмой раз взорвали Мост и так далее.

То есть, постоянная перемога на фоне череды зрад.

Но здесь речь идет именно о политической выгоде. В экономическом плане Украина как раз теряет. Теряет деньги, теряет много денег, теряет суда с военными грузами в своих портах. Нелогично, но вообще о какой там логике может идти речь?

2. Очень выгодно европейцам и туркам. Не всем, а зерновым трейдерам. Тем, кто просто торгует зерном. На сегодняшний день цены установились на определенной отметке, и украинская цена ну самую малость была ниже этой средней цены. То есть, торговать можно, но супермаржа, как в прошлом году, совсем не светила.

И тут такой подарок! Сделка приостановлена, Черноморская инициатива прекращена, офисы закрывают! И цены, естественно, идут верх!

Речь идет не об украинском зерне, трейдерам вообще все равно, чьим зерном торговать. Им и на этих, из Африки, которым это зерно предназначалось, наплевать. Прибыль, знаете ли, в таких масштабах – она аполитична.

Кому не выгодно?


1. Не выгодно опять же Украине, по причинам потери денег и бесплатной доставки вооружений. Это неоспоримый факт, но почему произошло так, мы разберем опять же по ходу пьесы.

2. Россия. Мало того, что есть экономические проблемы со снабжением, так еще добавляются военно-политические.

3. Турция. Ну турки просто теряют деньги, которые гребут мешками на продаже и распределении украинского зерна, не вкладывая ни копейки.

Получается как бы даже странно: кому выгодно, тем же и невыгодно и наоборот. Но тут все просто: зарабатывают все по-разному.

Что делать России?


1. Для начала очень хорошо было бы показать на деле, что Крымский мост вообще можно защитить и перевести его из статуса тренажера для ВСУ и ГУР в статус стратегического объекта.


Казалось бы, первый раз был организован с помощью хитрых шпионских махинаций, трудилось огромное количество людей. Мост вывели из строя. Выводы сделаны были? Ну так… Устроили тотальные проверки бардачков в машинах и дорожных сумок, грузовой транспорт загнали на паромную переправу.

Теперь мост снова атакован, двумя плавучими бомбами, переоборудованными из тривиальных гидроциклов.


Конечно, в Сети вранья насчет самобеглых водоходов и подводных аппаратов из Британии полно, но на самом деле все просто: две переоборудованные в гараже гидрокаталки плюс полнейшее отсутствие охраны Моста – и вот вам результат.


И ни из какой Одессы они не ковыляли по морю, запускали их с небольшого расстояния. Но возникает вопрос: а где была охрана Моста? Там же корабли должны охранять-патрулировать, нам же их показывали в репортажах. Вот стоит корабль, он оберегает Мост, все под контролем и надежной охраной…


Что-то пошло не так и не туда, потому что результат налицо.

Так, постойте, ну я же сам писал о дипольных отражателях на барже, о том, как охраняют воздушное пространство Моста… Так что, следующий раз с воздуха долбанут, а мы опять не готовы? Надо к этому готовиться?

2. Вопрос к Черноморскому флоту.


У нас вообще флот есть? Такой, военно-морской?

Я встречал в Сети откровенно странные измышления о том, что надо закрыть подходы к Мосту бонами, дескать, это поможет и охранит от всего плавающего. Ну как бы с одной стороны да, а с другой нет. И об этом я в экономическом блоке объясню.

Охранять Мост придется кораблями. Увы, но факт. И сам район охранять придется. И это такое место, ради которого можно и нужно выгнать от причальных стенок все, что может ходить и плавать, пусть даже и посадить туда всех наших адмиралов. Чтобы делом занимались, а не штаны протирали. Слава богу, у Моста «Гарпунов», которых так боятся в штабе КЧФ, запускать пока неоткуда.

Зерновая сделка. Вот сейчас район объявлен опасным для судоходства. А наши соседи скажут, что не боятся всего этого и повезут свое зерно к дальним берегам за доллары. И что наш Краснознаменный Черноморский? Все так же будет в Севастополе стоять гордо и плавучие мины расстреливать? Или все-таки сможет что-то осмысленное предложить врагам?

