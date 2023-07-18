Британские военные специалисты будут изучать подбитые в зоне проведения спецоперации российские танки

Несколько танков ВС РФ, которые были подбиты в зоне проведения специальной военной операции и попали в руки украинских военных, были доставлены в Великобританию. Об этом пишет The Daily Telegraph.
Как отмечает издание, ссылаясь на начальника штаба обороны британских Вооруженных сил (ВС) адмирала Тони Радакина, российские танки были направлены в научно-техническую лабораторию в Портон-Даун. Адмирал отметил, что при попадании российской техники в руки британских военных, Лондон делится полученной информацией с другими союзниками.
По утверждению Радакина, британские военные специалисты будут изучать каждую мелкую особенность российских танков. Это позволяет разрабатывать более эффективные меры противодействия военной технике потенциальных противников, подчеркнул начальник британского штаба обороны.
В то же время, стоит отметить, что и российские военные поступают аналогичным образом. Подбитая на фронте и попавшая в руки к нашим бойцам военная техника американского и европейского производства точно также изучается специалистами, которые подмечают уязвимые места западных танков и бронемашин. Многие западные эксперты считают, что киевский режим слишком переоценил возможности военной техники американского и европейского производства, и контрнаступление продемонстрировало, что эта военная техника не является «чудо-оружием», как считало украинское командование.