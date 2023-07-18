Глава Крыма отчитался об уничтожении 28 украинских беспилотников на востоке полуострова

Ночью в восточной части Крыма силами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты 9 беспилотных летательных аппаратов. Еще 19 дронов подавили средства радиоэлектронной борьбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По утверждению руководителя региона, пострадавших и разрушений в результате работы средств ПВО не было. Аксенов поблагодарил военнослужащих ПВО за службу.
Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации
- написал руководитель Крыма.
Украинские формирования не оставляют попыток атаковать территорию полуострова с помощью дронов. В первую очередь, они ставят своей целью уничтожение объектов военной и гражданской инфраструктуры, но немаловажное значение имеет для ВСУ и общее сеяние паники среди мирного населения и российских туристов, если учитывать, что сейчас – курортный сезон и на полуострове находятся люди из других регионов Российской Федерации.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин говорил, что руководством страны обсуждается возможность создания «санитарной зоны» на украинской территории с целью предотвращения обстрелов и диверсий против приграничных регионов нашей страны.