Ну я понимаю, «Москву» утопили, кораблей почти нет, а что осталось - те все будут заняты охраной Моста. Но есть подводные лодки. Хорошо, политически стремно подлодки посылать торпедами борта дырявить сухогрузам – так можно просто в милый район Днепровского Лимана мин насыпать так, чтобы всем хватило.


Теми же подводными лодками, они у нас это умеют.

Словят первые два теплохода мины – три десятка задумаются.

И чем еще удобно – никаких претензий. Это не мы вообще, это в прошлом году, когда Одессу минировали в истерике укроморяки, вот оттуда и нанесло.

Тут, как говорится, было бы желание что-то делать, а уже остальное приложится.

3. Экономический вопрос.


Мост придется охранять. Минные заграждения, сети, боны и все остальное – не выйдет. Объяснение очень простое. Оно заключено в пропускной способности российских портов в Азовском море.

Ростовский порт - 26 млн. тонн в год, из них 7 млн. т нефтепродуктов;
Азовский порт - 11 млн. тонн в год, транспортировка нефтепродуктов не осуществляется;
Таганрогский порт - 3 млн. тонн в год, транспортировка нефтепродуктов не осуществляется.
Итого 40 миллионов тонн грузов в год, из них 7 миллионов тонн – нефтепродукты.

Немного, не так ли?

Крупнейший и, по сути, единственный до недавнего времени российский черноморский грузовой порт Новороссийск пропускал около 208 миллионов тонн грузов в год. Впечатляет?


Однако из этого огромного количества львиная доля, то есть, 161 млн тонн – нефтепродукты! А на долю сухих грузов, которые в основном составляют стандартные контейнеры и зерно – всего 38 млн. тонн.

И чтобы перенаправить трафик из Азовского моря в Черное, пропускную способность Новороссийского порта надо будет увеличивать в отношении сухих грузов вдвое. А это не так просто, как кажется.

4. Военно-технический вопрос


Это уже идет продолжение, поскольку касается не только КЧФ. На самом деле, почему нет сейчас гневных обвинений в адрес военных, которые явно не увидели опасности и откровенно «прошляпили» эти катерки-камикадзе?

Три часа утра. Еще темно. С помощью чего защитники Моста должны были увидеть эти объекты? Это, на самом деле, весьма сложный вопрос!

Кто катался на гидроцикле, тот сразу поймет, о чем идет речь. Максимум, на сколько он будет выступать из воды – метр. Звук – да. След на воде – да, но толку в темноте? Реально, его ни с берега, ни с корабля толком радаром не зацепить, мотор в воде, корпус пластиковый и так далее. Реально сложная мишень.

Более того, украинцам аплодирую. Переделать в дрон-камикадзе такую распространенную игрушку – хорошо было продумано. Очень толково. Сколько таких штуковин рассекает волны что Черного, что Азовского моря, подсчету не подлежит. Везут со всей страны покуражиться и оторваться.


И у нас реально практически нет средств, чтобы отслеживать и бороться с такой пакостью, как морской дрон. Даже не погружной, обычный.

Чем лучше всего засечь такое? Естественно, наблюдение с воздуха. Или спутник, но лучше самолет или вертолет. Спутнику не прикажешь осмотреть нужный квадрат, если тот уже пролетел дальше. Самолет можно вернуть.

Но увы, наша морская авиация, а тем более, принадлежности КЧФ, такое осуществить просто не в состоянии. Знаете, вот тут тоже никаких претензий, просто констатация того, что в распоряжении морских летчиков страны на всех флотах осталось два десятка Ил-38 и столько же Ту-142. По своим характеристикам, как противолодочные самолеты и разведчики, они не выдерживают никакой критики и давно устарели.


Я не знаю, способно ли древнее радиолокационное оборудование этих самолетов (кстати, в основном базирующихся на СФ и ТОФ) обнаружить малоразмерные цели, но если перегнать хотя бы половину этих самолетов в Краснодарский край, то возможно организовать хотя бы патрулирование с визуальным наблюдением. Хотя ночью толку от него ноль.

А судя по бодрым рапортам, разработка и производство новых противолодочных и разведывательных самолетов для морской авиации даже не стоит в планах.

То же касается и самолетов ДРЛОиУ, которые, кстати, тоже могут быть эффективным средством обнаружения малоразмерных полупогружных целей. Эти самолеты вообще очень просто разбираются с надводными целями, но увы, здесь у нас тоже проблемы. Девять самолетов А-50 (А-50У), собранные в восьмидесятых годах прошлого века и в наше время частично модернизированные, из-за своего скромного количества не имеют возможности решать все задачи и обеспечить все потребности российских Вооруженных сил.

