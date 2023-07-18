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Расстрел царской семьи: об основных причинах

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Расстрел царской семьи: об основных причинах

Убийство царя Николая II и всей его семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года стало настоящим шоком для мирового сообщества. Расстрел последнего монарха из династии Романовых осудили практически во всех странах мира, назвав это самым жестоким и варварским преступлением.


Между тем данное решение, принятое большевистским руководством, отнюдь не было связано с «красным террором» или актом запугивания, как это охарактеризовали на Западе. Историки называют как минимум три причины, лежавших в основе и ставших предпосылками событий июля 1918 года.

Начать стоит с того, что многие называют инициатором расстрела семьи Романовых Ленина. Якобы именно он подписал приказ.

Однако никаких официальных документов, подписанных вождем революции, по сей день найдено не было. В то же время историки приводят слова Льва Троцкого, которые он произнес в 1929 году, заявив, что проблема с семьей монарха решалась «ими» - Лениным, Сталиным, Троцким и другими высшими чинами партии.

Что касается самой «проблемы», необходимость ее решения, хоть и крайне жестокого, как считают историки, была продиктована следующими причинами.

Во-первых, большевики опасались реставрации монархии в России, что на тот момент выглядело вполне реальной угрозой. Именно поэтому вместе с Николаем II были расстреляны и вероятные наследники. Таким образом, революционеры уничтожили идею монархии в России «физически», сделав ее возвращение невозможным.

Во-вторых, решение о физическом устранении монарха и его семьи было принято большевиками поспешно и продиктовано обстоятельствами. Всё дело в том, что белогвардейцы готовились изо дня на день захватить Екатеринбург, где и находился Николай II с семьей. В этом случае император гарантированно сохранил бы свою власть.

Наконец, третьей причиной, названной историками, является идеология. В начале прошлого столетия в нашей стране произошло множество крайне негативных событий, экономическая ситуация была тяжелой, а уровень жизни – низким. Естественно, простые люди во всем винили власть.

Таким образом, семья Романовых была назначена «виновниками всех бед», а большевики стали теми, кто «свершил справедливость».
Использованы фотографии:
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54 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:08
    +7
    request Монархи платят налоги своей кровью. recourse
    Полная цитата: (Валентин Пикуль. Честь имею)
    "Профессия королей — занятие слишком доходное, но они обязаны платить народам высокие налоги своей кровью."
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: Mavrikiy
      но они обязаны платить народам высокие налоги своей кровью."

      Автор этой цитаты скончался 16 июля,некоторые конспирологи связывают с авторством известного романа "Нечистая сила",на полном серьёзе.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:08
    +7
    Убийство царя Николая II и всей его семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года стало настоящим шоком для мирового сообщества.
    ну да, до этого же в европах монархов не казнили!!!
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:11
      -2
      Большевики еще и семью царя, в том числе детей, расстреляли.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:39
        +2
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Большевики еще и семью царя, в том числе детей, расстреляли.

        ну ребенок там был один - Алексей, княжны под эту категорию уже не подходили
      2. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 12:43
        +3
        Большевики еще и семью царя, в том числе детей, расстреляли.


        Вообще не большевики, а левые эсеры.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:45
          +3
          Цитата: vovochkarzhevsky
          Вообще не большевики, а левые эсеры.

          тогда уж и не царскую семью, а семью гражданина романова
          1. vovochkarzhevsky
            vovochkarzhevsky Сегодня, 13:39
            0
            тогда уж и не царскую семью, а семью гражданина романова


            Тоже верно. Тем более, что непонятно, как он после отречения вернуться на трон, процесс ведь необратим.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 13:42
              +1
              в том что случилось виноват сам николай, он вел свою семью на эшафот долго и упорно
              1. vovochkarzhevsky
                vovochkarzhevsky Сегодня, 14:16
                0
                в том что случилось виноват сам николай, он вел свою семью на эшафот долго и упорно


                Это точно, прежде всего своим нежеланием что-то менять, что в курсе государства, что в кадровой политике. И какие-то аналогии с современностью напрашиваются.
                1. bober1982
                  bober1982 Сегодня, 14:38
                  0
                  Цитата: vovochkarzhevsky
                  Это точно, прежде всего своим нежеланием что-то менять, что в курсе государства, что в кадровой политике

