Французский телеканал: Польша и страны Балтии готовятся к вводу своих войск на территорию Украины

В Варшаве считают, что если не остановить русских на Украине, то завтра они пойдут на Прибалтику, Польшу, Молдавию и Грузию

Пока генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс не будет вводить войска на Украину, чтобы не вступать в открытый конфликт с Россией, некоторые страны планируют оказать помощь Киеву. Как утверждает французский телеканал LCI, Польша и страны Балтии якобы готовы к вводу своих войск на украинскую территорию.Крупнейший телеканал Франции с ярко выраженной антироссийской позицией выпустил материал, в котором утверждается, что "русофобская четверка" в лице Польши и прибалтийских лимитрофов готовятся ввести свои войска на Украину. Инициатором столкновения с Россией выступает Польша, нынешнее руководство республики уверено, что в случае проигрыша Украины наступит очередь Польши. А власти трех республик и так трясутся от страха только при одном упоминании России, поэтому готовы на все, лишь бы не в одиночку.- говорится в материале.По данным телеканала, в Варшаве ждут результатов украинского контрнаступления. В случае проигрыша ВСУ, а к этому все идет, будет принято решение о вводе на территорию Западной Украины первой дивизии, в которую, кроме поляков и прибалтов, также войдут и украинцы и представители других стран Европы, пожелавшие воевать против России. Возможно, что речь идет о польско-литовско-украинской бригаде, которую планируется развернуть в дивизию. О ее вводе польские власти давно просит Зеленский.О том, что Польша планирует присоединить себе часть западных территорий Украины, говорилось уже не раз, карты с "польским" Львовом уже в открытую демонстрируют по телевидению республики. Варшава еще в прошлом году была готова ввести свои войска на Украину, но при условии поддержки НАТО. В Брюсселе сразу заявили, что в данном случае 5 статья устава альянса о коллективной обороне работать не будет. По-видимому, поляки нашли поддержку у прибалтов.