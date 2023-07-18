Зампостпреда РФ в ООН заявил о военных целях использования Украиной коридора в Чёрном море

Мало того, что прогресса в этом направлении до сих пор так и не наблюдалось, так киевский режим ещё и позволял себе нагло и цинично осуществлять провокации и атаки на российские гражданские и военные объекты, прикрываясь при этом открытым морским гуманитарным коридором. Именно по этой причине мы и приняли решение выйти из этой сделки, о чём мы официально уведомили не только украинскую и турецкую стороны, но и секретариат ООН.

Главная цель использования Украиной гуманитарного коридора в Чёрном море заключалась в осуществлении атак, направленных против объектов гражданской и военной инфраструктуры России. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности этой организации. По словам дипломата, именно эти действия и побудили нашу страну остановить действие зерновой сделки.Вот как он прокомментировал данную ситуацию:Напомним, что ещё вчера Полянский на вопрос журналистов о том, является ли данное решение со стороны российских властей окончательным, ответил утвердительно. Информацию о завершении действия черноморской зерновой инициативы подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, аргументировавший данное решение невыполнением ни одного из обещаний, данных Москве во время заключения соответствующей договорённости.Комментируя итоги так называемой «зерновой сделки», МИД РФ назвал их весьма неблагоприятными. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что изначально она создавалась в гуманитарных целях, однако, с течением времени приобрела коммерческий характер. Более того, согласно данным, приведённым российским министерством иностранных дел, за всё это время было вывезено в общей сложности почти 33 млн тонн грузов, более 70% из которых пришлись на страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая страны ЕС. Примечательно, что самые бедные государства при этом получили даже менее 3% от общего числа всей продукции, на чём не раз заострял внимание российский президент Владимир Путин, расценив подобные действия со стороны Запада как варварские.