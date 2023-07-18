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Отставной полковник армии США: Чтобы остановить конфликт на Украине, Вашингтону следует прекратить поддерживать Киев

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Отставной полковник армии США: Чтобы остановить конфликт на Украине, Вашингтону следует прекратить поддерживать Киев

Американские власти могут с легкостью остановить вооруженный конфликт на Украине — для этого достаточно всего лишь прекратить оказывать Киеву помощь, а также вывести с территории Украины американских военнослужащих и сотрудников разведслужб. Об этом заявил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор.


В ходе интервью публицисту Стивену Гарднеру Макгрегор отметил, что подобная перспектива, видимо, сильно пугает президента Украины Владимира Зеленского, оказавшегося в отчаянном положении.

По мнению Макгрегора, для того, чтобы урегулировать украинский кризис, президенту США следует отправить российскому руководству послание, в котором будет содержаться заявление о прекращении любой дальнейшей помощи Украине. Кроме того, американский лидер должен заявить о выводе с украинской территории всех военнослужащих армии США и сотрудников разведывательных служб.

Отставной американский военный также предположил, что в случае, если США уйдут с Украины и прекратят оказывать ей разностороннюю поддержку, аналогичным образом поступят их союзники.

Макгрегор подчеркнул, что когда российское руководство осознает, что администрация США говорит правду, оно согласится на проведение переговоров с Вашингтоном, в ходе которых будут определяться территории, которые предполагается оставить Украине, при условии гарантий нейтрального статуса Киева.

Однако, подобный вариант развития событий является катастрофическим для Зеленского, подписавшего контракты с транснациональной корпорацией BlackRock и передавшего ей значительные площади плодородных украинских земель.

В случае поражения Украины и переговоров с Россией, эти контракты станут недействительными и Зеленский потеряет обещанные ему деньги.
Использованы фотографии:
Pixabay
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12 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 12:36
    +3
    Риттер с Макгрегором уже каждый день что-то заявляют
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:42
      0
      Они наверно на проценте у российских агрегаторов новостей и прочих ресурсов.
    2. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 13:26
      0
      Классная работа у мужиков, работают с удовольствием!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:38
    0
    Так.Риттер уже высказался.Теперь очередь Макгрегора..Может у него лучше получится играть на волынке,чем делать аналитику?
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:39
    +2
    Эти отставные военные могут хоть что заявить ,они в отставке. Команда Байдена ,не для этого начинала конфликт
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:41
    +1
    Если американцы прекратят помощь Киеву, то европейцы с радостью проделают то же не смотря на звучащие ранее заявления Борреля-Урсулы и отдельных американских шакалят из Восточной Европы. Но это к сожалению только мечты и это отлично понимает сам Макгрегор.
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 12:48
      +1
      Но это к сожалению только мечты

      Иногда мечты сбываются.
      Следующий год выборный в штатах, и пока не видно козырей в предвыборной борьбе от помощи х0хлам, скорее одни убытки. Вот этого нужно более всего боятся Зелебобе.
      Ради американского трона, и дерьмократы, и республиканцы кинут любого, а не то что х0хлов.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 12:53
      +1
      Если американцы прекратят помощь Киеву, то европейцы с радостью проделают то же не смотря на ...
      Что же тогда будет со всеми европейскими проамериканскими болонками? Они ведь не перенесут такого шока.
      А "прибалтийские сестры" еще и обгадятся.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:44
    +2
    Верно, верно. Вот конфликт закончится и сразу всё будет как раньше. И звр вернут и бизнес вернётся и мёртвые воскреснут. Всё будет хорошо.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:45
    +1
    А урсулка с боррелькой то не знали, они до сих пор думают, что херои убиваются за демократию. А там вон что, земелька. Понятно, что пшеки суетятся из-за нее же, цыгане облизываются. А вот шпанцы, хранцузы и немчура на что рассчитывают? Неужели думают, что их к этому "корыту" подпустят полосатые?
  7. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 13:03
    0
    Эта война не будет остановлена со стороны СШП. Так как зачем? Всеж для них хорошо. Подставили немчуру с их танками, обрубили газовые ветки, свой газик завозят, чужими руками воюют, полигон открыли считай, дрессируют своих советников, нефть демпенгуют, даже вон на днях объявили что обязательно примут Шумерию в НАТО. То есть уже объявили что РФ как минимум одной цели спецоперации не достигнет. Вот кто из Вас еслиб вы были "директором СШП" остановили такой прибыльный для Вашей страны проект. Они не явившись на войну побеждают минимальными вложениями напечатанной ими же зелёной бумаги. Даже проиграв часть территории укров они победят , так как оставшаяся войдёт в НАТО и ощетинился ракетами, вот в чем прикол. И чем дольше это тянется, тем более очевиден будет результат.
    Так что если не перестать мять груди, и на расхренячить там прям до западных границ, то хорошего не произойдёт. А если не выполнятся цели сво то они тоже победят и будут веками тыкать пальцем всем подряд показывая, что вон мол не связывайся с нами. Но это будет уже не планета Земля , а большой макдональдс
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:06
    0
    Учитывая последнюю риторику Д.Трампа можно сказать что мир украинским гражданам будет только "сниться"... recourse