Представитель Госдепа США: Контрнаступление ВСУ еще только начинается

Поэтому я бы сказал, что контрнаступление еще только начинается, но что касается оценки ситуации на поле боя, то я оставляю это украинцам

В настоящее время украинским войскам удалось занять около 81 квадратного километра территории, что ненамного больше площади Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.Как отметил американский дипломат, во время первого контрнаступления Украине удалось отвоевать куда большую территорию. Миллер подчеркнул, что он не собирается оценивать ход контрнаступления или предоставлять информацию о конкретных действиях украинских вооруженных сил.Украинскому государству, отметил чиновник, предстоит задействовать все вооруженные силы, имеющиеся в его распоряжении. В том числе, будут задействованы войска, подготовленные Североатлантическим альянсом.- подчеркнул Миллер.Американский дипломат уточнил, что у российских войск было достаточное количество времени, чтобы окопаться и расставить минные поля. Это стало одним из главных факторов замедления украинского контрнаступления, считает Миллер.Между тем, многие западные аналитики считают, что украинское руководство недооценило возможности российских вооруженных сил и сделало ошибочную ставку на западную военную технику. Как оказалось, танки и бронемашины, поставленные странами НАТО, не смогли гарантировать успех украинского контрнаступления. ВСУ понесли большие потери и в технике, и в личном составе.