(..) Соединенные Штаты не собираются восполнять собственные запасы кассетных боеприпасов взамен переданных Киеву. Такая позиция как нельзя лучше демонстрирует истинное отношение США к Украине. Вашингтон хочет использовать республику для утилизации старого оружия, превратив некогда богатую и плодородную часть СССР в "могильник", где просто невозможно будет жить

Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева