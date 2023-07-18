Британский эксперт раскритиковал «расплывчатые обещания» НАТО Украине

Итоги саммита НАТО, прошедшего 11-12 июля в Вильнюсе, могут вполне удовлетворить Россию. Об этом заявляет британский эксперт Кейр Джайлс.
Как отмечает аналитик, НАТО дала очень «расплывчатые» обещания Украине, которые де-факто оставляют страну в «серой зоне» безопасности. Под руководством США Североатлантический альянс не стал адаптироваться к изменившейся реальности.
Джайлс считает, что у Запада был шанс вытащить Украину из «серой зоны», но он им не воспользовался. Страны НАТО продемонстрировали, что Швеция и Финляндия рассматриваются как привилегированные государства, а Украина таковым не является и защите со стороны европейских стран и США не подлежит.
По мнению аналитика, такая позиция НАТО была принята под давлением США. Администрация американского президента Джо Байдена демонстрирует «необъяснимую робость» относительно противостояния России.
Джайлс проводит параллели между саммитом НАТО в Вильнюсе 2023 года и Бухарестским саммитом альянса 2008 года. Он считает, что саммит пятнадцатилетней давности якобы привел к вооруженному конфликту в Грузии, а затем дал России возможность начать спецоперацию на Украине. Июльский саммит 2023 года не закончился для Украины ничем, и это очень тревожный сигнал. НАТО могла озвучить реальные условия по членству Украины в организации, но делать этого не стала.
Уделил внимание аналитик и согласию Турции на членство Швеции в НАТО. Вопреки распространенному на Западе мнению, Джайлс не считает это успехом, так как Анкара фактически продемонстрировала, что может использовать свое право вето в собственных целях и манипулировать перспективой членства страны в альянсе.