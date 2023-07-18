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Российская судостроительная корпорация планирует предложить иностранным заказчикам совместное строительство кораблей

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Российская судостроительная корпорация планирует предложить иностранным заказчикам совместное строительство кораблей

Судостроительная корпорация "Ак Барс" предложила иностранным заказчикам совместную постройку боевых кораблей на их верфях. При этом не исключено оснащение строящихся кораблей комплектующими на условиях заказчика. Об этом сообщил глава корпорации Ренат Мистахов.


Корпорация "Ак Барс" намерена выйти на международный рынок кораблей, предложив иностранным заказчикам ряд проектов, включая малые ракетные корабли, патрульные корветы и т.д. Как показала практика, многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Африки, заинтересованы в возможных поставках российских кораблей. На прошедшем в конце июня в Кронштадте военно-морском салоне МВМС-2023 представители корпорации провели переговоры с рядом потенциальных заказчиков, в дальнейшем планируется заключение ряда контрактов. Для облегчения принятия решений этим странам предложено совместно строительство кораблей на их мощностях.

Для возможности продвижения наших кораблей для силовых структур инозаказчиков проведена работа по возможности установки на кораблях оборудования и вооружения как российского, так и импортного происхождения. Совместно с "Рособоронэкспортом" направлены коммерческие предложения ряду стран на строительство и поставку кораблей, в том числе с учетом возможности совместного строительства кораблей на верфи инозаказчика

- приводит РИА Новости слова Мистахова.

На сегодняшний день корпорация строит малые ракетные корабли проектов 21631 "Буян-М", 22800 "Каракурт" и патрульные корабли проекта 22160. Ранее сообщалось, что "Ак Барс" предлагает иностранным заказчикам экспортные версии данных кораблей. Также корпорация ведет переговоры с Минобороны по модернизированному проекту "Буян-М", серия которых достраивается, а также по патрульным кораблям доработанного проекта 22160.
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:23
    +2
    А почему бы нет ,не век же Ак Барсу МРК строить,для крупных есть площадка в Керчи,пора там и серьёзным тоннажём заниматься.
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 08:29
      +2
      Уж больно у них сроки... Того... Безобразничают.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:34
        +2
        С сроками у них действительно не в какие рамки не лезут,но скорее всего виноваты смежники- Ак Барс строит корпус и устанавливает оборудование смежников.Я их ни чуть не оправдываю.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 09:51
          +1
          Ну-ну, как же... "совместное предприятие".
          Уже имеем опыт такого партнёрства за свой счёт: туркам в кредит
          (считай бесплатно) строим атомную станцию.
          Вот тут dmi.pris1 (дмитрий) выразился о "тупой нации", не нация тупая, а чиновники.
          Это же надо принять решение о дополнительных нитках газопровода в Европу. Ладно первую трубу тянули вместе по договору газ - трубы за два года. Уже с Южным потоком возникли проблемы и вместо Болгарии потянули в Турцию. Казалось бы есть проблемы, так нет, умные головы в 2018 начали проект, чем кончилось - сами знаете.
          Шесть лет тратили бабло, вместо того чтобы вкладывать в экономику.
          И где Миллер?
      2. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 08:37
        +2
        Зачастую, сроки сдвигаются из-за задержки оборудования и вооружения. Наша промышленность быстрее не может. 2-3 года, стабильно.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:26
    +3
    Иностранные заказчики? Бангладеш и мьянма? Каждое предприятие должно иметь схему по выводу средств из страны?
    1. point
      point Сегодня, 10:15
      0
      нее, конечно Вьетнам и Сауды )) - шутка
      вообще не врубаюсь кому они хотят втереть в очи кроме вышестоящих жоп в иерархии; кроме РФ есть уйма способных сделать ходовую и корпус и электронику и даже пушки с рокетками... где там УТП в этом сообщении?!
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 08:30
    0
    Больше заказов, дешевле продукция. При любом дополнительном заказе только плюсы стране.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 09:08
      +6
      В россии это правило неработает. Только строго наоборот.
    2. Tatanka Yotanka
      Tatanka Yotanka Сегодня, 10:30
      -1
      Цитата: Аркадий007
      дешевле продукция

      смысл банка - в получении прибыли, зачем акционерному обществу „Объединённая судостроительная корпорация“ в Татарстане еще одна прокладка в виде акционерного коммерческого банка?? банк кредитует строительство по одной цене и тянет из бюджета еще большие деньги с процентами за свои навязанные услуги, капиталистическая структура производства дешовой как СССР никогда даже близкой не будет
  4. alekc75
    alekc75 Сегодня, 08:34
    +3
    своим надо строить быстро и дешево!! или своим все уже построили??
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:34
    +3
    На Янтаре не первый год строят фрегаты 11356 для Индии. Сейчас у достроечный стенки стоит два фрегата, ГТД Украинские, УРО совместные Брамос, возможно еще, стоит другое индийское оборудование.
  6. faiver
    faiver Сегодня, 09:18
    -1
    голимые понты - мрк для открытого моря не фонтан, "голуби мира" со скоростью в 25 узлов нафиг никому не нужны
  7. Петров-Александр_1Сергеевич
    Петров-Александр_1Сергеевич Сегодня, 09:18
    +2
    Походу импотрозамещение и отечественная корабельностроительная мысль всё.
  8. Maluck
    Maluck Сегодня, 09:35
    -2
    Если корпуса буду клепать в Азии, то почему бы и нет...
  9. Таймень
    Таймень Сегодня, 09:48
    -1
    Своих заводов уже не осталось от слова совсем.Все почти с иностранным капиталом.Никто не задумался,как воевать будем?Гвоздей своих нет,теперь и корабли не наши будут.Хороши ХПП,сплошная радость.Позорище полное.Ничего своего уже не осталось.Какое достижение ,начиная от "перестрелки и гласности",до эры "стабильности".И при этом никто не сидит и со лбом с зелёнкой выкрашенным у стенки не стоит.Уря!