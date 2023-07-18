Британская разведка предупредила Киев о подготовке Россией серии ударов по портовой инфраструктуре Украины

Россия готовит новую серию ударов по морской инфраструктуре Украины с целью выведения из строя портов. Такую информацию Киеву предоставила британская разведка.
Россия не даст Украине в одностороннем порядке возобновить поставку зерна, а поскольку уничтожать гражданские суда российские боевые корабли не будут, остается уничтожение портовой инфраструктуры Одессы и других городов, участвовавших в черноморской инициативе. Во-первых, это не позволит Украине принимать и обслуживать гражданские суда, а, во-вторых, никто не захочет рисковать, отправляя свои корабли в украинские порты. К такому выводу пришли аналитики из британской разведки.
В принципе ничего нового британцы не сказали, такие действия России напрашивались, тем более, что сегодня ночью первые прилеты по порту Одессы уже состоялись. Однако разведка Соединенного королевства пошла дальше, она утверждает, что готовится серия ударов по морской инфраструктуре с помощью морских подводных дронов, которые еще в рамках СВО не применялись. Таким образом, Россия якобы хочет нанести удары, а также испытать морские беспилотники.
Естественно, британцы не говорят, что за "подводные дроны" намерена использовать Россия, но офис Зеленского об этом они уже предупредили, как и Генштаб ВСУ. Будем надеяться, что он не пугали Киев российскими "Посейдонами".
MI-6 передали в офис президента и Генштаб новые разведданные, что российские военные готовят серию ударов по морской инфраструктуре при помощи глубинных и морских дронов
- сообщают украинские ресурсы.