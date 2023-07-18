Военное обозрение
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«Все назначенные цели поражены»: Минобороны подтвердило нанесение «ударов возмездия» в ответ на теракты против России

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«Все назначенные цели поражены»: Минобороны подтвердило нанесение «ударов возмездия» в ответ на теракты против России

Российское Минобороны подтвердило нанесение ночного группового удара по военным объектам Украины в Одессе и Николаеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.


Согласно предоставленной военными информации, в ночь с понедельника на вторник российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам в Одессе и Николаеве. Заявляется о применении крылатых ракет "Калибр" морского базирования, удар наносился из акватории Черного моря по месту подготовки теракта, а также по судоремонтному заводу, где изготавливались безэкипажные катера, примененные для удара по Крымскому мосту.

Кроме того, уничтожены два хранилища топлива общим объемом порядка 70 тысяч тонн. Как заявили в Минобороны, все запланированные цели поражены, результаты попаданий зафиксированы. О применении дронов-камикадзе типа "Герань" ничего не говорится, но военные их в сводках никогда и не упоминают.

Сегодня ночью (...) нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса

- говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ ночной прилет подтверждают, но уже традиционно заявляют, что посбивали почти все, что было запущено. Согласно заявлению пресс-службы Воздушных сил ВСУ, Россия в ходе ночной атаки применила шесть "Калибров", запущенных фрегатом "Адмирал Эссен", а также 36 дронов-камикадзе, стартовавших с территории Крыма. Ну, а дальше в работу вступила украинская ПВО, якобы сбившая все крылатые ракеты и 31 дрон. Лишь пять беспилотников смогли прорваться через "одну из лучших систем ПВО мира".

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон типа Shahed и один разведывательный БПЛА

- говорится в сообщении.
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51 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:01
    +18
    Удары "возмездия"?А на упреждение?Почемв мы должны догонять,а не делать так,что бы нас не догнали..
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 13:03
      +3
      Потому что СВО, а не какая то война.
      Очень короткий комментарий.
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 13:08
        +11
        И это удар возмездия? Да в Киеве посмеялись...и торжественно разнюхали новую партию колумбийского
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 13:19
          0
          Необучаемые у нас политики, это беда какая-то. Посмотрим что последует за сегодняшними словами Пескова " Предложения для президента по ответу на атаку БПЛА на Крымский мост еще вырабатываются"
      2. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 13:20
        0
        а подскажите что прописано в сво что РФ может делать что не может делать и какие ограничения????????????????? можете сылку кинуть !
      3. Планем
        Планем Сегодня, 13:27
        +6
        Суть не в названиях, а в действиях. ВПР Украины мало чем ограничивает свои войска, направив на фронт практически все свои боеспособные силы, ведет активную террористическую деятельность против России не только на ее новых территориях, но и на старых. В то же время ВПР России сильно ограничивает российские войска в своих действиях. Те же Калибры и иные российские ракеты бьют по малопонятным, во всяком случае третьестепенным целям, чуть ли не по будкам и сараям (типа по складам и трансформаторным подстанциям), военная авиация России используется процентов на 10-15, на фронте из примерно 1,8 млн в/с России - примерно 1/5 - 1/6 их часть. Так что, как ни называй военные действия, но если враг воюет против нашей страны упорно и жестоко всеми силами и средствами, то и ВПР России должно отвечать тем же, а не прикрывать свое бездействие, пораженчество и договорняки хитрыми словами.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:04
      +9
      Потому, что в менталитете не считать своих людей важным, неприкосновенным и уж тем более если их кто то убивает. Евреи вот да, потеряв огромное количество людей без всяких угрызений совести обнуляют любую угрозу в их силах.
      1. Wer bist do
        Wer bist do Сегодня, 13:17
        +4
        В вашем тексте несколько грамматических ошибок, вот я исправил:
        В менталитете евреев не считать гоев важным, неприкосновенным, и уж тем более если их кто-то убивает.
    3. dauria
      dauria Сегодня, 13:16
      +4
      А на упреждение?