                  Так ведь,Николая Александровича и сгубила вся эта политика ..... что-то менять...
                  Конституционные свободы,читай - вседозволенность,как это у нас понимают эти свободы.
                  Созыв парламента,читай - пустая болтовня,граничащая с изменой.
                  Чересчур много изменений и новшеств для России в этом самом курсе,далее события известны.
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:25
      +4
      Ну коли вспоминать Европу так по мелочи стоит вспомнить Гогенштауфенов - вырезали под корень , да и последних Габсбургов наци в Заксенхаузене за мучали.
    3. zenion
      zenion Сегодня, 14:14
      0
      То, что теперешняя Россия полный вариант царской России никого не волнует. Всех беспокоит не теперь, а то, что было 100 лет тому. Пока всё идёт шагом, но потом это может перейти в галоп. Кого стрелять будут, кто пойдёт на замену того Николая и место свершения того же.
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 12:08
    +1
    Это что я сейчас прочитал
    ...............................................
  4. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 12:12
    -1
    Ритуальное убийство массонами и еще некоторыми товарищами .Олигархическая мировая закулиса и владельцы мира.
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:13
    +7
    Анализ как-то ни о чём. Коротко, поверхностно и " может то, может это". На эту тему много написано-перенаписано, кто хотел прочитал. sad
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 12:22
      -1
      Ну не совсем та тема которую два правоверных коммуниста, будут с удовольствием обсуждать, детоубиство да ещё в такой форме не то что можно легко оправдать, если бы над Николаем был бы открытый процесс, а детей тихо бы уморили дело другое.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:41
        0
        Цитата: Cartalon
        а детей тихо бы уморили дело другое.

        давайте откровенно ребенок там был один, смой младшей княжне было уже 17 лет
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 12:47
          -2
          Цитата: Василенко Владимир
          давайте откровенно ребенок там был один, смой младшей княжне было уже 17 лет

          Цесаревичу сколько было лет?
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 12:51
            -1
            у вас с пониманием прочитанного проблемы?!
            я внятно написал ребенок был один девицы все были уже в брачном возрасте
            1. bober1982
              bober1982 Сегодня, 13:07
              0
              Цитата: Василенко Владимир
              девицы все были уже в брачном возрасте

              И,младшая княжна?
              1. Василенко Владимир
                Василенко Владимир Сегодня, 13:19
                -2
                Цитата: bober1982
                И,младшая княжна?

                да, 17 лет, брачный возраст РИ с 16
                1. bober1982
                  bober1982 Сегодня, 13:26
                  -1
                  Можно ,получается,убивать,будем говорить откровенно.
                  Для Членов Императорского Дома было свое законодательство о браке.
                  1. Василенко Владимир
                    Василенко Владимир Сегодня, 13:35
                    -2
                    Цитата: bober1982
                    Можно ,получается,убивать,будем говорить откровенно.

                    ересь не пишите, вы поняли о чем разговор был, хотели перевести на убийство детей не получилось, теперь пытаетесь натянуть сову на глобус
                    убивать в принципе плохо, но иногда бывает
                    Цитата: bober1982
                    Для Членов Императорского Дома было свое законодательство о браке.

                    ну так в чем вопрос, приведите

                    безвольный николай сам привел свою семью на эшафот, виноват в этом только он
                    1. bober1982
                      bober1982 Сегодня, 14:06
                      0
                      Цитата: Василенко Владимир
                      николай сам привел свою семью на эшафот

                      Очень пафосно говорите.
                      Одна из причин,если не основная причина убийства - показали кто в доме хозяин,вся история России оказалась в подвале Ипатьевского Дома вместе с богобоязненным народом,улетучилось всё,а бесы остались.
                      1. Василенко Владимир
                        Василенко Владимир Сегодня, 14:26
                        0
                        Цитата: bober1982
                        показали кто в доме хозяин

                        и кто хозяин?!!
                        Цитата: bober1982
                        Очень пафосно говорите.
                        это не пафос, а факт
                        Цитата: bober1982
                        с богобоязненным народом

                        это тот народ который после церкви рушил?
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:52
        +3
        Ага. А когда Романовы например сына Марии Мнишек, так называемого Ивана Ворёнка в ТРИ года публично повесили - это я так понимаю было вполне нормально, да?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:56
          +2
          Цитата: paul3390
          в ТРИ года публично повесили - это я так понимаю было вполне нормально, да?

