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Власти КНР отреагировали на теракт на Крымском мосту

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Власти КНР отреагировали на теракт на Крымском мосту

Китайские власти считают необходимым избегать атак на гражданские объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, комментируя теракт, совершенный на Крымском мосту.


Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что позиция КНР по вооруженному конфликту на Украине всегда была ясной, а также выразила надежду, что все стороны, участвующие в украинском кризисе, будут прилагать усилия, направленные на политическое урегулирование.

Мао Нин также добавила, что Китай считает, что стороны конфликта должны обеспечивать безопасность мирных граждан и соблюдать действующие нормы международного гуманитарного права.

Госдепартамент США, в свою очередь, отказался каким-либо образом комментировать теракт на Крымского мосту. Глава ведомства Энтони Блинкен заявил, что США мониторят ситуацию, однако украинские власти, по его словам, сами решают, какой тактики им придерживаться в ведении военных действий. Получается, что США не против тактики, при которой гибнет мирное население. Хотя это было понятно и раньше - например, после поставок США кассетных боеприпасов киевскому режиму.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя произошедший на Крымском мосту взрыв, в результате которого погибли два человека, а несовершеннолетняя девочка получила тяжелые травмы, заявил, что сооружение "является незаконным и недолговечным".

Кроме того, ответственность киевского режима за совершенный на Крымском мосту теракт косвенно признали некоторые украинские официальные лица, в том числе среди руководства спецслужб.
Использованы фотографии:
Wikipedia/中国新闻社
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:00
    +3
    Сооружения и коммуникации черноморских портов окраины в металлолом и щебень - достойный ответ.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:40
      +1
      Цитата: Uprun
      Сооружения и коммуникации черноморских портов окраины в металлолом и щебень - достойный ответ.

      Полтора года ждем Украину "в щебне", но в Кремле явная проблема с проходимостью здравых мыслей. Понимаю что пишу " на радость вражине" но происходящее политическое п.о.р.н.о наблюдать все труднее.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:08
    +3
    Ответ очень прост .Увеличить число БПЛА Гераней в разы ............с последующим вручением цветов
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:18
    0
    Китай считает, что стороны конфликта должны обеспечивать безопасность мирных граждан и соблюдать действующие нормы международного гуманитарного права.
    Китайская сторона, когда дело касается украинского конфликта, по обыкновению дипломатично, осторожно и обтекаемо прокомментировала удар по Крымскому мосту. Но другого ждать пока не приходится, да и не стоит. Уверен придет время и Китай будет более откровенен в этом вопросе.
  4. Romanovski
    Romanovski Сегодня, 12:24
    0
    Вчера в районе населенного пункта Геройское, на Херсонском направлении, парни из 80 арктической бригады сбили вражеский "байрактар", — ТГК ЖелеZные каски

    Сразу после того, как Россия не позволила продолжать фарс под названием "зерновая сделка", Эрдоган возобновил поставки "байактаров" Украине, чем очередной раз показал, что Турция не может являться даже ситуативным союзником.
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:27
    0
    необходимым избегать атак на гражданские объекты и объекты гражданской инфраструктуры

    ну все понятно, окраена может творить что хочет, а рф должна обеспечивать безопасность мирных граждан, а иначе запретим экспорт в рф телефонов, носков и квадрокоптеров! мостам через днепр быть!!!!
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:41
    +2
    Кремль может посоревноваться в Китаем в обтекаемых формах заявлений.