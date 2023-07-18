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Россия готова бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны

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Россия готова бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны

После выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия готова бесплатно заместить поставки украинского зерна в нуждающиеся страны. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.


Песков подчеркнул, что в этом случае, к сожалению, речь идет о довольно небольших объемах, ведь во время действия "зерновой сделки" лишь незначительная часть вывозимого из черноморских портов украинского зерна направлялась в беднейшие страны Африки, тогда как основные объемы продовольствия предназначались для корма скоту в странах Евросоюза.

Песков также добавил, что предложение для президента по ответу на теракт на Крымском мосту в настоящее время еще вырабатываются. По словам пресс-секретаря главы государства, также прорабатывается комплекс мер, направленных на повышение безопасности сооружения.

Украинские власти заявили о намерении продолжить вывоз зерна морским путем, несмотря на то, что Россия отозвала предоставленные ранее гарантии безопасности для судов, перевозящих продовольствие. В то же время в Вашингтоне отказались посылать свои военные корабли для сопровождения коммерческих судов из украинских портов после разрыва зерновой сделки.

На брифинге в Белом доме координатор американского Совбеза Джон Кирби подчеркнул, что единственным вариантом вывозить свою сельхозпродукцию для Киева остается сухопутный коридор, по которому можно осуществлять транспортировку украинского продовольствия железнодорожным и грузовым автотранспортом.
Использованы фотографии:
Wikipedia/A.Savin
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42 комментария
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 14:11
    -2
    А рискнут ли "наши" дать добро на то, чтобы топить суда, которые из портов Украины выходят/заходят? Или это другое?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:16
      +10
      Цитата: al3x
      А рискнут ли "наши" дать добро на то, чтобы топить суда, которые из портов Украины выходят? Или это другое?

      Если уничтожить портовые сооружения и пути доставки с/х продукции к портам на Украине топить иностранные суде не придётся.
      А если в акватории этих портов вдруг массово появятся морские мины то уже сами иностранные суда не захотят испытывать судьбу и плыть в направлении Украины.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:23
        +1
        Цитата: кредо
        Если уничтожить портовые сооружения и пути доставки с/х продукции к портам на Украине топить иностранные суде не придётся.

        Уже достаточно. Без минирования. Балкер - не моя рыбацкая "резинка", как я понимаю. К кустам и камышу не привяжешься.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 14:39
          +5
          бесплатно заместить поставки украинского зерна в нуждающиеся страны.

          ...ну да, Россия - щедрая душа.
          Песков из своего кармана будет платить?)
          А вы, господа хорошие, вместо того чтобы призывать бомбить и минировать, лучше бы говорили о проблеме защиты моста и об ответственности чиновников.
    2. ПАН51
      ПАН51 Сегодня, 14:37
      +3
      Если периодически "тревожить" порты украинские прилетами, то желающих сунуться туда за зернышком не будет.
    3. Юра
      Юра Сегодня, 14:42
      0
      Вопрос первый - чем вообще вывозить вывозить им это зерно из портов Украины, ни один страховщик не заключит контракт ни с одним судном на такой рискованный и проблемный рейс? Вопрос второй - зачем топить, когда можно просто не пускать их в зону риска?
  2. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 14:12
    +6
    Логичным ответом будет принятие комплексных программ по перенаправлению потоков ресурсов внутрь своей собственной страны.

    Это единственный ответ с позиции силы.
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 14:17
      +3
      Думаю зерна столько, что оно просто сгниет на полях. Я отдать его бесплатно внутри страны, значит уничтожить отрасль как факт.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:23
        +6
        Цитата: Мини Мокик
        значит уничтожить отрасль как факт.

        а отдать бесплатно неграм это отрасль не уничтожить, где логика?!
        делайте проще проведите дотацию СВОИХ потребителей посредством зерна, только проконтролируйте снижение конечной стоимости продукта на сумму дотации
        1. ПАН51
          ПАН51 Сегодня, 14:40
          +1
          Почитайте внимательно статью. В ней упоминается, что бесплатно будет отдано лишь то количество зерна, которое поступало голодным от Украины, т. е. мизерный объем. Остальное - как договорятся с получателями, но уже не бесплатно.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 14:51
            0
            Россия готова бесплатно заместить поставки украинского зерна в нуждающиеся страны.
            отдайте этот объем российским фермерам
        2. Egeny
          Egeny Сегодня, 14:54
          0
          где логика?!

          А действительно, где?
          Тянули трубу с 18-ого года, и где труба? Столько вложили бабла... лучше бы пару-тройку "свечных заводиков" по переработке газа построили или зернохранилищ по стране. А теперь... "бесплатно", ну-ну.)
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 14:25
        -1
        Не, ну если за государственные средства купить его у производителей по рыночным ценам, чтоб потом бесплатно раздавать... только это не отменяет того, что оно выращивается с прицелом на экспорт, а потому внутри страны столько просто не нужно.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 14:29
          +7
          Цитата: Тарелка
          внутри страны столько просто не нужно.

