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Глава МИД Великобритании призвал Россию немедленно разблокировать Черное море для судоходства

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Глава МИД Великобритании призвал Россию немедленно разблокировать Черное море для судоходства

Боевые действия на Украине необходимо остановить как можно скорее. Мир не может позволить, чтобы они затянулись еще на 500 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая на заседании Совета безопасности ООН.


Джеймс Клеверли заявляет, будто бы «весь мир хочет мира», хотя именно Великобритания является одним из главных инициаторов поставок оружия Украине. Он призывает вывести российские войска из новых регионов России и разблокировать Черное море для судоходства.

План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира

- заявил Клеверли.

Однако план Зеленского является заведомо невыполнимым, поскольку предполагает полный вывод российских войск с территорий, являющихся субъектами Российской Федерации. Естественно, Москва не пойдет на реализацию подобного плана, поэтому речь о мирном урегулировании в данном случае не идет.

Для того, чтобы рассуждать о мире, странам Запада сначала надо прекратить поставки вооружений и военной техники на Украину, отказаться поддерживать бескомпромиссный курс Зеленского. Только в этом случае можно будет приблизиться к мирному урегулированию на Украине. Все остальные сценарии являются невыполнимыми, да и страны НАТО сами не заинтересованы в том, чтобы конфлик закончился посредством российско-украинских переговоров.
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51 комментарий
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:58
    +14
    Да не вопрос, подождите пару недель, там наши порты в прядок приводят, как закончат, так сразу и заходите.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:15
      +9
      Честно говоря, многие в мире уж сильно очень подустали от всяких там британских папуасов, учёных, политиков и экспертов.
      Воздух бы на матушке Земле был явно чище, а количество войн в мире сократилось бы в разы, если бы по острову Великобритания прошла очистительная волна с юга на север или с востока на запад.
      С нетерпением ждём этой очистительной волны на этом острове. hi
      1. sailor Roman
        sailor Roman Сегодня, 13:37
        +5
        Действительно зловоние, исходящее из этой сгнившей империи, отравляет весь мир.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:46
        +6
        Цитата: кредо
        Честно говоря, многие в мире уж сильно очень подустали от всяких там британских папуасов, учёных, политиков и экспертов.
        Воздух бы на матушке Земле был явно чище, а количество войн в мире сократилось бы в разы, если бы по острову Великобритания прошла очистительная волна с юга на север или с востока на запад.

        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:20
          +4
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: кредо
          Честно говоря, многие в мире уж сильно очень подустали от всяких там британских папуасов, учёных, политиков и экспертов.
          Воздух бы на матушке Земле был явно чище, а количество войн в мире сократилось бы в разы, если бы по острову Великобритания прошла очистительная волна с юга на север или с востока на запад.


          Карта не верная, там где написано Северное море (именно Британия являлась разделителем), на карте чёткий Атлантический океан, до побережья Европейского континента. Прекрасный вид, и океан у твоих ног и русский, немец и француз, и богом меченный голландец, страны людей СССР.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 14:45
            0
            Цитата: tihonmarine
            там где написано Северное море (именно Британия являлась разделителем), на карте чёткий Атлантический океан, до побережья Европейского континента.

            Северное море - это всего лишь окраинное море Атлантического океана. Вполне себе географическое понятие
            Окраинные моря — это моря, которые характеризуются свободным сообщением с океаном и, в ряде случаев, отделённые от них цепью островов или полуостровами.
            Так что никакой ошибки не вижу. hi
      3. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 13:59
        +7
        С нетерпением ждём этой очистительной волны на этом острове.

        А можно сразу в комплексе...??? Ещё и Штаты пусть прихватит...
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:23
          +2
          Цитата: Lev_Russia
          А можно сразу в комплексе...??? Ещё и Штаты пусть прихватит...