      Зачем ? Иногда кажется , что это продуманный "бизнес -план". Вы взрываете, мы ремонтируем на деньги бюджета РФ. Потом мы взрываем ваше , вы ремонтируете на деньги бюджета Украины ( пардон - Евросоюза). Комар носа не подточит , всё законно .
    4. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 13:20
      +9
      Странно читать такие опусы.
      " ... удар наносился из акватории Черного моря по месту подготовки теракта, ..."
      Получается наши знали места где готовят теракты и выжидали когда он свершится.
      А потом как жахнули, ажно сами удивились.
    5. кредо
      кредо Сегодня, 13:23
      +3
      Надеемся, что в след за Николаевом и Одессой удары возмездия настигнут порты:
      Ильичёвска, Очакова, Рени, Измаила, Усть-Дунайска, Ника-Тера, Оливия, Днепро-Бугский, Южный, Черноморска, Килия и прочие порты, пока ещё находящиеся под оккупацией киевской банды "Квартал 95". soldier
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 13:53
        +1
        сложно,
        по сводкам СВО еще ни разу не было уничтожение украинской ЗРК С-300В1
        на гусеничном шасси - а их у ВСУ оставалось 2 дивизиона (в т.ч. 1 на хранение)
    6. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:31
      +3
      Почему нельзя разнести в клочья зерновые погрузочные терминалы в Одессе и Николаеве, а заодно притопить у причала пару-тройку зерновозов у Эрдогана не стало бы соблазна соваться с кораблями сопровождения.
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 13:53
        +1
        Цитата: Silver99
        Почему нельзя разнести в клочья зерновые погрузочные терминалы в Одессе и Николаеве, а заодно притопить у причала пару-тройку зерновозов у Эрдогана не стало бы соблазна соваться с кораблями сопровождения.

        А сколько зерновозов вышло из Одессы за последнюю неделю?Тем более,в сопровождении кораблей Эрдогана?
    7. svarog77
      svarog77 Сегодня, 14:21
      -1
      Это СМИ какие то "удары возмездия" из пальца высасывают
  2. r5555
    r5555 Сегодня, 13:02
    +1
    свежо предание, а верится с трудом

    фото, видео, и прочее... а то как обычно, снесли бутку сторожа, а будут писать что нанесли удар по портовой инфраструктуре
  3. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 13:02
    +5
    Все это конечно хорошо, но можно наносить удары до того, как по нам что-либо прилетает...
  4. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 13:03
    +15
    Российское Минобороны подтвердило нанесение ночного группового удара по военным объектам Украины в Одессе и Николаеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

    Это все что ли? fellow
    Вся ответка МО и Кремля?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:28
      +3
      Вся ответка МО и Кремля?

      Чем богаты.... А ещё МИД встревоженное заявление сделал и Димон шибко ругался. Чего ещё надо?
  5. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:06
    +4
    Все назначенные цели поражены

    Отлично! То есть какие поразили - те и были намечены. Удобно. Кто там что проверит из "зафиксированного" (как? кем?). Отчитались, и забыли про Крымский мост. До следующего раза.
  6. al3x
    al3x Сегодня, 13:10
    +6
    Мы когда нибудь услышим, что были поражены мосты через Днепр??? вот реально уже складывается впечатление, что "нашим" выгодно поддтягивание хххлами эшелонов техники к фронту, просто по-другому это уже никак не объясняется. Все, что тут типа поражено - это рутина, которая каждый день из уст Конашенков льется нескончаемым потоком.
  7. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:10
    +5
    Такая вот СВО. Даже про упреждение речи нет, только "удары возмездия", "зеркальные шаги", "линии разных цветов"... Восстановят мост...до следующего раза. Мерзко от всей этой бизнес-кухни.
  8. cmax
    cmax Сегодня, 13:10
    0
    Кто то говорит неправду. Судя по одесским новостям, ПВО краинцев сработала уверенно. Особых потерь нет. Некоторые повреждения от сбитых шахидов Пристрелялись к нашим ракетам гады. В новостях у них, новый зерновой терминал начали строить для увеличения пропускной способности поставок зерна нового урожая. А МО РФ пора что то придумать новое для ударов . Накатанная схема не проходит.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:18
      +1
      а разве им можно верить? они постоянно сбивают 100%
      1. Huggi
        Huggi Сегодня, 13:25
        0
        Так и наши сбивают, уничтожают всю авиацию и ПВО, несколько месяцев назад вот ДРГ уничтожили полностью, но трупы и танки подбитые (ДРГ на танках, да) не показали, никому нельзя верить.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: cmax
      Некоторые повреждения от сбитых шахидов Пристрелялись к нашим ракетам гады.

      Судя по заявлению МО, эти сбитые герани и ракеты - отвлекающий маневр. А назначенные цели поражены. Интересно, что за цели? Секрет.
  9. Фактор
    Фактор Сегодня, 13:10
    0
    Получается что, как всегда.

    Все остались при своих интересах.

