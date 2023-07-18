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Британская разведка предупредила Киев о подготовке Россией серии ударов по портовой инфраструктуре Украины

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Британская разведка предупредила Киев о подготовке Россией серии ударов по портовой инфраструктуре Украины

Россия готовит новую серию ударов по морской инфраструктуре Украины с целью выведения из строя портов. Такую информацию Киеву предоставила британская разведка.


Россия не даст Украине в одностороннем порядке возобновить поставку зерна, а поскольку уничтожать гражданские суда российские боевые корабли не будут, остается уничтожение портовой инфраструктуры Одессы и других городов, участвовавших в черноморской инициативе. Во-первых, это не позволит Украине принимать и обслуживать гражданские суда, а, во-вторых, никто не захочет рисковать, отправляя свои корабли в украинские порты. К такому выводу пришли аналитики из британской разведки.

В принципе ничего нового британцы не сказали, такие действия России напрашивались, тем более, что сегодня ночью первые прилеты по порту Одессы уже состоялись. Однако разведка Соединенного королевства пошла дальше, она утверждает, что готовится серия ударов по морской инфраструктуре с помощью морских подводных дронов, которые еще в рамках СВО не применялись. Таким образом, Россия якобы хочет нанести удары, а также испытать морские беспилотники.

Естественно, британцы не говорят, что за "подводные дроны" намерена использовать Россия, но офис Зеленского об этом они уже предупредили, как и Генштаб ВСУ. Будем надеяться, что он не пугали Киев российскими "Посейдонами".

MI-6 передали в офис президента и Генштаб новые разведданные, что российские военные готовят серию ударов по морской инфраструктуре при помощи глубинных и морских дронов

- сообщают украинские ресурсы.
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29 комментариев
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  1. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:12
    +12
    Я надеюсь мелкобритские ушлепки в этот раз не ошибаются, информация достоверная и наши разнесут портовую инфраструктуру кастрблюголовых. Если в последующем отожмем эти территории, то Хуснуллин восстановит все :), коли нужна она будет. А если не отожмем, то пусть восстанавливают заинтересованные лица, а мы еще раз ударим.
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 12:20
      +3
      Вчера в районе населенного пункта Геройское, на Херсонском направлении, парни из 80 арктической бригады сбили вражеский "байрактар", — ТГК ЖелеZные каски

      Сразу после того, как Россия не позволила продолжать фарс под названием "зерновая сделка", Эрдоган возобновил поставки "байактаров" Украине, чем очередной раз показал, что Турция не может являться даже ситуативным союзником.
      1. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 12:29
        +3
        Турция не союзник. Эрдоган всегда отжимает интересы своей страны. И наши интересы где-то пересекаются, а где-то конфликтуют. Байрактары это ни о чем, они поставлялись даже когда султан встречался с Путиным и совместно фотографировались.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:33
      -3
      Интересно почему британская разведка занет об этом? С кротами не боремся?
      1. Serg65
        Serg65 Сегодня, 12:36
        +3
        Цитата: ИванИванов
        Интересно почему британская разведка занет об этом? С кротами не боремся?

        Я об этом знал еще с прошлого вечера, хотя и не британский разведчик! wink
      2. pin_code
        pin_code Сегодня, 12:54
        +1
        Когда известен конечный результат, можно и сказать, мы предупреждали.
      3. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:17
        0
        Цитата: ИванИванов
        Интересно почему британская разведка занет об этом? С кротами не боремся?

        Слышал от наших мастеров "энергоастрологических искусств" и прочих шарлатанов мнение о том, что Черчилль прислушался к мнению своего ЛИЧНОГО астролога и отдал приказ о высадке на Сицилии, хотя ранее планировалась высадка на Балканах.
        Вопрос - нужно ли быть великим астрологом и прорицателем, чтобы сообразить разницу между мясорубкой, которая в то время шла на Балканах и прогулкой под "Кьянти" до Рима по Италии?

        У "британских учёных" традиция подводить научную базу под совершенно бестолковые вещи ("процент падения бутерброда маслом вниз").
        У "британской разведки" формируется привычка выдавать за "секретный анализ ситуации" вполне очевидные вещи. Главное - максимально использовать к месту и не к месту слова "возможно" и "может быть", "употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников" (с).
      4. сойка_тк
        сойка_тк Сегодня, 14:42
        0
        Потому что с утра, затаив дыхание, следили за падением индексов британских страховых компаний
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:35
      +1
      Если посмотреть на инфраструктуру порта Одессы, то сразу видны виадуки возвышающиеся на ж/д путями, тяговые подстанции, ж/д переезды и прочая критическая инфраструктура данного порта. И всё так кучно и плотно, что так и напрашиваются сюда "Кинжалы" с "Искандерами".