          Ещё раз - уважуха, пишите часто если время есть, я Вас одобрю.
          BRGDS
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 13:03
    +12
    Глава МИД Великобритании призвал Россию немедленно разблокировать Черное море для судоходства
    Согласны, в обмен на передачу Гибралтара Испании, а Мальвин Аргентине... Сколько там Британия очертила "запретную зону" во круг тех островов? В 200 миль. Как тогда решался вопрос "со свободой судоходства"?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:25
      +6
      Цитата: svp67
      Как тогда решался вопрос "со свободой судоходства"?

      В основном военными кораблями His Majesty's Ships, даже рыболовную зону охраняли, я на одном из них полгода проходил. Погодка мрак, но в начале 90-х, три тысячи фунтов, как будто в шоколаде.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:48
      +3
      Цитата: svp67
      Глава МИД Великобритании призвал Россию немедленно разблокировать Черное море для судоходства
      Согласны, в обмен на передачу Гибралтара Испании, а Мальвин Аргентине...
      Не в обмен. Как с англосаксами договариваться - знаем уже.

      СРАЗУ ПОСЛЕ.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:05
    +9
    Джеймс Клеверли заявляет, будто бы «весь мир хочет мира», хотя именно Великобритания

    Я все понимаю, "Британия правь морями.." и далее, но я не вижу британца, а вижу англо-африканца. Так кто же правит морями и Британией ? Может я лох, как Зеленский ? (скорее да).
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:51
      +3
      Цитата: carpenter
      я не вижу британца, а вижу англо-африканца. Так кто же правит морями и Британией ?

      У нас какое-то кулинарное шоу ведёт похожий. И тоже в очках. Говорит по-русски без акцента.
      Может, родственники? Или это наш по совместительству министром на островах подрабатывает?
      lol
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:37
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        У нас какое-то кулинарное шоу ведёт похожий. И тоже в очках. Говорит по-русски без акцента.

        По мне самая лучшая кухня, моей прабабушки, бабушек и матери, ну конечно бати капитана, я не признаю всех доморощенных "шоу поваров".
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:44
          0
          Цитата: carpenter
          ну конечно бати капитана, я не признаю всех доморощенных "шоу поваров".

          Не зря учил тебя я с детства.
  4. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 13:06
    +7
    Джеймс Клеверли заявляет

    Ещё одна обезьяна заявляет, давно ли слез с пальмы, снял набедренную повязку и на двух ногах начал ходить?! Что-то много обезьян развелось, то пентагоном командует, одна в ООН сидит, а тут целый глава МИД... Мир становится чёрным, БЛМом, что творится, чёрный нацизм...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:40
      +3
      Цитата: Ильнур
      Ещё одна обезьяна заявляет, давно ли слез с пальмы, снял набедренную повязку и на двух ногах начал ходить?!

      И он "истинный" британец, лорд по рождению !!!
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:59
      +3
      Цитата: Ильнур
      Что-то много обезьян развелось, то пентагоном командует, одна в ООН сидит, а тут целый глава МИД... Мир становится чёрным, БЛМом

      И премьер-министр - индус.
      Не хочу никого обидеть, но для "природных англосаксов" это как у нас Президентом России оленевода из малых народностей поставить.

      До кучи, ради смеху, британцам ещё министром сельского хозяйства алжирца поставить, проходившего производственную практику в Сахаре.
      lol
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:42
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        И премьер-министр - индус.

        И на Шетландских островах, премьер индус. Как низко пала ея Величества Британия !
  5. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:07
    +2
    министр иностранных дел Джеймс Клеверли

    Волк в овечьей шкуре..
    1. Простой
      Простой Сегодня, 13:37
      +3
      Даже парродию на буддийскую мантру где -то скомуниздил.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:40
      +2
      Цитата: Kojote21
      Волк в овечьей шкуре..

      скорее бабуин
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:54
      +2
      Цитата: Kojote21
      Волк в овечьей шкуре..

      Даже сразу не понять, хотя родился в Лондоне, отец — британец из Уилтшира, мать — иммигрантка из Сьерра-Леоне (РСЛ). В детстве жил с родителями в квартире с одной спальней недалеко от района Хизер Грин.
      Как опустилась Британия, где лорды, пэры, баронеты ?
      А раньше было: Виктория - Королева Соединённого королевства Великобритании и Императрица Индии, Достопочтенные лорды, духовные и светские, Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии, собравшиеся в Парламенте.

