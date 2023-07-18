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Представитель Госдепа США: Контрнаступление ВСУ еще только начинается

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Представитель Госдепа США: Контрнаступление ВСУ еще только начинается

В настоящее время украинским войскам удалось занять около 81 квадратного километра территории, что ненамного больше площади Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.


Как отметил американский дипломат, во время первого контрнаступления Украине удалось отвоевать куда большую территорию. Миллер подчеркнул, что он не собирается оценивать ход контрнаступления или предоставлять информацию о конкретных действиях украинских вооруженных сил.

Украинскому государству, отметил чиновник, предстоит задействовать все вооруженные силы, имеющиеся в его распоряжении. В том числе, будут задействованы войска, подготовленные Североатлантическим альянсом.

Поэтому я бы сказал, что контрнаступление еще только начинается, но что касается оценки ситуации на поле боя, то я оставляю это украинцам

- подчеркнул Миллер.

Американский дипломат уточнил, что у российских войск было достаточное количество времени, чтобы окопаться и расставить минные поля. Это стало одним из главных факторов замедления украинского контрнаступления, считает Миллер.

Между тем, многие западные аналитики считают, что украинское руководство недооценило возможности российских вооруженных сил и сделало ошибочную ставку на западную военную технику. Как оказалось, танки и бронемашины, поставленные странами НАТО, не смогли гарантировать успех украинского контрнаступления. ВСУ понесли большие потери и в технике, и в личном составе.
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31 комментарий
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:34
    +7
    Середина лета прошло, а они оказывается ещё не начинали. А когда начнут? С первыми заморозками?
    1. solar
      solar Сегодня, 09:37
      +9
      Вообще-то в прошлом году так и случилось. Всё лето были фактически позиционные бои, а осенью за относительно короткое время- сильные изменения.
    2. Седов
      Седов Сегодня, 09:58
      +1
      Середина лета прошла, а они оказывается ещё не начинали. А когда начнут? С первыми заморозками?
      Там же вроде были заявления типа: "Мы в августе будем в Севастополе кофе пить и по набережной гулять.." Так что... Неделька ещё есть. Дело за малым, нужно только чуть-чуть поднапрячься. Вообще, полосатые в своем стиле и себе не изменяют. Американец тонет. "Тебя спасти?". "Нет-нет. Все нормально. Я на велосипеде".
    3. Венд
      Венд Сегодня, 10:20
      +1
      Цитата: nellyjuri
      Середина лета прошло, а они оказывается ещё не начинали. А когда начнут? С первыми заморозками?

      Тут другое, теперь становится понятно, куда будут направлены мобилизованные из США. Видно в Госдепе считают, что придут матрасные мобилизованные и наши ребята побегут от одного их присутствия laughing laughing
  2. K._2
    K._2 Сегодня, 09:35
    +5
    Очень надеюсь, что наши в ближайшее время по фашистам так шандарахнут за мост, по террористам, что там всё отвалится. Очень надеюсь. Храни Бог Россию.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:51
      +5
      Да да, так шарахнут, что всё отвалится, все плохие умрут и всё станет как раньше. Вы реально взрослый человек?
      1. point
        point Сегодня, 10:22
        0
        При этом страна останется со своими любимыми коррупционерами-по-жизни целенаправленно созданными американцами в 90х. Долгое время нам рассказывали, что вот мы утвердимся на внешнем поле и тогда уже внутри все решим. А оказалось, что то что мы все чувствовали таки имеет значение - народ обокрали, разменяв будущее на бусы, а теперь советуют продержаться пока не вымрут те, кто еще помнит откуда у олигархов стартовый капитал.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:25
      +2
      Цитата: K._2
      Очень надеюсь, что наши в ближайшее время по фашистам так шандарахнут за мост, по террористам, что там всё отвалится. Очень надеюсь. Храни Бог Россию.

      Надежда умирает последней. Давеча в Киеве была паника. Страшные заторы на дорогах на запад. И тишина.....
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:35
    +4
    Шёл второй месяц контрнаступа - Миллера ,который Мэтью,что прибалты покусали много дней назад?Всё таки какие падкие американцы на рекламу.Смотришь они и наше наступление не заметят,потому что в их планах такого не может быть.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:51
      +2
      Эстонцы в деле гораздо оперативнее этих чудаков на известную буквы lol
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:38
    +6
    Миллер: контрнаступление еще только начинается, но что касается оценки ситуации на поле боя, то я оставляю это украинцам
    Этот г-н со дня начала СВО трубит о скорой победе ВСУ причем безостановочно. Поэтому на фоне отсутствия ощутимых, как предполагалось успехов контрнаступления, которое длится уже 1,5 месяца ему приходится заявлять, что оно еще не начиналось. Ну а потери ВСУ в бронетехнике составившие 520 единиц, из которых 160 танков и 360 других бронемашин, а также более 15 тыс. л/с это наверное была прелюдия?
    1. Prapor
      Prapor Сегодня, 09:46
      0
      ну по последним данным лс потери уже в районе 30 тыс.... за 1,5 месяца, лупят каждый день от 500 душ и больше
    2. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:47
      +5
      Это наверно были "чирлидеры " , чисто на "разогреве" laughing
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:41
    +5
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    "В настоящее время украинским войскам удалось занять около 81 квадратного километра территории, что ненамного больше площади Вашингтона" Представитель Госдепа США

