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Российские войска получили первую партию самоходных минометов «Дрок» на базе бронеавтомобиля «Тайфун»

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Российские войска получили первую партию самоходных минометов «Дрок» на базе бронеавтомобиля «Тайфун»

Российские войска получили первую партию новых самоходных минометов "Дрок" на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех в своем ТГ-канале.


Первая партия комплексов 2С41 "Дрок" передана российским военным, сколько всего единиц новой техники получило Минобороны не сообщается. Отмечается, что комплекс разработан ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" вместе с самоходными артиллерийскими орудиями (САО) "Флокс" и "Магнолия". С большой вероятностью, вся партия новых минометов отправится в зону спецоперации. Как заявляют сами военные, минометы доказали свою эффективность, появление самоходного ждали все.

Самоходный миномет "Дрок" разрабатывался, в первую очередь, для подразделений ВДВ, комплекс представляет собой 82-мм казнозарядный миномет 2С41 с ручным заряжанием, установленный на бронеавтомобиле "Тайфун-ВДВ". Стрельба ведется из боевого отделения броневика как обычными боеприпасами, так и новыми минами с увеличенной дальностью стрельбы и могуществом. Максимальный темп стрельбы составляет до 15 выстрелов в минуту на дальность от 100 до 6000 метров.

Имеется возможность для стрельбы с грунта, для этого в комплект входит отдельный миномет 2Б24. Общий возимый боекомплект составляет 40 мин, хранящихся в боевом отделении. Экипаж 4 человека. Бронеавтомобиль "Тайфун" сохранил свои габариты, но увеличил боевую массу до 14 тонн.

Кроме миномета, бронеавтомобиль имеет на своем вооружении дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом, размещенный над местом водителя, также на крыше расположены блоки аппаратуры комплекса оптико-электронного противодействия.
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13 комментариев
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 13:21
    +6
    Ну вот!!! Буквально недавно здесь меня пытались упрекнуть что в НАТО давно клепают такие самоходные минометы на шасси автомобилей и броневиков..а в России таковых нет. Есть только мол на неповоротливых тяжелых медленных гусеничных шасси - получите распишитесь.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:28
    +2
    Разные мнения есть об этой "Дрок"е
    Бронехрень №4: Самоходный миномет 2С41 "Дрок".
    (https://dzen.ru/a/W9Q1Sl5QUgCpmb4_)
    1. bayard
      bayard Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: Дилетант
      Разные мнения есть об этой "Дрок"е

      Смотря как применять . Для срыва наступления в обороне как подвижная , маневренная , защищённая огневая точка , и в обстановке маневренной войны (начальный этап войны или после прорыва обороны и при развитии наступления по тылам врага .
      Не на прямую же наводку его выводить . lol противотанковой пушкой в контрбатарейной борьбе точно много не навоюешь , особенно на предельной дистанции .
  3. Седов
    Седов Сегодня, 13:28
    +2
    Вот это дело. Пускай в рамках НИОКР, но это очень серьезная подвижка. Ему бы запас БК бы увеличить, но сильно на ТТХ отразится.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 13:29
    +1
    Не прошло и три года... С почином_____________
  5. Orso
    Orso Сегодня, 13:38
    +4
    Хорошая машина, теперь важной задачей является повышение могущества 82мм боеприпаса, чтобы приблизиться к 120мм. Надеюсь у наших химиков-оборонщиков есть задел и наработки в этом направлении.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 13:58
      +2
      По любому это не сравнимые калибры. И могущество и дальность разные. 82 миномет имеет смысл для более детальной обработки слабо защищенных позиций врага на небольшом расстоянии, соответственно и мин к нему в комплекте надо бы побольше. Я бы ещё прицеп сделал для "Дрок", для перевозки дополнительного боезапаса! -тем более, что в комплекте есть ещё 1 простой миномет -можно было бы сразу организовать 2 полноценные огневые позиции!
  6. WBond
    WBond Сегодня, 13:39
    +2
    ...отличная новость и машина...плохо что долго запрягаем как всегда...
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:41
    +2
    Поразительно - вот уж сколько лет бармалеи всей планеты ударно ставят на свои тачанки всё, что в них влезает - от миномётов до ЗСУ-23... А у нас - типа только первая опытная партия в неизвестном количестве..
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 14:24
      +1
      Поразительно - вот уж сколько лет бармалеи всей планеты ударно ставят на свои тачанки всё, что в них влезает - от миномётов до ЗСУ-23... А у нас - типа только первая опытная партия в неизвестном количестве..
      У нас был принят на вооружение бронеобъект "Нона" прекрасно зарекомендовший себя при ведении боевых действий
  8. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 13:49
    +2
    Надеюсь, дрон корректировки огня предусмотрен в базовой комплектации.
  9. Radikal
    Radikal Сегодня, 14:04
    +1
    Самоходный миномет "Дрок" разрабатывался, в первую очередь, для подразделений ВДВ, комплекс представляет собой 82-мм казнозарядный миномет 2С41 с ручным заряжанием, установленный на бронеавтомобиле "Тайфун-ВДВ".

    Странно, что не разработали систему, подобную "Васильку". Чем занят этот к_оз_з-ел? Только умеет оборонные предприятия списывать. У маршала Устинова бы поучился, оленевод долбанный! sad
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:22
    +1
    Первая партия комплексов 2С41 "Дрок" передана российским военным, сколько всего единиц новой техники получило Минобороны не сообщается. Отмечается, что комплекс разработан ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" вместе с самоходными артиллерийскими орудиями (САО) "Флокс" и "Магнолия".
    Опыт боевого применения крайне необходим с целью выявления конструктивных недостатков очередного изделия автобронетанкового имущества. Мобильность миномётных подразделений важный фактор при ведении динамичного боя с применением современных способов управления подразделениями что благоприятным образом сказывается на выживании солдата в бою good drinks