В Ярославской области задержана россиянка, собиравшая информацию о критически важных объектах для украинских спецслужб

ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 г. р., осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Угличе Ярославской области, задержана гражданка России, собиравшая информацию об объектах критической инфраструктуры с целью их подрыва. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Российские силовики продолжают выявлять и задерживать агентов украинских спецслужб, а также "сочувствующих" киевскому режиму. Очередное задержание произошло в Ярославской области, ФСБ выявило россиянку, которая по заданию украинских кураторов собирала сведения об объектах критической инфраструктуры. Судя по изъятой переписке, речь шла о подрыве Угличской гидроэлектростанции. Довести свой план до реализации она не смогла по независящим от нее причинам, так как была задержана.- говорится в сообщении.Доказательств преступной деятельности задержанной предостаточно, прежде чем ее взять, силовики вели за ней наблюдение, фиксировав все действия. Кроме того, в телефоне задержанной обнаружена переписка с украинским куратором, где обсуждалось совершение преступления.На данный момент несостоявшаяся террористка задержана, ей грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к совершению теракта". Следственные и оперативные действия продолжаются, задержанную проверят на совершение других преступлений.