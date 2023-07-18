Российская судостроительная корпорация планирует предложить иностранным заказчикам совместное строительство кораблей

Для возможности продвижения наших кораблей для силовых структур инозаказчиков проведена работа по возможности установки на кораблях оборудования и вооружения как российского, так и импортного происхождения. Совместно с "Рособоронэкспортом" направлены коммерческие предложения ряду стран на строительство и поставку кораблей, в том числе с учетом возможности совместного строительства кораблей на верфи инозаказчика

Судостроительная корпорация "Ак Барс" предложила иностранным заказчикам совместную постройку боевых кораблей на их верфях. При этом не исключено оснащение строящихся кораблей комплектующими на условиях заказчика. Об этом сообщил глава корпорации Ренат Мистахов.Корпорация "Ак Барс" намерена выйти на международный рынок кораблей, предложив иностранным заказчикам ряд проектов, включая малые ракетные корабли, патрульные корветы и т.д. Как показала практика, многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Африки, заинтересованы в возможных поставках российских кораблей. На прошедшем в конце июня в Кронштадте военно-морском салоне МВМС-2023 представители корпорации провели переговоры с рядом потенциальных заказчиков, в дальнейшем планируется заключение ряда контрактов. Для облегчения принятия решений этим странам предложено совместно строительство кораблей на их мощностях.- приводит РИА Новости слова Мистахова.На сегодняшний день корпорация строит малые ракетные корабли проектов 21631 "Буян-М", 22800 "Каракурт" и патрульные корабли проекта 22160. Ранее сообщалось, что "Ак Барс" предлагает иностранным заказчикам экспортные версии данных кораблей. Также корпорация ведет переговоры с Минобороны по модернизированному проекту "Буян-М", серия которых достраивается, а также по патрульным кораблям доработанного проекта 22160.