Про А-100 говорить уже не хочется, самолет все еще в стадии испытаний единственного экземпляра. Он, если что, должен был оказаться в войсках еще в 2016 году, но пока в 2023-м перспективы все еще не утешительные.

То есть, обнаруживать опасные маломерки и наводить на них штурмовую авиацию и артиллерию кораблей нечем.

Что получается, единственный эффективный способ, коим можно попытаться сберечь Мост – это боновые заграждения в стиле Первой Мировой войны, наблюдатели с биноклями и пулеметами?

И прекращение грузового трафика из Азовского моря в Черное и обратно?

Но и просто взять и бросить ситуацию на произвол, нельзя. Наш суперблогер может сколь угодно угрожать всему миру ядерной атакой, но Мост надо защищать. Иначе может настать момент, когда можно будет слышать такие диалоги: «Что там нового? - Да… Опять по Крымскому мосту попали - А, ну ясно…».


А бить украинцы будут. Это ясно и понятно, потому что для них Мост – это символ. Такой же, как для нас, только с обратным знаком. Плюс, как показала практика двух успешных атак, атаковать Мост результативно не так уж и сложно.

Вопросом остается только вопрос относительно того, зачем это украинцам. Политический профит минимальный. Сухопутная дорога, не лишенная недостатков (типа возможности обстрела со стороны ВСУ), все-такие уже есть. Конечно, использовать ее для перемещения на отдых – это лично с моей точки зрения смотрится так себе, но наших, которые «я не могу жить без морюшка и солнышка», не убедить. И скорбные списки они пополняли, пополняют и будут пополнять до самого окончания СВО.

Однако атака на Мост, последовавшие за этим выпады России пока словесные – они только подняли цену на зерно. Если Россия действительно сможет заблокировать вывоз зерна «для бедных голодных детей Африки» — это будет один расклад.

Если же все будет, как после первой атаки, то есть, попугают и продолжат «помогать голодающим деткам в Африке» в обмен на разблокировку «Россельхозбанка» в международной системе – тогда да, продление зерновой сделки стоит подписывать на закрытом на ремонт Крымском мосту. Это будет символично, по крайней мере и в духе момента.

Правда, все это не снимает обязанностей по охране и обороне Моста.
Автор:
Использованы фотографии:
forpostsevastopol.ru, u-f.ru, холдинги.рф, picsy.ru, russianplanes.net
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17 комментариев
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  1. strelec69
    strelec69 Сегодня, 05:28
    +6
    Автор ты реально думаешь,что на гидроцикл можно погрузить столько взрывчатки чтобы с низу взорвать мост?
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 05:33
      +3
      перевести Мост… в статус стратегического объекта.

      Защита стратегического объекта - стратегическая задача.

      Она включает дальнюю разведку - высокую вероятность знания о месте запуска, строительства, ТТХ носителей… о запуске с мобильного корабля-носителя…

      Многоуровневую защиту объекта, включая контрразведку со стороны Азовского побережья, оперативную разведку защитной зоны акватории вдоль всей протяженности Моста, средства ПВО …

      Активную оборону силами Черноморского Флота включая блокировку побережья Украины - что маловероятно. Стало быть инициатива продолжит принадлежать Украине, со всеми вытекающими…

      Возможность запуска носителей с мобильного корабля - носителя означает непрерывную угрозу Мосту (и после предотвращения доступа Украины к Черному Морю в полном объеме, включая речные пути).

      О дальней разведке не узнаем, о роли Черноморского Флота можно планировать - рассчитывать в защите объекта вдоль акватории - в твердом осадке - оперативная разведка и пассивная оборона Моста, к сожалению….
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 06:04
        +2
        За этот мост уже снимали руководителя, толку...
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 05:48
      +6
      То, что мост был взорван накануне решения по продлению зерновой сделки (до а не после) наталкивает на нехорошие мысли о том, что нас гонят по флажками.

