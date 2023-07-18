Поставки Украине вооружений, военной техники и боеприпасов привели к тому, что европейский военно-промышленный комплекс оказался оголенным. Об этом пишет издание The Financial Times.Начатая Россией специальная военная операция показала нехватку боеприпасов у стран Европы. Для того, чтобы нарастить производство достаточного количества боеприпасов, потребуются многие годы. У европейских стран уже нет такого промышленного потенциала, чтобы обеспечивать бесперебойное производство боеприпасов.Из-за украинского конфликта расходы на оборону в странах Запада достигли рекордного уровня. При этом одной из главных проблем издание называет отсутствие должного уровня сотрудничества между европейскими странами в оборонной сфере.Хотя денег у европейских стран хватает, каждое из государств предпочитает не тратить их на помощь союзникам. В итоге разрозненность и разобщенность делают свое дело, и арсеналы европейских стран стремительно опустошаются.С другой стороны, сложившаяся ситуация является прямым следствием неоколониалистских устремлений европейских государств и США, которые считают себя вправе вмешиваться в конфликты и проблемы, не имеющие к ним никакого отношения. К примеру, тот же украинский конфликт в действительности не затрагивает интересы США и стран Евросоюза, однако они вмешались в него, и теперь сами несут большие затраты, оплачивая содержание украинского режима и его вооруженных сил.