Китайские власти считают необходимым избегать атак на гражданские объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, комментируя теракт, совершенный на Крымском мосту.Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что позиция КНР по вооруженному конфликту на Украине всегда была ясной, а также выразила надежду, что все стороны, участвующие в украинском кризисе, будут прилагать усилия, направленные на политическое урегулирование.Мао Нин также добавила, что Китай считает, что стороны конфликта должны обеспечивать безопасность мирных граждан и соблюдать действующие нормы международного гуманитарного права.Госдепартамент США, в свою очередь, отказался каким-либо образом комментировать теракт на Крымского мосту. Глава ведомства Энтони Блинкен заявил, что США мониторят ситуацию, однако украинские власти, по его словам, сами решают, какой тактики им придерживаться в ведении военных действий. Получается, что США не против тактики, при которой гибнет мирное население. Хотя это было понятно и раньше - например, после поставок США кассетных боеприпасов киевскому режиму.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя произошедший на Крымском мосту взрыв, в результате которого погибли два человека, а несовершеннолетняя девочка получила тяжелые травмы, заявил, что сооружение "является незаконным и недолговечным".Кроме того, ответственность киевского режима за совершенный на Крымском мосту теракт косвенно признали некоторые украинские официальные лица, в том числе среди руководства спецслужб.