ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам в портах Николаева, Одессы, Черноморска

В ночь на вторник, 18 июля, прогремели мощные взрывы в портовых городах Украины. Речь идёт о Николаеве и Одессе.По сообщениям ставленника киевского режима в Николаевской области Виталия Кима, в результате взрыва на одном из объектов возник пожар. Для его тушения были задействованы несколько пожарных расчётов, которые работали длительное время. При этом Ким не уточняет, на каком именно объекте прогремел этот взрыв.По последним данным, взрыв прогремел в результате нанесения удара по объекту в порту Николаева. Источники сообщают о поражении в результате комбинированного удара нефтебазы в этом городе.Множество взрывов прогремело в Одессе. Там также нанесено ракетное поражение объектам портовой инфраструктуры, которая киевским режимом активно использовалась в военных целях.Помимо портовой инфраструктуры самой Одессы взрывы в течение ночи гремели на портовых и припортовых объектах Одесской области. Стало известно о ракетных ударах по объектам в порту Черноморска, в причерноморском селе Санжейка.Удары баллистическими ракетами нанесены по ряду объектов в Харькове и Харьковской области, а также по военным объектам в оккупированном ВСУ Запорожье.