Военное обозрение
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Пара недель ударов ВС РФ по черноморской портовой инфраструктуре способна лишить Украину физического выхода к морю, оставив лишь «географический»

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Пара недель ударов ВС РФ по черноморской портовой инфраструктуре способна лишить Украину физического выхода к морю, оставив лишь «географический»

С сегодняшнего дня Россия де-факто вышла из так называемой зерновой сделки, просуществовавшей чуть менее года, о чем накануне официально сообщило российское МИД. Причиной стало невыполнение странами Запада ни одного из пакетных обязательств, касающихся разблокировки экспорта российских продовольствия и удобрений, а также транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса, который вообще был разрушен террористическими ударами ВСУ в начале июня в Харьковской области. Такое решение, даже вопреки заявлениям Анкары, Пекина и просьбам генсека ООН Антониу Гуттериша, было принято лично президентом РФ Владимиром Путиным.


Теперь в российской и западной прессе очень много рассуждают, а что же будет дальше? С учетом позиции европейских стран, руководства ЕС, где уже выступили с осуждением решения Москвы по прекращению участия в черноморской инициативе, а главное, заинтересованности Турции в ее существовании, транзит украинских зерновых может быть продолжен и без участия РФ в соглашении.

На первый взгляд, самым очевидным выглядит вариант блокирования гуманитарных коридоров, которые летом прошлого года предоставили российские военные для транспортировки украинского продовольствия. Наиболее принципиальным решением было бы нанесение, пусть и не прямое, ударов по балкерам. Обстрелять корабли можно на обратном пути, когда они возвращаются в подконтрольные Киеву порты, мотивируя это, например, тем, что у наших военных есть сведения о наличии на судах вооружений для ВСУ.

Однако, предполагают эксперты, Турция может договориться с Украиной о выделении военных судов сопровождения, либо даже, отказавшись от доктрины Монтрё, допустить в акваторию Черного моря для этих целей боевые корабли союзников по НАТО. В этом случае активные действия ЧФ, авиации или применение других средств поражения ВС РФ приведет к прямому конфликту с НАТО, что точно не в сегодняшних интересах России, да и США, как выяснилось, совсем не готовы к такому развитию событий.

К тому же, нападение на гражданские суда, пусть и под предлогом наличия на них вооружений для Киева, точно вызовет отрицательную реакцию не только Запада, всевозможных подконтрольных Вашингтону международных структур, включая ООН, но и даже лояльных России стран, таких, например, как Китай и Индия. К тому же, президент Турции может закрыть проливы для наших кораблей, что создаст серьезные проблемы со снабжение и поддержкой военной группировки ВС РФ в Сирии.

Взятие Одессы и других портовых городов Украины на Черном море сейчас слишком рискован, операция будет связана с большими потерями, в том числе с учетом наличия у ВСУ некоторого количества дальнобойных противокорабельных ракетных установок.

Но и отсутствие реакции Москвы на пересечение Украиной при пособничестве Запада очередной «красной линии» тоже допустить нельзя. Это еще более убедит Киев и его союзников в бессилии российского руководства и отсутствии должной реакции на очередное наглое попрание наших интересов.

Между тем, считают военные эксперты, решение в этой ситуации есть. Российским вооруженным силам хватит буквально двух недель, чтобы с помощью дальнобойных средств поражения разрушить черноморскую портовую инфраструктуру Украины. Нанесение ударов ракетами и беспилотниками по портам целесообразно в связи с наличием там многочисленных военных объектов, использованием их как площадок для пусков морских дронов по объектам РФ, включая гражданские. Страна без портовой инфраструктуры будет способна выводить в море разве что катера и лодки.

Особенно это актуально после очередной террористической атаки по Крымскому мосту, совершенной с использованием морских беспилотников, которые были снаряжены и отправлены, очевидно, как раз из одного из подконтрольных Киеву портов.

