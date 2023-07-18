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Британский эксперт раскритиковал «расплывчатые обещания» НАТО Украине

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Британский эксперт раскритиковал «расплывчатые обещания» НАТО Украине

Итоги саммита НАТО, прошедшего 11-12 июля в Вильнюсе, могут вполне удовлетворить Россию. Об этом заявляет британский эксперт Кейр Джайлс.


Как отмечает аналитик, НАТО дала очень «расплывчатые» обещания Украине, которые де-факто оставляют страну в «серой зоне» безопасности. Под руководством США Североатлантический альянс не стал адаптироваться к изменившейся реальности.

Джайлс считает, что у Запада был шанс вытащить Украину из «серой зоны», но он им не воспользовался. Страны НАТО продемонстрировали, что Швеция и Финляндия рассматриваются как привилегированные государства, а Украина таковым не является и защите со стороны европейских стран и США не подлежит.

По мнению аналитика, такая позиция НАТО была принята под давлением США. Администрация американского президента Джо Байдена демонстрирует «необъяснимую робость» относительно противостояния России.

Джайлс проводит параллели между саммитом НАТО в Вильнюсе 2023 года и Бухарестским саммитом альянса 2008 года. Он считает, что саммит пятнадцатилетней давности якобы привел к вооруженному конфликту в Грузии, а затем дал России возможность начать спецоперацию на Украине. Июльский саммит 2023 года не закончился для Украины ничем, и это очень тревожный сигнал. НАТО могла озвучить реальные условия по членству Украины в организации, но делать этого не стала.

Уделил внимание аналитик и согласию Турции на членство Швеции в НАТО. Вопреки распространенному на Западе мнению, Джайлс не считает это успехом, так как Анкара фактически продемонстрировала, что может использовать свое право вето в собственных целях и манипулировать перспективой членства страны в альянсе.
Использованы фотографии:
сайт НАТО / https://www.nato.int
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6 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 12:54
    0
    Помнится мне, что на саммите в Вильнюсе если Зеля и что-то говорил, то на стадионе. Тем самым Запад ещё раз показал, кем является 404 для него [для Запада].
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:54
    +2
    Не знаю, сколько лет этому экшперту, но чумадед, хоть и старенький, но на тот свет не торопится. Ну этому бриту только один совет - напялить костюм дикого гуся и показать личную отвагу на одном из участков 1000 км фронта. Вангую, что не воспользуется советом.
  3. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:57
    +1
    Но задумывался ли этот британский военный эксперт по настольным играм Джайлс о реакции Украины на вступление в НАТО? Этот Джайлз должен придерживаться настольных варгеймов и не комментировать более важные военные решения, чем он сам.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:07
    +1
    НАТО дала очень «расплывчатые» обещания Украине, которые де-факто оставляют страну в «серой зоне» безопасности. Администрация Джо Байдена демонстрирует «необъяснимую робость» относительно противостояния России.
    А британский аналитик сам готов пойти воевать за Украину или послать на эту войну своих детей? Уверен, что не готов и не будет готов. Распоряжаться чужими жизнями проще призывая вывести Украину из "серой зоны" безопасности, т.е. взять на себя обязательства по ее защите.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 13:07
    +1
    А классно он проводит "параллели" саммитов:где в обоих случаях видно явное "наускивание" недобонапартов на открытое противостояние с Россией,обещанием "всеме(И)рной поддержки".а затем уйти в сторону и посмотреть что получилось...и найти виноватого....в лице России....
  6. Седов
    Седов Сегодня, 13:11
    +2
    Британский эксперт раскритиковал «расплывчатые обещания» НАТО Украине
    Страны НАТО продемонстрировали, что Швеция и Финляндия рассматриваются как привилегированные государства, а Украина таковым не является и защите со стороны европейских стран и США не подлежит.
    Хорошо, что есть люди, которые умеют сами отвечать на свои собственные вопросы.