США отказались выделять военные корабли для сопровождения выходящих из портов Украины зерновозов

Единственный вариант, который есть, это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом

Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение не направлять военные корабли ВМС США для сопровождения коммерческих судов-зерновозов, выходящих из портов Украины. Об этом заявил координатор Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.После выхода России из зерновой сделки единственным вариантом для вывоза зерна из Украины остается сухопутный коридор через страны Восточной Европы.- подчеркнул Кирби.По словам американского чиновника, такой путь является менее эффективным и более затруднительным, однако никаких иных вариантов пока не просматривается. Напомним, что 17 июля истек срок зерновой сделки, заключенной между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Продлевать зерновую сделку Российская Федерация не стала, поскольку не соблюдались требования по вывозу из РФ российского продовольствия и сельскохозяйственных удобрений.Украина просила западные страны и Турцию обеспечить безопасность судов с украинским зерном. Но, как мы видим, США не хотят участвовать в рискованном предприятии, чреватом рисками прямой вооруженной конфронтации с Россией. Ведь появление в Черном море американских военных кораблей неизбежно поставит вопрос о военном ответе России, что способно привести к третьей мировой войне.