      Кто-то изо всех сил старается столкнуть нас с Турцией. И это хорошо получается, учитывая последние фортели Эрдогана с азовцами и его согласием принять Швецию в НАТО. Отказ России от зерновой сделки внесет еще большую неопределённость в российско-турецкие отношения. И чем это закончится, зная крутой нрав нашего "закадычного турецкого друга", одному Богу известно.
  2. Комментарий был удален.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:48
    +4
    Так, к слову,ранее для рыбной разведки использовали АН-2,частенько такие заявки,в период службы приходилось принимать,сейчас и АН-2 нет и рыбы в Азовском море..
  4. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 05:49
    +9
    Удивительно лишь удивление автора.Понять же происходящее просто: политическая линия власти РФ неизменна- признание правительства Зеленского и поиск договоренностей с ним ( а через них с правительствами Запада). Причем договоренностей на очень выгодных для них условиях-напомню китайская формула мира предполагает территориальную целостность Украины, то есть противники разводятся по де-факто линии фронта, а де-юре это для всего мира все равно будет Украина. Соответственно все, что не вписывается в эту линию становиться невозможным. Черноморский флот и авиация даже и в нынешнем состоянии могли обеспечить блокаду Одессы и атаки по портовой инфраструктуре, но это противоречит поискам договоренностей-поэтому они неприкосновенны,и власти РФ заключают сверхневыгодную для нее зерновую сделку( как и множество других) и на потеху всему миру жалуется на то ,что ее опять обманули.Другое дело, что власти РФ загнали сами себя в дурную бесконечность, ведь противник не только не собирается договариваться,но и воспринимает такую политику РФ как повод для дальнейшего повышения ставок. То есть,чтобы получить вожделенный "договорняк" нужно как раз выйти за пределы тех рамок в которые сами себя загнали власти РФ. А они этого сделать не могут,ну и.т.д по кругу.
    Вот в этой дурной бесконечности и живем. Применительно к мосту-противник только тогда перестанет атаковать мост когда будет знать ,что в ответ последуют меры превышающие выгоду от его подрыва,например реальная блокада морских портов и уничтожения портовой и иной инфраструктуры.
    Сейчас вышли из зерновой сделки-и это правильно,но это только слова. Посмотрим какими будут дела.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 06:01
    +4
    Дело не в охране моста! Дело в голове руководителя! Он все еще продолжает мечтать...
  6. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:05
    0
    Сети пусть натягивают, можно их разбросать даже поближе к границе украины
    Можно было сделать сигнальные буи, и натянуть сети
    На буи можно было поставить сенсоры звуковые, с видеофиксаторами как на дорогах триноги ставят
  7. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:12
    0
    До тех пока война будет идти по договоренностям а не на результат и победу , до тех пор будут атаки и на крымский мост , и на энгельс, и на Кремль . А будет так же продолжатся в вялого то будут атаки и на видяево, севмаш, увз, велючинск, арзамас и гаджиево. Всему свое время
  8. Эдуард Ващенко
    Эдуард Ващенко Сегодня, 06:13
    +7
    Иду я по московской улице и наблюдаю ситуацию, у отеля въезд для авто: служба охраны с металлоискателем тщательно досматривает автомобиль, корректно, но четко, вообщем делают свою работу.
    Далее, мимо въезда в гос учреждение, охраняемое сержантом с синими погонами. С ленцой, не спеша, левой пяткой он досматривает машины, с видом, который говорит одновременно: вот ещё, оно мне надо, занимаюсь ерундой, создан для чего-то большего. Только цигарки в зубах не хватает и фуражки на затылке.
    Вот всё, что надо знать про это...
  9. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 06:14
    +2
    за атаку на крымский мост,уничтожать пару-тройку мостов на украине,начать можно например с дарницкого в киеве.....охота сразу отпадёт
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:23
    +1
    Ваши предложения не отменяют обязаности России ответить наступательно
  11. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:38
    0
    Роман проблему можно решить создав Азовскую военную флотилию с дислокацией в Таганроге и Мариуполе. Дюжина скоростных бронекатеров вооруженных орудиями калибров 57 и 30мм и имеющих на борту коптеры для мониторинга окружающего пространства. Возле моста разместить три единицы и менять их каждые 2 недели. Чтобы они там не стояли на якоре а на малой скорости постоянно ходили вокруг моста. Тогда и катера комикадце легче будет обнаружить и утопить.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:42
    +1
    Редкий случай, когда у меня не возникло критический замечаний к содержанию статьи. Ну, разве, что попенять, что слишком дипломатично написано. Реальность, же требует более грубых и жестких слов. А, главное - дел. Вот именно дел и не хватает , катастрофически не хватает . Но, этот вопрос не к автору. А, сами знаете к кому.
  13. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:45
    +1
    Поделим на две группы вопросов:
    А. Технические:
    1. Гидроцикл слышно. Аккустичемкая разведка известна больше ста лет.
    2. Гидроцикл не дотащит столько взрывчатки, на мой ограниченный взгляд. Тем более с поверхности воды, пусть более мудрые подсчитают массу заряда.
    Б. Стратегические.
    1. Украина вывозит своё/несвое зерно.
    - Вопрос в том, суда третьих стран появляются в порту страны, на территории которой мы проводим СВО. Мы с этими странами не воюем, они не участники конфликта.
    На мой взгляд, максимум, что мы можем сделать - использовать эти суда чтобы под их прикрытием торпедировать портовую территорию противника. Но ракетами проще. Атаковать суда третьих стран - сомнительная затея.
    - Украина на зиму останется без зерна - это её головная боль на эту зиму.

