На Крымском мосту запустили движение автомобилей в реверсивном режиме

Как и докладывали сегодня президенту, в кратчайшие сроки подготовили мост к запуску. Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение

Пока в Киеве продолжают заявлять о "перекрытой логистике" российской армии из-за подрыва Крымского моста, на самом мосту запущено автомобильное движение, пока в реверсивном режиме. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем ТГ-канале.Движение по автомобильной части моста восстановили после полуночи, первые машины пошли по крайней правой полосе направления Тамань - Керчь. Пока движение разрешено только легковому автотранспорту, грузовые машины по-прежнему переправляют через паромную переправу. Как заявил Хуснуллин, предварительная диагностика показала, что движение по мосту возможно, кроме того, были проведены испытания смещенного в ходе взрыва пролета.- написал вице-премьер в своем ТГ-канале.Реверсивное движение осуществляется только в районе поврежденной части, в дальнейшем для автомобилистов открыты две полосы. На данный момент разработана временная схема дорожного движения. Она будет действовать до окончания восстановительных работ, которые займут, как уже сообщалось, до двух месяцев на одной стороне моста, и более трех - на другой.Как ранее сообщалось, украинским террористам не удалось повредить опоры моста, повреждения в результате двух взрывов поучили только два пролета. Один будут полностью менять, на втором проведут восстановительные работы.