Военное обозрение
Войти Регистрация

Зампостпреда РФ в ООН заявил о военных целях использования Украиной коридора в Чёрном море

17
Зампостпреда РФ в ООН заявил о военных целях использования Украиной коридора в Чёрном море

Главная цель использования Украиной гуманитарного коридора в Чёрном море заключалась в осуществлении атак, направленных против объектов гражданской и военной инфраструктуры России. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности этой организации. По словам дипломата, именно эти действия и побудили нашу страну остановить действие зерновой сделки.


Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

Мало того, что прогресса в этом направлении до сих пор так и не наблюдалось, так киевский режим ещё и позволял себе нагло и цинично осуществлять провокации и атаки на российские гражданские и военные объекты, прикрываясь при этом открытым морским гуманитарным коридором. Именно по этой причине мы и приняли решение выйти из этой сделки, о чём мы официально уведомили не только украинскую и турецкую стороны, но и секретариат ООН.

Напомним, что ещё вчера Полянский на вопрос журналистов о том, является ли данное решение со стороны российских властей окончательным, ответил утвердительно. Информацию о завершении действия черноморской зерновой инициативы подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, аргументировавший данное решение невыполнением ни одного из обещаний, данных Москве во время заключения соответствующей договорённости.

Комментируя итоги так называемой «зерновой сделки», МИД РФ назвал их весьма неблагоприятными. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что изначально она создавалась в гуманитарных целях, однако, с течением времени приобрела коммерческий характер. Более того, согласно данным, приведённым российским министерством иностранных дел, за всё это время было вывезено в общей сложности почти 33 млн тонн грузов, более 70% из которых пришлись на страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая страны ЕС. Примечательно, что самые бедные государства при этом получили даже менее 3% от общего числа всей продукции, на чём не раз заострял внимание российский президент Владимир Путин, расценив подобные действия со стороны Запада как варварские.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 10:11
    +11
    Да не может быть такого! Год понадобился на "осознание" очевидного факта. Наши солдаты кровь на передовой проливают, а уважаемые люди делают бизнес.
    1. akropin
      akropin Сегодня, 10:17
      +3
      Мое мнение, что аммиакопровод был крючком, за который держались наши олигархи. А поскольку его взорвали, не очень понятно кто, вопрос отпал сам собой.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: Кетцалькоатль
      Год понадобился на "осознание"

      Как говорят на бывшей Украине - кращэ пиздно, ниж никада.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:13
    +2
    Полянский довёл до белого каления англичанку председательствующую в СБ ООН сейчас?
    .Очень интересно ,что происходит в совещательной комнате перед заседанием ?
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:15
    +4
    Да не важно под каким соусом выходить из сделки. Теперь надо раздолбить порты
  4. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 10:21
    +1
    МиД такой МиД ... "Нас мол не слышат" ...Да как же вас услышат если вы ничего не говорите ? Читаем внимательно слова Полянского и комментарии МиДа . Это точно комментарии к фразе Полянского ? Вы там в своей дипломатии русский язык совсем забыли . Говорите точно и по существу , не надо вот этих витиеватых фраз . Конкретно - "Доставляли оружие, нападали через гумкоридор, а зерно перевозили в испанию, израиль, британию . Лишь 3% - в африку". Точка ! Мордой - в их же навоз .Тогда, глядишь, и "лайфньюс" будут выходить прямо из залов ООН( правда, детишки дипломатов наполовину уже нерусские ,все "там" , тут да - заковыка)
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:22
    +3
    Velmi správné rozhodnutí RF! Velmi správné rozhodnutí RF!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:23
      +2
      Очень хорошее решение РФ! Очень хорошее решение РФ!
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:23
    +2
    Главная цель использования Украиной гуманитарного коридора в Чёрном море заключалась в осуществлении атак, направленных против объектов гражданской и военной инфраструктуры России. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности этой организации.
    Тогда закономерный вопрос, правда не к нему конечно - Какого фига мы в этой сделке сидели, и что в итоге выхарили? Два теракта на Крымский мост?
    1. Ехим
      Ехим Сегодня, 10:35
      +3
      Все жду реализации поговорки, а именно ее второй части - Русские долго запрягают, но быстро едут. Дождемся ли?
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:31
    +3
    В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что изначально она создавалась в гуманитарных целях, однако, ..

    Дятлами нужно быть чтоб в существование таких целей у Запада верить.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:38
    +1
    Главная цель использования Украиной гуманитарного коридора в Чёрном море заключалась в осуществлении атак, направленных против объектов гражданской и военной инфраструктуры России
    Так об этом столько было говорено, что уже и не сосчитать. Кроме этого по коридору доставлялось и оружие. "Зерновая сделка" и гуманитарный коридор в связи с ней по полной работали против России и во благо Украины и европейско-турецкому бизнесу.
  9. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 10:44
    +1
    То есть целый год нас атаковали и решили выйти только сейчас ? Не стыдно такое заявлять вообще ? Да и первые лица по-моему другие причины говорили . Вы как то политику партии определите
  10. dimy44
    dimy44 Сегодня, 10:45
    +2
    Снова и снова - "мы вам верили, а вы дали нам очередной пинок под зад. Мы обиделись". Раньше новости первым делом с утра просматривал, а сейчас уже и не спешу, оттягиваю горький осадок.
    1. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 11:21
      0
      Смотри "Ну, погоди"!
      Коротко, но достали нытики
  11. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 11:12
    +2
    Читаю каждый день новости о том, что взорвали Крымский мост, обстреляли нашу территорию, совершили диверсию и т.д. и появляется нехорошее чувство, что Россия превратилась в мальчика для битья... Только угрозы с нашей стороны, что вот ещё раз так сделаете, то мы вам покажем Кузькину мать... А они спокойно продолжают...
    1. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 11:19
      0
      А сейчас открыл новость, прочитал, что вышли из зерновой сделки и по привычке опять ныть?
      В сделке - плохо, не в сделке - плохо.
      Был отличный сайт. С разборами, аналитикой.
      Сейчас в помойку превратился. Печально