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ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам в портах Николаева, Одессы, Черноморска

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ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам в портах Николаева, Одессы, Черноморска

В ночь на вторник, 18 июля, прогремели мощные взрывы в портовых городах Украины. Речь идёт о Николаеве и Одессе.


По сообщениям ставленника киевского режима в Николаевской области Виталия Кима, в результате взрыва на одном из объектов возник пожар. Для его тушения были задействованы несколько пожарных расчётов, которые работали длительное время. При этом Ким не уточняет, на каком именно объекте прогремел этот взрыв.

По последним данным, взрыв прогремел в результате нанесения удара по объекту в порту Николаева. Источники сообщают о поражении в результате комбинированного удара нефтебазы в этом городе.



Множество взрывов прогремело в Одессе. Там также нанесено ракетное поражение объектам портовой инфраструктуры, которая киевским режимом активно использовалась в военных целях.

Помимо портовой инфраструктуры самой Одессы взрывы в течение ночи гремели на портовых и припортовых объектах Одесской области. Стало известно о ракетных ударах по объектам в порту Черноморска, в причерноморском селе Санжейка.

Удары баллистическими ракетами нанесены по ряду объектов в Харькове и Харьковской области, а также по военным объектам в оккупированном ВСУ Запорожье.
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26 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 06:16
    +6
    Ну вот и понеслось ! Давайте, турецкие конвоиры, попробуйте теперь охранять сухогрузы с зерном ! Еще мин нашвырять по пути следования и несколько кораблей вывести, что бы поупражнялись в пусках ракет ! А в идеале - брать на абордаж всех нарушителей, и отправлять команды на ремонт Керченского моста.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 06:29
      +6
      Цитата: monetam
      Ну вот и понеслось !

      Наконец-то!!! Добить портовую инфраструктуру и никаких больше «зерновых сделок».
      Думаю цены на зерно сегодня покажут стремительный рост!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:30
      +6
      Ага yes До этого,ну-никак.Даже до начала зеррового позора.Второй год этой операции,инфраструктура врага на побережье цвела и пахла..
      1. monetam
        monetam Сегодня, 06:47
        +3
        не цвела и не пахла инфраструктура. Военные объекты почти все были разрушены.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:18
    +7
    Да после диверсии на Крымском мосту надо бить по 404 не только ночью, и не только по портовым сооружениям, а по всей территории 404, по мостам, по жд узлам, и по всем значимым целям куева круглые сутки! Чтобы хо хлы не знали в какие щели прятаться!
  3. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 06:21
    +3
    Неужели дождались?...

    ... Кратко. А что ещё пока можно сказать? Посмотрим, что дальше будет. Обсужденно всё уже неоднократно было.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:21
      0
      . Обсужденно всё уже неоднократно было.

      Ага. Мы всё обсудили. Осталось подождать.... winked
  4. Грац
    Грац Сегодня, 06:22
    +1
    Не надо их щадить стирайте с лица земли их инфраструктуру., так что б в ближайшие 2-3 года восстановить не могли
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:23
    +2
    По мостам ещё можно лупануть.
    Координаты на Яндекс картах посмотреть можно.
    Можно же уже, наверное. Или я один так думаю....
    Или обращение написать с координатами в адрес МО.
    Может там не знают, что мосты через Днепр стоят ещё?))).
    Простите за сарказм, но тема уже оскомину год назад набила...
    Мосты через Днепр наверное самые безопасные сооружения на Украине
  6. Sith
    Sith Сегодня, 06:24
    0
    Цитата: monetam
    Ну вот и понеслось ! Давайте, турецкие конвоиры, попробуйте теперь охранять сухогрузы с зерном ! Еще мин нашвырять по пути следования и несколько кораблей вывести, что бы поупражнялись в пусках ракет ! А в идеале - брать на абордаж всех нарушителей, и отправлять команды на ремонт Керченского моста.

