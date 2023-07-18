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Американский политолог снял документальный фильм о том, как украинцам навязали кандидатуру Владимира Зеленского

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Американский политолог снял документальный фильм о том, как украинцам навязали кандидатуру Владимира Зеленского

Население Украины стало объектом манипуляций с помощью телесериала «Слуга народа». Об этом рассказывает американский политолог Скотт Риттер в новом документальном фильме «Агент Зеленский».


Как утверждает Риттер, раскрутка Зеленского в качестве потенциального лидера началась с сериала «Слуга народа». Эта кинокартина была отснята специально, чтобы внушить украинцам мысль о том, что Зеленский способен возглавить страну. После сериала Зеленский выдвинул кандидатуру на пост президента страны и победил на выборах.

Риттер отмечает, что последний третий сезон «Слуги народа» был показан за 4 дня до первого тура президентских выборов. Фактически показ сериала представлял собой предвыборную кампанию.

Ясно, что такой сценарий написали не на Украине. И не Украина стала его автором. Вот товарищи, которые рулят всей планетой

- подчеркнул Риттер.

Данная концепция была разработана под руководством американских специалистов. Риттер проводит параллель между телесериалом «Слуга народа» и фильмом «Глава государства». В последнем фильме афроамериканец из Демократической партии привлекает избирателей. Эксперт считает, что данная операция была подготовлена спецслужбами США и стран НАТО, чтобы произвести должный эффект на население Украины и заодно проверить эффективность манипулятивных технологий.
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24 комментария
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  1. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:22
    +1
    USA zmanipulují pro ně důležité volby kdekoliv ve světě!! Buď cílenou propagandou, nebo vlastním špinavým SW, které dokáže v počítačích změnit vítěze voleb. Jsem velmi rád, že si konfliktem na Ukrajině a hlavně nepromyšlenými sankcemi nejvíce ublížili sami sobě!!!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:22
      +4
      США манипулирует важными для них выборами в любой точке мира!! Либо целенаправленная пропаганда, либо собственное грязное ПО, способное менять победителей выборов на компьютерах. Я очень рад, что они больше всего навредили себе конфликтом на Украине и, прежде всего, непродуманными санкциями!!!
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:24
        +6
        Население Украины стало объектом манипуляций с помощью телесериала «Слуга народа». Об этом рассказывает американский политолог Скотт Риттер в новом документальном фильме «Агент Зеленский».

        Всё правильно! Я постоянно об этом говорю. И ниточки тянутся к еврейским банкирам ФРС США! Именно они возглавляют так называемое "Глубинное государство" США.

        Напомню, что на самом деле Федеральная Резервная система (ФРС США) не является государственным учреждением, а принадлежит частным владельцам - группе преимущественно иностранных банкиров. В 1913 году Конгресс отдал Америку в вечное долговое рабство частной Федеральной Резервной системе, предоставив ей право печатать деньги и контролировать американскую экономическую систему.
        Хотя по закону о Федеральной Резервной системе (Federal Reserve Act) от 1913 года имена владельцев банков хранятся в секрете, Р.Е.МакМастер, издатель " The Reaper", через конфиденциальные связи с банками Швейцарии, выяснил, что контрольным пакетом акций Федерального Резерва владеют следующие банки:
        1. Лондонский и берлинский банки Ротшильда
        2. Парижский банк Lazard Brothers
        3. Итальянские банки Israel Moses Sieff
        4. Гамбургский банк Warburg , Германия и Амстердам
        5. Нью-Йоркский банк Kuhn Loeb (финансировал Льва Троцкого)
        6. Нью-Йоркский банк Lehman Brothers
        7. Нью-Йоркский банк Goldman Sachs
        8. Нью-Йоркский банк Chase Manhattan (контроллируемый Рокфеллерами)

        А список акционеров ФРС США, составленный по данным швейцарских банковских источников, выглядит следующим обрзом:
        1. Ротшильды
        2. Лазард Фререз (Юджин Майер)
        3. Израэль Сифф
        4. Компания Кун Леб
        5. Компания Варбург
        6. Леман Бразерс
        7. Голдман Сакс
        8. Семейства Рокфеллеров и Морганов

