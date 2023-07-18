Расстрел царской семьи: об основных причинах

Убийство царя Николая II и всей его семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года стало настоящим шоком для мирового сообщества. Расстрел последнего монарха из династии Романовых осудили практически во всех странах мира, назвав это самым жестоким и варварским преступлением.Между тем данное решение, принятое большевистским руководством, отнюдь не было связано с «красным террором» или актом запугивания, как это охарактеризовали на Западе. Историки называют как минимум три причины, лежавших в основе и ставших предпосылками событий июля 1918 года.Начать стоит с того, что многие называют инициатором расстрела семьи Романовых Ленина. Якобы именно он подписал приказ.Однако никаких официальных документов, подписанных вождем революции, по сей день найдено не было. В то же время историки приводят слова Льва Троцкого, которые он произнес в 1929 году, заявив, что проблема с семьей монарха решалась «ими» - Лениным, Сталиным, Троцким и другими высшими чинами партии.Что касается самой «проблемы», необходимость ее решения, хоть и крайне жестокого, как считают историки, была продиктована следующими причинами.Во-первых, большевики опасались реставрации монархии в России, что на тот момент выглядело вполне реальной угрозой. Именно поэтому вместе с Николаем II были расстреляны и вероятные наследники. Таким образом, революционеры уничтожили идею монархии в России «физически», сделав ее возвращение невозможным.Во-вторых, решение о физическом устранении монарха и его семьи было принято большевиками поспешно и продиктовано обстоятельствами. Всё дело в том, что белогвардейцы готовились изо дня на день захватить Екатеринбург, где и находился Николай II с семьей. В этом случае император гарантированно сохранил бы свою власть.Наконец, третьей причиной, названной историками, является идеология. В начале прошлого столетия в нашей стране произошло множество крайне негативных событий, экономическая ситуация была тяжелой, а уровень жизни – низким. Естественно, простые люди во всем винили власть.Таким образом, семья Романовых была назначена «виновниками всех бед», а большевики стали теми, кто «свершил справедливость».