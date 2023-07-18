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Почти 50 стран подтвердили свое участие на саммите Россия-Африка

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Почти 50 стран подтвердили свое участие на саммите Россия-Африка

Чуть больше недели осталось до начала саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. При этом данное мероприятие уже станет вторым по счету. В первый раз стороны встречались в Сочи еще в 2019 году под девизом «За мир, безопасность и развитие».


В то же время на предстоящий саммит прибудут делегации из 49 африканских стран. По крайней мере именно такой состав участников подтвержден официально на данный момент, о чем в ходе своей пресс-конференции заявил замдиректора Департамента Африки МИД РФ Александр Поляков.

Со слов чиновника, то, что на саммите будут присутствовать делегации из почти 50 стран, указывает на твердый настрой Африки развивать отношения с Россией. Об этом свидетельствует и состав делегаций – около половины стран, участвующих в предстоящем мероприятии, будут представлены на самом высоком уровне.

Поляков отметил, что сейчас ведутся последние приготовления к саммиту, в том числе, формируется график встреч Владимира Путина с африканскими лидерами, а также готовятся соответствующие документы для подписания двух и многосторонних соглашений.

Стоит отметить, что к курсу на многополярность мира, флагманами которого сегодня выступаю Россия и Китай, готовы присоединиться все больше стран. В связи с этим растет популярность таких организаций, как ШОС и БРИКС, а также укрепляется идея отказа от американского доллара при торговых расчетах.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:48
    +7
    Подавляющее большинство стран,получается.Общее количество 64 страны,кажется..Россию "изолировали"однако... wassat
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:50
      +7
      Это хорошо. Это нужно. Это важно.
      Пора России серьёзно начать работать с Африкой, Азией и Латинской Америкой и закончить идолопоклонство в виде западничества.
      Обрыдла уже Европа со своими цивилизованными ценностями, пусть она в них захлебнётся в кокаиновом экстазе. yes
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:51
    +2
    укрепляется идея отказа от американского доллара
    А у нас укрепляется доллар! Странно....
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:39
      0
      Цитата: Uncle Lee
      укрепляется идея отказа от американского доллара
      А у нас укрепляется доллар! Странно....

      Не укреплялся, а укрепляют. Результат политики ЦБ России.
      Разрешили не продавать валютную выручку, оставлять часть выручки за бугром и выводить валюту.
      Вывод валюты за бугор продолжается.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:51
      0
      Мы как будто не воюем,а может население перевести на карточки .Даже в Великую Отечественную войну работали рестораны- на какие шиши.
  3. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 13:54
    +2
    Так вот что западное ЛГБТ-е называет изоляцией...
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:59
    +2
    Это хорошая дипломатическая инициатива, чтобы сломить любую попытку изоляции.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:06
      -2
      И много африканских стран помогут РФ с технологиями? Если что, с 16 века Россия под санкциями передачи технологий.
      1. pin_code
        pin_code Сегодня, 14:10
        +2
        Зато с африканскими странами можно поделиться технологиями. Хотя бы простыми, которых у них нет.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 14:12
        +3
        Цитата: Копчёный
        И много африканских стран помогут РФ с технологиями? Если что, с 16 века Россия под санкциями передачи технологий.

        Встречный вопрос - "А сколь много стран западной Европы и США помогли России с технологиями. Что и в каком количестве они нам передали, чтобы можно было и дальше перед ними унижаться?"
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 14:11
    +1
    Африканский континент имеет очень хорошие возможности для развития, главное, чтобы Россия не совершала ту же ошибку, что и Запад.
  6. Комментарий был удален.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:41
    0
    Жаль что упустили столько времени.
    Спасибо Ельцину и его банде,... -"лучшему правителю страны всех времён и народов ". belay negative am
  8. Torp20
    Torp20 Сегодня, 14:48
    0
    Что мало у нас среднеазиатов ,пожалуйста вход свободный для африканцев ,а кому поперек горла запад - прошу не заходить сюда с западным гаджетом,с африканским пожалуйста.
  9. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 14:49
    0
    Чуть больше недели осталось до начала саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.


    А почему не в Москве?