Появляются некоторые подробности ударов по объектам в портовых городах, контролируемых киевским режимом. Как уже сообщало в одном из утренних новостных материалов, российские войска нанесли комбинированные удары по объектам Николаева, Черноморска (Ильичёвска) и Одессы.
Теперь стало известно, что в результате прилёта дрона-«камикадзе» «Герань» в районе Одесского морского порта нанесено поражение одному из кораблей ВМС ВСУ. По одним данным, это минный тральщик, по другим – минный заградитель.
Несколько взрывов в ночное время суток прогремели и в Николаевской области. Подтверждена информация об огневом поражении нефтебазы в Николаеве. Уничтожены несколько объектов портовой инфраструктуры в Очакове. Эта инфраструктура в последнее время активно использовалась украинской стороной для запуска морских беспилотников в направлении Крыма.
Также украинская сторона использовала открытые в рамках зерновой сделки морские коридоры в Чёрном море, чтобы, прикрываясь гражданскими судами с зерном и другой сельхозпродукцией, осуществлять атаки теми же морскими дронами береговой линии Севастополя, многочисленные попытки атак на корабли ЧФ РФ и другие российские объекты на Чёрном море.
Накануне американского госсекретаря Блинкена журналисты попросили прокомментировать украинскую атаку на Крымский мост, в результате которой погибла российская семья из Белгородской области. Блинкен цинично заявил, что комментировать не станет, добавив, что «у Украины есть право на ведение войны по защите своих территорий». Другими словами, глава американского внешнеполитического ведомства откровенно оправдал такой вариант ведения войны, при котором жертвами становятся не военные, а гражданские лица. Фактически оправдал терроризм.