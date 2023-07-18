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В Ярославской области задержана россиянка, собиравшая информацию о критически важных объектах для украинских спецслужб

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В Ярославской области задержана россиянка, собиравшая информацию о критически важных объектах для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Угличе Ярославской области, задержана гражданка России, собиравшая информацию об объектах критической инфраструктуры с целью их подрыва. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.


Российские силовики продолжают выявлять и задерживать агентов украинских спецслужб, а также "сочувствующих" киевскому режиму. Очередное задержание произошло в Ярославской области, ФСБ выявило россиянку, которая по заданию украинских кураторов собирала сведения об объектах критической инфраструктуры. Судя по изъятой переписке, речь шла о подрыве Угличской гидроэлектростанции. Довести свой план до реализации она не смогла по независящим от нее причинам, так как была задержана.

ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 г. р., осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта

- говорится в сообщении.

Доказательств преступной деятельности задержанной предостаточно, прежде чем ее взять, силовики вели за ней наблюдение, фиксировав все действия. Кроме того, в телефоне задержанной обнаружена переписка с украинским куратором, где обсуждалось совершение преступления.

На данный момент несостоявшаяся террористка задержана, ей грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к совершению теракта". Следственные и оперативные действия продолжаются, задержанную проверят на совершение других преступлений.

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38 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:33
    +5
    ей грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к совершению теракта".

    Бред какой-то. Допрос с пристрастием и пристрелить при попытке к бегству другим в науку. Точка.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:41
      +8
      Цитата: Румaтa
      Бред какой-то. Допрос с пристрастием

      В России очень много украинцев живет или тех кто имеет с ними родни, по этому у ФСБ будет много работы.
      1. Oleg812spb
        Oleg812spb Сегодня, 10:47
        +1
        по этому у ФСБ будет много работы.

        Это да. Кандидатов на продолжительные исправительные работы хватает.
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 10:57
        +4
        В России очень много украинцев живёт....

        В России уже 30 лет ,как нет идеологии. Запрещена request am В России 30лет назад начали выращивать квалифицированного потребителя, как "свыше" указали. А в/на укропии --- идеология есть. Агрессивная, антиРоссийская. Вот и результат.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 11:15
          0
          Реально работающая идеология сверху не спускается по разнарядке. В конце концов, государственная идеология была и в РИ, и в СССР. И что случилось с этими державами?
        2. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 11:32
          0
          Цитата: Reptiloid
          В России 30лет назад начали выращивать квалифицированного потребителя, как "свыше" указали. А в/на укропии --- идеология есть. Агрессивная, антиРоссийская. Вот и результат.

          Это правда, с нами воюют насмерть, а мы до сих пор специально оперируем, без точных целей, под шашлычок с коньячком.
      3. gsev
        gsev Сегодня, 11:00
        -2
        Цитата: Azerbaijan2023
        В России очень много украинцев живет или тех кто имеет с ними родни, по этому у ФСБ будет много работы.

        Если за шпионаж в пользу Украины и всех стран учавствующих в помощи Украине поставками трансформаторов и оружия расстреливать с конфискацией имущества вплоть до жилья свыше площади квартиры-студии в 28 метров и запретом детей шпиона учиться за государственный счет и занимать руководящие должности, то число желающих резко уменьшится.
        1. Жгучая_Крапива
          Жгучая_Крапива Сегодня, 11:18
          +1
          Конфискацию имущества сначала за коррупцию ввести надо. Там-то есть что конфисковывать. Но все никак не введут, почему-то.
      4. Жгучая_Крапива
        Жгучая_Крапива Сегодня, 11:28
        0
        Я не очень понимаю, что может сделать обычный человек и откуда у него секретная информация. Кто работает на этих обьектах, тот и может навредить.
        Сочувствующих очень много, судя по интернету. Если счастливые новые граждане из Мариуполя желают всем русским пули в лоб, обязательно куча поддерживающих из Москвы. Судя по этому, пуля в лоб их устраивает.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:45
      +2
      Цитата: Румaтa
      Бред какой-то. Допрос с пристрастием и пристрелить при попытке к бегству другим в науку. Точка.