          точно?!!!
          уверены?
          если мы раздаем бесплатно, может тогда лучше бесплатно кормить свою птицу свиней и КРС, снизив тем самым стоимость кормов а соответственно цены на мясные, молочные и хлебобулочные изделия
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 14:29
          +3
          а бесплатно в африку везти выгодно?
      3. Влодек
        Влодек Сегодня, 14:31
        +7
        попробуй восстановить поголовье коров, хотя бы до уровня 1991 года. может быть тогда вкус молока узнают Россияне снова? а не ту дрянь в пакетах что сейчас
      4. monetam
        monetam Сегодня, 14:37
        0
        Совершенно верно. Предлагаемое к передаче зерно уже оплачено государством, и лежит на элеваторах, так что от его передачи производители не пострадают. Передавать его на бесплатную раздачу " старикам" нет смысла - ну не едят пенсионеры столько хлеба.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 14:53
          0
          Цитата: monetam
          Передавать его на бесплатную раздачу " старикам" нет смысла - ну не едят пенсионеры столько хлеба.

          вы удивитесь, но зерно это не только хлеб, это мясо, это яйца, молочные продукты, кожевенная, шерстяная продукция и т.д.
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:14
    +14
    А бесплатно это как? Оно будет закупаться за счёт госбюджета, то есть, граждан РФ?
    И что, у нас уже давно изобилие инет собственных граждан которые вынуждены экономить на питании?
    Ещё любопытно, какие откаты получат "благодетели" за чужой счёт?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:16
      +4
      У нас всегда так. Последнюю рубаху готовы отдать, как будто самим не нужна. Щедрость это хорошо, но только после того, как у себя дома всё налажено и никто в этой рубахе не нуждается.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 14:19
        +6
        У нас всегда так. Последнюю рубаху готовы отдать, как будто самим не нужна. Щедрость это хорошо, но только после того, как у себя дома всё налажено и никто в этой рубахе не нуждается.


        Здесь аналогия с широтой души не верна. Рубаху явно с умыслом снимают, и не с себя, а с народа.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:50
          0
          Цитата: al3x
          У нас всегда так. Последнюю рубаху готовы отдать, как будто самим не нужна. Щедрость это хорошо, но только после того, как у себя дома всё налажено и никто в этой рубахе не нуждается.

          В том то и дело, что для тех, кто принимает подобные решения, эта самая "рубаха" не своим личным трудом от зари до зари с потом произведена, а и для них и их семей за границей наша страна им русофобски чужая.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:31
        +3
        Цитата: al3x
        У нас всегда так. Последнюю рубаху готовы отдать, как будто самим не нужна.

        Почему-то вспомнилось послевоенное восстановление Варшавы - один дедов брат её освобождал, второй шесть лет после войны её отстраивал. Тот, второй, рассказывал, что в Минске темпы восстановления и обеспечения строительства были послабее, хотя люди везде на износ работали.

        Вопрос про память и благодарность даже не поднимаю. Хотя, справедливости ради, Африка, Азия и Латинская Америка добро помнят куда как лучше, чем "европейцы".
      3. Попуас
        Попуас Сегодня, 14:44
        -1
        Речь не про Российское,а Украинское зерно.... hi статью о читать надо
  4. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 14:16
    +4
    типично,негодяйский олигархический приёмчик......свои пенсионеры,как нибудь не сдохнут
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:17
    0
    Вопрос ведь не в том, как затормозить, там, все... вопрос в том, кто команду даст, реализовать необходимые меры, здесь и сейчас.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:17
    +2
    аж бесит, может тогда лучше своим бесплатно поставлять с условием снижения стоимости продукции?!!!
  7. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 14:20
    +2
    Своих стариков уничтожают отняв пенсии на лекарства и хлеб.А Африку полюбили.А может в Африке золото партии? Типа олигархический общак?
    1. Световит
      Световит Сегодня, 14:35
      +1
      За Африку идёт нешуточная борьба. Мы, китайцы, французы, матрасы бьёмся там за сферы влияния, поскольку Африка кладезь минеральных ресурсов. Как раз сейчас саммит Россия-Африка, и бесплатные поставки зерна, которое бы у нас просто сгнило, очень хороший ход влияния.
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 14:46
        0
        У кого что сгиет...!? Речь про украинское зерно....
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:25
    +4
    "После выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия готова бесплатно заместить поставки украинского зерна в нуждающиеся страны" - что за мазохизм на государственном уровне? Некуда девать зерно - отдайте КНДР, хоть будет понятно кому и за что. Или кормите этим зерном свое животноводство.
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 14:27
      +2
      За бесплатно ничего не бывает)не деньгами,так какую то другую выгоду с них получат
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:30
    0
    Как всегда.
    Пиар ход сделал ,но кто будет оплачивать вывоз - ни-ни.
    Капитализм на дворе. Кто платит, тот и танцует. Об этом власти както умалчивают.

