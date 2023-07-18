На Херсонском направлении ВС РФ сбили БПЛА «Байрактар» ВСУ с турецкой управляемой авиабомбой

В районе населенного пункта Геройское на Херсонском направлении был сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар» украинских формирований. Его сбили российские военнослужащие из 80-й бригады.
Как оказалось, сбитый беспилотник турецкого производства нес на подвесе крыла малогабаритную управляемую авиабомбу турецкого производства ROKETSAN MAM-L. Как мы видим, Турция продолжает поставлять вооружение Украине, несмотря на «особые» отношения с РФ.
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обещал начать на Украине строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов.
Украинский режим активно использует беспилотную авиацию по причине отсутствия большого количества пилотируемых самолетов. С помощью беспилотников ВСУ атакуют объекты на территории прилегающих регионов Российской Федерации.
Турция известна как давний поставщик беспилотных летательных аппаратов Украине, однако в последнее время информация о «Байрактарах» в зоне проведения спецоперации встречается не часто. Видимо, переданные Турцией беспилотники были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны. Украинский режим пытается применять такие беспилотники для атак на российские позиции, но они успешно сбиваются средствами ПВО ВС РФ.