Сообщается о приятом решении передать отряд спецназначения «Гром» МВД РФ в состав Росгвардии

Спецподразделения "Гром" переходят из состава МВД в структуру Росгвардии. Сегодня до этих и других заинтересованных ведомств — доведено решение, принятое Президентом. Оно подчеркивает ключевую роль Росгвардии в защите внутренней безопасности страны и ставит точку в споре о "вторичности" ведомства

Подразделение спецназа "Гром", созданное в структуре МВД, переходит в состав Росгвардии, соответствующее решение уже принято. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем ТГ-канале.Отряд специального назначения "Гром" был сформирован в составе МВД на базе спецназа антинаркотических подразделений после их расформирования в 2016 году. Бойцы спецназа участвовали, в основном, в операциях антинаркотической направленности, но с 2022 года их возможности отдельным приказом МВД расширили для работы по всему спектру задач полиции. При этом руководство МВД негласно дало указание применять в операциях полиции "Гром" вместо СОБР Росгвардии.Как пишет Хинштейн, еще шесть лет назад Владимир Путин предостерегал руководство МВД от создания "второй Росгвардии" в своей структуре. Теперь в этом вопросе поставлена точка, "Гром" также будет выполнять свои задачи, но уже в составе Росгвардии.- написал депутат.Подтверждают переход "Грома" в Росгвардию и другие источники. Заявляется, что сотрудники, не желающие продолжать службу в Росгвардии, будут выведены за штат с возможностью продолжить службу в других подразделениях МВД. По имеющимся данным, не все бойцы желают уходить из МВД в Росгвардию, опасаясь "военной муштры".Оставшиеся бойцы "Грома" перейдут в Росгвардию без перезаключения контрактов, вместе со своими базами, техникой, оружием и т.д.