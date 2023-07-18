«Мы не увидели воздействия»: В Белом доме заявили об отсутствии влияния подрыва Крымского моста на ход спецоперации

Мы не видели никакого воздействия удара по мосту на расстановку сил и средств России и ее военный потенциал в Крыму или на юге Украины

Думаю, слишком рано делать вывод о том, окажет ли нападение на мост какое-то существенное военное воздействие на их способность вести эту войну

Соединенные Штаты не увидели никаких негативных последствий для российской армии из-за подрыва Крымского моста, о чем так радостно заявляли в Киеве. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, повреждение моста никак не сказалось на ходе специальной военной операции российской армии.В Вашингтоне не разделяют оптимистичных заявлений представителей киевского режима о "нарушенной логистике" по снабжению российской группировки на Херсонском направлении из-за подрыва Крымского моста. По данным американской разведки, никаких изменений в зоне СВО со стороны российских войск не зафиксировано, поставки вооружений и боеприпасов осуществляются в обычном режиме. Об этом Кирби рассказал на очередном брифинге в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов в отношении победных реляций со стороны Украины.- заявил представитель администрации Байдена.Правда, в своих прогнозах Кирби осторожен, все же Киев союзник Вашингтона, поэтому он постарался смягчить провал Украины заявив, что окончательный вывод о последствиях подрыва делать "еще рано".- добавил он.Учитывая, что основное снабжение российских войск идет по железной дороге, а также по сухопутному коридору со стороны Мариуполя, выглядит это оправдание глупо.