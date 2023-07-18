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«Мы не увидели воздействия»: В Белом доме заявили об отсутствии влияния подрыва Крымского моста на ход спецоперации

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«Мы не увидели воздействия»: В Белом доме заявили об отсутствии влияния подрыва Крымского моста на ход спецоперации

Соединенные Штаты не увидели никаких негативных последствий для российской армии из-за подрыва Крымского моста, о чем так радостно заявляли в Киеве. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, повреждение моста никак не сказалось на ходе специальной военной операции российской армии.


В Вашингтоне не разделяют оптимистичных заявлений представителей киевского режима о "нарушенной логистике" по снабжению российской группировки на Херсонском направлении из-за подрыва Крымского моста. По данным американской разведки, никаких изменений в зоне СВО со стороны российских войск не зафиксировано, поставки вооружений и боеприпасов осуществляются в обычном режиме. Об этом Кирби рассказал на очередном брифинге в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов в отношении победных реляций со стороны Украины.

Мы не видели никакого воздействия удара по мосту на расстановку сил и средств России и ее военный потенциал в Крыму или на юге Украины

- заявил представитель администрации Байдена.

Правда, в своих прогнозах Кирби осторожен, все же Киев союзник Вашингтона, поэтому он постарался смягчить провал Украины заявив, что окончательный вывод о последствиях подрыва делать "еще рано".

Думаю, слишком рано делать вывод о том, окажет ли нападение на мост какое-то существенное военное воздействие на их способность вести эту войну

- добавил он.

Учитывая, что основное снабжение российских войск идет по железной дороге, а также по сухопутному коридору со стороны Мариуполя, выглядит это оправдание глупо.
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:51
    +2
    Задорнов был прав.Тупее нации нет на белом свете
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:13
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Задорнов был прав.Тупее нации нет на белом свете

      Да еще глупости немереной.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:19
      +1
      Дима, ну как можно, Кирби образован по полной: бакалавр истории в Южно-Флоридском университете, магистр естественных наук в области международных отношений, магистр искусств в области национальной безопасности и стратегических исследований в Военно-морском колледже.
      Может просто не в коня корм?)
      Вот только в одном он прав: они "не видели никакого воздействия удара по мосту", в смысле - ни ответа, ни привета от МО.
      А "тупых" и в нашем обществе хватает.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 10:52
        0
        Эта "тупая" нация водила и водит за одно место "величайшего", "гениальнейшего", "лучшего из лучших" и прочая и прочая... (сам это неоднократно признавал-"нас обманули")... И как такое получилось? Непонятно. Прямо чудо какое-то... Жаль Задорнова уже нет, интересно было бы послушать его теперь, по этому поводу, он бы уж точно, объяснил бы как, такое оказалось возможным...recourse request
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:52
    0
    А этот кекс всерьез думал что после теракта мы все расплачемся и сразу сдадимся что ли?? fool
    "Ой дурааак... (с) Иван Васильевич меняет профессию
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:54
    +6
    Какие они странные- в 2021 г американцы "разгадали " наш план - сухопутных коридор в Крым.Мы его в 2022г сделали.Теперь у США есть контрнаступ ,но нет результата,перерезать сухопутный коридор.По моему мой комент тянет на аналитический материал - для Самой Старшей Воинской Академии США - Вест Пойнт ( вроде).Вот за что в США адмиралов дают?Адмирала(мужика) в юбке в США не трогать.
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:54
    -4
    Таки после того, как наш грандиозный Суровикин всю зиму долбал по электроподстанциям, мы тоже не увидели воздействия...... Кроме подготовки контрнаступа.

    А крымский мост--такое узкое место, которое технически невозможно защитить на 100%.....по нему и дальше будут бить....

    Здесь не в мосте дело, а в дурости руководства, которое в свое время присоединяло Крым, не обеспечив сухопутный проход и водоснабжение... Это как дом строить без водопровода а влезать-вылезать через окно

    Вообще, после того разгрома, который устроил Ельцин, нужны гениальные люди, чтобы эту дурь компенсировать. Но у нас главный политический лозунг :"А за кого ещё?.." который означает само-признание своей не полноценности обществом
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:56
    +2
    Соединенные Штаты не увидели никаких негативных последствий для российской армии из-за подрыва Крымского моста
    Либо американцы действительно ожидали каких-то серьезных последствий (получилось не так, как было задумано), либо немного охладили украинский пыл и при этом давая понять общественности, что Сша к этому делу не причастны.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:01
      +3
      Да пен_до_сы вообще ни к чему не причастны. lol Этакие светлые эльфы.
      Как можно даже в мыслях подозревать их? laughing
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:57
    +2
    А мы увидели, и порты Одессы, Николаева, Очакова и Черноморска тоже. Карину маслом нужно дорисовать до логического конца портовых сооружений и коммуникаций, дабы ни у кого больше и мыслей в голову не пришло о сделках и договорняках.
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 08:57
    +1
    Тонкий намёк бандеровцам что больше так не надо делать или случайная оговорка.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: Аркадий007
      Тонкий намёк бандеровцам что больше так не надо делать или случайная оговорка.

      Скорее упрёк типа вложенные средства нужно отрабатывать не халтуря.
      Подстёгивание.
  8. Фразах
    Фразах Сегодня, 08:57
    +1
    Ни о какой логистике речи не шло, если только вдруг повезет. Стандартный террор и проверка защиты. Банда занимается своими обычными темными делами.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:02
    0
    По моему лучший наш ответ обнулять зерновую логистику,смотришь и военное под раздачу пойдёт.( мосты).
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:40
    0
    Мы не видели никакого воздействия удара по мосту на расстановку сил и средств России и ее военный потенциал в Крыму или на юге Украины

    - заявил представитель администрации Байдена.
    Не вижу связи между повреждением одного пролёта моста, летальным исходом семейной пары и действиями сил СВО Росийской Федерации. Обсалютно. В администрации Байдена все такие как Кирби "обладающие" "богатейшим" внутренним ментальным миром или так... через одного ?! fool request
    Думаю, слишком рано делать вывод о том, окажет ли нападение на мост какое-то существенное военное воздействие на их способность вести эту войну

    - добавил он.
    СВО продолжается, а вот о какой войне размышляет Джон Кирби... Ключевое слово "их", как всегда... wassat
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:15
    0
    Кстати - это не просто шутка, это знак всем Западным СМИ и МИД стран сателлитов - был событие или не было и на ком ответственность. Только зачем нам эта трансляция?
  12. uralex
    uralex Сегодня, 11:18
    0
    Мы не видели никакого воздействия удара по мосту на расстановку сил и средств России и ее военный потенциал в Крыму или на юге Украины
    Что он хотел увидеть? украинцы им в уши, видимо, неплохо надули о том, что мост имеет ключевое стратегическое значение... Для украинцев, да - это "перемога": повредить один из символов России....