Военное обозрение
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На Херсонском направлении ВС РФ сбили БПЛА «Байрактар» ВСУ с турецкой управляемой авиабомбой

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На Херсонском направлении ВС РФ сбили БПЛА «Байрактар» ВСУ с турецкой управляемой авиабомбой

В районе населенного пункта Геройское на Херсонском направлении был сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар» украинских формирований. Его сбили российские военнослужащие из 80-й бригады.


Как оказалось, сбитый беспилотник турецкого производства нес на подвесе крыла малогабаритную управляемую авиабомбу турецкого производства ROKETSAN MAM-L. Как мы видим, Турция продолжает поставлять вооружение Украине, несмотря на «особые» отношения с РФ.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обещал начать на Украине строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов.




Украинский режим активно использует беспилотную авиацию по причине отсутствия большого количества пилотируемых самолетов. С помощью беспилотников ВСУ атакуют объекты на территории прилегающих регионов Российской Федерации.


Турция известна как давний поставщик беспилотных летательных аппаратов Украине, однако в последнее время информация о «Байрактарах» в зоне проведения спецоперации встречается не часто. Видимо, переданные Турцией беспилотники были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны. Украинский режим пытается применять такие беспилотники для атак на российские позиции, но они успешно сбиваются средствами ПВО ВС РФ.
Использованы фотографии:
https://vk.com/trimv?w=wall-31371206_2041019
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21 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:04
    0
    На Херсонском направлении ВС РФ сбили БПЛА «Байрактар» ВСУ с турецкой управляемой авиабомбой
    belay Эрдогану же больно! Так и не испытал. feel
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 12:17
      +4
      Вчера в районе населенного пункта Геройское, на Херсонском направлении, парни из 80 арктической бригады сбили вражеский "байрактар", — ТГК ЖелеZные каски

      Сразу после того, как Россия не позволила продолжать фарс под названием "зерновая сделка", Эрдоган возобновил поставки "байактаров" Украине, чем очередной раз показал, что Турция не может являться даже ситуативным союзником.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 12:27
        +6
        с чего решили что это новые поставки????
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:05
    +3
    «Байрактар» по размерам больше чем F-16,так что вариантов у него нет .Это не воевать против Армении ,где ПВО нет в принципе
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:31
      +1
      Точнее будет воевать против Арцаха которому Армения в принципе мало помогла , так будет ближе к истине .
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:34
        0
        Цитата: сайгон
        Точнее будет воевать против Арцаха которому Армения в принципе мало помогла , так будет ближе к истине .

        Арцах и Армения практически одно и тоже .Армения не могла помочь средствами ПВО ,потому как сама ими не обладает
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:08
    +1
    Проверка "всемогущим" Байроктаром нашего ПВО на ЛБС ,показало кто в небе хозяин на передовой.
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:08
    +2
    Мдяяяя.... друдба дружбой, а табачОк врозь. Но и байракары не имба. Падают как все.
  5. мазута
    мазута Сегодня, 12:13
    +3
    "Партнерству и дружбе"когда в любой момент могут воткнуть кинжал в спину,это не помеха.Газовый хаб,АЭС-вот наш ответ.Утритесь и бойтесь ответа России.А все началось с СУ-24,под управлением Олега Пешкова.Порешали по братски,потом еще посла в спину застрелили...В августе ВВП как бы из "дружелюбной и солнечной Турции" от другана не переехать в Гаагу.Для султана препятствий не существует,что он демонстрирует в отношении всех каждую неделю.Турция превыше всего,а уж подлостью,обманом,шантажом,оружием утверждать свою гегемонию и гнуть свою линию этот персонаж умеет.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 12:33
      -1
      Помоему не нада бы вмешиваться что в турции, что в казахстане. В казахстане так вообше Назарбаева на них не хватает
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:59
        0
        Минус от меня ,кто отдал англосаксам нефтянку в Казахстане?
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:18
    +1
    Первые "байрактары" уже наверное пешком под стол сами пошли.... А подрастут чуток, начнут вопросы задавать, почему их русские не любят и за что они столько тезок убили.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:26
    0
    сбитый беспилотник турецкого производства нес на подвесе крыла малогабаритную управляемую авиабомбу турецкого производства ROKETSAN MAM-L
    Что тут можно сказать? Ох уж этот Эрдоган с его политикой. А разве кто-то ждал другого?
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 12:26
    +1
    Судя по табличке "змееносец" выпуска ноября 2021 года, а значит, с высокой вероятностью он из "довоенных поставок". Интересно было бы узнать, когда выпущена авиабомба.
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:34
    +5
    Тем временем миллионы наших туристов продолжает ехать на шашлычок с коньячком к эрдогану, финансируя его г.р.е.б.а.н.у.ю страну. И с этим фактом никто ничего не делайте ни в плане жестких запретов ни даже мягкой силы.
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 12:55
      +1
      Для этого нужна совесть и ответственность перед Родиной. Однако у тех, кто туда ездит ни совести ни Родины нет.
  10. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 12:53
    +4
    Нет у Турции никаких "особых" отношений с РФ (как в прочем и у Китая). Они тупо на России зарабатывают и ничего более.
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 13:25
    -1
    Ещё одна оплеуха от друга Эрдогана, другу Владимиру.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:01
      0
      Кстати оплеухами ,мы обмениваемся постоянно и отнюдь не помидорами.
  12. ДимчиК
    ДимчиК Сегодня, 14:11
    0
    Кто бы сомневался что туркоститутка не продолжит давать всем и всё и в любой конфигурации.
    Они ещё нам за истребитель не ответили, хотя наши отдыхающие так и продолжат везти денежки туркам, посему кто из нас кто это ещё вопрос!
  13. ДимчиК
    ДимчиК Сегодня, 14:13
    0
    давненько помидоры турецкие Роспотребнадзор не проверял. Пора бы