          это другое
          еще Иван VI, был убит сторожами при попытке освобождения
        2. faiver
          faiver Сегодня, 13:00
          +1
          ну вы что, это другое, и вообще святым можно видимо....
  6. AHTONOB
    AHTONOB Сегодня, 12:15
    0
    Durante los turbulentos días de Febrero la zarina Alejandra Fedorovna escribía al Zar de todos las Rusias: "Sé firme Nicolas, a Rusia le gusta el escozor del látigo". ("Historia de la Revolución Rusa" L.T). ¿Merecía otro fin ese tipo de gente? Por otra parte las Revoluciones son así. Cuando las masas dejan de ser ganado e irrumpen en la Historia pasan factura por siglos de agravios, explotación e injusticia. Que le pregunten a Luis XVI de Francia.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:20
    0
    Есть гипотеза, что расстрел царя был среди требований немцев.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 12:26
      +1
      Цитата: Pavel57
      Есть гипотеза, что расстрел царя был среди требований немцев

      Нет,немцы как раз и старались "вытащить" Царя и семью из России,как-то странным было убийство германского посла Мирбаха в Москве в начале июля 1918г.
    2. faiver
      faiver Сегодня, 13:01
      0
      тут скорее островитяне отметились....
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 13:33
        +1
        Цитата: faiver
        тут скорее островитяне отметились....

        Двоюродный брат просто отказал,немцы хоть старались что либо предпринять.
  8. bober1982
    bober1982 Сегодня, 12:21
    +3
    Никаким шоком,для так называемой мировой общественности,убийство Царской Семьи не стало.
    Само убийство планировали долго и тщательно,задолго до Тобольска и Екатеринбурга,и сама ВКПб к этим событиям не имела отношение,планировали и убивали - сатанисты.
    Называть причинами расправы над Царем и семьей - возможную реставрацию монархии,занятие Екатеринбурга красными войсками,это всё детский лепет.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:37
      -2
      Цитата: bober1982
      и убивали - сатанисты.

      мдааааа
      вы забыли упомянуть пентаграммы и ритуал призвания дьявола
  9. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 12:25
    +4
    Наконец,в четвертых: ужасаясь на словах , многие "союзники" царской России были заинтересованы в физическом уничтожении царя и его семьи по той же причине, что и большевики. Не является секретом то, что февральская революция курировалась посольством Британии. французы тоже возможно были в курсе, но они уже тогда стали ведомыми, а американцы еще только начинали наглеть в Европе.В любом случае , союзнички уже поделили нашу страну на зоны оккупации , судьба большевиков висела на волоске, а возвращение того, что союзники называли легитимной властью ,поставило бы их в неловкое положение, пришлось бы со временем(сразу бы не ушли 100%) уходить. Словам же Троцкого доверять не стоит , тем более что доказано , что он во время революции был американским агентом (правда, скорее всего частным, но как мы сегодня понимаем - в США это не существенно , у них и государственные спецслужбы часто прямо работают в частных интересах). Многие "революционные" партии прямо или косвенно финансировались из-за рубежа , поэтому точно можно сказать лишь кто непосредственно стрелял , а кто был инициатором - спорят до сих пор. По другим сведениям, противоречащим Троцкому, Ленин об этом узнал постфактум и не стал заявлять о своей непричастности , чтобы не подрывать свой авторитет.
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 12:30
    +4
    Убийство царя Николая II и всей его семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года стало настоящим шоком для мирового сообщества. Расстрел последнего монарха из династии Романовых осудили практически во всех странах мира, назвав это самым жестоким и варварским преступлением.
    И Англия с Францией то же осудили? ну пусть тогда оживят своих казненных монархов? Лицемеры
    Между тем данное решение, принятое большевистским руководством,
    Я не понимаю для чего сейчас то этот миф рассказывать? В советском правительстве были не одни только "большевики", не взирая на раскол происшедший 06 июля 1918 года, из-за мятежа левых эсеров и их разгрому, их идеям симпатизировала много людей, находящихся при власти.
    Да и на местах, проявляли достаточно много различных "инициатив", идущих явно в разрез с волей центрального руководства.
    На счет расстрела Николая Романова и его семьи. Он мог состоятся и раньше, в апреле 1918 года, в Тобольске. И делать это собирался специальный отряд, присланный из Екатеринбурга , от имени Уралсовета. И только прибытие из Москвы вооруженного отряда ВЧК, во главе с Яковлевым, одним из организаторов ВЧК.
    А далее вообще интересно:
    При этом сам Уралсовет считал необходимым покончить с Николаем II, не довезя его живым до Екатеринбурга.
    Об этом известно со слов самого председателя Уралсовета А. Г. Белобородова: «Необходимо остановиться на одном чрезвычайно важном обстоятельстве в линии поведения Облсовета. Мы считали, что, пожалуй, нет даже надобности доставлять Николая в Екатеринбург, что если предоставятся благоприятные условия во время его перевода, он должен быть расстрелян в дороге. Такой наказ имел (командир екатеринбургского отряда) Заславский и всё время старался предпринимать шаги к его осуществлению, хотя и безрезультатно. Кроме того, Заславский, очевидно, вел себя так, что его намерения были разгаданы Яковлевым, чем до некоторой степени и объясняются возникшие потом между Заславским и Яковлевым недоразумения довольно крупного масштаба».
    Об этом же вспоминает и Яковлев:
    «Еще при первой встрече с представителями Екатеринбурга Хохряковым и Заславским, последний заявил:
    — Ну, товарищ Яковлев, нам надо с этим делом кончать.
    — С каким? — спросил я.
    — С Романовыми!»
    Яковлев тогда резко одернул Заславского, заявив, что у него от центра другие инструкции.
    Дальше — больше. Перед выездом из Тобольска один из представителей Екатеринбурга предупредил Яковлева, что тому лучше не садиться с Николаем. Что, мол, если он это сделает — их убьют вместе.
    Но Яковлев демонстративно садится вдвоем с бывшим царем. Всю дорогу до Тюмени дозорные екатеринбуржцы прощупывают возможность захвата царя, но так и не решаются на нападение.
    Прибыв в Тюмень 27 апреля, Яковлев телеграфировал Свердлову, в целях конспирации именуя царскую семью «багажом»: «Только что привез часть багажа. Маршрут хочу изменить по следующим чрезвычайно важным обстоятельствам. Из Екатеринбурга в Тобольск до меня прибыли специальные люди для уничтожения багажа. «Отряд особого назначения» дал отпор — едва не дошло до кровопролития.
    Когда я приехал — екатеринбуржцы дали мне намек, что багаж довозить до места не надо. <...> Они просили меня, чтобы я не сел рядом с багажом (Петров). Это было прямым предупреждением, что меня могут тоже уничтожить. <...> Не добившись своей цели в Тобольске, ни в дороге, ни в Тюмени, екатеринбургские отряды решили устроить мне засаду под Екатеринбургом. Они решили, если я им не выдам без боя багажа, то решили перебить нас. <...> У Екатеринбурга, за исключением Голощекина, одно желание — покончить с багажом. Четвертая, пятая и шестая роты красноармейцев готовят нам засаду. <...> Если это расходится с центральным мнением, то безумие везти багаж в Екатеринбург. <...>
    Итак, отвечай: ехать мне в Екатеринбург или через Омск в Симский горный округ. Жду ответа. Стою на станции с багажом».
    Через некоторое время Свердлов связывается с Яковлевым и дает согласие везти Николая II в Омск.
    Для уральцев разворот Яковлева от Екатеринбурга на Омск означает подтверждение их подозрений. О ситуации тут же узнает Екатеринбург. Белобородов телеграфирует по Транссибу, что Яковлев — «контрреволюционер», и требует его задержания. В Омске поезд с Романовыми готовится встречать целая армия.
    Положение спасла случайность: главой омского Совета оказался товарищ Яковлева по партийной школе, который после некоторых объяснений отменяет приказ Белобородова.
    Таким образом, желание Уралсовета покончить с царской семьей оказалось столь сильным, что уральцы готовы были решиться на убийство посланного Москвой чрезвычайного комиссара Яковлева и его отряда.
    Избежав участи погибнуть от рук своих, Яковлев связывается со Свердловым. Свердлов сообщает, что «груз» нужно передать представителям Уралсовета, что «с уральцами сговорились. Приняли меры — дали гарантии личной ответственностью областников». Понятно, что речь идет о гарантиях жизни царской семьи.
    После этого Свердлов дает указание Белобородову во всем слушаться Яковлева: «Москва, 29 апреля. Всё, что делается Яковлевым, является прямым выполнением данного мною приказа. Сообщу подробности специальным курьером. Никаких распоряжений относительно Яковлева не делайте, он действует согласно полученным от меня сегодня в 4 часа утра указаниям. Ничего абсолютно не предпринимайте без нашего согласия. Яковлеву полное доверие. Еще раз — никакого вмешательства. Свердлов». Вот такое многократное, настойчивое уговаривание (почти заклинание) слушаться приказа.
    Яковлев привозит в Екатеринбург и под расписку передает Белобородову Николая II, Александру Федоровну и Марию Александровну. Царская семья заключена в Ипатьевский дом.

