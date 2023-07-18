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На Крымском мосту запустили движение автомобилей в реверсивном режиме

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На Крымском мосту запустили движение автомобилей в реверсивном режиме

Пока в Киеве продолжают заявлять о "перекрытой логистике" российской армии из-за подрыва Крымского моста, на самом мосту запущено автомобильное движение, пока в реверсивном режиме. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем ТГ-канале.


Движение по автомобильной части моста восстановили после полуночи, первые машины пошли по крайней правой полосе направления Тамань - Керчь. Пока движение разрешено только легковому автотранспорту, грузовые машины по-прежнему переправляют через паромную переправу. Как заявил Хуснуллин, предварительная диагностика показала, что движение по мосту возможно, кроме того, были проведены испытания смещенного в ходе взрыва пролета.

Как и докладывали сегодня президенту, в кратчайшие сроки подготовили мост к запуску. Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение

- написал вице-премьер в своем ТГ-канале.

Реверсивное движение осуществляется только в районе поврежденной части, в дальнейшем для автомобилистов открыты две полосы. На данный момент разработана временная схема дорожного движения. Она будет действовать до окончания восстановительных работ, которые займут, как уже сообщалось, до двух месяцев на одной стороне моста, и более трех - на другой.

Как ранее сообщалось, украинским террористам не удалось повредить опоры моста, повреждения в результате двух взрывов поучили только два пролета. Один будут полностью менять, на втором проведут восстановительные работы.
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6 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:19
    0
    Несколько отличается от того что здесь опубликовали и что доложил Хуснуллин ВВП...
    Хуснуллин рассказал, как организованы транспортные потоки с полуострова, и отчитался о состоянии моста.

    — Один путь [железнодорожной части моста] имеет незначительное повреждение, не влияющее на движение поездов. Железнодорожные строители проводят обследование для определения объема работ, — рассказал вице-премьер. — Движение по автомобильной части пока приостановлено, по итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению. Еще один пролет с второй стороны, в направлении Керчи, поврежден, произошло осевое смещение на 70–80 сантиметров, но в целом он находится на опоре. Строители и проектировщики проводят обследование полноценное. Работают водолазы. Могу сообщить, что, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждения опор нет.


    https://www.e1.ru/text/incidents/2023/07/17/72505601/
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:24
    -3
    Получается,что безопасность обеспечена,раз открыли движение?До этого про охрану и безопасность не вспоминали?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:27
      -2
      Это неудобные вопросы для нашего руководства. Вряд ли на них ответят напрямую.
      Их Пескову переадресуют - тот придумает как озвучить. Отболтается.

      зы Скабеева вчера как раз на эту тему шумела в эфире, требовала реальных ответных действий за теракт.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:43
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Получается,что безопасность обеспечена,раз открыли движение?

      А у нас всегда безопасность на высочайшем уровне! Исключение составляет лишь момент взрыва. Что с этим делать пока вопрос открытый.

      Лучшее что можно сделать, это снести бандеровский режим как можно быстрее. Или вообще не надо было его трогать. Потому как договориться о мире с ним будет не возможно. Печально известные "безальтернативные" Минские соглашения оказались полным фуфлом и обманом для нашего руководства. Но они опять не прочь договориться!
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:25
    -2
    Очевидно что при таком подходе по охране моста, вполне могут вывести из строя и жд мост .
  4. pavel.tipingmail.com
    pavel.tipingmail.com Сегодня, 07:40
    0
    Приходит мысль, что при проектировании моста, кроме прямого и обратного путей, стоило построить и запасной.