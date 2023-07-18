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«Мешал экипажу управлять самолётом»: ВВС США обвинили российский истребитель Су-35 в «опасных манёврах»

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«Мешал экипажу управлять самолётом»: ВВС США обвинили российский истребитель Су-35 в «опасных манёврах»

ВВС США снова жалуются на действия российских истребителей, якобы проводящих "опасные маневры" рядом с американскими самолетами. На этот раз в Сирии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.


По данным американского издания, российский истребитель Су-35 в воздушном пространстве Сирии "очень близко" пролетел рядом с разведывательным самолетом ВВС США МС-12, тем самым "подвергнув опасности" жизни четырех членов экипажа. Как заявили в командовании ВВС США, российский летчик заставил американцев пройти через турбулентный след своего истребителя, пройдя практически перед носом их самолета.

(...) перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим самолетом

- приводит издание слова одного из источников.

В Пентагоне сильно обеспокоены действиями российских летчиков в Сирии, за последние недели количество инцидентов с участием российских и американских летательных аппаратов значительно возросло, последний случай с Су-35 и турбовинтовым МС-12 произошел в минувшее воскресенье. До этого ВВС США фиксировали несколько "опасных действий" российских истребителей в отношении американских разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper, заставлявших дроны уклоняться от столкновений. Российские Су-35 проходили близко к американским дронам, запускали тепловые ловушки и совершали другие маневры, пытаясь добиться падения весьма дорогостоящих летательных аппаратов.

Как утверждают в ВВС США, линия связи между российскими военными и американскими в последне время не простаивает, американцы постоянно обвиняют россиян в "опасном пилотировании", русские все отрицают. По словам одного из источников, переговоры на повышенных тонах являются "обычным делом".
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:03
    +11
    Пен-до-сов никто не звал туда, нечего теперь ныть
    1. Венд
      Венд Сегодня, 10:18
      +1
      Цитата: Nexcom
      Пен-до-сов никто не звал туда, нечего теперь ныть

      Сунулись в нашу зону ответственности теперь нечего ныть.
  2. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 10:06
    +1
    А что эти 4 члена забыли в Сирии? Америка где? Вот дальше береговой линии хай и не высовываются и пользуются тем, чем мать природа одарила (в смысле ресурсов).
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:08
    +3
    Только так и надо с американцами диалог вести. Нечего ментальничать
    1. point
      point Сегодня, 10:25
      0
      оговорка правильная, сов согласен, что все беды - в голове; надо четче видеть, что кроме нас никто и именно сейчас делается шаг в будущее
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:08
    +3
    Если бы американцы не лезли куда их не просят( согласно договора деконфликтинга) и не включали режим РЛС " боевой" то летали бы себе спокойно.Они что и впрямь исключительно тупые . Исключительные и тупые ( второй вариант).
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:12
    +1
    российский летчик заставил американцев пройти через турбулентный след своего истребителя,
    Американцы опять взялись за старую песню о "непрофессионализме", "мешал" и т.д. когда их выдворяют или не дают возможности летать там где им запрещено. Значит американец лез не в свою зону поэтому наш летчик вынужден был применить более действенный метод против него. Как только хорошенько встряхнуло, так сразу почапал до "дому". По сообщениям СМИ американские ВВС слишком активизировались в Сирии и постоянно нарушают оговоренные ранее правила полетов.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:14
    +1
    (...) перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим самолетом

    - приводит издание слова одного из источников.
    Перехват осуществлён, задачу Су-35 выполнил. Экипаж перехватываемого воздушного судна-нарушиеля остался доволен качеством работы. Кстати странно что самолёт-нарушитель сирийского воздушного пространства не был обосс... облит авиационным топливом для полноты впечатлений, очень странно request good drinks
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:15
    0
    По словам одного из источников, переговоры на повышенных тонах являются "обычным делом".

    Лучше быть хорошим человеком, "ругающимся матом", чем тихой, воспитанной тварью.
    /Ф.Г. Раневская/
    По данным американского издания, российский истребитель Су-35 в воздушном пространстве Сирии "очень близко" пролетел рядом с разведывательным самолетом ВВС США МС-12


    Так и хочется спросить летчиков-американцев "на повышенных тонах": что вы - π-π-π, там π-π-π, π-π-π, забыли π-π-π?! В небе Сирии π-π-π...
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:16
    +1
    Juste une question : quand la Syrie, pays souverain, a t elle demandé ou autorisé les Américains survoler son territoire ?
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:25
    +2
    В Пентагоне сильно обеспокоены действиями российских летчиков в Сирии, за последние недели количество инцидентов с участием российских и американских летательных аппаратов значительно возросло,
    Ну, хоть где то показываем средний палец мерикатосам.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:45
    0
    ПВО СФ обеспечивают только МИГ 31,на севере пилоты запада не выпендриваются, при появления МИГ 31 у борта сразу ложиться на обратный курс.МИГ З1 если дунет , то могут и крылья отвалиться у противника.Приучили.
  11. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:05
    0
    Ale proč létají Americké vojenské letadla nad Sýrií?? Nemyslím si, že mají povolení od Sýrie, jen oni USA si myslí, že mají právo vykrádat jakýkoliv stát světa.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:05
      0
      Но почему американские военные самолеты летают над Сирией?? Не думаю, что у них есть разрешение из Сирии, только они, США, считают, что имеют право грабить любую страну мира.
  12. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 11:06
    0
    Понтоваться у нас и раньше умели, но почему мосты вна Украине стоят как новенькие, в отличие от наших? Наверное, все наши лучшие лётчики в Сирии, и в "Русских витязях", для Украины не хватило?