        Эти еврейские банкиры благодаря тому, что американский доллар стал мировой резервной валютой, и ПРИВАТИЗРОВАЛИ само государство США и государство других стран. Именно они под свои собственные личные интересы своего мирового господства ПРЕСТУПНЫМ ОБРАЗОМ и правят миром!
        Поэтому еврею Зеленскому, пока он им служит, от них лично ничего не грозит за его русофобские ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ в Украине.
        1. Jsem_CZEKO68
          Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:42
          +1
          Se vším souhlasím a děkuji za přesné informace.
          1. Jsem_CZEKO68
            Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:42
            +1
            Со всем согласен и спасибо за точную информацию.
        2. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:49
          0
          Я постоянно об этом говорю.
          ...да это только дегенерат об этом не знает....другое дело что нашим мудрецам что в лоб что по лбу...одно только красные линии чертят....пора бы лавку закрывать с холуйством...а то поход музыкантов не вылился в чёй нить посерьёзней
          1. kapitan92
            kapitan92 Сегодня, 13:00
            0
            Цитата: Крымский партизан 1974
            ...да это только дегенерат об этом не знает....другое дело что нашим мудрецам что в лоб что по лбу...одно только красные линии чертят....

            данная операция была подготовлена спецслужбами США и стран НАТО, чтобы произвести должный эффект на население Украины и заодно проверить эффективность манипулятивных технологий.

            Возникает вопрос. А мы то что, лаптем щи хлебаем до сих пор?
            Спецслужы есть, деньги есть, а.... подобных .технологий нет! laughing
            За последние .....дцать лет , ну никак. Даже эти Хинштейны есть. Если бы присутствовали подобные технологии, не было бы проблем с Казахстаном, Арменией, Грузией и т.д
            Это национальная политика нашего гос-ва , неумение, нежелание, подконтрольность западу или отсутствие кадров?.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 14:07
              0
              Цитата: kapitan92
              Цитата: Крымский партизан 1974
              ...да это только дегенерат об этом не знает....другое дело что нашим мудрецам что в лоб что по лбу...одно только красные линии чертят....

              данная операция была подготовлена спецслужбами США и стран НАТО, чтобы произвести должный эффект на население Украины и заодно проверить эффективность манипулятивных технологий.

              Возникает вопрос. <...> Это национальная политика нашего гос-ва , неумение, нежелание, подконтрольность западу или отсутствие кадров?.

              Это не НАЦИОНАЛЬНАЯ и не СУВЕРЕННАЯ ПОЛИТИКА нашего государства, а это проамеркански-колониальная политка еврейского олигархата в администрации РФ - ставленников т.н. ГЛУБИННОГО ГОСУДАРСТВА банкиров ФРС США - агетов Вашинтона и стран "Вашингтонского обкома".
              И началось всё с "Приватизации" государственного ЦБ СССР по принципу филиала ФРС США, а затем закрепилось в Конституции РФ. А именно

              После ратификации Беловежских соглашений Россия превратилась в колонию однополярного мира под предводительством из Вашингтона. Одним из важнейших инструментов управления Россией, как колонией, стала новая кредитно-финансовая система (КФС) России.
              20 декабря 1991 года Государственный банк СССР был упразднён. Все активы, пассивы и имущество Госбанка СССР на территории РСФСР были переданы ЦБ РФ. Ещё через несколько месяцев Центральный банк РСФСР (Банк России) был переименован в Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
              Самая первая версия закона "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" была принята 2 декабря 1990 года, после того, как летом 1990 года Ельцин Б.Н. с огромным перевесом выиграл выборы и стал первым президентом России, и через полгода своего президентства подписал Федеральный закон от 02.12.1990 № 394-1. Закон видоизменялся и дополнялся, но в целом его суть сохранилась.
              Предательство национального суверенитета РФ в области финансов заложено и подкреплено в самой её Конституции РФ от 12 декабря 1993 года, которая составлялась при ЕБН под патронажем из Вашингтона.
              Официально авторами этой колониальной Конституции РФ от 1993 года были: Сергей Шахрай, Анатолий Собчак, Алексеев Сергей Сергеевич и Конституционное совещание РФ.

              Конституция РФ от 1993 года только закрепила колониальное положение РФ в этом вопросе. А именно.
              В конституции РФ мы видим ряд статей, которые свидетельствуют об отсутствии ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО (Статья 13 пункт 2, Статья 29 пункт 5), ЮРИДИЧЕСКОГО (Статья 15 пункт 4, Статья 79) и частично ЭКОНОМИЧЕСКОГО (Статья 75 пункты 1 и 2) СУВЕРЕНИТЕТА.
              Все эти статьи конституции РФ являются всего лишь прелюдией к анализу федерального закона "О Центральном Банке РФ (Банке России)", который значительно лишает Россию ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА.

