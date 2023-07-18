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Американское СМИ: США не видят большой пользы от передачи Украине самолетов F-16

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Американское СМИ: США не видят большой пользы от передачи Украине самолетов F-16

Передача Украине самолетов-истребителей западного производства не может принести большой пользы. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.


Мощная система противовоздушной обороны России не позволит украинской армии эффективно использовать переданные Западом самолеты. В итоге самолеты будут сбиваться средствами ПВО, что негативно скажется на имидже американской авиастроительной отрасли.

В то же время, украинский режим заявляет, что ему просто необходимы истребители западного производства. По утверждению киевского руководства, страны Запада никогда не решились бы на масштабное контрнаступление без авиационной поддержки. Украинским войскам приходится сейчас действовать практически без поддержки с воздуха, что влияет на результативность контрнаступления.

Между тем, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливат подчеркнул, что администрация США через несколько недель разрешит обучение украинских летчиков на истребителях F-16 американского производства. Это позволит подготовить летчиков перед обещанной передачей Украине самолетов-истребителей.

Однако остается открытым вопрос с техническим обслуживанием самолетов, в том числе с инфраструктурой, которая на Украине отсутствует, и с техническими специалистами, которых подготовить не менее сложно и затратно, чем переобучить украинских летчиков.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SMSgt Thomas Meneguin
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24 комментария
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 15:12
    +4
    Мощная система противовоздушной обороны России не позволит украинской армии эффективно использовать переданные Западом самолеты. В итоге самолеты будут сбиваться средствами ПВО, что негативно скажется на имидже американской авиастроительной отрасли.

    Вот оно - ГЛАВНОЕ.

    Кто их, Фы-16 эти, купит, если их на Украине наши ПВО гроздьями валить будут? Опять же, обделавшиеся "Патриоты" уже наводят на мысль, а тут ещё и бесплатно рекламировать наши комплексы? Зачем оно им?...

    Ничего нового. Всё по-американски, по-барыжьи - кому война, а кому мать родна бизнес.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:59
      +2
      Купят, наверное... для каких то междвсобойчиков, местечковых разборок, вполне себе достойный пепелац. Вопрос цены, скорее всего, стоимости обеспечения и обслуживания.
    2. MetalBro
      MetalBro Сегодня, 17:08
      +1
      Так нет неуязвимых. Что, есть самолеты, которые никто не подбивает? А сушки, которые в море падают после отказа двигателя, будут покупать вместо них?
  2. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:18
    +1
    F-16 je mnoho povyku pro nic! Stíhačky RF překonají vlastnosti této univerzální jednomotorové stíhačky.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:18
      +2
      F-16 много шума из ничего! Истребители РФ превзойдут характеристики этого универсального однодвигательного истребителя.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:43
        +2
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        Истребители РФ превзойдут

        Да, но Ф-16 будут бить ракетами очень издалека.
        1. Jsem_CZEKO68
          Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:54
          0
          Ano, i tyto vlastnosti SU-35 a MIG-31 budou rozhodovat..
          1. Jsem_CZEKO68
            Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:55
            +2
            Да эти характеристики СУ-35 и МИГ-31 тоже будут решать..
        2. rocket757
          rocket757 Сегодня, 16:03
          +2
          Тогда будут удары по местам их дислокации, инфраструктуре обслуживания, по персоналу...
          Самолёт можно укрыть, где то с шоссе он взлететь может, но это временно, аэродром подскока, не более того... ему необходимо возвращаться на оборудованию базу, где есть все необходимое для обслуживания, только так.
  3. Egeny
    Egeny Сегодня, 15:18
    +3
    США не видят большой пользы...

    А нам нужны эти F-16?
    Что в них такого ценного, ну кроме того чтобы выковырять из них микросхемы как из холодильников,
    пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:26
    +2
    Передача Украине самолетов-истребителей западного производства не может принести большой пользы.
    И тут же
    ...администрация США через несколько недель разрешит обучение украинских летчиков на истребителях F-16 американского производства. Это позволит подготовить летчиков перед обещанной передачей Украине самолетов-истребителей.