      Вопросы лежит на поверхности - "Почему мы не бьём по этой инфраструктуре?", если знаем, что через порт идёт поставка вооружения на Украину, и "Когда начнём серьёзное обрушение таких крупных логистических центров поставки оружия как украинские порты?".

      Вопросы российские пользователи ставили с самого начала СВО и мнение сопливых бриттов нас мало интересует. angry
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:35
      0
      Я надеюсь,что британские "ученые"предложили "дейстаенные"меры отражения российской атаки... crying laughing
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 13:46
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Я надеюсь,что британские "ученые"предложили "дейстаенные"меры отражения российской атаки... crying laughing

        Ховайся кто может ! А кто не может ? laughing Эту проблему британские учёные ещё не начали обсуждать .
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    +3
    Россия якобы хочет нанести удары, а также испытать морские беспилотники.Такую информацию Киеву предоставила британская разведка
    А почему бы и нет? Британская разведка наверное временами почитывает и российские ресурсы не опираясь только на украинские СМИ. А предположения о нанесение ударов по украинским портам после выхода из "зерновой сделки" звучали и не раз. И, как факт
    сегодня ночью первые прилеты по порту Одессы уже состоялись
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:14
    0
    Насчёт подводных морских дронов это хорошая идея, если установить на них ТЯО, то будет просто замечательно.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:31
      0
      Для начала нужно наклепать достаточное количество этих морских дронов. 500 кг тротила будет вполне достаточно. Ещё есть торпеды...Правда не имею данных о торпедоносцах...
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 13:50
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Насчёт подводных морских дронов это хорошая идея,

      Торпеды с подводных лодок отлично послужат вместо ПМД , С их помощью можно разнести причальные брусы . А сверху пустить Герани , пускай пожужжат .. ну и по ситуации калибры , пару кинжалов ...
  4. сайгон
    сайгон Сегодня, 12:18
    +3
    Да все течет , все меняется .
    На кой хрен двигателя портить корабли гонять ,тихо и спокойно не торопясь вынести порты и все теория морской мощи издыхает. Нет нужды ловить конвой в море океане -нет порта и конвой на хрен не нужен и ни кому . Ну и с учетом того что береговые комплексы ракеты далеко пуляют и с авианосцами то же не очень получается .
  5. Слон
    Слон Сегодня, 12:19
    0
    Если бы росийские генералы изучили карту течений в Черном море, то стало бы целесообразным и экономически обоснованным по-тихому запустить старые плавучие мины вдоль береговой линии Николаева - Одессы
    1. Простой
      Простой Сегодня, 12:26
      +1
      Зачем? Блестнуть "украинским разумом"?
    2. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 12:32
      +1
      Можно и не старые. С подлодок выставить. Рванет пара сухогрузов, другие побоятся сунуться даже. А нам по барабану, удивленные лица, мы не мы, знать не знаем, это те самые, украинские плавают. А о небезопасной теперь зоне мы предупреждали...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:23
    +2
    У нас есть мини - Посейдоны, или я что- то пропустил?Англицкий Ллойд собрался страховать суда идущие на Украину ,пусть МИ 6 позвонит в их офис.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:26
    -1
    Вопрос только один:
    «ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ДЕЙСТВУЮТ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ США И GB?»
    ...в настоящее время через Атлантический океан, соединяя США и Европу, проходят минимум 13 кабелей, и их мощностей вполне достаточно, чтобы заместить выпадающие объёмы.
  8. pin_code
    pin_code Сегодня, 12:29
    +2
    Британская разведка, как британские учёные. Первые, обкурившись тормозят, вторые несут всякую чушь.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    +1
    У бритов там все в звании "капитан-очевидность" ходют?
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:42
    +2
    Сегодня ночью прилеты по фашистам в одессе

  11. zontov79
    zontov79 Сегодня, 12:51
    +1
    Британская разведка такая же как британские учёные. Конечно сначала порты разъе-ут ! У нас даже школьник это понимает.
  12. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 12:57
    0
    Это очень неожиданная новость. Прям шок!!
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:58
    -1
    сообщают украинские ресурсы.

    Еще только репостов и обсуждений "украинских ресурсов" на ВО не хватало.
    Неужели не о чем писать? negative stop
  14. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:10
    0
    Что из портов не может выйти ни один корабль, есть подводные лодки, ракетопланы, все необходимое для их обездвиживания, мины и т.д.
  15. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 14:28
    0
    почему не применялись? вроде мост один взорвали беспилотником