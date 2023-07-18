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Сообщается о приятом решении передать отряд спецназначения «Гром» МВД РФ в состав Росгвардии

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Сообщается о приятом решении передать отряд спецназначения «Гром» МВД РФ в состав Росгвардии

Подразделение спецназа "Гром", созданное в структуре МВД, переходит в состав Росгвардии, соответствующее решение уже принято. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем ТГ-канале.


Отряд специального назначения "Гром" был сформирован в составе МВД на базе спецназа антинаркотических подразделений после их расформирования в 2016 году. Бойцы спецназа участвовали, в основном, в операциях антинаркотической направленности, но с 2022 года их возможности отдельным приказом МВД расширили для работы по всему спектру задач полиции. При этом руководство МВД негласно дало указание применять в операциях полиции "Гром" вместо СОБР Росгвардии.

Как пишет Хинштейн, еще шесть лет назад Владимир Путин предостерегал руководство МВД от создания "второй Росгвардии" в своей структуре. Теперь в этом вопросе поставлена точка, "Гром" также будет выполнять свои задачи, но уже в составе Росгвардии.

Спецподразделения "Гром" переходят из состава МВД в структуру Росгвардии. Сегодня до этих и других заинтересованных ведомств — доведено решение, принятое Президентом. Оно подчеркивает ключевую роль Росгвардии в защите внутренней безопасности страны и ставит точку в споре о "вторичности" ведомства

- написал депутат.

Подтверждают переход "Грома" в Росгвардию и другие источники. Заявляется, что сотрудники, не желающие продолжать службу в Росгвардии, будут выведены за штат с возможностью продолжить службу в других подразделениях МВД. По имеющимся данным, не все бойцы желают уходить из МВД в Росгвардию, опасаясь "военной муштры".

Оставшиеся бойцы "Грома" перейдут в Росгвардию без перезаключения контрактов, вместе со своими базами, техникой, оружием и т.д.
Использованы фотографии:
https://vk.com/osn_grom
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14 комментариев
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  1. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 11:11
    +5
    Лояльность МВД вызывает бОльшие сомнения, чем Росгвардии?
    1. Million
      Million Сегодня, 11:19
      +1
      Наверное.после недавних событий.....
    2. Aken
      Aken Сегодня, 11:35
      0
      Именно так.
      МВД по факту, в лице рядовых сотрудников, было на стороне Вагнера.
      За Шойгу и Герасимова заступились только чеченцы, да Росгвардия.
      Но враги клевещут, что именно Росгвардия отвечала за оборону Крымского моста с моря.
      Так что с Золотовым могут случится разные неожиданности.
  2. ПАН51
    ПАН51 Сегодня, 11:11
    +1
    "Сообщается о приятом решении...". О прияТном или приНятом решении? Але, автор?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: ПАН51
      "Сообщается о приятом решении...". О прияТном или приНятом решении? Але, автор?

      Автор ещё сам не знает.)))
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:13
    +3
    Это верно надо нацгвардию укреплять. Вдруг холопы взбунтуются.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 11:18
      +3
      Это не от холопов а от других крупных пауков в банке которые убедились что король "голый" .Золотов максимально лоялен и "интеллектуален" вот на таких Цезарь ставит ставку hi
  4. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 11:15
    +7
    В свое время МВД сделал финт ушами - им от Госдури (ФСКН) достался спецназ - тот самый "Гром". И по всей стране стали разворачивать спецназы "Гром", увеличивая их численность. Ибо Росгвардия (кстати, параллельно увеличивая численность ОМОНов) возомнила о себе слишком много и на контакт шла плохо. И вроде все устаканилось и притерлось. Но видно Золотову кушалось плохо, зная что где-то бегает спецназ под чужим знаменем. Нужен ли Росгвардии "Гром"? Как зайцу третья нога... У них и так 340 тыщ личного состава. Нет, конечно всегда можно объяснить, что для улучшения борьбы с экстремизмом, защитой прав и свобод граждан... Но все это словесный онанизм.
    Мораль. Что нибудь изменится для простого человека? Нет. На 112 все так же не дозвониться, наряды все так же будут ехать по 3 часа, в районых отделах все так же будут завалы бумаг до потолка, а сотрудники, отработав год-два-три бежать в частный сектор.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:30
      +1
      Цитата: kapitan92
      В свое время МВД сделал финт ушами - им от Госдури (ФСКН) достался спецназ - тот самый "Гром". И по всей стране стали разворачивать спецназы "Гром", увеличивая их численность. Ибо Росгвардия (кстати, параллельно увеличивая численность ОМОНов) возомнила о себе слишком много и на контакт шла плохо.

      Дык... а у МВД после того, как у них отобрали силовое усиление, других вариантов не было. ЕМНИП, даже в прежние времена, когда ОМОН был "своим", операции с его привлечением согласовывались долго и нудно. А после ухода силовиков в РГ полицейским фактически предлагают каждый раз обращаться в другое министерство. С таким же успехом можно армейцев просить об усилении. laughing

      И сдаётся мне, что это не последний спецназ МВД - ибо высокоумная схема межведомственного взаимодействия хорошо работает только в идеальной госсистеме. А по факту полиция будет всё равно формировать свои силовые структуры, дабы каждый раз не разводить бюрократию и не упускать подозреваемых, пока всё утрясается.
      Кстати, неплохой концепцией в данном случае будет американский SWAT. Потому как выделенных сотрудников, которых можно перекинуть в другое ведомство, в нём нет: группы формируются из числа обычных полицейских, прошедших спецподгтовку и далее служащих в обычном режиме, так что формально спецназа как бы и нет, но если партия прикажет - то формируется группа.
    2. WBond
      WBond Сегодня, 11:33
      0
      ...к сожалению так и будет...но параллельные структуры надо всё таки убирать...
  5. КСВК
    КСВК Сегодня, 11:33
    +1
    Да уж. ОМОНа опричничкам не хватает. Гром прибрали, Боятся у нас властьимущие своего народа. Не поможет это. Как не помогли казачки Коле-2 в 17-ом. Нельзя сжимать пружину беспредела бесконечно. Хотя пружина и сломаться может. Щас свезут остатки русскоязычного населения в эту ... нерезиновую и тут всех скопом накроют,
  6. VOVA30930
    VOVA30930 Сегодня, 11:33
    +1
    Хинштейна, за все его фокусы, самого неплохо было бы сдать куда нибудь.
    Можно даже и в Росгвардию.
    1. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 11:35
      0
      Цитата: VOVA30930
      Хинштейна, за все его фокусы, самого неплохо было бы сдать куда нибудь.
      Можно даже и в Росгвардию.

      В окопы Клещеевки!
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:33
    0
    Первый раз - трагедия, второй раз - фарс.