Военное обозрение
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Глава Крыма отчитался об уничтожении 28 украинских беспилотников на востоке полуострова

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Глава Крыма отчитался об уничтожении 28 украинских беспилотников на востоке полуострова

Ночью в восточной части Крыма силами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты 9 беспилотных летательных аппаратов. Еще 19 дронов подавили средства радиоэлектронной борьбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.


По утверждению руководителя региона, пострадавших и разрушений в результате работы средств ПВО не было. Аксенов поблагодарил военнослужащих ПВО за службу.

Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации

- написал руководитель Крыма.

Украинские формирования не оставляют попыток атаковать территорию полуострова с помощью дронов. В первую очередь, они ставят своей целью уничтожение объектов военной и гражданской инфраструктуры, но немаловажное значение имеет для ВСУ и общее сеяние паники среди мирного населения и российских туристов, если учитывать, что сейчас – курортный сезон и на полуострове находятся люди из других регионов Российской Федерации.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин говорил, что руководством страны обсуждается возможность создания «санитарной зоны» на украинской территории с целью предотвращения обстрелов и диверсий против приграничных регионов нашей страны.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Сергея Аксенова
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17 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 08:40
    +5
    28 беспилотников за один раз - это очень много, да причем ни одного порвавшегося к цели ! Удивительно, что новость об отражении такой атаки не слишком заинтересовала СМИ
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 08:42
      -2
      Конечно, ЦИПСошников это не заинтересует...
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 08:46
        +2
        Цитата: ave0123
        Конечно, ЦИПСошников это не заинтересует...

        А что в СМИ одна ЦИПСОта?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 08:54
          +4
          Их не просто много, а ужасающе много.
          Причём есть ципсота доморощенная, добровольная.
          А ещё много бегунцов в грузию так подрабатывает. Улицы-то мести неохота.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:43
      +5
      К сожалению журналистов всегда интересуют в первую очередь какие-то незапланированные события - самолет упал, что-то взорвалось, пожар, поезд сошел с рельс, убили какого-то начальника большого и т.д. Им же надо чтобы тираж привлекал внимание, рейтинг повысить надо.
      А тут - ну сбили, ничего не взорвалось и не сгорело. Типа ничего особенного и не произошло.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 08:47
        0
        Цитата: Nexcom
        А тут - ну сбили, ничего не взорвалось и не сгорело. Типа ничего особенного и не произошло.

        Лента добра.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 09:09
          +3
          ... хм, "Аксёнов отчитался", а за мост он тоже "отчитался"?
          Вот тут товарищи задают вопрос о "стае бпла", типа, как они долетели...
          вот мне тоже интересно.)
          Вооще-то не ВО нужно спрашивать, а Герасимова.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:39
      0
      Цитата: monetam
      28 беспилотников за один раз - это очень много, да причем ни одного порвавшегося к цели !

      То, что атаки подавлены, - хорошо, но стоит обратить внимание на рост настырности/интенсивности атак.
  2. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 08:42
    +11
    Интересно, как такая стая беспилотников попала на восток полуострова?! Ведь всё побережье Азовского моря контролируется МО РФ и на его бывшей украинской части под плотным "зонтиком" ПВО.
    География - тёмная наука...
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 08:48
      +4
      Цитата: Русфанер
      Интересно, как такая стая беспилотников попала на восток полуострова?!

      Так же как и в Москву попадают.
  3. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 08:46
    +3
    Снять все угрозы с Крыма да и вообще всей России можно только путём систематических массированных ракетно бомбовых ударов по этому недогосударству украина.. Забомбить их в каменный век.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +4
    Цитата: Русфанер
    Интересно, как такая стая беспилотников попала на восток полуострова?!
    Вопрос действительно интересный, как и с этой стороны?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:44
      0
      Вопрос действительно интересный, как и с этой стороны?
      ...этот вопрос возникает у всех кто хотя б немного разбирается в географии...а уж тем более главный вопрос...каким образом , как утверждают, морской дрон , то есть попросту брандер , мог прибыть к нашему Хрустальному мосту...откуда..из предположений только с жоржии который предоставленный туркеей...по другому ни как
  5. V.B.
    V.B. Сегодня, 09:00
    +4
    А где зеркальный ответчик? Опять готовит "непростые решения"? Или готовит полное собрание обещаний? В балалайке нету струн, балалаечник (болтун)
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 09:21
      0
      Или готовит полное собрание обещаний? В балалайке нету струн, балалаечник (болтун)

      Вы что такое писать на нашего гроссмейстера? Как всегда, многоходовочку готовит чтобы всех переиграть!
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:30
    +2
    Интересно, а почему отчет о действиях за истекшие сутки военных, в т.ч. ПВО дает ГРАЖДАНСКИЙ губернатор?
    1. Русфанер
      Русфанер Сегодня, 10:16
      0
      Конашенков занят...
      Знаю, знаю про длину коммента!