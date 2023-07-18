Глава МИД Великобритании призвал Россию немедленно разблокировать Черное море для судоходства

Боевые действия на Украине необходимо остановить как можно скорее. Мир не может позволить, чтобы они затянулись еще на 500 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая на заседании Совета безопасности ООН.
Джеймс Клеверли заявляет, будто бы «весь мир хочет мира», хотя именно Великобритания является одним из главных инициаторов поставок оружия Украине. Он призывает вывести российские войска из новых регионов России и разблокировать Черное море для судоходства.
План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира
- заявил Клеверли.
Однако план Зеленского является заведомо невыполнимым, поскольку предполагает полный вывод российских войск с территорий, являющихся субъектами Российской Федерации. Естественно, Москва не пойдет на реализацию подобного плана, поэтому речь о мирном урегулировании в данном случае не идет.
Для того, чтобы рассуждать о мире, странам Запада сначала надо прекратить поставки вооружений и военной техники на Украину, отказаться поддерживать бескомпромиссный курс Зеленского. Только в этом случае можно будет приблизиться к мирному урегулированию на Украине. Все остальные сценарии являются невыполнимыми, да и страны НАТО сами не заинтересованы в том, чтобы конфлик закончился посредством российско-украинских переговоров.