      Вот если ей дадут 20 лет и не дадут выкупить или обменять ,вот будет наука .И всем это показать по ящику .А так пристрелить ,в чем наказание ,станет мучеником и героем Украины
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 11:17
        0
        А наши спецслужбы так любой теракт будут успешно расследовать по горячим следам - шлёпнуть мимо проходящего и повесить на него. Нет уж - пусть ловят, сажают, доказывают.
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:49
      -2
      Цитата: Румaтa
      Бред какой-то. Допрос с пристрастием и пристрелить при попытке к бегству другим в науку. Точка.

      К сож. этот бред поддерживает уважаемый гарант. Вспоминается его беседа с Зорькиным, когда оба синхронно кивали тезису о невозможности возврата смертной казни. Ок, нет смертной казни, разрешите ликвидировать при задержании/содержании. Но и этого нет.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:36
    +4
    Самое прикольное, фото гидроэлектростанций России полно в свободном доступе.Девчуру таким образом СБУ только вербовали, а вот после вербовки где бы она вылезла.И поделом,кого то в звании повысят в ФСБ или грамоту дадут.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: tralflot1832
      .....после вербовки где бы она вылезла.И поделом,кого то в звании повысят в ФСБ или грамоту дадут.

      И всё её окружение просмотрят, изучат. Наверняка, не она одна такая в своей тусовке.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:37
    +1
    Какие еще цепочки? На Украину и в США поедут остальных брать? Суд скорый и праведный , с максимальной оглаской.
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:39
    +5
    Все же надо указывать, это "коренная" гражданка РФ или "новая". Надо давать максимальные сроки и освещать в СМИ не только, что задержали, а и сам процесс суда.
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:53
      +1
      Местный "гениев" тоже хватает, как и либерды. Они же все борцуны с режимами и за свободу.
      Хотя в СМИ стало модно прикрывать словом "гражданин" - "гражданка" России иных индивидуумов.
    2. gsev
      gsev Сегодня, 11:09
      0
      Цитата: Владимир М
      Все же надо указывать, это "коренная" гражданка РФ или "новая".

      Наверное правильно, что не указали ни национальность ни историю ее жизни в России. За шпионаж дожна быть смертная казнь для всех. В КНР неминуемо расстреливают то ли за 5 то ли за десять доз наркотиков даже если за наркобарыгу вступятся вместе Госсекретарь Госдепа США и Генсек ООН, и в эту страну опасаются вести наркотики. Да и вербовать диверсантов в КНР последние 10 лет не получается даже у ИГИЛ. В Синцзяне больше 5 лет не было ни одного теракта, хотя в 2014 году в Синцзяне была не менее напряженная террористическая опасность чем в освобожденном от украинской оккупации Крыму и в августе 2014 было больше в Европе демонстраций в поддержку синцзянских террористов а не украинских.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:39
    +1
    ей грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к совершению теракта".

    А должна бы грозить смертная казнь. Хотя этот организм не мешало бы обменять на нужного нам человека и лишить её гражданства, но... request
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:43
      +2
      Вот как раз таких менять и не надо, от обмена только вред. Бояться перестанут, т.к. в худшем случае будет грозить обмен.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 10:57
        +1
        Цитата: Владимир М
        Вот как раз таких менять и не надо, от обмена только вред. Бояться перестанут, т.к. в худшем случае будет грозить обмен.

        Там есть люди которые поддерживали россию и попались в сбу, их тоже надо вытаскивать.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 11:07
          +1
          Согласен, надо вытаскивать. И таких там много.
  6. Грац
    Грац Сегодня, 10:40
    0
    расстрел надо произвести этой Мата Хари
    1. gsev
      gsev Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: Грац
      расстрел надо произвести этой Мата Хари

      Действительно именно расстрел красавицы Мата Хари стал толчком к консолидации дрогнувшего французского общества и мобилизовал Францию на победу над Германией в 1 мировой войне.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:50
    +2
    задержана гражданка России, собиравшая информацию об объектах критической инфраструктуры с целью их подрыва
    Очередная и что самое паршивое - опять гражданка России. Да, несколько миллионов мигрантов из Украины большая часть которых уже стали гражданами России, плюс к этому коренные с прибамбасами в голове так сразу не проверишь.Требуется время, причем немалое и конечно помощь местного населения, которое с ними общается.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 11:10
      0
      Далеко не факт, что это "новая" гражданка России. А вот проверять надо, тех кто в свое время "топил" за Украину - не допускать во власть. Примеров таких много и в Крыму и на Донбассе.
  8. KLM77
    KLM77 Сегодня, 10:51
    +2
    ! Гос.измена почему не инкриминируется?
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:52
    0
    ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 г. р., осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта

    - говорится в сообщении.
    О сколько "партизан" ещё будет задержано, осуществлявших по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры с целью совершения теракта. Не говоря о беженцах - "импортёрах" украинской культуры и "образа жизни" на средне-русскую равнинную местность recourse
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:01
    0
    Женщины должны быть приравнены в правах и наказаниях к мужчинам, поэтому: расстрел.
  11. Servisinzhener
    Servisinzhener Сегодня, 11:09
    +2
    Судя по табличкам перед дверьми она в добавок работала в какой то государственной конторе. И это у неё прекрасно сочеталось с ненавистью к России.
    То что она из бывших граждан Украины, совсем не факт. А скорее всего нет. Тут и своих ждунов хватает. К вопросу о так любимых нашими либералами историй про безвинно расстрелянных за подкоп под кремль. Товарищ Сталин мог бы так прокомментировать нам эту ситуацию: -"Дорогие потомки. Теперь вы понимаете кого и за что при мне расстреливали".
    Помните фрагмент из фильма "Колыма. Родина нашего страха (страха либерды прим. ред)" где Шифрин рассказывал что его отца счетовода посадили за шпионаж в пользу Польши. А он дескать даже польского не знал. Как же он мог быть шпионом. Да вот таким он и был с поправкой на время. И сливал полякам всё что мог. Клоун либо лукавил. Либо на столько туп, что не мог понять того что если надо добыть нужную информацию то найдут переводчика с любого языка. А ведь Польша ещё пару десятилетий до этого входила в состав РИ и уж знатоков русского там было в избытке.
    Моё мнение. В военное время таких надо растрелливать.
    1. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 11:16
      0
      Не психуйте. Эти дама к жертвам террора тридцать седьмого года никакого отношения не имеет.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: Servisinzhener
      Судя по табличкам перед дверьми она в добавок работала в какой то государственной конторе. И это у неё прекрасно сочеталось с ненавистью к России.


      Прекрасно сочетается, она думает что РФ в неоплатном долгу пред ней, перед "загубленной молодостью и рухнувшими перспективами", поэтому деньги от гос-ва берет не парясь, считая их малой долей необходимого.
  12. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 11:13
    0
    Чего тут только не предлагают. А я предложил бы менять таких на людей, кого похватало СБУ за пророссийскую позицию. Пусть живет. В той стране, которую любит.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:30
      0
      В таком случае с рекрутингом у СБУ проблем не будет вообще. Поснимал, попался, еще и поездку оплатили.
  13. Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь Сегодня, 11:14
    +3
    Хочу напомнить некоторым людям, что для работы на врага не нужно быть с врагом одной национальности. В войну диверсии совершали не только и не столько фольксдойчи, сколько предатели среди своих же - русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры и другие.
  14. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:17
    +1
    Что, опять уши под очередную лапшу подставили? В худшем случае пацан собирал негатив о работе служб и чиновников города. Разрухи более чем достаточно, но скорее всего просто постановочный ролик.
    Ну блин, должно же быть хоть какое-то критическое мышление. Для того, чтобы хоть пару вопросов себе задать.
    Во-первых, какие такие стратегические объекты в этом депрессивном городке, чтобы там акции проводить. Это что, крымский мост, который очередной раз прошляпили?
    Во-вторых, какой будет посылать шпиона что-то там на смартфон снимать, демонстративно, когда есть скрытые камеры. Более того, даже снимать не надо, всё давно уже снято: яндекс карты, вкладка панорамы улиц и фотографии.
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:21
    0
    ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 г. р., осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта

    - говорится в сообщении
    Отечественная общественность не дремлет, гражданочкааа... здравствуйте... feel
  16. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:25
    0
    Вот же д.е.р.ь.м.о субтильное, стоит, спокойно снимает, понимая чем это закончится для объекта.