Военное обозрение
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Разведывательный беспилотник ночью засекли в небе над войсковой частью ВДВ в Омске

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Разведывательный беспилотник ночью засекли в небе над войсковой частью ВДВ в Омске

Телеграм-канал Mash сообщает со ссылкой на собственные источники, что сегодня ночью в небе над одной из воинских частей Воздушно-десантных войск ВС РФ, дислоцированной в Омске, был замечен разведывательный беспилотник. Дрон, ведущий наблюдение за отработкой десантниками маневров в темное время суток, около часа ночи заметил караульный.


Командование в/ч приняло решение не открывать по БПЛА огонь, видимо, из соображений безопасности. Провисев некоторое время в небе над воинской частью, беспилотный летательный аппарат улетел в сторону Новосибирска.

По данным телеграм-канала, об инциденте военные сообщили в местную полицию. Там уже установили примерное место взлета дрона, сейчас ведется розыск того, кто запустил БПЛА и управлял им. Кому, а главное зачем, понадобилось вести наблюдение за ночными тренировками российских десантников в сибирском городе, не совсем понятно.

На сегодня во многих регионах России, особенно граничащих с Украиной, введены законодательные запреты на использование гражданских БПЛА частными и юридическими лицами, кроме вошедших в специальные списки. Процесс введения ограничений был начат еще в прошлом году после выхода Указа президента России «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». По состоянию на начало июля 2023 года ограничения на полеты дронов введены в шестидесяти субъектах РФ.

В ряде регионов решением губернаторов, либо специальных уполномоченных органов, ограничено использование БПЛА над военными и стратегическими объектами. В частности, в Свердловской области в январе начали внедрять систему обнаружения дронов на предприятиях атомной промышленности, а в мае вообще запретили запускать беспилотники над территорией региона. В Орловской области решение оперштаба подразумевает полеты БПЛА только при наличии специального разрешения областной администрации.

Естественно, полностью запрещено использовать дроны в бытовых целях в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, где в октябре прошлого года указом президента РФ введено военное положение. То же самое касается приграничных с Украиной регионов, где установлен «желтый» уровень террористической опасности. После участившихся атак беспилотников на нефтебазы и другие критические объекты, а также налета БПЛА на резиденцию президента мэр Москвы Сергей Собянин запретил запускать беспилотники в столице.

За нарушение использования воздушного пространства виновным грозит административная ответственность по ст. 11.4 КоАП в виде довольно солидных штрафов, если действия не содержат состава уголовного преступления. Так, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. руб, должностные лица — до 150 тыс. руб, юрлица — до полумиллиона. В отношении организаций может быть применена приостановка их деятельности на срок до трех месяцев. Незаконно используемый коптер подлежит конфискации.

К слову, в Омской области с начала мая этого года небо также закрыто для гражданских БПЛА до особого распоряжения. Не исключено, что с учетом слежки за военным объектом владелец коптера, если он будет найден полицией, а все БПЛА массой от 150 грамм с 19 марта 2022 года подлежат в РФ обязательной регистрации, одним штрафом не отделается.
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14 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:51
    +4
    Так, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. руб, должностные лица — до 150 тыс. руб, юрлица — до полумиллиона

