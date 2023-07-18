Военное обозрение
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США отказались выделять военные корабли для сопровождения выходящих из портов Украины зерновозов

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США отказались выделять военные корабли для сопровождения выходящих из портов Украины зерновозов

Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение не направлять военные корабли ВМС США для сопровождения коммерческих судов-зерновозов, выходящих из портов Украины. Об этом заявил координатор Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.


После выхода России из зерновой сделки единственным вариантом для вывоза зерна из Украины остается сухопутный коридор через страны Восточной Европы.

Единственный вариант, который есть, это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом

- подчеркнул Кирби.

По словам американского чиновника, такой путь является менее эффективным и более затруднительным, однако никаких иных вариантов пока не просматривается. Напомним, что 17 июля истек срок зерновой сделки, заключенной между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Продлевать зерновую сделку Российская Федерация не стала, поскольку не соблюдались требования по вывозу из РФ российского продовольствия и сельскохозяйственных удобрений.

Украина просила западные страны и Турцию обеспечить безопасность судов с украинским зерном. Но, как мы видим, США не хотят участвовать в рискованном предприятии, чреватом рисками прямой вооруженной конфронтации с Россией. Ведь появление в Черном море американских военных кораблей неизбежно поставит вопрос о военном ответе России, что способно привести к третьей мировой войне.
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29 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:20
    +4
    Единственный вариант, который есть, это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом

    - подчеркнул Кирби.
    Съехал мерикатос с темы. Хотя он под "зерновой сделкой", ни каким боком не подписывался.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:36
      +8
      Цитата: a.s.zzz888
      Съехал мерикатос с темы. Хотя он под "зерновой сделкой", ни каким боком не подписывался.

      Так "украинское" то зерно, реально принадлежит американским фирмам.

      Южный порт. Именно здесь находятся крупнейшие на Украине зернохранилища. Формально они принадлежат местной компании «Нептун». А по факту мажоритарный акционер «Нептуна», а значит и владелец украинских зернохранилищ, — американская корпорация Cargill.

      Второй крупный игрок на рынке украинского зерна — DuPont. Американо-французская компания владеет заводом по производству семян под Полтавой и исследовательской станцией под Киевом.

      Третий — Monsanto — находится в структуре трансатлантической Bayer, занимается производством и поставкой трансгенных семян и ядов.
      То есть де-факто рынок украинского зерна поделен между американскими и трансатлантическими компаниями. И в этом контексте совсем по-другому выглядят и усилия Белого дома поскорее договориться о поставках, и решение Зеленского в ущерб собственной экономике снять с экспорта зерновых все пошлины. Пока Monsanto, Cargill и DuPont только арендуют украинские земли. Но по новому закону, что принял Зеленский, уже через два года смогут их выкупить и окончательно подмять под себя местное сельское хозяйство.
      Вот за что американцы и воюют на Украине (правда силами ЧВК Украина).
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:03
        +4
        Прикол ,на сайте не знают что Сarqill 6 ой экспортёр российского зерна и ни в какую не хочет уходить из России,легко платят налоги в росбюджет.Вот вам и США?!
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:11
        +2

        carpenter (Dimon)
        Сегодня, 10:36
        НОВЫЙ

        +4
        Цитата: a.s.zzz888
        Съехал мерикатос с темы. Хотя он под "зерновой сделкой", ни каким боком не подписывался.

        Так "украинское" то зерно, реально принадлежит американским фирмам.
        почел Ваш пост внимательно.Мой ответ таков, тем хуже для мерикатосов.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:38
      +4
      Оказывется, действительно, если вести себя с ними жёстко, то они прогибаются. Боятся, значит козыри у нас в рукаве есть. Это радует.
  2. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 10:23
    +4
    Обломили небратьев с халявой. Хотя может и найдутся желающие попробовать заработать. Тут все будет зависеть от решимости нашего политического руководства. Но пока зрада, конечно, знатная.
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:23
    +4
    Об этом заявил координатор Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
    Ведь появление в Черном море американских военных кораблей неизбежно поставит вопрос о военном ответе России, что способно привести к третьей мировой войне.

