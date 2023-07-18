Россия проверит причастность западных спецслужб к теракту на Крымском мосту

Россия намерена проверить возможную причастность западных спецслужб, в частности британской MI-6, к подготовке и осуществлению теракта на Крымском мосту. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В ходе заседания Совбеза ООН Полянский подчеркнул, что российское руководство прекрасно осведомлено о глубокой координации киевского режима с западными спецслужбами. В Москве уже не осталось никаких иллюзий относительно обмена значительными объемами информации между Киевом, Вашингтоном и рядом столиц государств, являющихся членами НАТО.Первый заместитель постпреда РФ при ООН также добавил, что в настоящее время вряд ли существует необходимость в полном разрыве дипломатических контактов со странами Запада. Полянский отметил, что сохранение связей с Западом обусловлено тем, что нужны каналы диалога для экстренных случаев. Однако, это не значит налаживание отношений с Западом - об этом на данный момент речи не идет.В ночь на понедельник, 17 июля, в районе 145-й опоры Крымского моста был совершен теракт, приведший к гибели двоих человек, также серьёзно пострадала несовершеннолетняя девочка.Ответственность за теракт на Крымском мосту взяли на себя украинские спецслужбы. Более того, на Украине предложили наградить организаторов и исполнителей этого теракта государственными наградами. Это в очередной раз подтверждает сугубо террористическую сущность киевского режима. Запад превратил Украину в террористический анклав для использования его в своем геополитическом противостоянии с Россией.