    Резюмируя, у нас нет надёжных рычагов, и особой необходимости останавливать вывоз зерна из портов Украины.

    Военный вопрос разведки и уничтожения террористической инфраструктуры может быть решён другими методами.

    2. Россия продаёт своё зерно, аммиак, другие стратегические товары.
    А вот тут у нас наоборот, все рычаги есть. Но с упорством маньяков мы спешим избавиться от своего зерна.
    На мой взгляд, зерно нужно использовать для производства комбикормов, и развития собственного сельского хозяйства на Русском Севере, и Дальнем Востоке.
    Молочное животноводство в Вологде и Архангельске, свиноводство на ДВ, прудовое рыбоводство в средней полосе.
    3. То же относится к газу. Уменьшать продажи в Европу, увеличивать использование у себя.
    Наладить выпуск сборных теплиц с газовым обогревом, коровников модульных, это всё сейчас вполне реально. Да, нужно работать, обеспечивать работой своих людей.
    Продавать иностранцам проще.

    Но время простых решений прошло.

    Это будет и решением проблемы развития своих территорий, и улучшение питания, и повышение уровня жизни, и улучшит демографию.
  14. АА17
    АА17 Сегодня, 06:55
    -1
    Роман, как всегда, осветил злободневные вопросы связанные с СВО.
    Самый главный вопрос:
    ...а мы опять не готовы?...


    А к чему была готова Россия, начиная СВО?
    Будем пытаться воевать и при этом не будем менять своего образа жизни? (Сейчас собираюсь на работу. Фоном звучит телевизор, передача "Утро России" , где рассказывают, как весело народ отдохнул на VK Fest 2023 в Москве. У меня это вызывает раздражение и досаду.)

    ...А бить украинцы будут. Это ясно и понятно, потому что для них Мост – это символ....

    И выглядит это нелепо: Украина разрушает в очередной раз, Россия - восстанавливает. До коле?
    Чтобы украинцы не били, рецепт имеется очень простой - их надо разгромить или отодвинуть на 500 км по периметру от моста. А Россия готова к этому?
    Вчера уже писал, ещё раз повторю.
    СВО закончится тогда, когда европейские буржуи и российские буржуи решат, что дальше воевать уже не выгодно.
    «...Посмотрите на капиталистов: они стараются разжечь национальную вражду в «простом народе», а сами отлично обделывают свои делишки...»
    В.И. Ленин, ПСС т.23 с.176, «Национализация еврейской школы».
  15. Красавчэг2
    Красавчэг2 Сегодня, 07:08
    +1
    Википедия о гидроциклах :
    Гидроци́кл (водный мотоцикл, скутер, реже «аквабайк») — скоростное персональное водное транспортное средство (плавсредство) со стационарным двигателем внутреннего сгорания, предназначенное для движения путём глиссирования по водной поверхности. Гидроциклы обычно имеют длину до трёх метров и грузоподъёмность до 300 килограммов, могут развивать скорость до 200 км/ч.

    Вопрос: 300 кг взрывчатки могут подвинуть пролет Крымского моста ? Или это фантастическая взрывчатка С-5 или С-10 ? В голливудских фильмах есть пока С-4