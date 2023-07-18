Зерновую сделку надо продлить на Крымском мосту

Что происходит и кому все это в итоге выгодно? Наверное, многие сегодня задают себе (и не только себе) этот вопрос, откровенно не понимая сути происходящего. А происходящее реально понять трудно.
У всех (хорошо, у многих) сейчас в головах попытки понять, что происходит в плане такой цепочки событий, как:
Продление зерновой сделки – диверсия на Крымском мосту – приостановка зерновой сделки.
То, что зерновая сделка (далее ЗС) будет очередной раз продлена, уже говорилось не единожды. Турецкий глава это озвучил, причем, очень круто продемонстрировав свою независимость, отпуская щедрой рукой командиров «Азова» обратно на Украину.
Россия в лице МИДа сегодня официально уведомила Турцию, Украину и соответствующие структуры ООН о возражении против продления «зерновой сделки». Озвучила Захарова.
Россия в лице Кремля подтвердила, что «зерновая сделка» закрыта, но будет возобновлена, когда российская часть договоренностей будет выполнена». Озвучил Песков.
Есть, правда, нюанс. Российские условия в саму ЗС не входили, они перечислены в меморандуме Россия-ООН, и к самой сделке отношения не имеют. ЗС – Это Украина, Турция и Россия, а требования России относились совсем не к этим странам. Да, некоторая двойственность ситуации, но тем не менее.
Выход России из ЗС с объявлением акватории Черного моря вокруг Крыма потенциально опасной территорией, прекращение работы так называемой Черноморской инициативы, расформирование координационного центра в Стамбуле – это только начало политического характера.
В принципе, Украина может сказать: «Ну и ладно» и продолжить на свой страх и риск под гарантии безопасности Турции. О том, что возможно дальше по этой линейке развития событий, мы поговорим чуть ниже.
Пока же – кому выгодно?
1. Конечно, выгодно Украине. Смещение фокуса внимания с очевидного провала контрнаступления и очевидного поражения в Вильнюсе. Печаль в первом случае из-за зря погибших людей по обе стороны линии фронта и откровенный позор команды Зеленского во втором.
Если так разобраться, то скоро атаковать Крымский мост станет этаким трендом в Украине. По поводу и без повода, но если по поводу, то результат все-таки да, впечатляющий. Крымский мост – это не просто какой-то символ государственности России, это реально очень большое и полезное дело, сделанное для людей, живущих в Крыму. И да, каждая такая атака будет как надо восприниматься определенными кругами в Украине. Да, мы провалили очередное наступление, но мы взорвали Крымский мост! Да, нас снова не приняли в ЕС, но зато мы в восьмой раз взорвали Мост и так далее.
То есть, постоянная перемога на фоне череды зрад.
Но здесь речь идет именно о политической выгоде. В экономическом плане Украина как раз теряет. Теряет деньги, теряет много денег, теряет суда с военными грузами в своих портах. Нелогично, но вообще о какой там логике может идти речь?
2. Очень выгодно европейцам и туркам. Не всем, а зерновым трейдерам. Тем, кто просто торгует зерном. На сегодняшний день цены установились на определенной отметке, и украинская цена ну самую малость была ниже этой средней цены. То есть, торговать можно, но супермаржа, как в прошлом году, совсем не светила.
И тут такой подарок! Сделка приостановлена, Черноморская инициатива прекращена, офисы закрывают! И цены, естественно, идут верх!
Речь идет не об украинском зерне, трейдерам вообще все равно, чьим зерном торговать. Им и на этих, из Африки, которым это зерно предназначалось, наплевать. Прибыль, знаете ли, в таких масштабах – она аполитична.
Кому не выгодно?
1. Не выгодно опять же Украине, по причинам потери денег и бесплатной доставки вооружений. Это неоспоримый факт, но почему произошло так, мы разберем опять же по ходу пьесы.
2. Россия. Мало того, что есть экономические проблемы со снабжением, так еще добавляются военно-политические.
3. Турция. Ну турки просто теряют деньги, которые гребут мешками на продаже и распределении украинского зерна, не вкладывая ни копейки.
Получается как бы даже странно: кому выгодно, тем же и невыгодно и наоборот. Но тут все просто: зарабатывают все по-разному.
Что делать России?
1. Для начала очень хорошо было бы показать на деле, что Крымский мост вообще можно защитить и перевести его из статуса тренажера для ВСУ и ГУР в статус стратегического объекта.