    Помнится, в ходе прошлой сделки кто купил зерно - тот и привез.
    ООН оплатило доставку ряда судов к "бедным неграм" - суда пришли, зерно им привезли.
    Остальное раскупили те, у кого деньги. Европа, турция, арабы вроде еще.
    Негры сами вроде судов не прислали. Кремль об этом ни-ни.

    Сейчас теже грабли. Ах готовы, ах бесплатно. А негры будут присылать зерновозы? Или 50 стран , заявленных в заметках рядом про конференцию с Африкой, будут ждать ,чтоб Бюджет России и фрахт , и расходы на суда оплатил?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: Макс1995
      Или 50 стран , заявленных в заметках рядом про конференцию с Африкой, будут ждать ,чтоб Бюджет России и фрахт , и расходы на суда оплатил?

      Каждому члену конференции выдать мешок зерна и хватит. Пусть тащат до своей Африки.
  10. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 14:31
    +1
    "По словам пресс-секретаря главы государства, также прорабатывается комплекс мер, направленных на повышение безопасности сооружения."
    Я "дурень" или лыжи не едут. Ежам понятно что такие меры должны были быть проработаны до строительства "объекта", и ТТХ "объекта", ещё до начала проектировки, должны быть повышены к таким угрозам в разы....

    (Даже слово на букву Ду не пропустили). Админы вы о чём вообще?
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:35
    0
    Самое интересное ,это мы можем сделать легко,ранее мы проводили " зерновые интервенции" ,для поддержания цен на зерно Как только не упирался " зерновой союз" РФ.Сын Нарышкина ,поставил им шах и мат.Возникает вопрос - а нужны нам России такие " зерновые союзы" отстаивающие только интересы монополистов?Производители удобрений и то ведут себя патриотичней.В этом году " зерновой союз" РФ требовал обнуления пошлин на вывоз,для получения сверх прибыли.По моим расчётам кто то из экспортёров из России получают 6 - 10 $ чистой прибыли с тонны зерна на экспорт .
  12. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 14:37
    +1
    Ну, есть излишки, которые экономика не может поглотить и переработать в конечную продукцию. Что-то сильно сомневаюсь. Ну, допустим. Выставите тогда остатки со скидкой на товарной бирже в Питере, к примеру, и допустите до участия в этих торгах трейдеров из крайне нуждающихся стран. За рубли. Баланс денежный поправите, и рубль укрепите. Где они возьмут рубли? Это их проблемы. Пусть занимаются реэкспортом других товаров. У них достаточно ресурсов, которые мы можем купить. Вот вам рубли. На худой конец голос в ООН.

    Но у нас все через жопэ!
  13. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:45
    0
    А какая связь между небольшими обьёмами и кормёжкой европейского скота?
  14. Жнец
    Жнец Сегодня, 14:46
    0
    Россия- щедрая душа.
    запад из колоний выжимал все соки и обирал до последней нитки. Теперь живёт зажиточно.
    Совок всем помогал, строил повсюду в ущерб себе и теперь об нас все ноги вытирают и смеются.
    Неужто уроки истории не учат? В этом мире добрые дела не ценятся, они вызывают только ненависть и чувство жалости как к слабому.
  15. dump22
    dump22 Сегодня, 14:49
    0
    основные объемы продовольствия предназначались для корма скоту в странах Евросоюза.


    Но больше всех зерна по сделке (из всех стран) получил Китай:

    https://vm.ru/politics/1038015-zernovaya-sdelka-2023-naskolko-vygodna-dlya-rossii-i-zhdat-li-ee-prodleniya

    По данным ООН на 10 марта 2023 года, благодаря зерновой сделке с Украины вывезли почти 24 млн тонн зерна. Почти половину зерновых грузов составляла кукуруза (49 процентов), 28 процентов — пшеница, еще по пять процентов — подсолнечное масло и жмых. При этом порядка 60 процентов объемов получили пять стран: Китай (5 млн тонн), Испания (4,1), Турция (2,7), Италия (1,8) и Нидерланды (1,5).
  16. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 14:51
    0
    Это типа извините нас глупых за отказ от зерновой сделки? Выглядит так буззубо .
  17. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:51
    0
    шутки минутки за полторы:
    за деньги можно и бесплатно поставить