    Пока все видят груды металлолома и кучки трупов вояк ВСУ на линии обеспечения первой полосы обороны на Запорожском и Южно Донецком направлениях. Это именно тот случай , когда количество квадратных километров не имеет значения.
    1. Funelick
      Funelick Сегодня, 09:42
      -12
      У вас столь точные сводки о потеря противника, а у вас имеются столько точные сводки по нам?
      1. Eugen Alpine
        Eugen Alpine Сегодня, 10:01
        +3
        По "вам" и указали. Хрюша, иди к себе на цензор. Тут с с немытыми пятками не любят.
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:49
    +3
    Проблемы хахлопа шерифа не волнуют , стада готовы идти на убой.
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:49
    +2
    Представитель Госдепа США: Контрнаступление ВСУ еще только начинается
     Они еще по настоящему не наступают,мы еще по настоящему воевать не начинали...Прелюдии,все еще идут...?
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:53
    0
    Поэтому я бы сказал, что контрнаступление еще только начинается, но что касается оценки ситуации на поле боя, то я оставляю это украинцам

    - подчеркнул Миллер.
    Неужто республиканцы откажутся от своих заявлений о прекращении боевых действий в(на)Украине. То что оставляется украинцам моментально разворовывается, даже оценки ситуации...
  10. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 09:59
    +1
    Цитата: kor1vet1974
    Представитель Госдепа США: Контрнаступление ВСУ еще только начинается
     Они еще по настоящему не наступают,мы еще по настоящему воевать не начинали...Прелюдии,все еще идут...?
    Если считать взаимные ядерные удары итогом и кульминацией... То да, все это еще прелюдии. Никто пока не решается на радикальные меры - может, и не дойдут до этого, что будет явно лучше для большей части населения Земли.

    Как говорится:
    — Может, бахнем? (Пуля)
    — Обязательно бахнет. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. (Дикий прапор)
  11. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:01
    0
    ''В том числе, будут задействованы войска, подготовленные Североатлантическим альянсом.''

    "Все делают по старинке". Солдаты ВСУ раскрыли правду о тренировках в НАТО

    С лета 2022-го программу переподготовки по натовским стандартам прошли свыше 30 тысяч военнослужащих ВСУ. Теперь бойцы откровенно рассказывают о тренировках в Европе. Реальность, по их словам, кардинально отличается от ожиданий.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:02
      0
      Реальность, по их словам, кардинально отличается от ожиданий.

      не надо запад считать дураками, обученные резервы и техника всушников ждут своего часа (или самолетов ф16)
      1. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 10:11
        +2
        то что ты пишешь верно,
        впрочем, история от немцев. от немецкой телекомпании Die Welt
      2. Сибирь55
        Сибирь55 Сегодня, 11:06
        0
        Переоценивать и жути нагонять тоже не стОит
  12. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:10
    -1
    Оно наверное действительно только начинается, но продолжаться будет уже другими участниками.

    А Зеля вместе с Залужными и с миллионами hohliv искренне думали, что им дают оружие для того, чтобы ОНИ победили.....И в итоге оказались бы самой сильной военной державой Европы......

    Возможно, что Путин действительно не ожидал такого идиотизма и рассчитывал договориться...... Ставка америкосов на славянский идиотизм оказалась самой правильной.

    Это только в советских фильмах разведчик приходит к врагу и выкладывает карты, которые нечем крыть. А к hohly так не придёшь, он один фиг будет гнуть свою дурь. Он просто не догадается, что так нельзя....
  13. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:29
    +1
    Контрнаступление ВСУ еще только начинается

    По данным в открытой печати СМИ РФ из 15 бригад стратегического резерва укрофашистов 9 пока что в бой не вводились.
  14. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 10:30
    +1
    Ну так то он прав....
    Украина за все время летнего контр наступления задействовала только 1/7 имеющихся войск, их (ВСУ) ещё много......
    1. Radius
      Radius Сегодня, 10:43
      -1
      Много чего? Или кого? Именно эти 1\7 и были ударными частями для прорыва. Остальные комендантская служба, радисты, писари и музыканты с поварами. Ну, а так-то да, если их всех подучить малость, то на мясо вполне пойдут ...
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:36
    0
    почему командование всу живо и киевский режим мне вот этого не понятно !
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:42
    0
    То есть до этого они просто имитировали свой контрнаступ? А больше тысячи единиц техники и полсотни тысяч личного состава они положили с этими же целями? Они так и были в штабных планах предназначены в расход при имитации наступления?
  17. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:43
    -1
    западные аналитики считают, что украинское руководство недооценило возможности российских вооруженных сил ... Украинскому государству, отметил чиновник, предстоит задействовать все вооруженные силы, имеющиеся в его распоряжении

    Ага, украинское руководство под западным руководством недооценило возможности пятой части вооружённых сил России. И поэтому теперь Украине придётся из последних сил задействовать всё что только возможно.
    Собственно, в этом и суть СВО – когда Россия использует только часть своих сил, а Украина все свои плюс западная техника и деньги.

    у российских войск было достаточное количество времени, чтобы окопаться и расставить минные поля. Это стало одним из главных факторов замедления украинского контрнаступления

    Так вроде же предупреждали?