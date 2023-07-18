Торговые суда прекратили заходы в черноморские порты Украины после истечения срока действия зерновой сделки

После выхода России из так называемого черноморского зернового соглашения, срок действия которого истёк накануне, внимание к себе привлекает ситуация в черноморских портах Украины. С начала вчерашнего дня и по настоящее время (6:30 мск 18 июля) к портам Украины на Чёрном море не идёт ни один корабль. Судового трафика нет ни к Черноморску (Ильичёвску), ни к Одессе, ни к Николаеву.Одновременно с этим наблюдается значительный рост числа судов у входа в устье Дуная. Среди прочих это торговые суда «Принц Мухаммад», «Варуна», «Сакура», «Навин Равен». У многих из них указанным портом назначения является порт Рени. Это город в Измаильском районе Одесской области. Порт на Дунае.Напомним, что накануне глава украинской зерновой ассоциации по фамилии Горбачёв заявлял, что выход России из зерновой сделки «не должен восприниматься как препятствие» для иностранных государств, которые направляют свои торговые суда за украинской сельхозпродукцией. Однако пока иностранные судовладельцы явно не решаются направлять свои суда в черноморские порты Украины.Напомним, что сразу же после завершения срока действия зерновой сделки Минобороны России возобновило действие закрытых участков акватории в северо-западной части Чёрного моря.В ночь на 18 июля были нанесены удары по объектам в портах Одессы, Николаева, Черноморска, включая такие объекты как топливные хранилища, активно используемые в военных целях.