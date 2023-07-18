Посол России в США Антонов: Вашингтон превращает Украину в могильник, утилизируя на её территории старые боеприпасы

Соединенные Штаты утилизируют старое оружие и боеприпасы путем отправки его на Украину. Отказ восполнять запасы кассетных боеприпасов является доказательством этого, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
США используют Украину для утилизации своего старого вооружения и боеприпасов, включая кассетные снаряды. Это гораздо дешевле, чем заниматься этим самостоятельно, тратя на утилизацию средства. А здесь все очень просто, передал киевскому режиму различное старье, да еще и долг на них повесил как за новое оружие, а Зеленский и радуется, что ему американцы очередную помощь прислали для войны с русскими.
Вот и Антонов говорит о том же отмечая, что доказательством такого отношения к Украине служит отказ США восстанавливать запасы кассетных боеприпасов после передачи их Украине. По его словам, американцы превращают Украину в "могильник", выполня задачу нанести как можно больший ущерб России. Что при этом будет с населением Украины, в Вашингтоне никого не волнует.
(..) Соединенные Штаты не собираются восполнять собственные запасы кассетных боеприпасов взамен переданных Киеву. Такая позиция как нельзя лучше демонстрирует истинное отношение США к Украине. Вашингтон хочет использовать республику для утилизации старого оружия, превратив некогда богатую и плодородную часть СССР в "могильник", где просто невозможно будет жить
- заявил российский дипломат.
Кроме того, Антонов подчеркнул, что Вашингтон покрывает украинских радикалов в совершенных ими преступлениях, а это говорит о полной причастности США ко всему происходящему. Киевский режим совершает террористические акты, прикрываясь защитой Вашингтона, при этом зная, что американцы прикроют любой теракт, лишь бы он был против России.
Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева
- добавил посол.