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Зеленский решил просить о продлении зерновой сделки генсека ООН Гуттериша

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Зеленский решил просить о продлении зерновой сделки генсека ООН Гуттериша

В своём очередном обращении глава киевского режима прокомментировал завершения срока действия зернового соглашения. Напомним, что срок действия сделки истёк накануне, после чего Минобороны России возобновило действие режима закрытых участков акватории в северо-западной части Чёрного моря.


Зеленский заявил, что компании, которым принадлежат суда, «готовы продолжать вывоз зерна, если Украина и Турция разрешат проход этих судов».

При этом украинский президент вдруг вновь озаботился проблемой беднейших стран мира, говоря, что без украинского зерна их населению грозит тотальный голод. Это притом, что менее 4% вывезенной за всё время действия зернового соглашения украинской сельхозпродукции было направлено в беднейшие страны. Показательный пример: последнее судно, вывозившее зерно и растительное масло из одного из украинских портов, ушло не в одну из бедных стран Азии и Африки, а в голландский Роттердам. Это г-на Зеленского не заботило, зато теперь лицемерие обнажается по полной.

Глава киевского режима заявил, что в беседе с генсеком ООН он поднял «очевидную тему – голод и дестабилизация глобального продовольственного рынка». Традиционно обвинив Россию в «терроризме» (это, на секунду, в тот же день, когда украинские террористы убили русскую семью на Крымском мосту и поставили под угрозу жизни сотен других людей, использовавших в тот момент указанную транспортную артерию), Зеленский заявил, что Россия «ставит под угрозу жизни людей в Сомали, Эфиопии, Южном Судане и Йемене».

Далее в беседе с Гуттеришем Зеленский заявил, что зерновую сделку нужно всенепременно продлить «и работать вместе с ответственными государствами».

Когда Зеленский, который положил более трети миллиона жизней украинцев и из-за политики которого Украину покинули не менее 9 млн человек, вдруг заявляет о своей заботе о гражданах стран Африки и Азии, то лицемерие просто запредельно.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:03
    +10
    Вот пусть Гуттериш лично ,брасом сплавает-обеспечит
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 07:10
      +9
      За то время пока действовала "зерновая сделка", беднейшие страны можно было "завалить" зерном, но увы, оно почему то оказывалось у европейцев и ООН об этом прекрасно осведомлено. Так, что скулёж нарика предсказуем.
  2. unhappy
    unhappy Сегодня, 07:05
    +15
    Генсек ООН? А может сразу в спортлото письмо написать, чего мелочиться?
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:10
    +7
    Нам от этого лицемерия- ни холодно, ни жарко. А, вот нерешительность, беззубость и мягкотелость руководства по отношению к нашим врагам- достало!
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 07:39
      0
      Ад пуст, скучает Сатана.
      Все черти здесь!.. am
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:10
    +3
    Зе не Гутерришу надо обращаться, а вернуть ПВО в порты ,а то вывел всё на ЛБС.Практически всё обьекты сегодня ночью в портах сбивали Герани и ракеты собою,устраивая огненные шоу.Пока Гуттерриш очухается ,в порты уже не надо заходить.Да и не этим он сейчас занят.
    1. mimolet
      mimolet Сегодня, 07:26
      0
      ПРЯМО НЕ ВЕРИТЬСЯ. Что будут последовательно и систематически наносить массированные удары по портам. Как-то это расходится со всей нелинейной "логикой" ведения боевых действий, со всеми запретами и ограничениями, выставляемыми нашим военным с верхов росвласти за последние полтора года. Которым удивлялись даже наши враги. Ведь так и победить в войне можно будет. А как же замирение? И колонна "миротворцев" во власти? Им-то как тогда быть?
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 07:12
    +4
    Наши сегодня нанесли удар по порту города Одесса... Посмотрим, много ли желающих после этого будет заходить в этот порт
    1. mimolet
      mimolet Сегодня, 07:20
      0
      ДЛЯ ВЫПУСКА ПАРА? ИЛИ ВСЁ-ТАКИ ПОШЛИ ПОДВИЖКИ В СНЯТИИ ЗАПРЕТОВ НАШИМ ВОЕННЫМ? Хорошо бы, тогда действительно желающих не будет
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:17
    +2
    Как это не печально, но порт Одесса придётся бомбить каждый день.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 07:26
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Как это не печально, но порт Одесса придётся бомбить каждый день.

      И чтоб доходчивее было, долбить надо кассетными боеприпасами! yes
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:18
    +7
    « беднейшие страны»- это и есть- Украина. Лучше, если зерно на Украине и останется.
  8. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:27
    +1
    Надеюсь в ГШ РФ понимают, что нужно оперативно сделать так, чтобы судам было некуда заходить.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:31
    +1
    Генсек ООН та еще кукла, ничего не решает, только много говорит и ни за что не отвечает. Форсу много, а руки коротки.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:35
    +2
    Встретилась парочка - гусь да гагарочка. Вот уж две рворные рожи.