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Россия проверит причастность западных спецслужб к теракту на Крымском мосту

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Россия проверит причастность западных спецслужб к теракту на Крымском мосту

Россия намерена проверить возможную причастность западных спецслужб, в частности британской MI-6, к подготовке и осуществлению теракта на Крымском мосту. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.


В ходе заседания Совбеза ООН Полянский подчеркнул, что российское руководство прекрасно осведомлено о глубокой координации киевского режима с западными спецслужбами. В Москве уже не осталось никаких иллюзий относительно обмена значительными объемами информации между Киевом, Вашингтоном и рядом столиц государств, являющихся членами НАТО.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН также добавил, что в настоящее время вряд ли существует необходимость в полном разрыве дипломатических контактов со странами Запада. Полянский отметил, что сохранение связей с Западом обусловлено тем, что нужны каналы диалога для экстренных случаев. Однако, это не значит налаживание отношений с Западом - об этом на данный момент речи не идет.

В ночь на понедельник, 17 июля, в районе 145-й опоры Крымского моста был совершен теракт, приведший к гибели двоих человек, также серьёзно пострадала несовершеннолетняя девочка.

Ответственность за теракт на Крымском мосту взяли на себя украинские спецслужбы. Более того, на Украине предложили наградить организаторов и исполнителей этого теракта государственными наградами. Это в очередной раз подтверждает сугубо террористическую сущность киевского режима. Запад превратил Украину в террористический анклав для использования его в своем геополитическом противостоянии с Россией.
Использованы фотографии:
Спутниковый снимок
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23 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 10:44
    +10
    Ну проверят, может даже докажут, и что дальше? Всё кому надо знать в курсе. Хоть один мост в Киеве подорвали бы, ради приличия.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: ASAD
      Хоть один мост в Киеве подорвали бы, ради приличия.

      На сегодняшний день, учитывая положение на фронте, лучше бы мосты в Запорожье, Днепропетровске.
      Радикально - плотину КиевГЭС, чтобы смыло всё ниже по течению до Очакова.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:00
      0
      Цитата: ASAD
      Ну проверят, может даже докажут, и что дальше?

      Что надо доказывать ? Что в небе висит стратегический БПЛА и самолет разведчик ,что спутник фотографирует мост . Этого уже более чем достаточно
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:00
      0
      Хоть один мост в Киеве подорвали бы, ради приличия.
      ...да всем не понятно наше уже не мудрое командование,..давно б все мосты через Днестр Ю.Буг Стрый порвали бы и занимался бы коллективный запад их восстановлением тратя огромные средства если уж такое желание пичкать вооружением хунту...тем более всё для этого есть.....терпилы...больше сказать не чего
    4. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: ASAD
      Ну проверят, может даже докажут, и что дальше?

      Россия намерена проверить возможную причастность западных спецслужб, в частности британской MI-6, к подготовке и осуществлению теракта на Крымском мосту.

      Любопытно, как Россия будет осуществлять подобную проверку, в частности МИ 6 ? laughing
      Вероятно "полянские" будут делать официальный запрос в западные спецслужбы.
      Пустая болтовня !
      В Москве уже не осталось никаких иллюзий относительно обмена значительными объемами информации между Киевом, Вашингтоном и рядом столиц государств, являющихся членами НАТО.

      Какие серьезные умозаключения после 500 дней войны!
  2. zontov79
    zontov79 Сегодня, 10:44
    +6
    Ну проверит и что ??? Северные потоки проверили ?? Дальше что , опять проглотит то что насовали гаранту.? Как наказан лондон и вашигтон?
    1. dimy44
      dimy44 Сегодня, 11:06
      0
      Это многоходовочка со взглядом вперед. Вот случится глобальное потепление, затопит острова, а тут опа - мы их к себе не пустим. Шах и мат, лузеры!
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 11:17
      0
      Северные потоки проверили ?? Дальше что...