    Именно с весны до осени 1918 года левые эсеры играли ГЛАВЕНСТВУЮЩУЮ роль в Советах Урала, не смотря на то, что эта партия была признана "в не закона" в Москве и Санкт-Петербурге в июле 1918 года. И именно Уралсовет принимал Решение не везти Романова в Москву, а уничтожать на месте.
    Что, в принципе не встретило сильного противодействия из Центра в этот момент.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:30
    +4
    Николай Романов ничего не сделал чтобы спасти своих детей.
    Такой тюфяк и бездарь профукал все...страну,власть,семью,свою жизнь в конце концов.
    Нельзя подобным терпилам давать в руки власть в нашем государстве...иначе погибнут все.
  12. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 12:31
    +6
    Решёние о расстреле принимал Уралсовет , в котором верховодили левые эсеры и анархисты , а именно большевиков в нём было мало , так что руководство большевиков поставили перед фактом. Большевики хотели конечно же повесить ампиратора , но после открытого суда .
  13. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:33
    +2
    В-нулевых, большевики теряли доступ к деньгам царской семьи после её гибели окончательно. А после убийства Мирбаха ещё и убийство кузена Кайзера угрожало Брестскому миру. laughing

    Во-первых, ещё в апреле 1918 Ленин требовал выдачи Николая и семьи в Москву для суда.

    Во-вторых, Николай сам отрёкся и был крайне не популярен в народе. Наследник Михаил тоже отрёкся.... Они сами понимали, что восстановление монархии в данных условиях - полный идиотизм. Для народа это было бы "снова здорово"...

    В - третьих, "назначать виновным" Николая большевикам было никчему, потому что период "поиска виновных" был уже пройден.....На дворе УЖЕ БЫЛА новая власть. И главной угрозой для неё была Антанта, а не отрекшийся Николашка. Виновных хватало и без него

