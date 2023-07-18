Властям Южной Кореи следует наконец осознать, что оказание военной поддержки Украине, может серьёзно навредить двухсторонним отношениям Сеула и Москвы, о чём Россия предостерегла мировое сообщество. Об этом сообщает китайская газета China Daily.
В этой связи, автор публикации сослался на недавний визит, совершённый президентом этой страны в Киев, по итогам которого он заявил о предоставлении ему военной помощи. В то же время, указывается в издании, в данном вопросе Республика Корея, беря дурной пример от США, старается «переплюнуть» даже Японию, хотя ей не стоило бы забывать о том, что подобными действиями она будет неизбежно втянута в конфликт.
Отметим, что по итогам встречи главы южнокорейского государства со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, первый выразил готовность предоставить ВСУ финансовую помощь в размере 150 млн долларов. В ходе пресс-конференции южнокорейский лидер также напомнил и о выделении его страной в прошлом году суммы в 100 млн $. Средства эти предназначались для закупки шлемов, бронежилетов и другой амуниции для нужд украинской армии. Сеул утверждает, что военная помощь носит исключительно нелегальный характер
В нынешнем году, как ожидается, деньги пойдут на восстановление сферы образования.
Кстати говоря, в этом контексте заслуживает внимания и заявление, сделанное ранее замглавой Совбеза РФ Дмитрием Медведевым на этот счёт. Ещё весной 2023 года он пригрозил Сеулу отправкой новейших образцов вооружения Северной Корее на случай поставок им оружия киевскому режиму. В этой связи, Медведев также напомнил и о том, как до этого руководство Южной Кореи исключало любую возможность военных поставок на Украину. Однако, как оказалось в итоге, эти властей Южной Кореи слова расходятся с действиям.