      Следаки, проверят, докажут, что наглосаксы работали, а "Дальше что???" И вот это - самое главное. Пока наглосаксы не почувствуют от нас ответного действия, так и будут нас регулярно кошмарить, гады. НЕ ПОРА ЛИ и нам ударить по наглосаксам где-нибудь, например, в Аргентине. Помочь этой далекой стране вернуть свои захваченных наглосаксами острова обратно на родину - Аргентину.
  3. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 10:44
    +3
    Что тут комментировать, люди очень устали слушать очевидные вещи каждый день! Какие конкретно шаги предпринимаются, вернее так - уже делаются??
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:48
    +5
    Россия намерена проверить возможную причастность западных спецслужб,
    ...ну проверит..и что???..ми-6 будет разгромлено,или цру....
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 10:54
      0
      ну проверит..и что???..ми-6 будет разгромлено,или цру....
       Ну,как что...ноты направят, в ООН на повестку дня вынесут..Правда это будет сделано ,если выяснится причастность их к теракту...А если не выяснится?Не будет прямых доказательств? А только,бла,бла..?
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:51
    0
    По ходу натовские спецслужбы,турецкие, к теракту не привлекали.Держали от них в тайне.
  6. dimy44
    dimy44 Сегодня, 10:54
    0
    Если подтвердится причастность, то я им не завидую, Джеймса Бонда в Гааге судить будут.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:08
      0
      Джеймса Бонда в Гааге судить будут.
      ...какого из них...их в голливуде много
      1. dimy44
        dimy44 Сегодня, 11:16
        0
        какого из них
        Всех, по всей строгости, на принудительное лечение в Турцию.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:57
    0
    Ну, вы тут и раздухарились. Щас коменты закроют.)))
  8. Cannon
    Cannon Сегодня, 10:57
    +1
    Россия намерена проверить возможную причастность западных спецслужб, в частности британской MI-6+++Ой- ой как страшно. Бздуны.
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:58
    +1
    Россия проверит причастность западных спецслужб к теракту на Крымском мосту
    И?
    Если оставить такой длины комет, админы не поймут. Добавлю, потому как совестно - результат такой же, будет как и с "северными потоками"?
    1. Комментарий был удален.
    2. cmax
      cmax Сегодня, 11:12
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Добавлю, потому как совестно - результат такой же, будет как и "северными потоками"

      Вы не правы, началась "настоящая"работа, заведение дела, люди заняты, бумаги пишутся , известные и понятные всем выводы расследования будут озвучены с высоких трибун. Движуха!
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:20
        0
        началась "настоящая"работа, заведение дела, люди заняты, бумаги пишутся ,
        ...то есть одним словом модным ЛОЛГИСТИКОЙ....то есть ..челенопинанием, баклушебитием., ну и болтологией....на кухне само то
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:22
        0
        cmax
        cmax (VAL)
        Сегодня, 11:12
        НОВЫЙ

        0
        Цитата: a.s.zzz888
        Добавлю, потому как совестно - результат такой же, будет как и "северными потоками"

        Вы не правы, началась "настоящая"работа, заведение дела, люди заняты, бумаги пишутся , известные и понятные всем выводы расследования будут озвучены с высоких трибун. Движуха!
        Без этого тоже ни куда. Но лучше параллельно бы шла другая работа - 6000, 5000, Х различного рода, "Калибры", и пр. Герани - все должно лететь к укронацикам без всякого стеснения.
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:12
      0
      результат такой же, будет как и "северными потоками" .
      ..ну это немцам хуже....а Хрустальный мост это наше родное...вопрос только к нашим трусливым стратегам....когда мосты в западной хунтярии будут уничтожены.....
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    0
    К примеру получены прямые доказательства участия в этом теракте ЦРУ и МИ-6 и что? Удар по штаб-квартирам этих организаций не нанесешь - война. Опять созовем внеочередное заседание СБ ООН где американская и британская личности выслушают претензии с ухмылочкой после чего выльют очередной ушат на Россию. Неужели представители в ООН не догадывается кто стоит за этим и кто виновник? Догадываются, но свое слово ни кто не скажет. Да даже если и осудят в ООН, то англосаксам глубоко на это. Пока остается только единственное средство - удары по украинским бункерам где кстати сидят представители НАТО и спецслужб этих стран. И начисто забыть про все договоренности с НАТОвцами если такие были.