«Мешал экипажу управлять самолётом»: ВВС США обвинили российский истребитель Су-35 в «опасных манёврах»

ВВС США снова жалуются на действия российских истребителей, якобы проводящих "опасные маневры" рядом с американскими самолетами. На этот раз в Сирии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным американского издания, российский истребитель Су-35 в воздушном пространстве Сирии "очень близко" пролетел рядом с разведывательным самолетом ВВС США МС-12, тем самым "подвергнув опасности" жизни четырех членов экипажа. Как заявили в командовании ВВС США, российский летчик заставил американцев пройти через турбулентный след своего истребителя, пройдя практически перед носом их самолета.
(...) перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим самолетом
- приводит издание слова одного из источников.
В Пентагоне сильно обеспокоены действиями российских летчиков в Сирии, за последние недели количество инцидентов с участием российских и американских летательных аппаратов значительно возросло, последний случай с Су-35 и турбовинтовым МС-12 произошел в минувшее воскресенье. До этого ВВС США фиксировали несколько "опасных действий" российских истребителей в отношении американских разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper, заставлявших дроны уклоняться от столкновений. Российские Су-35 проходили близко к американским дронам, запускали тепловые ловушки и совершали другие маневры, пытаясь добиться падения весьма дорогостоящих летательных аппаратов.
Как утверждают в ВВС США, линия связи между российскими военными и американскими в последне время не простаивает, американцы постоянно обвиняют россиян в "опасном пилотировании", русские все отрицают. По словам одного из источников, переговоры на повышенных тонах являются "обычным делом".