Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны: Российские войска продвинулись на полтора километра в ходе наступления на Купянском направлении

14
Минобороны: Российские войска продвинулись на полтора километра в ходе наступления на Купянском направлении

Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении, оттеснив противника вглубь обороны, на Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском ВСУ продолжают попытки прорвать фронт. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Военное ведомство подтвердило переход российских войск в наступление на Купянском направлении, по имеющимся данным, продвижение подразделений "Западной" группировки войск составило до полутора километров в глубину и до 2-х км по фронту. Это за последние сутки. Одновременно с наступлением наши наносят удары артиллерией и авиацией, выбивая резервы противника и не давая перейти к ответным действиям. Общие потери ВСУ составили до 65 человек убитыми и ранеными, две ББМ и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в районе Котляровки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады ТРО.

На других направлениях российские войска находятся в обороне, отражая контрнаступление ВСУ, начавшееся в начале июня. На Донецком ВСУ предприняли двенадцать атак на наши позиции. Ожесточенные бои идут в районах Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и северо-западнее Клещеевки. Противник бросает в бой все новые и новые силы, несмотря на большие потери. По данным Минобороны, только за последние сутки ВСУ потеряли порядка 400 всушников, две ББМ и девять гаубиц, включая четыре самоходные, три из которых были польские. В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском отражены две атаки ВСУ в районах Червоная Диброва и Макеевка. Нанесены удары по скоплениям противника, уничтожена одна ДРГ в районе Кузьмино. На данном направлении противник потерял до 100 всушников, две ББМ и три гаубицы, одна из них самоходная.

На Южно-Донецком ВСУ пытались три раза прорвать нашу оборону в районах Владимировка и Урожайное, но безуспешно. На Запорожском противник также предпринял три попытки занять наши позиции в районе Новоданиловки и с тем же "успехом". Потери составляют свыше 200 всушников, один танк, две ББМ, одна гаубица и одна пушка Д-44. также уничтожено три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ.

На Херсонском наши уничтожили порядка 50 человек личного состава ВСУ, а также три гаубицы, включая одну самоходную. На данном направлении ситуация довольно спокойная, разведка сообщает, что накопленные резервы ВСУ перебрасываются на другие участки фронта в связи с большими потерями.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:57
    +9
    Кто бы что ни говорил, даже при обычных неудачах в любой войне Россия побеждает и только пятая колонна может помешать победе.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:02
      -2
      ВСУшники ввели в дело только 30%, остальные 70% готовы ввести в бой, типа контрнаступ еще не начинали ! Такие дела.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 14:15
        +4
        Это очень приблизительные и явно удобные для ВСУ цифры. По другим оценкам - уже за 50% перевалило.

        В частности, Стрелков говорил о половине ещё неделю-полторы назад.

        С тех пор уже успела неудачно засветиться и потрепаться и бригада из состава 10АК ВСУ, приберегаемого в качестве резерва для развития успеха. 118, если не ошибаюсь.

        Сами хозяева украинцев говорят, что только в первые 2 недели было потеряно до 30% переданной им Западной техники. А ведь её берегли, значит советской техники потеряли они значительно больше. Пропорционально технике можно и личный состав считать. А ведь с тех пор уже прошло два раза по 2 недели.... Да и до донышка никто выгребать не будет, если 70% выбьют без особого результата, то оставшиеся 30 не будет никакого смысла кидать на прорыв
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 14:45
          0
          Если бы всё, что говорится, было правдой, то словам, конечно, можно было бы верить)). Но правдой сказанное является далеко не всегда: неосведомленность, умысел и сочетание этих двух факторов плюс вероятные изменения в стратегии и тактике, вынуждают воздерживаться от подобных расчетов...
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:17
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        ВСУшники ввели в дело только 30%, остальные 70% готовы ввести в бой, типа контрнаступ еще не начинали ! Такие дела.

        Для ведения наступления нужны все 100%. Для удержания завоёванного достаточно 70, при пятидесяти процентах о наступлении можно забыть, даже с удержанием сложности начинаются. Если потеряв 30% резервов не удалось даже прорвать первую линию обороны, чем дальше наступать будете, с учётом вероятного увеличения зоны ответственности, которую надо удерживать и контролировать в случае прорыва обороны противника? Увы, наступлением получился провал, при том что потеряв 30% резервов, прорыва не произошло. Дальше потери могут даже нарастать, так как первыми потеряли именно штурмовые подразделения, сейчас для этого придётся использовать уже более пёструю команду с пониженной мотивацией.
      3. кредо
        кредо Сегодня, 14:30
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        ВСУшники ввели в дело только 30%, остальные 70% готовы ввести в бой, типа контрнаступ еще не начинали ! Такие дела.

        Думаю, что одним из приоритетов англосаксов является в том числе и достаточно массовая могилизация украинского населения, включая женщин и подростков.
        Так что, надо исходить из того, что кровавый шут и его хозяева держат в уме дальнейшую мобилизацию этих категорий населения для утилизации их на фронте и сохранение хотя бы Правобережной Украины, включая черноморские регионы за Киевом.

        Как только ситуация у киевского режима на фронте станет критической англосаксы сразу потребуют от России переговоров и заключения мирного договора на условиях того, что вся Правобережная Украина останется под их контролем.
        Если это произойдёт и Россию вынудят заключить такой мир базы НАТО и США на остатках Украины нашпигуют по-максимуму и под завязку завалят всем оружейным "хламом".
        1. mitlantecutli_zen
          mitlantecutli_zen Сегодня, 14:43
          0
          Por eso Rusia solo tiene una opción: ganar ganar militarmente, aplastantemente. Pero todavía no se ve claridad al final del túnel.
    2. ПАН51
      ПАН51 Сегодня, 14:05
      +3
      Согласен. Сегодняшние противники России забыли, видимо, историю. Или не учили ее. В противном случае не лезли бы к ней с мечом.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:03
    +3
    500-600 штыков в сутки, за месяц примерно под 20 тысяч будет, а то и более, за первый месяц 23 тыс. было. Тут только одна ассоциация - ежик и кактус. Понятно, что назад барин не велит, только вперед, за земельку американских корпораций под флагом демократии в "светлое" будущего ЕС и НАТО.
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 14:08
    +3
    действуйте с осторожностью и благоразумием и всегда заранее используйте вертолеты, самолеты и дроны. так ты вернешься домой в целости и сохранности
  4. Ростислав Прокопенко
    Ростислав Прокопенко Сегодня, 14:10
    -3
    Такое впечатление - что я читал произведение ученика 9-ого класса, а не сотрудника высококлассного интернет СМИ.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:25
    +2
    Начинает прорисовыться ,наш замысел .ВСУ и НАТО не могут понять что это такое ,может быть засада от МО РФ ,а может быть и действительно правда..Направление очень заманчивое.Можем отрезать не хило группировку всу,они конечно уйдут по переправам ,но с потерями."Поллитровки" нам в помощь.
  6. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 14:49
    0
    No soy militar y, mis conocimientos en ese campo son muy limitados pero, aún así creo que una ofensiva que solo logra avanzar 1km de profundidad por 2 de ancho tiene mediocres resultados.
  7. Radikal
    Radikal Сегодня, 14:52
    0
    Цитата: Carlos Sala
    Кто бы что ни говорил, даже при обычных неудачах в любой войне Россия побеждает и только пятая колонна может помешать победе.

    Адрес колонны не подскажете? wassat lol