              В результате имеем в стране колониальное законодательство, которое, похоже, невозможно при компрадорской власти никоем образом мирным путём отменить.
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:31
        +2
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        США манипулирует важными для них выборами в любой точке мира!! Либо целенаправленная пропаганда, либо собственное грязное ПО, способное менять победителей выборов на компьютерах. Я очень рад, что они больше всего навредили себе конфликтом на Украине и, прежде всего, непродуманными санкциями!!!

        Тут у нас крутили именно АМЕРИКАНСКИЙ фильм - расследование ,про изъятие органов у военных ВСУ и гражданских .Про похищение детей с целью получения органов .
        Но думаю с самих США его не крутили
      3. кредо
        кредо Сегодня, 12:56
        0
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        США манипулирует важными для них выборами в любой точке мира!!...

        Это всё верно, но само по себе такое воздействие не возможно без продажной пятой колонны в любой стране мира, где англосаксы решили поменять власть для реализации своих интересов. Поэтому англосаксы сначала подбирают и выращивают наиболее способных и продажных объектов из высших эшелонов власти такой страны, а уж потом их руками ставят на главный пост нужного для США человека.
        Украина, к сожалению для России, изначально, 30 лет тому назад, стала объектом американских экспериментов и на примере кокаинового шута мы можем констатировать лишь то, что англосаксы своего добились, последовательно осуществляя свои замыслы в отношении этой страны.
        1. Jsem_CZEKO68
          Jsem_CZEKO68 Сегодня, 14:50
          0
          Velmi správně jste doplnil můj komentář! Příkladem je i ČR, kde máme presidenta agenta CIA, dříve byl v NATO vysoce postavený. Premiéra máme zkorumpovaného hlupáka, který před volbama sliboval úplný opak, jako Zelenský!! Jsou to všechno lháři a lokajové Washingtonu.
          1. Jsem_CZEKO68
            Jsem_CZEKO68 Сегодня, 14:51
            0
            Вы очень правильно дополнили мой комментарий! Пример — Чехия, где у нас президент — агент ЦРУ, раньше он был высокопоставленным членом НАТО. У нас в премьер-министре продажный , который перед выборами обещал совершенно противоположное, как Зеленский!! Все они лжецы и марионетки Вашингтона.
  2. Комментарий был удален.
  3. uralex
    uralex Сегодня, 12:25
    0
    У него еще пророческие выступления были)))
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 12:27
    0
    Читаю и диву даюсь, они, что реально только об этом узнали?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:32
      0
      Кто они?Украинцы,англосаксы,или Скотт Риттер?Если Риттер,так он же всегда -"капитан очевидность".А экспертиза и аналитика от него ,не то что-никакая,а с отрицательным знаком
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:31
    +1
    Какая теперь разница кто писал сценарий и кто проталкивал актеришку на должность президента Украины. Главное, что он им стал и уже столько натворил, что на свой Нюрнберг заработал точно и с лихвой (если доживет).
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:34
    +2
    Вообще-то население Украины голосовало не за Зеленского, а против Порошенко. Большинство было у Порошенко только во Львовской области и не малый процент в остальных западных областях.
  7. aizen
    aizen Сегодня, 12:36
    0
    Риттер wassat


    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  8. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 13:00
    0
    Посмотреть фильм с нейропереводом на русский можно здесь:
    Расследование Скотта Риттера: "Агент Зеленский" - часть №1:


    Расследование Скотта Риттера: "Агент Зеленский" - часть №2:


    Оригинал на этом канале:
    https://www.youtube.com/@USTourofDutyPodcasts/videos
  9. bumerang.
    bumerang. Сегодня, 13:02
    0
    Oчень жаль, что украинцы не сделали выводов из последней серии в «Слуги народа». В этой серии показали, чем закончилось избрание президента Зеленского.
  10. Victor777
    Victor777 Сегодня, 13:22
    0
    Это ни для кого не секрет. И Майдан 14-года под сценарию американцев прошел.
  11. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 13:35
    0
    То же мне открытие ))) Он только до этого дошел, ну тогда это не политолог, а говорящая голова.
  12. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:38
    0
    Certains en Ukraine ont voté pour lui parce qu'ils croyaient que comme dans la série, il allait faire pleuvoir des...pièces d'or
  13. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 13:41
    0
    Никто его не навязывал, сами выбирали. Выбор правда был между дерьмом, и дерьмом в обёртке. А так-то всё сами, да с упоением. Подматрасники просто подсуетились вовремя, когда он к ним на смотрины да за ярлыком на "княжение"выезжал.