    И как будем выигрывать войну с укроРейхом?
    1. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 13:18
      0
      Для этого требуется нейтрализовать тех, кто хочет, чтобы мы эту войну проиграли.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 13:29
        -2
        Такая попытка была, но провалилась.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:14
    +3
    да какое это возмездие это обычная работа должна быть уничтожать топливо и где беспилотники делают и хранят и командные пункты !
  11. HAM
    HAM Сегодня, 13:14
    +3
    А позавчера нельзя было что ли!?......
  12. monetam
    monetam Сегодня, 13:15
    -12
    Ух, сколько грозности да смелости в комментах !
    А надо как ? Наверное, ударить ядерным зарядом так, что бы все высотки Киева сложились ?
    Советы давать и козью морду строить- не мешки ворочать. Пошли бы на призывной пункт, отвоевали бы с полгодика, а потом пришли да рассказали - " я вот отомстил за Крымский мост! Дюжины вояк ВСУ завалил, с Бредлей !".
    Не, не фига таких нету.
    Интересно и то, что самые смелые и радикальные, принципиальные и отважные ещё два дня назад хихикали в комментах про то, что " зерновую сделку продлят, вот увидите!"
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:20
      +2
      Жаль парней, которых туда мобилизовали ради "вот этого вот всего". Лично я бы не пошел. Это драка за интересы бизнеса (зерно,аммиак,нефть,газ и тд) и какая-то подковерная возня, мое мнение, не претендую на истину.
    2. cmax
      cmax Сегодня, 13:20
      +1
      Мужик ( Monetam), при том ходе военных действий с теми маршалами которые, не кончали военных заведений, а те кто заканчивали забыли то чему их учили, иди сам повоюй. Шаг вперёд и два назад ещё та стратегия. Да и воевать особо нечем, новое высокотехнологичное оружие только в передаче военная приёмка можно увидеть, к сожалению. Никогда не думал, что Советскую, Российскую армию с ее традициями и историей можно так сильно уронить! Это же уметь надо довести ее до такого уровня! Шахиды, каски - иранские, броники -китайские, снаряды с Северной Кореи. Будем ждать помощи от Верхней Вольты. Может Аваксов подкинут.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:34
      +5
      Цитата: monetam
      Советы давать и козью морду строить- не мешки ворочать. Пошли бы на призывной пункт, отвоевали бы с полгодика, а потом пришли да рассказали - " я вот отомстил за Крымский мост! Дюжины вояк ВСУ завалил, с Бредлей !".
      Не, не фига таких нету.

      Задавать вопросы "А почему ты не ТАМ?" тоже ума большого не нужно.

      Я бы рад пойти - врачи не пустят и в паспорте слишком давняя дата рождения записана. Да и здесь, на своём месте, от меня для нашей Победы куда больше пользы, чем в моём нынешнем состоянии там. "Тыл - фронту!" со времён Великой Отечественной никто не отменял.
      ТАМ за меня сын отрабатывает Отработает как надо. За всю нашу военную семью, за своих дедов и прадедов, за пять поколений солдат Родины.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:23
    +1
    в работу вступила украинская ПВО, якобы сбившая все крылатые ракеты и 31 дрон. Лишь пять беспилотников смогли прорваться через "одну из лучших систем ПВО мира".
    Ну так спляшите гопак на развалинах ради такого случая. В ночь на завтра получите добавку и так каждую ночь.
    И все таки осадочек остался - а раньше нельзя было по тем же объектам или действительно "зерновая сделка" так сильно мешала ударам?
  14. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:23
    +7
    Сотня цистерн топлива - это, конечно, хорошо.
    Но виновата в терактах не солярка (откуда, кстати, "дровишки"?), а надоевшие всем, "неуловимые" "центры принятия решений". А потому я больше порадовался бы ударам не по Николаеву и Одессе, хотя это тоже нужно. Почему на месте зданий украинского гражданского и военного руководства в Киеве до сих пор не горы щебёнки? Киев - чувствительно. А Одессу и Николаев Киеву не жалко - у него Украины ещё много есть...

    Только не кидайтесь тапками.
    Понимаю, что вопрос про "центры принятия решений" всем уже тут надоел. Потому вопрос чисто риторический, не требующий ответа.

    Инструктор по "рукопашке" (светлой памяти, великий дядька был!) в армии учил нас, что мы должны забыть о "спортивном джентльменстве", с которым большинство из нас пришли в армию.
    Отвечать максимально жёстко. Не стесняться бить первым и внезапно - это должно стать правилом. Максимальный ущерб за минимальное время. Идеально - уничтожение противника. Как минимум - лишение его возможности двигаться и нанести ответный удар.
    Вы не на Олимпиаде, пацаны. Вы на войне. Обязаны выполнить поставленную задачу и постараться при этом выжить.

