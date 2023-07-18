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Российские войска освободили село Новосёловское и перерезали для противника дорогу Купянск-Кременная

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Российские войска освободили село Новосёловское и перерезали для противника дорогу Купянск-Кременная

Российская армия продолжает наступление в направлении Купянска Харьковской области. Напомним, что в прошлом году этот город, перешедший под контроль ВС РФ в начале СВО, российскими войсками был оставлен в сентябре. С тех пор российские войска вновь в значительное степени приблизились к Купянску, только за последние 4 дня взяв под контроль не менее 55 кв. км территории к северу от города.


Одновременно наступление ВС РФ идёт и с юго-запада от Купянска. В результате наступательных действий подразделений 1-й танковой армии было освобождено село Новосёловское. Переход этого села под контроль крайне важен, так как оно расположено на важной автомобильной дороге, соединяющий Купянск Харьковской области с городом Кременная (ЛНР). Дорога для противника перерезана.



Под контроль российской армии перешло как само село Новосёловское, так и железнодорожная станция Куземовка, расположенная в черте села. Помимо этого ВС РФ установили контроль над лесополосой к северу от Новосёловского – по направлению к селу Крахмальное. Часто эту лесопосадку именуют Поповым лесом.



Потеряв большую часть территории Новосёловского ещё пару дней назад, противник попытался контратаковать, но попал в огневой мешок, понёс потери и в итоге окончательно утратил контроль над населённым пунктом.

Накануне, пытаясь оправдать неудачи ВСУ к северу и юго-западу от Купянска, представитель украинского командования заявил, что «Россия сосредоточила на этом направлении больше войск, чем у СССР было в Афганистане – более 100 тысяч человек».
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19 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 08:06
    0
    Дай Бог, что бы это так и было. В сообщении ничего не говорится какие части противника были выбиты ( или сами отошли?) от этого села. В любом случае до Купянска ещё не близко.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:09
      +5
      Наш старый "друг" пострадал малость.


      Украинский террорист Олег Сенцов, выданный Киеву по обмену, получил ранение на фронте, куда он отправился воевать после начала российской СВО.

      Сенцов написал в своем блоге.

      «Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращении во время десантирования попали под артиллерийский обстрел. Брэдли снова спас нам жизнь», – сообщил он.
      По его словам, три ВСУшника получила ранения, «в основном осколки.

      «Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо!», – добавил Сенцов.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:16
        +11
        Жаль,что дыра в голове у этого утырка не с размером со стакан
    2. Володин
      Володин Сегодня, 08:09
      +4
      Цитата: monetam
      В любом случае до Купянска ещё не близко.

      Ну как "не близко"... До Купянска с севера не больше 10-12 км
      1. monetam
        monetam Сегодня, 08:14
        0
        Если ВСУ подбросят подкрепления, то наши бойцы замучаются их из ям выковыривать. Если бы Купянск был километров на несколько поближе , то был бы уже в зоне уверенного арт.обстрела.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:18
        +3
        Сколько времени те же "вагнеровцы"проходили в Артемовске и около?Дело совсем не в расстоянии.
  2. мазута
    мазута Сегодня, 08:16
    +4
    Прошлогодние "жесты и непростые решения"еще долго будут оплачиваться самым дорогим-жизнями солдат.От рядового до генерала.Да и сейчас как сказал "отец ветерана Вагнера",готовы к переговорам в любой момент,после выполнения неведомых россиянам условий.До августа попугаем Одессу,Николаев,Очаков "букетами"из гераней,потом видимо ВВП встретится с "партнером и другом"султаном и начинай сначала сказку про белого бычка на колесах...
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:18
    -1
    Кажется началась новая фаза «война» на истощение . Тут уж кто экономически сильнее окажется
  4. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:19
    +4
    Новость приятная, но.... меня не оставляет недоумение о том провале в СВО, которое было допущено в сентябре прошлого года. Только теперь, когда выгрызаем обратно по метру-километру в месяц, выдавая за большой успех каждую лесополосу, приходит осознание масштаба бегства с позиций с оставлением крупных городов Изюма, Купянска, Балаклеи...и до сотни мелких сел и поселений. Тут как ни крути, надо признать, был фатальный просчет наших военных и разведки. После этого провала, Запад уверовал, что может нас победить. И как же трудно теперь доказывать им обратное... feel
  5. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк Сегодня, 08:32
    +2
    В какую сумму обходилось финансирование "чеченских войн" и обходится СВО? Бремя на бюджет явно несоразмернее. Таки да, битва на истощение
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:41
    +3
    Исходя из комментариев, отступает-плохо, в обороне сидим-плохо, наступаем - плохо. Вот и угоди людям - неблагодарное это занятие. Определитесь уже, или трусы оденьте, или крестик снимите.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:57
      0
      Ага, можно перепись ципсо проводить. Вчера орали: сейчас продлят зерновую сделку. Не продлили. Сегодня ор: а про Дунай специально забыли?! Все равно скоро возобновят! Это не поможет, зерно будут возить без нас!