    Для стельбы с карабля в карабль ... думаю можно не выводить корабли .. .пускать ракеты с места , ну и стрелять береговыми комплексами типа БАЛ
    Просто разнести всё в порту , что может использоваться для загрузки/погрузки сделав порты бесполезными
    Брать на абордаж ... в целом опасно ибо про гарупуны поставленные молчат что то ... но не факт , что их все уничтожили
    1. Грац
      Грац Сегодня, 06:28
      0
      на абордаж берут или с моторок или десантом с вертолетов
  7. Грац
    Грац Сегодня, 06:26
    +2
    хорошо бы около погрузочных пирсов затопить грузящиеся корабли. чтоб больше никто не мог спокойно швартануться
  8. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 06:27
    -4
    Всё это, выглядит как-то не убедительно.
  9. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 06:32
    +4
    Ну хоть что то. Главное, чтоб это не стало разовой акцией, для успокоения электората.
  10. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 06:36
    -2
    Это уже было многократно. Только после таких ударов ВСУ становились всё сильнее и многочисленнее, а нам приходится с большим трудом отбивать постоянные накаты! Вопрос об эффективности ударов, если спустя 1,5 года мы в активной обороне и пропускаем удары по Крыму и Белгороду. А если удары эффективны, то какая же реальная сила ВСУ???А НАША??? но это так размышление почему??? и до каких пор???
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 06:42
      -3
      Некоторые удары подобные как минимум БЫЛИ откровенно показушными,чтобы успокоить и порадовать ура-патриотов...и яркий пример тут Кременчугский НПЗ,по которому как бы и ударяли,но так,чтобы его работу не нарушить.
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 06:57
        +1
        Минусаторы прежде чем минусовать подумайте почему не смотря на такие эффективные и страшные наши удары ВСУ перешли в контрнаступление!!!
    2. БойКот
      БойКот Сегодня, 07:41
      0
      Сравнить эффективность ударов всу по России и РА по окраине не судьба? По их собственным словам половина энергосистемы умерла, например?
  11. Николай310
    Николай310 Сегодня, 06:40
    -2
    Вопрос надолго ли эта акция и не вмешается ли снова добрый дедушка-любитель имплементаций модальностей за свой длинный нос...

    Потеряное время за которое Украину сделали сильнее...
  12. 30 вис
    30 вис Сегодня, 06:50
    0
    Таки и прилетели Калибры в гости у одэсу .Шо там зэля , шо его сара , кушают компот ? . Ну шо , свидетели могущества зели и его кумпании , кто рискнёт поработать в портах жидоукраЫны ? А ? Зарплата сдельно премиальная , выдадут в аду ...
  13. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:51
    +2
    Так должно быть 24/7 , до полного уничтожения бандэрлогов.
  14. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 07:00
    -2
    Это всего набор букв у текста,что и как на самом деле можно и так догадаться судя по лжеугрозам двухгодичным красным линиям и продлениям всего и вся
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:02
    +1
    Судя по видео, ПВО Одессы кто то сильно обнулил ,может на передовую утащили.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:26
      0
      Цитата: tralflot1832
      Судя по видео, ПВО Одессы кто то сильно обнулил ,может на передовую утащили.

      Я вас умоляю! Это ж Одесса! Просто продали! )))
  16. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:17
    +3
    прогремели мощные взрывы в портовых городах Украины

    Это конечно замечательно, НО... это должно происходить круглосуточно 24/7 до полного уничтожения укрофашистов. Я ждал других новостей, вроде "уничтожены мосты через Днепр, разрушены правительственные здания на банковой и т.д и т.п".... Вот это было-бы дело.
  17. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 07:45
    +1
    ah, enfin ! mais çà ne doit pas rester qu'une réponse ponctuelle au bombardement de Kertch, mais il faut aboutir à la destruction complète des ports ukrainiens, qu'ils deviennent inutilisables pour les bateaux!