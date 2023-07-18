Ясно, что такой сценарий написали не на Украине. И не Украина стала его автором. Вот товарищи, которые рулят всей планетой

Население Украины стало объектом манипуляций с помощью телесериала «Слуга народа». Об этом рассказывает американский политолог Скотт Риттер в новом документальном фильме «Агент Зеленский».Как утверждает Риттер, раскрутка Зеленского в качестве потенциального лидера началась с сериала «Слуга народа». Эта кинокартина была отснята специально, чтобы внушить украинцам мысль о том, что Зеленский способен возглавить страну. После сериала Зеленский выдвинул кандидатуру на пост президента страны и победил на выборах.Риттер отмечает, что последний третий сезон «Слуги народа» был показан за 4 дня до первого тура президентских выборов. Фактически показ сериала представлял собой предвыборную кампанию.- подчеркнул Риттер.Данная концепция была разработана под руководством американских специалистов. Риттер проводит параллель между телесериалом «Слуга народа» и фильмом «Глава государства». В последнем фильме афроамериканец из Демократической партии привлекает избирателей. Эксперт считает, что данная операция была подготовлена спецслужбами США и стран НАТО, чтобы произвести должный эффект на население Украины и заодно проверить эффективность манипулятивных технологий.