«Все назначенные цели поражены»: Минобороны подтвердило нанесение «ударов возмездия» в ответ на теракты против России

Российское Минобороны подтвердило нанесение ночного группового удара по военным объектам Украины в Одессе и Николаеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Согласно предоставленной военными информации, в ночь с понедельника на вторник российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам в Одессе и Николаеве. Заявляется о применении крылатых ракет "Калибр" морского базирования, удар наносился из акватории Черного моря по месту подготовки теракта, а также по судоремонтному заводу, где изготавливались безэкипажные катера, примененные для удара по Крымскому мосту.
Кроме того, уничтожены два хранилища топлива общим объемом порядка 70 тысяч тонн. Как заявили в Минобороны, все запланированные цели поражены, результаты попаданий зафиксированы. О применении дронов-камикадзе типа "Герань" ничего не говорится, но военные их в сводках никогда и не упоминают.
Сегодня ночью (...) нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса
- говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ ночной прилет подтверждают, но уже традиционно заявляют, что посбивали почти все, что было запущено. Согласно заявлению пресс-службы Воздушных сил ВСУ, Россия в ходе ночной атаки применила шесть "Калибров", запущенных фрегатом "Адмирал Эссен", а также 36 дронов-камикадзе, стартовавших с территории Крыма. Ну, а дальше в работу вступила украинская ПВО, якобы сбившая все крылатые ракеты и 31 дрон. Лишь пять беспилотников смогли прорваться через "одну из лучших систем ПВО мира".
Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон типа Shahed и один разведывательный БПЛА
- говорится в сообщении.