Британский эксперт раскритиковал «расплывчатые обещания» НАТО Украине

Итоги саммита НАТО, прошедшего 11-12 июля в Вильнюсе, могут вполне удовлетворить Россию. Об этом заявляет британский эксперт Кейр Джайлс.Как отмечает аналитик, НАТО дала очень «расплывчатые» обещания Украине, которые де-факто оставляют страну в «серой зоне» безопасности. Под руководством США Североатлантический альянс не стал адаптироваться к изменившейся реальности.Джайлс считает, что у Запада был шанс вытащить Украину из «серой зоны», но он им не воспользовался. Страны НАТО продемонстрировали, что Швеция и Финляндия рассматриваются как привилегированные государства, а Украина таковым не является и защите со стороны европейских стран и США не подлежит.По мнению аналитика, такая позиция НАТО была принята под давлением США. Администрация американского президента Джо Байдена демонстрирует «необъяснимую робость» относительно противостояния России.Джайлс проводит параллели между саммитом НАТО в Вильнюсе 2023 года и Бухарестским саммитом альянса 2008 года. Он считает, что саммит пятнадцатилетней давности якобы привел к вооруженному конфликту в Грузии, а затем дал России возможность начать спецоперацию на Украине. Июльский саммит 2023 года не закончился для Украины ничем, и это очень тревожный сигнал. НАТО могла озвучить реальные условия по членству Украины в организации, но делать этого не стала.Уделил внимание аналитик и согласию Турции на членство Швеции в НАТО. Вопреки распространенному на Западе мнению, Джайлс не считает это успехом, так как Анкара фактически продемонстрировала, что может использовать свое право вето в собственных целях и манипулировать перспективой членства страны в альянсе.