    В этом вся западная пресса - побольше слов и меньше смысла. Запад обязательно поставит самолёты, чтобы там не крапали писаки. Уничтожение славян должно продолжаться.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:29
      0
      Уничтожение славян НЕ должно продолжаться.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:26
    +2
    Мама мне всегда говорила, не пей перед судьбоносной встречей и всегда молчи.У зе была еврейская мама- требуй ,мы обиженные всегда.Вот результат ,поменяют зе скоро.Моё личное мнение,может быть из него сделают - "мученника" в глазах западного избирателя.Надеюсь его повесят ,для экшена.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:41
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Надеюсь его повесят ,для экшена.

      Надеюсь его повесят ,для экшена, но только после Трибунала.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:31
      0
      Андрей, мама всегда права: "не пей - козлёночком станешь".)
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:40
    +1
    большой пользы.

    Использование в кач-ве носителей ракет воздух-земля дальнего радиуса действия это большая польза?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:55
      +1
      Да. Планирующие бомбы дешевы (по сравнению с КР),
      у них мощная БЧ, и они точны.
      Можно перепахивать укрепы с расстояния 70-80 км.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:43
    +1
    Американцы не беспокоятся за ВСУ ,их более интересует имидж F-16.Кому пихнешь эти самолеты ,если они начнут падать пачками . По той же причине ,на поле боя так и не появились Абрамсы
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:00
      +1
      Имидж Ф-16 невозможно ни ухудшить, ни улучшить. Он уже больше 40 лет в боевых действиях. И их сбивали немало и они сбивали достаточно. И бомбили без счета. 4600 было выпущено, и выпуск продолжается из-за повышенного спроса.

      С Абрамсами - та же картинка.
      Они много воевали, и их немало сожгли в сражениях.
      Репутация боевая, реальная.
  8. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:53
    +1
    Ф-16 приспособлены для сброса планирующих бомб. С расстояния 70-80 км до цели. Можно успеть выполнить разворот с противоракетным маневром и увернуть от дальнобойных ЗУР.
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 16:02
      +1
      С расстояния 70-80 км до цели. Можно успеть выполнить разворот с противоракетным маневром и увернуть от дальнобойных ЗУР.
      70-80 км для С-400 это ни о чем. У комплекса дальность до 400 км. И скорость в семь раз выше, чем у ф16. Приятно увернуться (это пожелание, если что)
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 16:41
        0
        "70-80 км для С-400 это ни о чем. У комплекса дальность до 400 км"///
        ---
        Это данные по бомберу-стратегу или самолету ДРЛО на высоте 10 км.
        Ф-16 обычно летят на предельно малой высоте. За 70-80 км делается горка до 5-7 км,
        производится сброс пл.бомб/ракет. В этот момент С-400 засекает цель и производит пуск ракет. Ф-16 же резко разворачиватся с быстрым снижением.
        Наземный радар теряет его, а радар ЗУР еще не успевает взять на сопровождение.
        Если самолет замешкается на высоте - собьют.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:57
    +1
    Мощная система противовоздушной обороны России не позволит украинской армии эффективно использовать переданные Западом самолеты. В итоге самолеты будут сбиваться средствами ПВО, что негативно скажется на имидже американской авиастроительной отрасли.
    . Какой имдж...
    самолёт не новый, проверенный и... все знают, что силами одной авиации серьёзную, полноценную ПВО, уничтожить не возможно, особенно когда самолётов мало, своё ПВО дырявое и не может защитить военную инфраструктуру должным образом... другие, прочие, наступательных системы с ПВО противника ничего существенного сделать не могут!!! А когда у противника и своя авиация есть, ничуть не хуже, то.... не, не, полосатики в такие игры не играют!!!
  10. termos
    termos Сегодня, 16:59
    0
    Дык и нету толка. Ф16 с леопёрдами, хаймарсами и кучей прочего оружия надо было поставлять одновременно, а не растягивать на 2 года, поставляя ступенями и бросая все это в бой по очереди, ну логично же. Причем и количество этого добра надо было раз эдак в 5 больше. В противном случае, толку? У свиней были танки, много танков со времен СССР - все прос*али. Леопарды в разы большей живучестью не обладают, то есть одних леопардов нужно им минимум пару тысяч, самолетов тоже хотя бы штук 300. Остального оружия всех видов пропорционально. И всё одновременно, ну за месяц-два. И бойцов учить надо соответствующую кучу. На это все у Запада денег не хватит, потому что военные производства в отличие от гражданского бизнеса в страны третьего мира не перенести, а у себя свои рабочие и специалисты три копейки не попросят.