Россия готова бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны

После выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия готова бесплатно заместить поставки украинского зерна в нуждающиеся страны. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что в этом случае, к сожалению, речь идет о довольно небольших объемах, ведь во время действия "зерновой сделки" лишь незначительная часть вывозимого из черноморских портов украинского зерна направлялась в беднейшие страны Африки, тогда как основные объемы продовольствия предназначались для корма скоту в странах Евросоюза.Песков также добавил, что предложение для президента по ответу на теракт на Крымском мосту в настоящее время еще вырабатываются. По словам пресс-секретаря главы государства, также прорабатывается комплекс мер, направленных на повышение безопасности сооружения.Украинские власти заявили о намерении продолжить вывоз зерна морским путем, несмотря на то, что Россия отозвала предоставленные ранее гарантии безопасности для судов, перевозящих продовольствие. В то же время в Вашингтоне отказались посылать свои военные корабли для сопровождения коммерческих судов из украинских портов после разрыва зерновой сделки.На брифинге в Белом доме координатор американского Совбеза Джон Кирби подчеркнул, что единственным вариантом вывозить свою сельхозпродукцию для Киева остается сухопутный коридор, по которому можно осуществлять транспортировку украинского продовольствия железнодорожным и грузовым автотранспортом.