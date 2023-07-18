Пара недель ударов ВС РФ по черноморской портовой инфраструктуре способна лишить Украину физического выхода к морю, оставив лишь «географический»

С сегодняшнего дня Россия де-факто вышла из так называемой зерновой сделки, просуществовавшей чуть менее года, о чем накануне официально сообщило российское МИД. Причиной стало невыполнение странами Запада ни одного из пакетных обязательств, касающихся разблокировки экспорта российских продовольствия и удобрений, а также транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса, который вообще был разрушен террористическими ударами ВСУ в начале июня в Харьковской области. Такое решение, даже вопреки заявлениям Анкары, Пекина и просьбам генсека ООН Антониу Гуттериша, было принято лично президентом РФ Владимиром Путиным.
Теперь в российской и западной прессе очень много рассуждают, а что же будет дальше? С учетом позиции европейских стран, руководства ЕС, где уже выступили с осуждением решения Москвы по прекращению участия в черноморской инициативе, а главное, заинтересованности Турции в ее существовании, транзит украинских зерновых может быть продолжен и без участия РФ в соглашении.
На первый взгляд, самым очевидным выглядит вариант блокирования гуманитарных коридоров, которые летом прошлого года предоставили российские военные для транспортировки украинского продовольствия. Наиболее принципиальным решением было бы нанесение, пусть и не прямое, ударов по балкерам. Обстрелять корабли можно на обратном пути, когда они возвращаются в подконтрольные Киеву порты, мотивируя это, например, тем, что у наших военных есть сведения о наличии на судах вооружений для ВСУ.
Однако, предполагают эксперты, Турция может договориться с Украиной о выделении военных судов сопровождения, либо даже, отказавшись от доктрины Монтрё, допустить в акваторию Черного моря для этих целей боевые корабли союзников по НАТО. В этом случае активные действия ЧФ, авиации или применение других средств поражения ВС РФ приведет к прямому конфликту с НАТО, что точно не в сегодняшних интересах России, да и США, как выяснилось, совсем не готовы к такому развитию событий.
К тому же, нападение на гражданские суда, пусть и под предлогом наличия на них вооружений для Киева, точно вызовет отрицательную реакцию не только Запада, всевозможных подконтрольных Вашингтону международных структур, включая ООН, но и даже лояльных России стран, таких, например, как Китай и Индия. К тому же, президент Турции может закрыть проливы для наших кораблей, что создаст серьезные проблемы со снабжение и поддержкой военной группировки ВС РФ в Сирии.
Взятие Одессы и других портовых городов Украины на Черном море сейчас слишком рискован, операция будет связана с большими потерями, в том числе с учетом наличия у ВСУ некоторого количества дальнобойных противокорабельных ракетных установок.
Но и отсутствие реакции Москвы на пересечение Украиной при пособничестве Запада очередной «красной линии» тоже допустить нельзя. Это еще более убедит Киев и его союзников в бессилии российского руководства и отсутствии должной реакции на очередное наглое попрание наших интересов.
Между тем, считают военные эксперты, решение в этой ситуации есть. Российским вооруженным силам хватит буквально двух недель, чтобы с помощью дальнобойных средств поражения разрушить черноморскую портовую инфраструктуру Украины. Нанесение ударов ракетами и беспилотниками по портам целесообразно в связи с наличием там многочисленных военных объектов, использованием их как площадок для пусков морских дронов по объектам РФ, включая гражданские. Страна без портовой инфраструктуры будет способна выводить в море разве что катера и лодки.
Особенно это актуально после очередной террористической атаки по Крымскому мосту, совершенной с использованием морских беспилотников, которые были снаряжены и отправлены, очевидно, как раз из одного из подконтрольных Киеву портов.
В этом случае Украина сохранит лишь географический выход к Черному морю, потеряв физическую возможность отправки и приема, по крайне мере, крупных кораблей. Какое решение примет Москва в случае «договорняка» Эрдогана и Зеленского на продолжение вывоза зерна, покажет время. Но отсутствие реакции, причем в достаточно жесткой форме, в очередной раз будет воспринято киевским режимом и его западными покровителями как слабость России, а, а значит, - попустительство для украинских террористов и дальше безнаказанно совершать любые акции в отношении нашей страны.