В этом случае Украина сохранит лишь географический выход к Черному морю, потеряв физическую возможность отправки и приема, по крайне мере, крупных кораблей. Какое решение примет Москва в случае «договорняка» Эрдогана и Зеленского на продолжение вывоза зерна, покажет время. Но отсутствие реакции, причем в достаточно жесткой форме, в очередной раз будет воспринято киевским режимом и его западными покровителями как слабость России, а, а значит, - попустительство для украинских террористов и дальше безнаказанно совершать любые акции в отношении нашей страны.
Использованы фотографии:
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42 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:56
    +9
    Российским вооруженным силам хватит буквально двух недель, чтобы с помощью дальнобойных средств поражения разрушить черноморскую портовую инфраструктуру Украины
    Это будет только приветствоваться большей частью населения нашей страны. А очень чувствительное возмездие просто необходимо, как в прочем и для имиджа самой власти, которая уже столько раз позволяла Западу переходить линии, которые сама и отчерчивала.
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 12:03
      +1
      Нужно долбить, долбить и долбить, а не экспертов слушать. Уничтожить одесский порт и все вопросы будут сняты в мгновение ока. И начинать как можно быстрее.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:38
        +1
        Цитата: Egorovich
        Уничтожить одесский порт и все вопросы будут сняты в мгновение ока.

        Вы наверное не в курсах, что самые больше зерновые терминалы, не в Одессе, а в порт Южный. Но сейчас Европа равнодушно относится к украинскому зерну: Экс-торгпред Турции в Москве Айдын Сезер утверждает, что Западу больше не требуется зерно из России в прежних количествах.

        "Равнодушие Запада в отношении сделки можно объяснить так: Запад больше не заинтересован в украинском зерне, более того, многие европейские страны ввели запреты в отношении украинского зерна и сельхозпродукции".

        Авторы телеграм-канала «Рыбарь» указывают на то, что сделка уже месяц фактически не работала, а западные страны прекрасно понимают, что Россия просто так бить по гражданским судам не станет. Для Европы и Турции это очень удобно, поскольку они являются транзитёрами зерна в ту же Африку. Экспорт зерна из стран с «высоким средним уровнем доходов» примерно равен импорту. Следом за Европой идёт Турция. Для них это хороший шанс заработать на ажиотаже и росте цен. К тому же по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) производство зерновых в мире в июле 2023 году вырастет на 5,9 млн тонн (0,2%) к июню 2023 года. А по отношению к прошлому году рост составляет 1,1%.
        Когда в мире есть много сытых людей, которые не тратят на продукты много денег, тогда грустит один из крупнейших зерновых трейдеров, упускающих свою прибыль. Из России, кстати, 1 июля ушли три крупных зернотрейдера: Cargill, Louis Dreyfus и Viterra.
    2. guest
      guest Сегодня, 12:32
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Это будет только приветствоваться большей частью населения нашей страны.

      Но не будет приветствоваться кучкой олигархов у которых к сожалению больше влияния на власть чем у этой большей части населения.
    3. hazarn
      hazarn Сегодня, 12:57
      0
      Разрушение портовой инфраструктуры, это ерунда для внешнего фона из серии потратим ракету за 1млн.$ чтобы развалить сарай (простите ангар) за 10тыс.$ - инфраструктура легко восстановится мобильными кранами, шнеками и т.п., а вот заявление о снятии зоны безопасности от МИДа и парочка удачно поставленных мин произвели бы больший эффект
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:56
    +1
    Однако, предполагают эксперты, Турция может договориться с Украиной о выделении военных судов сопровождения, либо даже, отказавшись от доктрины Монтрё, допустить в акваторию Черного моря для этих целей боевые корабли союзников по НАТО. В этом случае активные действия ЧФ, авиации или применение других средств поражения ВС РФ приведет к прямому конфликту с НАТО, что точно не в сегодняшних интересах России, да и США, как выяснилось, совсем не готовы к такому развитию событий.
    Наиболее оптимальный вариант - уничтожение портовой инфраструктуры, чтобы даже ошвартоваться в порту г.Одесса любители укранского зерна не могли за не имением швартовой тумбы, не говоря про зерновой элеватор в целом yes
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 12:11
      -5
      Всё не настолько однозначно)). Очевидная цель удара по мосту - вызвать ответную реакцию бОльшей силы как раз таки по объектам инфраструктуры, чтобы потом именно РФ обвинять в терроризме. Конечно эти обвинения будут выдвигаться и так, но для "мирового сообщества" нужна очередная яркая картинка. В связи с этим, на мой взгляд, удары нужны не по инфраструктуре как таковой, а сугубо по военным объектам, массовое уничтожение которых было бы наглядным доказательством бессмысленности военной поддержки киевского режима. Конечно идеально было бы блокировать или захватить порты, учитывая, что количество военных у Украины хоть и велико, но ограничено. Но не владея информацией о реальной ситуации, прогнозировать такое сложно.
      1. guest
        guest Сегодня, 12:36
        +1
        Цитата: БМП-2
        именно РФ обвинять в терроризме.