Казалось бы, первый раз был организован с помощью хитрых шпионских махинаций, трудилось огромное количество людей. Мост вывели из строя. Выводы сделаны были? Ну так… Устроили тотальные проверки бардачков в машинах и дорожных сумок, грузовой транспорт загнали на паромную переправу.
Теперь мост снова атакован, двумя плавучими бомбами, переоборудованными из тривиальных гидроциклов.
Конечно, в Сети вранья насчет самобеглых водоходов и подводных аппаратов из Британии полно, но на самом деле все просто: две переоборудованные в гараже гидрокаталки плюс полнейшее отсутствие охраны Моста – и вот вам результат.
И ни из какой Одессы они не ковыляли по морю, запускали их с небольшого расстояния. Но возникает вопрос: а где была охрана Моста? Там же корабли должны охранять-патрулировать, нам же их показывали в репортажах. Вот стоит корабль, он оберегает Мост, все под контролем и надежной охраной…
Что-то пошло не так и не туда, потому что результат налицо.
Так, постойте, ну я же сам писал о дипольных отражателях на барже, о том, как охраняют воздушное пространство Моста… Так что, следующий раз с воздуха долбанут, а мы опять не готовы? Надо к этому готовиться?
2. Вопрос к Черноморскому флоту.
У нас вообще флот есть? Такой, военно-морской?
Я встречал в Сети откровенно странные измышления о том, что надо закрыть подходы к Мосту бонами, дескать, это поможет и охранит от всего плавающего. Ну как бы с одной стороны да, а с другой нет. И об этом я в экономическом блоке объясню.
Охранять Мост придется кораблями. Увы, но факт. И сам район охранять придется. И это такое место, ради которого можно и нужно выгнать от причальных стенок все, что может ходить и плавать, пусть даже и посадить туда всех наших адмиралов. Чтобы делом занимались, а не штаны протирали. Слава богу, у Моста «Гарпунов», которых так боятся в штабе КЧФ, запускать пока неоткуда.
Зерновая сделка. Вот сейчас район объявлен опасным для судоходства. А наши соседи скажут, что не боятся всего этого и повезут свое зерно к дальним берегам за доллары. И что наш Краснознаменный Черноморский? Все так же будет в Севастополе стоять гордо и плавучие мины расстреливать? Или все-таки сможет что-то осмысленное предложить врагам?
Ну я понимаю, «Москву» утопили, кораблей почти нет, а что осталось - те все будут заняты охраной Моста. Но есть подводные лодки. Хорошо, политически стремно подлодки посылать торпедами борта дырявить сухогрузам – так можно просто в милый район Днепровского Лимана мин насыпать так, чтобы всем хватило.
Теми же подводными лодками, они у нас это умеют.
Словят первые два теплохода мины – три десятка задумаются.
И чем еще удобно – никаких претензий. Это не мы вообще, это в прошлом году, когда Одессу минировали в истерике укроморяки, вот оттуда и нанесло.
Тут, как говорится, было бы желание что-то делать, а уже остальное приложится.
3. Экономический вопрос.
Мост придется охранять. Минные заграждения, сети, боны и все остальное – не выйдет. Объяснение очень простое. Оно заключено в пропускной способности российских портов в Азовском море.
Ростовский порт - 26 млн. тонн в год, из них 7 млн. т нефтепродуктов;
Азовский порт - 11 млн. тонн в год, транспортировка нефтепродуктов не осуществляется;
Таганрогский порт - 3 млн. тонн в год, транспортировка нефтепродуктов не осуществляется.
Итого 40 миллионов тонн грузов в год, из них 7 миллионов тонн – нефтепродукты.
Немного, не так ли?
Крупнейший и, по сути, единственный до недавнего времени российский черноморский грузовой порт Новороссийск пропускал около 208 миллионов тонн грузов в год. Впечатляет?
Однако из этого огромного количества львиная доля, то есть, 161 млн тонн – нефтепродукты! А на долю сухих грузов, которые в основном составляют стандартные контейнеры и зерно – всего 38 млн. тонн.
И чтобы перенаправить трафик из Азовского моря в Черное, пропускную способность Новороссийского порта надо будет увеличивать в отношении сухих грузов вдвое. А это не так просто, как кажется.
4. Военно-технический вопрос
Это уже идет продолжение, поскольку касается не только КЧФ. На самом деле, почему нет сейчас гневных обвинений в адрес военных, которые явно не увидели опасности и откровенно «прошляпили» эти катерки-камикадзе?
Три часа утра. Еще темно. С помощью чего защитники Моста должны были увидеть эти объекты? Это, на самом деле, весьма сложный вопрос!
