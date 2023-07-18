Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении, оттеснив противника вглубь обороны, на Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском ВСУ продолжают попытки прорвать фронт. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Военное ведомство подтвердило переход российских войск в наступление на Купянском направлении, по имеющимся данным, продвижение подразделений "Западной" группировки войск составило до полутора километров в глубину и до 2-х км по фронту. Это за последние сутки. Одновременно с наступлением наши наносят удары артиллерией и авиацией, выбивая резервы противника и не давая перейти к ответным действиям. Общие потери ВСУ составили до 65 человек убитыми и ранеными, две ББМ и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в районе Котляровки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады ТРО.
На других направлениях российские войска находятся в обороне, отражая контрнаступление ВСУ, начавшееся в начале июня. На Донецком ВСУ предприняли двенадцать атак на наши позиции. Ожесточенные бои идут в районах Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и северо-западнее Клещеевки. Противник бросает в бой все новые и новые силы, несмотря на большие потери. По данным Минобороны, только за последние сутки ВСУ потеряли порядка 400 всушников, две ББМ и девять гаубиц, включая четыре самоходные, три из которых были польские. В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
На Красно-Лиманском отражены две атаки ВСУ в районах Червоная Диброва и Макеевка. Нанесены удары по скоплениям противника, уничтожена одна ДРГ в районе Кузьмино. На данном направлении противник потерял до 100 всушников, две ББМ и три гаубицы, одна из них самоходная.
На Южно-Донецком ВСУ пытались три раза прорвать нашу оборону в районах Владимировка и Урожайное, но безуспешно. На Запорожском противник также предпринял три попытки занять наши позиции в районе Новоданиловки и с тем же "успехом". Потери составляют свыше 200 всушников, один танк, две ББМ, одна гаубица и одна пушка Д-44. также уничтожено три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ.
На Херсонском наши уничтожили порядка 50 человек личного состава ВСУ, а также три гаубицы, включая одну самоходную. На данном направлении ситуация довольно спокойная, разведка сообщает, что накопленные резервы ВСУ перебрасываются на другие участки фронта в связи с большими потерями.