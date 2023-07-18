Почти 50 стран подтвердили свое участие на саммите Россия-Африка

Чуть больше недели осталось до начала саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. При этом данное мероприятие уже станет вторым по счету. В первый раз стороны встречались в Сочи еще в 2019 году под девизом «За мир, безопасность и развитие».В то же время на предстоящий саммит прибудут делегации из 49 африканских стран. По крайней мере именно такой состав участников подтвержден официально на данный момент, о чем в ходе своей пресс-конференции заявил замдиректора Департамента Африки МИД РФ Александр Поляков.Со слов чиновника, то, что на саммите будут присутствовать делегации из почти 50 стран, указывает на твердый настрой Африки развивать отношения с Россией. Об этом свидетельствует и состав делегаций – около половины стран, участвующих в предстоящем мероприятии, будут представлены на самом высоком уровне.Поляков отметил, что сейчас ведутся последние приготовления к саммиту, в том числе, формируется график встреч Владимира Путина с африканскими лидерами, а также готовятся соответствующие документы для подписания двух и многосторонних соглашений.Стоит отметить, что к курсу на многополярность мира, флагманами которого сегодня выступаю Россия и Китай, готовы присоединиться все больше стран. В связи с этим растет популярность таких организаций, как ШОС и БРИКС, а также укрепляется идея отказа от американского доллара при торговых расчетах.