    Оштрафованы?! Ну это вершина борьбы с диверсантами.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:55
      +1
      в Омске, был замечен разведывательный беспилотник.
      И туда уже добрались ! Местная агентура СБУ.... Майор Пронин, аууу !
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 14:01
        0
        я так понимаю, это граждане РФ занимаются шпионажем и подрывной деятельностью (?)(!)
        итого:
        суд проходит в закрытом режиме - так как все эти дела секретят
        что и как там на самом деле - тайна - ни каких адвокатов там нет
        говорят что,
        - предателей лишают гражданства
        - банки отзывают ипотеки, автокредиты
        - суды отыгрывают назад все имущественные сделки причем у всех членов семьи и родственников
        прямо - "враги государства" - жесть
        1. AKuzenka
          AKuzenka Сегодня, 14:35
          0
          я так понимаю, это граждане РФ занимаются шпионажем и подрывной деятельностью (?)(!)
          итого:
          суд проходит в закрытом режиме - так как все эти дела секретят
          что и как там на самом деле - тайна - ни каких адвокатов там нет
          говорят что,
          - предателей лишают гражданства
          - банки отзывают ипотеки, автокредиты
          - суды отыгрывают назад все имущественные сделки причем у всех членов семьи и родственников
          прямо - "враги государства" - жесть
          Извините, смешно. Кто этим будет заниматься? Полиция? Не будет она этим заниматься, пока её нужда не заставит. Полиция не занимается уголовными делами, если её не заставляют. а вы про наказание! Ну, найдут владельца, может быть. Он напишет в протоколе опроса "Ничего не делал." И всё, полиция пишет отказную, если ей вообще поступал сигнал и готово! Все свободны.
      2. zombirusrev
        zombirusrev Сегодня, 14:03
        0
        "На земле" работать не кому все сокращения которые должны были пройтись по штабам, прошлись "по земле"(с). Но извините народу тоже надо быть на чеку ибо не надо все сваливать на государство...оно защищает верхушку правящего класс а остальные так .. "по дороге"(с)
        При этом денег у СБУ как у некоторых фантиков, а при современных средствах коммуникации нанять агента проблем нет. Заказать дрон, а прошивку нужную залить уже потом и контролировать по инету удалённо..
    2. al3x
      al3x Сегодня, 14:04
      +1
      Штрафы, если не было преступного умысла. Во дворе, например, полетать решишь получишь штраф, если нет разрешения на полёт. Если коптер запускаешь над в/ч или заводом, то это явно неспроста и тут уже всё серьёзно.
    3. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 14:53
      0
      Цитата: ИванИванов
      Так, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. руб, должностные лица — до 150 тыс. руб, юрлица — до полумиллиона

      Оштрафованы?! Ну это вершина борьбы с диверсантами.

      Как вы однако избирательно текст вычитываете. А предыдущая фраза не о диверсантах ли?
      За нарушение использования воздушного пространства виновным грозит административная ответственность по ст. 11.4 КоАП в виде довольно солидных штрафов, если действия не содержат состава уголовного преступления.
  2. 30 вис
    30 вис Сегодня, 13:52
    0
    Вот и Омске повылазили ждуны . комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:58
    0
    об инциденте военные сообщили в местную полицию.

    А этим разве полиция должна заниматься??? Это работа контазведки и аналогичных ей структур. Да и оперативность "супер".
    Данные уже наверняка ушли, а эти тормоза только определили место запуска. Бардак!
    1. zombirusrev
      zombirusrev Сегодня, 14:07
      0
      Вы знает сколько у нас Сердюковцы понаоптимизировали того что должно быть и то что мы считаем есть...но нет ОЧЕНЬ много чего что было не точто при СССР, но и до 2008 .. .слава мебельшикам!
      З.Ы. "Мебельщик и Кардинал сила, вот от что спасёт Родину !"(с)

      Посмотрел я тут на морскую форму...ужоз! Очень похоже на свору Сторожей... если быть не в курсе.. Раньше было сразу видно МОРЯКИ! Теперь не так это видно..
      Даже гражданские курсанты мореходки больше на морских волков похожи..у них старого покроя брюки, бушлат ...исторический... да уж.. извините если что ..накипело..
  4. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 14:03
    +1
    а чё не сбили то,интересно, на каком уровне абасрались,сержантском, младший или старший офицерский состав......или шойгу запрашивали
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:06
    0
    Вопрос как всегда, один и тот же... никто не заметил, как какая то редиска запускает дрон???
    О хранителей на каждом углу не поставишь, а гражданам давно пора задуматься, что почему и как происходит???
    Это уже не шуточки и агенты врага могут скрывается где угодно, под любой личной!!!
    Пора всем пересмотреть, вспомнить фильм "Зелёная цепочка" и понять, что против нас ведёт войну враг коварный, умелый и беспощадный!!!
  6. Kusja
    Kusja Сегодня, 14:36
    0
    Мне понравился вопрос КОМУ и главное ЗАЧЕМ? Продолжать пост без мата невозможно.
  7. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:42
    0
    Почему у нас до сих пор не запрещены к ввозу любые запчасти к беспилотникам ума не приложу. В данную минуту могу с алика заказать все от карбоновой рамы до платы контролера и двигателей. Запретить строжайше и разворачивать уже на таможне. К ввозу допустить только ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ фонды снабжения добровольцев. А по хорошему и им надо запретить и переводить ВСЁ снабжение армии на государственные рельсы. Это дикость по смскам собирать на тепловизорные прицелы для фронта при том что власти могут в это же время выделять сотни миллионов на замену тротуарной плитки.