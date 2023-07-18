Российские войска освободили село Новосёловское и перерезали для противника дорогу Купянск-Кременная

Российская армия продолжает наступление в направлении Купянска Харьковской области. Напомним, что в прошлом году этот город, перешедший под контроль ВС РФ в начале СВО, российскими войсками был оставлен в сентябре. С тех пор российские войска вновь в значительное степени приблизились к Купянску, только за последние 4 дня взяв под контроль не менее 55 кв. км территории к северу от города.
Одновременно наступление ВС РФ идёт и с юго-запада от Купянска. В результате наступательных действий подразделений 1-й танковой армии было освобождено село Новосёловское. Переход этого села под контроль крайне важен, так как оно расположено на важной автомобильной дороге, соединяющий Купянск Харьковской области с городом Кременная (ЛНР). Дорога для противника перерезана.
Под контроль российской армии перешло как само село Новосёловское, так и железнодорожная станция Куземовка, расположенная в черте села. Помимо этого ВС РФ установили контроль над лесополосой к северу от Новосёловского – по направлению к селу Крахмальное. Часто эту лесопосадку именуют Поповым лесом.
Потеряв большую часть территории Новосёловского ещё пару дней назад, противник попытался контратаковать, но попал в огневой мешок, понёс потери и в итоге окончательно утратил контроль над населённым пунктом.
Накануне, пытаясь оправдать неудачи ВСУ к северу и юго-западу от Купянска, представитель украинского командования заявил, что «Россия сосредоточила на этом направлении больше войск, чем у СССР было в Афганистане – более 100 тысяч человек».