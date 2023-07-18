Американские власти могут с легкостью остановить вооруженный конфликт на Украине — для этого достаточно всего лишь прекратить оказывать Киеву помощь, а также вывести с территории Украины американских военнослужащих и сотрудников разведслужб. Об этом заявил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор.В ходе интервью публицисту Стивену Гарднеру Макгрегор отметил, что подобная перспектива, видимо, сильно пугает президента Украины Владимира Зеленского, оказавшегося в отчаянном положении.По мнению Макгрегора, для того, чтобы урегулировать украинский кризис, президенту США следует отправить российскому руководству послание, в котором будет содержаться заявление о прекращении любой дальнейшей помощи Украине. Кроме того, американский лидер должен заявить о выводе с украинской территории всех военнослужащих армии США и сотрудников разведывательных служб.Отставной американский военный также предположил, что в случае, если США уйдут с Украины и прекратят оказывать ей разностороннюю поддержку, аналогичным образом поступят их союзники.Макгрегор подчеркнул, что когда российское руководство осознает, что администрация США говорит правду, оно согласится на проведение переговоров с Вашингтоном, в ходе которых будут определяться территории, которые предполагается оставить Украине, при условии гарантий нейтрального статуса Киева.Однако, подобный вариант развития событий является катастрофическим для Зеленского, подписавшего контракты с транснациональной корпорацией BlackRock и передавшего ей значительные площади плодородных украинских земель.В случае поражения Украины и переговоров с Россией, эти контракты станут недействительными и Зеленский потеряет обещанные ему деньги.