      Куда же делись, куда пропали, и что с империей случилось, когда их заменяют индусы и сьералеонцы.
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 13:08
    +2
    Ну так берите план, самого Зе, и идите с ним... в путь!
  7. Седов
    Седов Сегодня, 13:08
    +5
    Глава МИД Великобритании призвал Россию немедленно разблокировать Черное море для судоходства
    Бежим быстрее разблокировать, волосы назад. Не дай Бог не успеем.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 13:14
      +2
      Видимо, контрнаступ всё. Англичане спешат поскорее всё закончить, пока наши не ударили. Да ещё и плюс 500 млн. баксов в месяц теперь надо незалежной выделять...
  8. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 13:10
    +3
    У них там, все правительство цветное, чтоли
    1. Prapor
      Prapor Сегодня, 13:15
      +5
      ага, не то что былые лорды и сэры))) , а теперь и вовсе какой-то Ришка Сумрак руководитель всея королевства, и сам король в дырявых носках....Мельчает британская импэрия
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:10
    +4
    План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира.

    Ну под коксом и Зеленский, вам что хош наговорит, он уже перед выборами и войну в Донбассе прекращал, а кокс пошёл и Украина в пропасть полетела.
    Не ну если я не прав, поправьте, наивного "чукотского юношу".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:18
      +2
      Цитата: carpenter
      Не ну если я не прав, поправьте, наивного "чукотского юношу".

      Поправлю, твой отец гуран и Зель даже без кокса говорит, то что хозяин скажет. Вчера хозяин "Зеля, наступ !" А сегодня Зеля мир, ведь 17% украинских земель американские.
  10. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 13:15
    +3
    Хотел написать,что англичанка гладит, смотрю, а на картинке кокой то приблудный негр.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:18
    +4
    План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира
    Но при этом рассматривает только авантюрный "план Зеленского" предлагая России сдать территории и смириться с нацистским киевским режимом. Может еще и Англии, что-нибудь "подарить"? Совсем опупели от безнаказанности, высокомерия и чванства.
  12. Юра
    Юра Сегодня, 13:27
    +4
    "Разблокировать Чёрное море"? Какая продуманная манипуляция словами для создания ложного восприятия о состоянии дел на море и так они во всём. Чёрное море ни кто не блокировал, не суйтесь в наши территориальные воды, не суйтесь в украинские воды где идут боевые действия и всё, целее будете, не то украинцы сами утопят ваши корабли и баржи, чтобы свалить всё на Россию, собьют ваши самолёты пассажирские или военные для того же, им терять нечего, им нужна прямая война между Россией и НАТО.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 13:35
      +3
      Именно! Запад в очередной раз попытался создать послушную куклу в лице украинского фашизма, а вышло так, что эта кукла пытается Западом командовать, что-то от него требовать, и столкнуть Россию и НАТО. Запад просто не понимал, с кем связывается.
  13. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 13:29
    +4
    "Мир не может позволить, чтобы они (боевые действия) затянулись еще на 500 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли". Во-первых, - мистер Клеверли - то же самое, но другим тоном. Что значит мир не может позволить. Вы что адвокат за мир? И что значит не может позволить? Ну топните ножкой. Во-вторых, хотите мира - ничего нет легче. Уймите Вову. Вы его чересчур захвалили до того, что он зазнался и хозяйскую руку покусывает. Постоянно врёт и чего-то клянчит. Несерьезно.
  14. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 13:31
    +3
    Террористы тоже хотят мира. На своих террористических условиях.
  15. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 13:36
    +2
    Россияне культурно послали мид английских фашистов с их заявлениями НА !
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:37
    +3
    Клеверли позвони Сергею Викторовичу и не мегафонь.Чёрное море открыто для мирного судоходство согласно законам ,а не правилам,англицкий маринтрафик в помощь.Вот где нашему МИДу нужны спецы - моряки ,в дипломатическом ответе. drinksК сожалению я не мастер,в обоих случаях ,но главные в МКО перекрикивал,не смотря на мою " баранью" конституцию.10 лет на одном пароходе покрывал и отстаивал нашу смену - на " том " борту .Рекорд ,наш был побит только с появлением " пылесосов" .120 тонн с одной точки за 4 часа,были молодые и дурные до работы.Сейчас не представляю ,как я кидал ящик с рыбой 30 кг в 10 ряд ,330 см приблизительно.Болезни вылезли ,но не критично. 62 года мне.
  17. 30 вис
    30 вис Сегодня, 13:41
    +1
    Угрожают пожиратели овсяной каши ? А то чё будет ? А ? Засуетились вши лобковые Ути пути ... ой ля ля .....
  18. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 13:42
    +1
    Да какие проблемы?,блок НАТО на границы до 1997г.,Украине вне блоковый статус и будет мир.
    1. guest
      guest Сегодня, 13:51
      +1
      Цитата: Герман 4223
      Украине вне блоковый статус и будет мир.

