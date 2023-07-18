Российские войска получили первую партию самоходных минометов «Дрок» на базе бронеавтомобиля «Тайфун»

Российские войска получили первую партию новых самоходных минометов "Дрок" на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех в своем ТГ-канале.Первая партия комплексов 2С41 "Дрок" передана российским военным, сколько всего единиц новой техники получило Минобороны не сообщается. Отмечается, что комплекс разработан ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" вместе с самоходными артиллерийскими орудиями (САО) "Флокс" и "Магнолия". С большой вероятностью, вся партия новых минометов отправится в зону спецоперации. Как заявляют сами военные, минометы доказали свою эффективность, появление самоходного ждали все.Самоходный миномет "Дрок" разрабатывался, в первую очередь, для подразделений ВДВ, комплекс представляет собой 82-мм казнозарядный миномет 2С41 с ручным заряжанием, установленный на бронеавтомобиле "Тайфун-ВДВ". Стрельба ведется из боевого отделения броневика как обычными боеприпасами, так и новыми минами с увеличенной дальностью стрельбы и могуществом. Максимальный темп стрельбы составляет до 15 выстрелов в минуту на дальность от 100 до 6000 метров.Имеется возможность для стрельбы с грунта, для этого в комплект входит отдельный миномет 2Б24. Общий возимый боекомплект составляет 40 мин, хранящихся в боевом отделении. Экипаж 4 человека. Бронеавтомобиль "Тайфун" сохранил свои габариты, но увеличил боевую массу до 14 тонн.Кроме миномета, бронеавтомобиль имеет на своем вооружении дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом, размещенный над местом водителя, также на крыше расположены блоки аппаратуры комплекса оптико-электронного противодействия.