        Украинские террористы обвинят Россию в терроризме, ну ну.
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 13:04
          -1
          Украинские террористы обвинят Россию в терроризме, ну ну.
          Да они постоянно это делают: всё по заветам Геббельса...
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:45
        -1
        Цитата: БМП-2
        Но не владея информацией о реальной ситуации, прогнозировать такое сложно.

        Для России прекращение сделки тоже не несёт ничего хорошего. И хоть экспортёры обещают выполнить все экспортные контракты, есть риск усиления антироссийских санкций, которые помешают вывозу излишков зерна. По данным Росстата, запасы зерновых в сельхозорганизациях без учёта малого бизнеса на конец июля 2023 года составили 13,197 млн тонн, что на 58,4% выше прошлогодних показателей. Особенно прибавила пшеница — рост на 74,2%.

        Избыток зерна ведёт к снижению цен на внутреннем рынке. На первых порах для конечного потребителя это хорошо. Но как показывает практика, от низких цен сильно страдают производители — им не хватает средств для обработки полей и будущих посадок. В некоторых регионах цены уже подбираются к критически низким 10 тыс. рублей за тонну пшеницы. Дальше фермерам придётся работать в убыток. Так, например, по данным портала zerno.ru, в Чувашии тонна пшеницы 3 класса стоит сегодня 10273 рублей. Есть риск того, что развитие агропромышленного комплекса без стабильного спроса на зерно сильно задержится.

        Но раз цепочка событий пришла к такому результату, значит это кому-то нужно.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:56
    +5
    Для начала у украинцев, через неделю должны остаться только такие буксиры.
    И цвет патриотичный.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 12:27
      +1
      Но спички им всё-таки лучше не оставлять))
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:48
        -1
        Цитата: БМП-2
        Но спички им всё-таки лучше не оставлять

        Надпись в магазине : "Детям и сумасшедшим, спички не продаём."
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:58
    -1
    Почему не минировать фарватер ? С легких катеров легко ,да и не один капитан рисковать не будет при таком развитии ,да еще и страховщики будут сильно против
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:01
      +4
      Вариантов много. Но решаться ли наши власти? Пока с этим у них не очень.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:17
        +4
        Цитата: Aken
        Но решатся ли наши власти?

        Что вы лепите этот «Ь» в каждую дыру? Учите инфинитив!!!
        При «медвежьей болезни» можно только навалить кучу в минуту опасности или нервного напряжения...
        Вариант здесь один - менять эту власть на власть народа, на государственников, выгоняя со службы мздоимцев, чинодралов, карьеристов, всепригодных и незаменимых...Если не могут работать головой, пусть попробуют заняться тяжёлым физическим трудом...
    2. maksbazhin
      maksbazhin Сегодня, 12:16
      +2
      Потому, что потонет гражданское судно и обвинят нас. И нам придется объясняться с Китаем и др. "союзниками", пока такой необходимости нет. Так, что порт вывести из строя пусть не проще чем минировать, но эфектнее точно.
    3. Простой
      Простой Сегодня, 12:31
      0
      Цитата: APASUS
      Почему не минировать фарватер ?