    Какой бы бред будучи представителем Пентагона по связям со СМИ или от администрации Белого дома не нес, но он потомственный военный и как-никак контр-адмирал Военно-морских сил США в отставке, маненько понимает ...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:26
    +4
    Адмирал Кирби ,Идиот ! ?Чтобы эти выходящие корабли сопровождать ( Смотрим фото англицкого офицера ниже, особенно перекошенный от злобы рот)из Украины ВМС США ,надо чтобы эти корабли в порты Украины под погрузку с Луны свались сначала.Идиот ,какой идиот тебе давал Адмирала? Ты тот адмирал - который получал в игре в домино от соперника в конце игры пусто/ пусто и дубль шесть.Ты не адмирал,а адмиралище( голосом Гузеевой).
    1. Простой
      Простой Сегодня, 10:35
      0
      Ну по "Джожефу Шульте" прийдется как.то договариваться.

      Вообще все суда под иностранной юрисдикцией должны в кратчайшие сроки покинуть территориальные воды Украины.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:39
        +3
        Джозеф Шульте уже полтора года стоит в одессе- " король причалов".
        1. Простой
          Простой Сегодня, 10:49
          0
          Может ничайно прилететь чья -то ракета. Лишний геморой никому не наужен.
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 10:48
      +5
      Адмирал идиот?! Возможно. Вчера удивился с какой быстротой работает на западе русофобская пропаганда. Уже снимают сериал на злобу дня. Краткое содержание. Арматор созывает капитанов и дает им задание доставить зерно из Одессы. Все капитаны отказываются - слишком рискованно. Но один из них, естественно негр, соглашается и заявляет, что он не может терпеть когда его братья в Африке голодают. По пути его судно берут на абордаж злобные русские, воображаю как их представят, капитана убивают и командование судно берет на себя его красавица-дочь. Но она не фига не соображает в навигации и помочь ей берется пожилой боцман. В конце концов задание выполнено, и потрепанное скудно возвращается в Стамбул с зерном. Уверен, что в Европе эту галиматью будут смотреть, в основно пожилые домохозяйки, но при правильной рекламе - не только они. И вот "алле опп" и общественное мнение готово.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 11:00
        +1
        Согласен 100%, западная культура, прежде всего США использует любой повод/возможность для заработка и продвижения себя. Культ "позитив синкинг" работает, в некоторых моментах это неплохо, но сейчас все возможные щели сознания/эфира забиты продуктами их жизнедеятельности. В этом смысле США без преувеличения можно назвать "всемирным злом", даже с т.з атеиста.
      2. Простой
        Простой Сегодня, 11:03
        0
        Цитата: mikh-korsakov
        Вчера удивился с какой быстротой работает на западе русофобская пропаганда. Уже снимают сериал на злобу дня.


        Киноиндустрия зарабатывает деньги и попутно показывает ,что в плане идеологии она ещё очень важна.
        А что мешает в России снимать свои фильмы с идеологической подоплекой по зерновой зделке. wassat
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:52
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Ты не адмирал,а адмиралище( голосом Гузеевой).

      Но как бы там не было, он лицо хозяина, которое сказало «Единственный вариант, который есть, — это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом. Конечно, по суше сейчас перевозят на Украине все. <...> Это более затруднительно, менее эффективно».
      А если "лицо" сказало, то и турки откажутся от сопровождения "зерновых" (военных) конвоев в Руину.
  5. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 10:31
    -4
    США не является стороной зерновой сделки, формально, потому просто послали.
    Ждем-с ножа в спину от Эрдогана, флот у них есть, сами в НАТО.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:36
    0
    Единственный вариант, который есть, это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом - подчеркнул Кирби.

    Он что, вообще не знает где находится бывшая Украина?
    Тоже мне Митрофанушка. А Рени? Удастся ли его раздолбать? Слишком близко к Румынии.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:15
      +2
      Цитата: Румaтa
      А Рени? Удастся ли его раздолбать? Слишком близко к Румынии.

      Компания «АГРО-РЕНИ» предоставляет услуги по хранению сыпучих грузов:
      Единоразовое хранение зерновы может достигать 10000-15000 тыс. тонн.
      На сегодняшний день ситуация с железными дорогами на юге Одесской области следующая. Электрифицированная железная дорога заканчивается в Белгороде-Днестровском. Дальше, до Измаила - идет около 200 километров неэлектрифицированной однопутки. От станции Арциз отходит тупиковая ветка до станции Березино - это "остаток" от ветки, которая соединяла данный участок с железной дорогой в Молдове по станции Басарабяска (Бессарабская). В Рени и его окрестностях, а также в Болграде есть "анклавы" железной дороги - участки магистрали, которая идет от Басарабяски до Рени по территории Молдовы.