    У нас, всё-таки, сейчас война идёт или "Странная Военная Операция"? Мой сын говорит, что война. Думаю, что ему, ТАМ, видно лучше, чем из Кремля.
  15. Хаджи Мурат
    Хаджи Мурат Сегодня, 13:24
    +1
    Маловато будет,,и почему не работаем на предупреждение таких ударов?
  16. zontov79
    zontov79 Сегодня, 13:26
    +7
    Смех , опять бензоколонку сожгли ? А почему до сих пор жив буданов , залужный , зеленский ? Долго они коптить будут небо ? Почему целенаправленно не мочат инструкторов ? Советников .? Почему к зеленскому свободно приезжают западные мрази и спокойно гуляют по Киеву ? С таким вялым, как орган
    импотента , руководством , будет хорошо если мы хотя бы не потеряем то что завоевали.
  17. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 13:27
    +3
    lol lol lol lol lol laughing laughing laughing laughing И это адекватный ответ??!
    !А как же удар по центрам принятия решений!!!Везде просер...
  18. turbina2367
    turbina2367 Сегодня, 13:33
    +1
    Как заявили в Минобороны, все запланированные цели поражены, результаты попаданий зафиксированы.

    В Генштабе ВСУ ночной прилет подтверждают, но уже традиционно заявляют, что посбивали почти все, что было запущено.

    Интересно, кто больше врёт?
    Скорее всего, и те, и другие поровну.
    Или всё враньё чистой воды?
  19. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:40
    +2
    Цитата: Фактор
    Получается что, как всегда.

    Все остались при своих интересах.

    И как будем выигрывать войну с укроРейхом?

    А кто-нибудь ставил войскам такую задачу? Тех, кто собирался выиграть - их уж нет на своих должностях. sad
  20. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 13:44
    +4
    ну не зашло,господин шойгу,не зашло.....
  21. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:45
    +3
    «Все назначенные цели поражены»: Минобороны подтвердило нанесение «ударов возмездия» в ответ на теракты против России

    Вместо системной работы ответняки! Господи, как же он утомил, если не сказать больше... . sad
  22. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:45
    -3
    Цитата: cmax
    Мужик ( Monetam), при том ходе военных действий с теми маршалами которые, не кончали военных заведений, а те кто заканчивали забыли то чему их учили, иди сам повоюй. Шаг вперёд и два назад ещё та стратегия. Да и воевать особо нечем, новое высокотехнологичное оружие только в передаче военная приёмка можно увидеть, к сожалению. Никогда не думал, что Советскую, Российскую армию с ее традициями и историей можно так сильно уронить! Это же уметь надо довести ее до такого уровня! Шахиды, каски - иранские, броники -китайские, снаряды с Северной Кореи. Будем ждать помощи от Верхней Вольты. Может Аваксов подкинут.

    Чего только не нафантазируешь, лишь бы отмазаться))
  23. alovrov
    alovrov Сегодня, 13:46
    +4
    Удары готовят не заводы и хранилища а люди. МО РФ лучше бы молчало в тряпочку. И да - снова подтвердилось что калибры бесполезная игрушка - максимум папуасов гонять.
  24. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:53
    -1
    Цитата: r5555
    свежо предание, а верится с трудом

    фото, видео, и прочее... а то как обычно, снесли бутку сторожа, а будут писать что нанесли удар по портовой инфраструктуре

    Каждый верит в то, что ему нравится. "Как обычно", говорите? Так у вас же нет фото, видео. Получается, сами придумали?
  25. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:01
    +2
    Как мило, нанесены удары по местам изготовления. Значит знали где их собирают, а что раньше не разнесли для профилактики? Думали бпла для детских утренников строют? Оправдались так что вопросов еще больше к нашим чем к украм осталось.
  26. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 14:10
    -1
    Цитата: r5555
    свежо предание, а верится с трудом

    фото, видео, и прочее... а то как обычно, снесли бутку сторожа, а будут писать что нанесли удар по портовой инфраструктуре

    вы правы,в чём чубатым не откажешь,так это в умении,подать информацию.....уже показали на весь мир,старую женщину,над разбомбленным сараем в одессе....при этом,позор крымского моста,с удовольствием транслировали все каналы россии
  27. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:25
    +1
    Цитата: alovrov
    Удары готовят не заводы и хранилища а люди. МО РФ лучше бы молчало в тряпочку. И да - снова подтвердилось что калибры бесполезная игрушка - максимум папуасов гонять.

    Очень интересно, чем именно подтвердилось? У вас есть сведения о том, что было дороже - уничтоженные объекты или затраченные калибры? Вряд-ли. Так вам, получается, главное - пукнуть повонюче?
  28. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 14:28
    0
    А Зеленский в это время переводит очередной лярд зелени в Израиль.Вот это и есть хитрый план в действии.И никто его пальчиком не трогает.