      Это мы уже проходили, очередной майдан и нет вне блокового статуса.
  19. guest
    guest Сегодня, 13:48
    +1
    Боевые действия на Украине необходимо остановить как можно скорее.

    И при этом он сам делает всё что бы эти Боевые действия продолжались как можно дольше.
  20. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:48
    0
    Глава МИД Великобритании призвал Россию немедленно разблокировать Черное море для судоходства

    Понравилось по нашему мосту в Крым пулять!?... Еще пульнуть захотели!???
  21. Булат
    Булат Сегодня, 13:52
    0
    Когда случайные морские БП с начинкой будут курсировать около островов бритов,да и в темзу зашли бы на экскурсию,ведь они уже нагло атакуют крымский мост
  22. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:52
    0
    Глава МИД Великобритании призвал Россию немедленно разблокировать Черное море для судоходства

    А пустили бы в 2021 году британский «Дефендер» на дно и вони было бы меньше
    Международный морской инцидент, который произошел 23-24 июня 2021 года, когда британский эсминец «Дефендер» следуя правилу «мирного прохода» двигался из Одессы в Батуми и при этом на 3 км углубился в 12-мильную зону у побережья Крымского полуострова…
  23. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 13:56
    +1
    "Глава МИД Великобритании призвал Россию немедленно разблокировать Черное море для судоходства". Для этого надо сначала освободить от фашистов Одессу и Николаев.
  24. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:56
    +1
    План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира

    - заявил Клеверли.
    Особенно Великобритания поставляющая оружие и боеприпасы для продолжения боевых действий в(на)Украине очень "стремится" к мирным взаимоотношениям. Мир давно не тот также как и Рим. Британская самоидентичность всегда кого-то хотела, хочет и будет хотеть трах...ть (как в прямом так в переносном значении слова) чьи-то мозги (что ранее у английской королевы получалось лучше всего) request
  25. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 13:57
    0
    А что мелкобриты сделают, ежели мы откажемся?
  26. zenion
    zenion Сегодня, 13:59
    0
    У одного еврея в Одессе на железнодорожном вокзале украли чемодан. Он очень разозлился и крикнул на весь вокзал - если чемодан не вернут, то в Одессе будут то, что было в Бердичеве. Все очень заинтересовались - что же там в Бердичеве было и мигом вернули ему чемодан. Потом стали его уговаривать - что ты там в Бердичеве сделал? И Мойша ответил - что сделал, что сделал, уехал без чемодана. Вот точно такое произойдёт в Великобритании. Море не разблокируют, а наоборот набросают камешки и кирпичи.
  27. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:06
    0
    Откуда взялась эта высокомерная обезьяна?
  28. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:08
    0
    Глава МИД Великобритании призвал Россию немедленно разблокировать Черное море для судоходства
    . Этих даже посылать по известному адресу нет необходимости... они маршрут и так знают.