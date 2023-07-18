Разведывательный беспилотник ночью засекли в небе над войсковой частью ВДВ в Омске

Телеграм-канал Mash сообщает со ссылкой на собственные источники, что сегодня ночью в небе над одной из воинских частей Воздушно-десантных войск ВС РФ, дислоцированной в Омске, был замечен разведывательный беспилотник. Дрон, ведущий наблюдение за отработкой десантниками маневров в темное время суток, около часа ночи заметил караульный.
Командование в/ч приняло решение не открывать по БПЛА огонь, видимо, из соображений безопасности. Провисев некоторое время в небе над воинской частью, беспилотный летательный аппарат улетел в сторону Новосибирска.
По данным телеграм-канала, об инциденте военные сообщили в местную полицию. Там уже установили примерное место взлета дрона, сейчас ведется розыск того, кто запустил БПЛА и управлял им. Кому, а главное зачем, понадобилось вести наблюдение за ночными тренировками российских десантников в сибирском городе, не совсем понятно.
На сегодня во многих регионах России, особенно граничащих с Украиной, введены законодательные запреты на использование гражданских БПЛА частными и юридическими лицами, кроме вошедших в специальные списки. Процесс введения ограничений был начат еще в прошлом году после выхода Указа президента России «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». По состоянию на начало июля 2023 года ограничения на полеты дронов введены в шестидесяти субъектах РФ.
В ряде регионов решением губернаторов, либо специальных уполномоченных органов, ограничено использование БПЛА над военными и стратегическими объектами. В частности, в Свердловской области в январе начали внедрять систему обнаружения дронов на предприятиях атомной промышленности, а в мае вообще запретили запускать беспилотники над территорией региона. В Орловской области решение оперштаба подразумевает полеты БПЛА только при наличии специального разрешения областной администрации.
Естественно, полностью запрещено использовать дроны в бытовых целях в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, где в октябре прошлого года указом президента РФ введено военное положение. То же самое касается приграничных с Украиной регионов, где установлен «желтый» уровень террористической опасности. После участившихся атак беспилотников на нефтебазы и другие критические объекты, а также налета БПЛА на резиденцию президента мэр Москвы Сергей Собянин запретил запускать беспилотники в столице.
За нарушение использования воздушного пространства виновным грозит административная ответственность по ст. 11.4 КоАП в виде довольно солидных штрафов, если действия не содержат состава уголовного преступления. Так, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. руб, должностные лица — до 150 тыс. руб, юрлица — до полумиллиона. В отношении организаций может быть применена приостановка их деятельности на срок до трех месяцев. Незаконно используемый коптер подлежит конфискации.
К слову, в Омской области с начала мая этого года небо также закрыто для гражданских БПЛА до особого распоряжения. Не исключено, что с учетом слежки за военным объектом владелец коптера, если он будет найден полицией, а все БПЛА массой от 150 грамм с 19 марта 2022 года подлежат в РФ обязательной регистрации, одним штрафом не отделается.