      Таким образом, в Рени, крупнейшем порту на Дунае, отсутствует прямая железнодорожная связь с остальной железной дорогой Украины. Поезда могут попасть сюда только транзитом через Молдову - через Басарабяску, Каушаны, Бендеры и Тираспольс до Раздельной, в том числе - через непризнанное Приднестровье. Это долго и дорого. Именно разрушение прямой железнодорожной связи с портом Рени стало причиной резкого сокращения, более чем в 10 раз, его грузопотоков начиная с 1990-1991 гг.
      Распад СССР привел к тому, что железная дорога в Рени оказалась разорванной государственными границами. И Украина немедленно, уже в 1993-1994 гг., занялась проектированием железной дороги к порту Рени - ее предполагалось тогда и предполагается сейчас "тянуть" от нынешней ветки на Измаил.

      Извините, но порт Рени, это тупик. Порт занимающий при Союзе 6-е место, благодаря "умной" политике незалежной, превратился портопункт.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:41
    +1
    Вот и ответ, что Турция де обеспечит: США не хотят, а значит 5-я статья НАТО псу под хвост.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:42
    +1
    Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение не направлять военные корабли ВМС США для сопровождения коммерческих судов-зерновозов, выходящих из портов Украины
    Ну хоть на это хватило ума не доводить ситуацию до крайности.
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:43
    0
    Так вроде страны ЕС многие, бесятся от украинского зерна и наверно с сухопутным коридором будут проблемы.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:22
      +1
      Цитата: Копчёный
      Так вроде страны ЕС многие, бесятся от украинского зерна и наверно с сухопутным коридором будут проблемы.

      Ввоз зерна в некоторые страны ЕС до 15 сентября запрещен, но транзит разрешен. Ведь большинством зерна владеют компании США, кто же запретит транзит хозяйского добра.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:47
    +1
    Я смотрю без минирования фарватера не обойтись ? Уже американцы что то там предлагают сопровождать и это в зоне военного конфликта
  11. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:48
    0
    Единственный вариант, который есть, это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом

    - подчеркнул Кирби.

    По словам американского чиновника, такой путь является менее эффективным и более затруднительным,

    А вот на не первый раз прилагаемой фотографии именно загрузка зерна на балкеры из вагонов.
    Затруднение в том что в таких вагонах технику не перевезти?
    Так пусть экономят на перевалке зерна, а технику возят на открытых платформах.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:23
      +1
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      А вот на не первый раз прилагаемой фотографии именно загрузка зерна на балкеры из вагонов.

      Да и медленно, 100 вагонов это 4 000 тонн.
  12. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:03
    0
    Теперь нужно ожидать потопления мирного зерновоза и обвинения России.
  13. solar
    solar Сегодня, 11:07
    0
    Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение не направлять военные корабли ВМС США для сопровождения коммерческих судов-зерновозов, выходящих из портов Украины. Об этом заявил координатор Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

    Чушь какая-то. Конвенция Монтре не позволяет находится в Черном море кораблям нечерноморских держав сколько- нибудь длительное время.
    1. Crasher
      Crasher Сегодня, 11:15
      0
      Конвенция Монтрё вообще подразумевает закрытие проливов для военных кораблей. Но, как показывает практика, для амеров международные законы действуют только тогда, когда они выгодны им. Вон в персидском заливе: они танкеры имеют право захватывать, а у них - низзя winked
  14. Фактор
    Фактор Сегодня, 11:22
    0
    Ловушка после подрыва Крымского моста.
    Украина и Турция не вышли из Зерновой сделки. Зерновозы с украинским зерном будут сопровождаться турецкими военными короблям, кстати натовскими.
    Легко спровоцировать нападение на турецкий фрегат и военные действия между Турцией и Россией неизбежны. Турецкий фронт, однако.
    Турция была союзником Гитлера, теперь Эрдоган союзник укроРейха.
    Нет сомнения, что увидим турецких янычар в составе укроВермахта.