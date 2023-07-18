В Пентагоне уверены, что украинская армия имеет всё необходимое для «успешного наступления»

У них есть все необходимое для контрнаступления.(...) мы уверены в возможностях и вооружениях, которые мы смогли предоставить Украине, чтобы она была успешной на поле боя

Украинская армия имеет все необходимое для успешного наступления, звучащие из Киева заявления о том, что ВСУ требуется какое-либо дополнительное оружие , не имеют под собой никакого основания. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.Выступая на очередном брифинге, представитель пресс-службы заявила, что Пентагон обеспечил украинскую армию всем необходимым для контрнаступления. В то же время вопрос потенциальной поставки Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с повестки дня не снят, но окончательного решения по ним нет. Не исключено, что Украина все же получит эти ракеты, но на ближайшем заседании контактной группы по Украине будут обсуждаться вопросы ПВО и артиллерии.- добавила Сингх.Стоит отметить, что заявления такого рода из Пентагона звучали уже не раз, американские военные уверены, что тех объемов вооружений, которые получила Украина от США и их союзников, хватит для успешных боевых действий в течение длительного времени. Кроме того, в Минобороны США считают, что некоторые виды вооружений, которые вымаливает Зеленский, не нужны ВСУ в настоящее время.Ранее в Конгрессе США призвали Пентагон предоставить Украине все то, что она просит, включая оперативно-тактические ракеты большой дальности и истребители F-16 для "успешного наступления" ВСУ. Некоторые западные политики почему-то считают, что те же ракеты и самолеты кардинально изменят ситуацию на поле боя. Возможно, этому они научились у Украины, где неистово верят в очередную вундерваффе, которая непременно поможет ВСУ "победить".