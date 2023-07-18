Военное обозрение
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Одним из результатов удара по порту Одессы стало поражение корабля ВМС ВСУ

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Одним из результатов удара по порту Одессы стало поражение корабля ВМС ВСУ

Появляются некоторые подробности ударов по объектам в портовых городах, контролируемых киевским режимом. Как уже сообщало в одном из утренних новостных материалов, российские войска нанесли комбинированные удары по объектам Николаева, Черноморска (Ильичёвска) и Одессы.


Теперь стало известно, что в результате прилёта дрона-«камикадзе» «Герань» в районе Одесского морского порта нанесено поражение одному из кораблей ВМС ВСУ. По одним данным, это минный тральщик, по другим – минный заградитель.

Несколько взрывов в ночное время суток прогремели и в Николаевской области. Подтверждена информация об огневом поражении нефтебазы в Николаеве. Уничтожены несколько объектов портовой инфраструктуры в Очакове. Эта инфраструктура в последнее время активно использовалась украинской стороной для запуска морских беспилотников в направлении Крыма.

Также украинская сторона использовала открытые в рамках зерновой сделки морские коридоры в Чёрном море, чтобы, прикрываясь гражданскими судами с зерном и другой сельхозпродукцией, осуществлять атаки теми же морскими дронами береговой линии Севастополя, многочисленные попытки атак на корабли ЧФ РФ и другие российские объекты на Чёрном море.

Накануне американского госсекретаря Блинкена журналисты попросили прокомментировать украинскую атаку на Крымский мост, в результате которой погибла российская семья из Белгородской области. Блинкен цинично заявил, что комментировать не станет, добавив, что «у Украины есть право на ведение войны по защите своих территорий». Другими словами, глава американского внешнеполитического ведомства откровенно оправдал такой вариант ведения войны, при котором жертвами становятся не военные, а гражданские лица. Фактически оправдал терроризм.
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13 комментариев
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  1. vasiliysxx
    vasiliysxx Сегодня, 07:31
    +5
    Такое чувство,что мало,мало.Завалить там все комбинированными ударами
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:36
      +9
      Я не знаю,мало или недостаточно.Знаю только одно,что если следовать логике амерзца,то и мы имеем право защищатьмя .И не щадить никого.Ни семей,ни детей.Никого
      1. Александр Кочурков
        Александр Кочурков Сегодня, 07:42
        -2
        Нет, мы не имеем права становиться ими.
        1. Грац
          Грац Сегодня, 07:52
          0
          мы должны защищать интересы СВОИХ, а не ЧЬИХ ТО, запомните это самое важное для выживания нации.Если Украина ходит по д США пусть и огребает полной ложкой зачем нам их щадить?это всегда будет восприниматься врагом как слабость ВСЕГДА!!!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:35
    +9
    Минный тральщик это хорошо,а как дела с портовыми буксирами их не так уж и много, в Одессе ихне больше десятка!?Попробуй зайди в Одессу без буксира и со всеми портами Украины такая история.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:37
    +2
    Американцам вообще до чужого горя нет дела.Самое главное у них ,собственное благополучие и доход.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:42
    -1
    "29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко"
    Значит не последний был.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 07:48
      0
      И я о том же...Были демоны, но самоликвидировались...
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:43
    +1
    Одессс должна стать кладбищем погибших кораблей...
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:47
    +1
    До этого мне говорили, что там кораблей нет?! Теперь выясняется, что они были...
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:47
    0
    Странно что у хахлофф ещё корабли остались.
  8. Deon59
    Deon59 Сегодня, 07:48
    0
    А ,что на войне гражданские не гибнут .
  9. kaban7
    kaban7 Сегодня, 07:49
    0
    А ведь совсем недавно писали, что в Одессе завалили последний боевой корабль ВСУ - и вот опять....