      Так себе вариант. Только разве блеснуть "украинским разумом". Пока избыточен и негуманен.
    4. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:31
      -1
      а как подойти на легких катерах??? там все простреливается
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:59
      0
      Цитата: APASUS
      С легких катеров легко ,да и не один капитан рисковать не будет при таком развитии ,да еще и страховщики будут сильно против

      А сколько берёт мин лёгкий катер, ну 3-4 мины, это мизер, чтобы поставить минную банку нужно, хотя бы сотню. А у России сейчас на Днепре проблема с катерами, да укры эти катера поджидают. Считай половину уничтожат. Значит нет резона, да и все прекрасно понимают, Россия против гражданских судов, этого делать не будет, и это разумное решение. Ведь кто связан с морем знают, что на любом судне, всегда будут несколько членов экипажа из Росси (но это к сведению).
      Да можно запугать судовладельца, капитана, но мы ходили в те страны, где идет война, такая уж у нас работа, а война по земному шару идет везде.
  5. Тестов
    Тестов Сегодня, 11:58
    0
    Эксперты полагали, что Украина не сможет хотя БЫ электровозами тянуть поезда, что тоннели и мосты восстанавливать будет долго, что трансформаторные подстанции и ЛЭП будет восстанавливать долго, замерзая в тёмных квартирах зимою, что аэродромы и крупные ж.д. станции будет постоянно долго ремонтировать., что МО и СБУ не будет знать в каком здании над картами склонится, будут с картами в палатках и в кунгах работать при свечах...Прошла весна, настало лето (второе уже) - спасибо партии за это! Эксперты полагают теперь про порты Украины...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:16
      -3
      Какой вы душный, аж зубы сводить у людей наверно. Дайте охлосу помечтать за мощную ответку и вообще сапоги в ламанше.
  6. Летунъ
    Летунъ Сегодня, 11:59
    +1
    А минировать не вариант? С самолётов там, или лодок подводных, я в этом профан... Помню украинскую мину унесло, так в акватории чуть не всё судоходство встало...
  7. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 12:01
    +6
    Пара недель ударов по мостам тоже не помешала бы. Но их не будет, ведь так Россия и победить может.
  8. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:02
    +1
    Российским вооруженным силам хватит буквально двух недель, чтобы с помощью дальнобойных средств поражения разрушить черноморскую портовую инфраструктуру Украины

    Только вот не станут две недели бомбить. К бабке не ходи!
  9. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 12:02
    +2
    Существуют и другие способы вывозить зерно из Украины. Ими тоже пользуются. Только не в таких объемах. Например, по Дунаю могут ходить суда класса река-море. Они поменьше морских. Но зато могут грузиться и разгружаться на реках в речных портах. Т. е. надо наносить удары и по речным портам тоже.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:05
    +1
    Пара недель ударов

    Мечты, мечты,
    Где ваша сладость?
    Где ты, где ты,
    Ночная радость?
    Исчезнул он,
    Веселый сон,
    И одинокий
    Во тьме глубокой
    Я пробужден.
    Кругом постели
    Немая ночь.
  11. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 12:06
    +3
    Китай лояльная страна? У него вся лояльность в том, чтобы продолжать хапать у нас ресурсы практически на-халяву.
  12. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 12:09
    0
    Но пока наше руководство хранит суровое молчание laughing laughing
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:10
    +2
    Пара недель ударов ВС РФ по черноморской портовой инфраструктуре способна лишить Украину физического выхода к морю, оставив лишь «географический»

