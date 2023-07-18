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Торговые суда прекратили заходы в черноморские порты Украины после истечения срока действия зерновой сделки

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Торговые суда прекратили заходы в черноморские порты Украины после истечения срока действия зерновой сделки

После выхода России из так называемого черноморского зернового соглашения, срок действия которого истёк накануне, внимание к себе привлекает ситуация в черноморских портах Украины. С начала вчерашнего дня и по настоящее время (6:30 мск 18 июля) к портам Украины на Чёрном море не идёт ни один корабль. Судового трафика нет ни к Черноморску (Ильичёвску), ни к Одессе, ни к Николаеву.


Одновременно с этим наблюдается значительный рост числа судов у входа в устье Дуная. Среди прочих это торговые суда «Принц Мухаммад», «Варуна», «Сакура», «Навин Равен». У многих из них указанным портом назначения является порт Рени. Это город в Измаильском районе Одесской области. Порт на Дунае.



Напомним, что накануне глава украинской зерновой ассоциации по фамилии Горбачёв заявлял, что выход России из зерновой сделки «не должен восприниматься как препятствие» для иностранных государств, которые направляют свои торговые суда за украинской сельхозпродукцией. Однако пока иностранные судовладельцы явно не решаются направлять свои суда в черноморские порты Украины.

Напомним, что сразу же после завершения срока действия зерновой сделки Минобороны России возобновило действие закрытых участков акватории в северо-западной части Чёрного моря.

В ночь на 18 июля были нанесены удары по объектам в портах Одессы, Николаева, Черноморска, включая такие объекты как топливные хранилища, активно используемые в военных целях.
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17 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 06:41
    -4
    А по Рени лупануть - ракет не хватает? Или мозгов? Или фаберже? Или договорняк не позволяет? Задрали...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:45
      0
      Видимо боятся-на противоположном берегу-Румыния.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 06:51
      +3
      Что нибудь придумают . Доберутся и до Рени .Однозначно необходимо очищать всё черноморское побережье бывшей УССР от жидобандеровцев . Брать устье Дуная под свой контроль .
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 06:55
        +2
        А чего придумывать,з моста и усё.Правда один мост злополучный Ж/Д мост через Затоку.Грузооборот порта 9 млн тонн.Украинцы заметили зе спокойной ночи 2 вечер подряд желает на фоне белой стены.
        1. mimolet
          mimolet Сегодня, 07:42
          0
          ПО МОСТАМ - "НУ, НЕ МОЖЕМ, ДАЖЕ НЕ ПРИСТАВАЙТЕ" - неоднократно комментировали "миротворцы" из верхов и их политологи. Просто архи-трудная задача. Укронацисты раздербанили у нас уже не один мост, а нам всё что-то не позволяет. Хотя вроде и вооружение соответствующее имеется. Может, что-то ещё мешает? Как у неадекватного танцора? Нацгарант, батюшка, вступись, помоги
      2. mimolet
        mimolet Сегодня, 07:35
        0
        "НЕОБХОДИМО" И "РАЗРЕШАТ БИТЬ" - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ. В этом-то главная проблема всех нас - и росвласти. Всю эту войну
    3. monetam
      monetam Сегодня, 06:55
      +3
      самые смелые и умные люди - они как правило в комментах. С такой отвагой надо в ДПС работать, результативность была бы высокая, а жизнь - короткая.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 07:08
        0
        Цитата: monetam
        самые смелые и умные люди - они как правило в комментах. С такой отвагой надо в ДПС работать, результативность была бы высокая, а жизнь - короткая.

        Совершенно верно. Причём это, как правило, одни и те же люди. Года 2-3 назад они точно знали, как бороться с ковидом, теперь точно знают, как победить порты и мосты
      2. mimolet
        mimolet Сегодня, 07:48
        0
        А ПО СУТИ? ХОТЬ ЧТО-ТО? В качестве ответной рекомендации: Вам и подобным единомышленникам, ув. Максим - с такими-то глубиной и остроумием - да хоть в ... налоговую что ли? А то и прямо в АП. Там такие эксперты сильно востребованы
    4. mimolet
      mimolet Сегодня, 07:32
      0
      ВЕДЬ И ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ МОЖНО. ЕСЛИ ТАК - И ПО ГЛАВНЫМ ТОЧКАМ - ЛУПИТЬ. А у многих в росвласти и цели-то такой нет. Судя по последним полутора годам. Так что Вы прямо радикал, ув. Олег. И по сути правы. Разделяем. А вдруг?
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 06:42
    +3
    Лучший вариант, нет портов - нет и проблем с судами и зерновыми сделками!
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:04
    -1
    Такое впечатление, что МО нанося эти "свирепые" удары, как бы оправдывается - смотрите, мы мстим. На самом деле люди, "мало- мальски" знакомые с основами военного искусства , ждут совсем других ударов, других масштабов и совсем по другим целям".
    1. mimolet
      mimolet Сегодня, 07:56
      0
      "НЕ БУДЕТ МАССИРОВАННЫХ УДАРОВ ВГЛУБЬ. У АРМИИ ДРУГИЕ ЗАДАЧИ" (В.Путин, 14-10-22). А то так и до победы добить укронацистов можно, что тогда делать? Ума не приложим
  4. СВД68
    СВД68 Сегодня, 07:08
    +7
    Суда, которые идут в Рени не за зерном туда идут. Они оружие на Украину везут.
    1. mimolet
      mimolet Сегодня, 07:51
      0
      ЧТОБЫ НЕ ПОРТИТЬ ОТНОШЕНИЯ. А ТО ТОГДА КАК? Потому и не бьём, ув.Виктор?
  5. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:30
    -1
    Это город в Измаильском районе Одесской области. Порт на Дунае.

    Непорядок. Нужно срочно откалибровать! am
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:35
    0
    Народ, порт Рени плохая замена Одессе. Пропускная способность 8 млн. сухих грузов в год. У Одессы 25. Причём чтобы отгружать зерно в Рени, от чего-то надо отказаться, от оружия и боеприпасов? Тогда я за.