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В Псковской области создали отряд самообороны под названием «Дружина»

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В Псковской области создали отряд самообороны под названием «Дружина»

В Псковской области создан Отряд содействия обороне и безопасности под названием «Дружина». Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы администрации региона Михаила Ведерникова.


Ранее Ведерников заявлял о планах создать подобное формирование. В отряд будут набирать местных жителей, его команды появятся в каждом районе и городе Псковской области. В задачи формирования входят обеспечение безопасности местных жителей, противодиверсионная деятельность, помощь органам охраны порядка и государственной безопасности.

Необходимость формирования отрядов самообороны связана с тем, что Псковская область граничит с двумя странами Североатлантического альянса. Ввиду такого опасного соседства возникает риск диверсионных действий на территории региона.

Ранее формирования самообороны были созданы в Белгородской, Брянской и Курской областях. В Белгородской области в связи с постоянными обстрелами территории региона и проникновениями украинских диверсионно-разведывательных групп, обсуждаются вопросы выдачи таким подразделениям боевого оружия.

Пока отряды территориальной обороны оружия не имеют, что, по мнению ряда военных экспертов, очень сильно снижает их возможности, превращая их в небоеспособные формирования, которые в критической ситуации не смогут ничем ответить украинским диверсантам.
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16 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:07
    +5
    Ранее Ведерников заявлял о планах создать подобное формирование.
    Вот вроде нужное дело, но опять же, почему молчат наши ЗАКОНОДАТЕЛИ? Где законодательная база, для создания таких формирований?
    Почему центральная власть плодит "махновщину"?
    1. депрессант
      депрессант Сегодня, 13:27
      +5
      . Где законодательная база, для создания таких формирований?

      Сергей, они, законодатели и чиновники, боятся. Одно дело свысока разговаривать с невооружённым избирателем, другое -- с таким, который вооружён, да ещё имеет собственное мнение.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:33
        +3
        Цитата: депрессант
        Сергей, они, законодатели и чиновники, боятся.

        Но если губернатор, далеко не прифронтовой области их начинает формировать, значит он боится чего то больше, через "разговора с народом"
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:38
        +3
        - Зачем ты идёшь по улице с топором??
        - Вы.
        - Что - вы?
        - К человеку с топором надо обращаться на вы..

        (c) wink
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:39
      +1
      Цитата: svp67
      Ранее Ведерников заявлял о планах создать подобное формирование.
      Вот вроде нужное дело, но опять же, почему молчат наши ЗАКОНОДАТЕЛИ? Где законодательная база, для создания таких формирований?
      Почему центральная власть плодит "махновщину"?

      Да тут всё повторяется как в случае с чвк - организация существует, но законодательно такая форма организационно-правового формирования не утверждена.
      Наша госдума превратилась в полноценного импотента - на словах действующие депутаты по ТВ прямо горы готовы свернуть и хоть завтра на гора выдать массу нужных и важных законодательных актов, а по факту приняли закон о запрете смены пола (видимо в период СВО призывника лихорадочно меняют пол) и рекомендуют принять закон о рекомендуемых алгоритмах в сфере цифровых технологий.
      И это происходит в то время, когда страна под многотысячными санкциями и ей срочно нужно поднимать свою экономику, чтобы не побираться как нищенке по миру, в поиске очередного пресловутого импортозамещения. negative
    3. bayard
      bayard Сегодня, 14:44
      0
      Цитата: svp67
      Вот вроде нужное дело, но опять же, почему молчат наши ЗАКОНОДАТЕЛИ? Где законодательная база, для создания таких формирований?

      Им оружие то хоть дали ?
      Или с деревянными , но в форме , щеголять будут ?
      Или с дубинками ... деревянными ?
      Кому эти формирования будут подчиняться ?
      Кто и откуда им выдаст (если выдаст) оружие ?
      По мне , такие формирования должны создаваться , вооружаться и подчиняться исключительно Росгвардии . Но нужна юридическая база и ФИНАНСИРОВАНИЕ . Статус , подчинённость и СВЯЗЬ .
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: svp67
      Почему центральная власть плодит "махновщину"?

      Выгодно, сначала признали когда воюют, а потом убрали, когда лавры МО нужны.
      Сталин всегда партизан признавал, и до Ельцына никто не отрицал.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:07
    +6
    Это надо организовывать по всей стране.И местные лучше знают,кто чем дышит,появляются ли незнакомые люди в округе.И да,не стесняться сообщать в соответствующие службы,ибо мы на войне,и бдительным надо быть всем
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 13:28
      -1
      Это надо организовывать по всей стране.И местные лучше знают,кто чем дышит,появляются ли незнакомые люди в округе.И да,не стесняться сообщать в соответствующие службы,ибо мы на войне,и бдительным надо быть всем
      Что вы такое предлагаете?!!!!! Они же даже без оружия могут навести порядок. Приструнить бандитов, утихомирить гастарбайтеров. На улицах возможно станет ходить без опаски. Про полицию вообще промолчу. Это вы беспредел предлагаете!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:54
      0
      Цитата: dmi.pris1
      И местные лучше знают,кто чем дышит,появляются ли незнакомые люди в округе.

      Особенно в Печёрском крае.
  3. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 13:10
    +1
    Пока отряды территориальной обороны оружия не имеют, что, по мнению ряда военных экспертов, очень сильно снижает их возможности, превращая их в небоеспособные формирования, которые в критической ситуации не смогут ничем ответить украинским диверсантам.

    Дайте хоть раз-то стрельнуть.
    Стреляй сколько хочешь.
    А патроны дайте.
    Патроны не дам. Так стреляй. к/ф " Как я стал русским".
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:10
    +9
    Похоже, оружия этим дружинам так никто и не решится дать - наша власть традиционно своего народа боится гораздо больше, чем любого внешнего врага.
  5. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 13:12
    +6
    Этому пионерскому отряду хоть дубины выдали? А свистульки? Или это тоже боязно выдавать ? laughing
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:21
    +2
    Тут проблема даже не в оружии, а в обучении и командовании.. Цэгабонский опыт предельно чётко показал - подобные сборища против профессионалов просто мясо. Дабы дать им хоть какие-то шансы - необходимо назначить хотя бы несколько сержантов с боевым опытом. Так хоть помереть с толком выйдет.. Иначе - фуфло одно, вреднейшая показуха. В случае чего - только людей попусту положат.
  7. Алт22
    Алт22 Сегодня, 13:51
    -1
    Оружия им, конечно, не дали? Вопрос риторический.
  8. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:58
    +2
    Пока отряды территориальной обороны оружия не имеют, что, по мнению ряда военных экспертов, очень сильно снижает их возможности, превращая их в небоеспособные формирования, которые в критической ситуации не смогут ничем ответить украинским диверсантам.

    Ну и чему тут удивляться? Все, как всегда - имитация, профанация, и показуха. Три источника, и три составных части...нынешней власти. lol