      Так же и с наступлением. Сначала: что сидите в обороне, так войну не выиграть! Теперь: ООО, как медленно наступаем, Купянск ещё далеко, до него ещё дойти надо, сколько же ребят положим...

      Предсказуемые.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:27
        0
        Цитата: parabyd
        Все равно скоро возобновят! Это не поможет, зерно будут возить без нас!

        После выхода России из зерновой сделки «единственным вариантом» для вывоза агропродукции из Украины остается сухопутный коридор, заявил на брифинге представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.
        По его словам, вывоз украинского зерна сухопутным путем будет менее эффективным, чем по морю, однако США не рассматривают вариант сопровождения грузовых судов военными кораблями.
        «Единственный вариант, который есть, — это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом. Конечно, по суше сейчас перевозят на Украине все. <...> Это более затруднительно, менее эффективно», — сказал Кирби.

        Ответственность за разрушение сделки он возложил на Россию, отметив, что из-за решения Москвы цены на зерно могут вырасти по всему миру.
    2. Михаил Шаманов
      Михаил Шаманов Сегодня, 09:33
      -1
      Трудно угодить , они ведь ждали триумфальный контрзаступ, Вагнер в Москве, Герасимова на эшафоте...
      А это немного не то
    3. Ратник_II_разряда
      Ратник_II_разряда Сегодня, 10:00
      +3
      Вот таким нехитрым приёмом (выбросив то, что наступаем там, где до этого отступили, причём оставили территории значительно большие и за куда более малый срок, оплачивая теперь это наступление кровью наших бойцов) осуществляется сваливание с больной головы на здоровую.

      Оказывается дело не в просчётах командования, а в "невозможности" угодить людям, что ни сделай — им всё не так.

      Вы, батенька, не из чиновников будете, у них такой демагогический приём весьма распространён?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:45
    +5
    Террорист Сенцов: Брэдли снова спас нам жизнь
    Жалко, что не сгорели вместе с ней. Это просто повезло, другие горели, как свечки, а броня плоховато держит осколки. Поэтому ода "Брэдли" какая-то исключительно пропагандистская.
  8. Denis812
    Denis812 Сегодня, 09:33
    0
    Что-то ВСУ скромничают. Вовсе не 100 тысяч у Купянска собрано, а 100 миллионов. 50000 танков, 10000 РСЗО и арты без счёта вообще.
    Врать, так врать.
  9. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:19
    0
    A proč terorista jako Sencov je vyměněn? Pokud je vedený jako terorista, měl by hnít v Ruském vězení! Na výměnu má nárok jen voják..
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:24
      0
      А зачем террориста вроде Сенцова подменяют? Если его поведут как террориста, он должен гнить в российской тюрьме! Обменять имеет право только военнослужащий.