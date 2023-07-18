В Псковской области создали отряд самообороны под названием «Дружина»

В Псковской области создан Отряд содействия обороне и безопасности под названием «Дружина». Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы администрации региона Михаила Ведерникова.
Ранее Ведерников заявлял о планах создать подобное формирование. В отряд будут набирать местных жителей, его команды появятся в каждом районе и городе Псковской области. В задачи формирования входят обеспечение безопасности местных жителей, противодиверсионная деятельность, помощь органам охраны порядка и государственной безопасности.
Необходимость формирования отрядов самообороны связана с тем, что Псковская область граничит с двумя странами Североатлантического альянса. Ввиду такого опасного соседства возникает риск диверсионных действий на территории региона.
Ранее формирования самообороны были созданы в Белгородской, Брянской и Курской областях. В Белгородской области в связи с постоянными обстрелами территории региона и проникновениями украинских диверсионно-разведывательных групп, обсуждаются вопросы выдачи таким подразделениям боевого оружия.
Пока отряды территориальной обороны оружия не имеют, что, по мнению ряда военных экспертов, очень сильно снижает их возможности, превращая их в небоеспособные формирования, которые в критической ситуации не смогут ничем ответить украинским диверсантам.