    В любом суверенном государстве не предполагают, а делают, беря на себя право зеркального ответа.
    * * *
    Хватит сидеть в воде и пускать пузыри...Вы понимаете, ПРОТИВНО НА ВАС СМОТРЕТЬ!!!
    Нам приходит только одна мысль, и то бесполезная. При лучшем раскладе импичмент ЕБН не прошёл, а тут, после Терешковой и Володина, да при таком раскладе «ЕР» в ГД...
    * * *
    Более паскудного настроения не было со времени ЕБН-ского криминального передела.
    Телевизор превратился в ведро с блевотиной...
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:10
    +3
    Порты: Одесса, Николаев должны быть уничтожены.
  15. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:12
    0
    Dobře popsané, přesto by se Rusko nemělo nechat vyprovokovat k mnohem silnější reakci v době, kdy Ukrajina je dávno poražena.., vzniklo by riziko velké války.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:12
      0
      Хорошо описано, все же не стоит провоцировать Россию на гораздо более сильную реакцию в то время, когда Украина уже давно побеждена.., возникнет риск большой войны.
  16. svp67
    svp67 Сегодня, 12:18
    0
    Все так красиво описано, но забывается только одно.
    В 133,8 км от Чёрного моря на левом берегу реки Прут и Дунай в селе Джурджулешты, расположен международный свободный порт Джурджулешты, который принадлежит Молдове. И этот порт имеет всю инфраструктуру для перегрузки не только зерна, но и других грузов, в том числе и нефтепродуктов, а главное имеет железнодорожное и автомобильное сообщение с Украиной...
    По этому порту, сейчас ударить не получиться. А значит надо уничтожать инфраструктуру на территории Украины, а это снова о мостах и узловых станциях(((
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 13:36
      0
      Сомневаюсь однако, так как уровень воды в р.Дунай и Прут снижаетя в связи с засухой в Центральной и Восточной Европе. Стало быть фарватер не позволит проводить суда со значительной осадкой. Уровень воды в реках Европы в целом неумолимо снижается. Осталось только найти способ увеличения цены на ГСМ, потому что начнут возить зерно автомобильным и железнодорожным транспортом hihttps://www.rubhoz.com/river/92 https://www.rubhoz.com/river/15
  17. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:19
    +1
    Обстреливать гражданское судно в международных водах? Интересно какому "умнику" пришла такая мысль?
    При закрытии акватории достаточно останавливать или высаживать на гражданские судна десант, после чего направлять их в подконтрольный порт для тотальной проверки груза и всего судна на наличие не допустимых грузов и предметов на борту. А вот если судно оказывает вооружённое сопротивление, то тогда ой... - оно перестаёт быть гражданским и подлежит уничтожению.
    Портовую инфраструктуру нужно давно снести под ноль, а если хотят продолжения "сделки", то добро пожаловать через наши порты и железную дорогу. Мы же тоже поставляем газ через укропию выплачивая им деньги, так и с нашей стороны должно быть так. Почему этого не добились ещё в прошлом году, мне не понять. Подозреваю, что дипломаты отвечавшие за этот договорняк с нашей стороны, были не совсем наши.
  18. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:23
    +1
    в российской и западной прессе очень много рассуждают, а что же будет дальше

    да ничего не будет, все останется по прежнему, а "эксперты и объяснятели" продолжат рассуждать...
    1. guest
      guest Сегодня, 12:46
      +3
      Цитата: Владимир80
      да ничего не будет, все останется по прежнему, а "эксперты и объяснятели" продолжат рассуждать...

      Должен, к сожалению, согласится.
  19. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:32
    0
    прошло 1.5 лет, этих полутора недель так и не наступило. Удивлюсь если дождемся системного уничтожения , ибо в кремле до сих пор правят "симметричные" политики
  20. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 13:20
    0
    "Пару недель ударов" и "все цели поражены" - это оставьте генералу Конашенкову, он сможет. На самом деле в сложившейся ситуации надо минировать все прибрежные в р-не Одессы и т.п. акватории, поскольку ЧФ на десантные операции вряд ли способен и на минные заграждения не пойдет. Разрушение портов правильное решение, но насколько реальное, судя по предыдущему году?
  21. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 13:53
    0
    Поскольку мы не готовы к активному противостоянию с НАТО, то кардинального ничего не будет происходить.Будем только огрызаться по каждому такому поводу.
  22. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 14:14
    0
    "...разрушить черноморскую портовую инфраструктуру Украины" - безусловно, необходимо! Сильно сомневаюсь, что наш велеречивый гарант-миротворец отдаст такую команду...