    Это сегодня сидят на диванах и ищут виноватых.....в дебрях истории столетней давности...
  14. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 12:37
    +3
    По мне так причина убийства семьи Романовых кроется в их богатстве. Кто главный выгодополучатель и наследник? Английская королевская семья. Много писалось о драгоценностях Романовых всплывших в этой воровской семейке( оправдательные королевские версии выглядят наивно и смешно). Меньше известны вывоз золота и перевод личных средств Романовыми(перед революцией) в .... Лондон, лондонские банки. Другой вопрос куда эти средства делись? Отказ английской королевской семьи в предоставлении убежища в Англии выглядит двусмысленно и ... логично. Можно много рассуждать на эту тему. Например английский адмирал Колчак(курируемый и контролируемый англичанами) по совместительству Верховный правитель Сибири, той самой местности где исчез золотой запас России. Почему то автор не упоминает Якова Свердлова, имеющего непосредственное отношение к отдаче команды на устранение императорской семьи? Разветвленное семейство имело отношение к некоторым банкирским домам лондонского сити. Да и вообще товарищ был очень мутный..... Романовы богатейшая семья России, на тот момент, речь идёт о громадных средствах.
  15. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 12:38
    +4
    Правление Романовых началось с повешенья пятилетнего ребёнка - сына Лжедмитрия. Так что и конец их династии был вполне закономерен и, в принципе, справедлив.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:40
      +4
      Угу. Николай Второй вообще был забавным монархом. Любил стрелять ворон, кошек, рабочих.
  16. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 12:40
    +6
    Господи,какой бред .Стыдно такое печатать
    1) Расстрел какого "царя" ? Царь Николай II отрекся в марте 1917 года изменив тем самым монархии, России ( он был еще и Верховным) и самому Богу. Он же был Божьей милостью.
    Расстрелян же был гражданин Романов,никаким царем не являвшейся.
    2) Никакое "руководство большевиков" к этому не имело никакого отношения, более того для них это было катастрофически невыгодно,невыгодно настолько,что потом пришлось 20 лет врать ,что мы не знаем где дети и что с ними.
    По всей Европе всем и каждому в уши лилось,что большевики -варвары ,детоубийцы и вообще изверги.
    Представляете какие перспективы для мировой революции после такой пропаганды....
    3) Принимал же решение исполком Уралсовета,то есть "левые коммунисты",противники Брестского мира и генерального курса Ленина.
    Интересна и их судьба-из 5 организаторов решения Уралсовета-один погиб в гражданскую, 4 -расстреляли в конце 30-х как врагов народа.
    И они теперь одновременно и кровавые палачи и невинные жертвы Сталинских репрессий.....
  17. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 12:45
    +1
    В англии казнили Карла 1, во франции Людовика 16.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:50
      +2
      Цитата: Гардамир
      В англии казнили Карла 1, во франции Людовика 16.

      там и до этого хорошо порезвились
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 13:01
      -1
      Семью Карла не трогали. У Луи жену казнили позже, по отдельному приговору, а сын просто сгинул в тюрьме - так что внешние приличия соблюдены, а там это даже более важно.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:04
        0
        Цитата: УАЗ 452
        Семью Карла не трогали.

        по какой причине?!
        Цитата: УАЗ 452
        У Луи жену казнили позже

        это же в корне меняет дело
  18. жарофф
    жарофф Сегодня, 12:46
    +5
    Для начала надо бы признать,что не большевики выслали в Тобольск семью,а временное правительство. Смотреть надо в корень. На самом деле были варианты отправить царскую семью за границы ,уже не империи,но ещё российского государства. Даже через Финляндию в Швецию. А дальше,хоть не рассветай! Не первая монархия и не последняя,где отмеченная семья удаляется в заграницу. В изгнание. Но этого не сделали. Умышленно? Конечно! Расстрел это следствие,а причина. Причина только в позиции временного правительства
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:52
      0
      Цитата: жарофф
      Причина только в позиции временного правительства

      скорее глав отдельных государств
  19. zombirusrev
    zombirusrev Сегодня, 13:50
    0
    1. Расстреляли не Большевики а Левые эсеры.
    2. Не семью Царя а Семью Бывшего Царя .. т.е. на тот момент рядового гражданина.
    3. Бриттам предлагали родственников забрать, но чтобы был случай "оттоптаться"(с) на Большевиках не забрали и организовали расстрел с помощью фракции левых Эсеров
    4. Царь был не простой на нем много крови народной:
    4.1. Ленский расстрел ЧВК Лена Голден
    4.2. Кровавое воскресенье
    4.3. Кровавое подавление под руководством полковника Мина
    забастовок на НИколаевской и Казанских железных дорогах
    Из москвы было прямое указание Владимира Ильича б.Царя везти в Москву и судить правым революционным судом.
    З.Ы. Почему не рассматривают мысль , что это сделали старообрядцы... типа Саввы Морозова.. Романовы многих старообрядцев приморили..
  20. zombirusrev
    zombirusrev Сегодня, 13:55
    0
    Меня долго мучает вопрос почему дворяне на ура изводили монархов и других высоких особ и визга по этому поводу не слышно, а только народ ... приморил одного монарха с семьёй так визг до небес. Мне вот на пример Павел I более ценен чем последний монарх. Видимо дворянам можно что угодно а быдлу..ои! йзвините народу нельзя...
  21. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 14:03
    +2
    Дело это было грязное, негуманное, незаконное, совершено было тайно.

    Расстреливать отрекшегося гражданина, его жену, детей, врача, повара...

    Больше похоже на ритуальное убийство, чем на народный суд.