Кто катался на гидроцикле, тот сразу поймет, о чем идет речь. Максимум, на сколько он будет выступать из воды – метр. Звук – да. След на воде – да, но толку в темноте? Реально, его ни с берега, ни с корабля толком радаром не зацепить, мотор в воде, корпус пластиковый и так далее. Реально сложная мишень.
Более того, украинцам аплодирую. Переделать в дрон-камикадзе такую распространенную игрушку – хорошо было продумано. Очень толково. Сколько таких штуковин рассекает волны что Черного, что Азовского моря, подсчету не подлежит. Везут со всей страны покуражиться и оторваться.
И у нас реально практически нет средств, чтобы отслеживать и бороться с такой пакостью, как морской дрон. Даже не погружной, обычный.
Чем лучше всего засечь такое? Естественно, наблюдение с воздуха. Или спутник, но лучше самолет или вертолет. Спутнику не прикажешь осмотреть нужный квадрат, если тот уже пролетел дальше. Самолет можно вернуть.
Но увы, наша морская авиация, а тем более, принадлежности КЧФ, такое осуществить просто не в состоянии. Знаете, вот тут тоже никаких претензий, просто констатация того, что в распоряжении морских летчиков страны на всех флотах осталось два десятка Ил-38 и столько же Ту-142. По своим характеристикам, как противолодочные самолеты и разведчики, они не выдерживают никакой критики и давно устарели.
Я не знаю, способно ли древнее радиолокационное оборудование этих самолетов (кстати, в основном базирующихся на СФ и ТОФ) обнаружить малоразмерные цели, но если перегнать хотя бы половину этих самолетов в Краснодарский край, то возможно организовать хотя бы патрулирование с визуальным наблюдением. Хотя ночью толку от него ноль.
А судя по бодрым рапортам, разработка и производство новых противолодочных и разведывательных самолетов для морской авиации даже не стоит в планах.
То же касается и самолетов ДРЛОиУ, которые, кстати, тоже могут быть эффективным средством обнаружения малоразмерных полупогружных целей. Эти самолеты вообще очень просто разбираются с надводными целями, но увы, здесь у нас тоже проблемы. Девять самолетов А-50 (А-50У), собранные в восьмидесятых годах прошлого века и в наше время частично модернизированные, из-за своего скромного количества не имеют возможности решать все задачи и обеспечить все потребности российских Вооруженных сил.
Про А-100 говорить уже не хочется, самолет все еще в стадии испытаний единственного экземпляра. Он, если что, должен был оказаться в войсках еще в 2016 году, но пока в 2023-м перспективы все еще не утешительные.
То есть, обнаруживать опасные маломерки и наводить на них штурмовую авиацию и артиллерию кораблей нечем.
Что получается, единственный эффективный способ, коим можно попытаться сберечь Мост – это боновые заграждения в стиле Первой Мировой войны, наблюдатели с биноклями и пулеметами?
И прекращение грузового трафика из Азовского моря в Черное и обратно?
Но и просто взять и бросить ситуацию на произвол, нельзя. Наш суперблогер может сколь угодно угрожать всему миру ядерной атакой, но Мост надо защищать. Иначе может настать момент, когда можно будет слышать такие диалоги: «Что там нового? - Да… Опять по Крымскому мосту попали - А, ну ясно…».
А бить украинцы будут. Это ясно и понятно, потому что для них Мост – это символ. Такой же, как для нас, только с обратным знаком. Плюс, как показала практика двух успешных атак, атаковать Мост результативно не так уж и сложно.
Вопросом остается только вопрос относительно того, зачем это украинцам. Политический профит минимальный. Сухопутная дорога, не лишенная недостатков (типа возможности обстрела со стороны ВСУ), все-такие уже есть. Конечно, использовать ее для перемещения на отдых – это лично с моей точки зрения смотрится так себе, но наших, которые «я не могу жить без морюшка и солнышка», не убедить. И скорбные списки они пополняли, пополняют и будут пополнять до самого окончания СВО.
Однако атака на Мост, последовавшие за этим выпады России пока словесные – они только подняли цену на зерно. Если Россия действительно сможет заблокировать вывоз зерна «для бедных голодных детей Африки» — это будет один расклад.
Если же все будет, как после первой атаки, то есть, попугают и продолжат «помогать голодающим деткам в Африке» в обмен на разблокировку «Россельхозбанка» в международной системе – тогда да, продление зерновой сделки стоит подписывать на закрытом на ремонт Крымском мосту. Это будет символично, по крайней мере и в духе момента.
Правда, все это не снимает обязанностей по охране и обороне Моста.