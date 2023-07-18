В своём очередном обращении глава киевского режима прокомментировал завершения срока действия зернового соглашения. Напомним, что срок действия сделки истёк накануне, после чего Минобороны России возобновило действие режима закрытых участков акватории в северо-западной части Чёрного моря.Зеленский заявил, что компании, которым принадлежат суда, «готовы продолжать вывоз зерна, если Украина и Турция разрешат проход этих судов».При этом украинский президент вдруг вновь озаботился проблемой беднейших стран мира, говоря, что без украинского зерна их населению грозит тотальный голод. Это притом, что менее 4% вывезенной за всё время действия зернового соглашения украинской сельхозпродукции было направлено в беднейшие страны. Показательный пример: последнее судно, вывозившее зерно и растительное масло из одного из украинских портов, ушло не в одну из бедных стран Азии и Африки, а в голландский Роттердам. Это г-на Зеленского не заботило, зато теперь лицемерие обнажается по полной.Глава киевского режима заявил, что в беседе с генсеком ООН он поднял «очевидную тему – голод и дестабилизация глобального продовольственного рынка». Традиционно обвинив Россию в «терроризме» (это, на секунду, в тот же день, когда украинские террористы убили русскую семью на Крымском мосту и поставили под угрозу жизни сотен других людей, использовавших в тот момент указанную транспортную артерию), Зеленский заявил, что Россия «ставит под угрозу жизни людей в Сомали, Эфиопии, Южном Судане и Йемене».Далее в беседе с Гуттеришем Зеленский заявил, что зерновую сделку нужно всенепременно продлить «и работать вместе с ответственными государствами».Когда Зеленский, который положил более трети миллиона жизней украинцев и из-за политики которого Украину покинули не менее 9 млн человек, вдруг заявляет о своей заботе о гражданах стран Африки и Азии, то лицемерие просто запредельно.