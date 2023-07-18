Передача Украине самолетов-истребителей западного производства не может принести большой пользы. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.
Мощная система противовоздушной обороны России не позволит украинской армии эффективно использовать переданные Западом самолеты. В итоге самолеты будут сбиваться средствами ПВО, что негативно скажется на имидже американской авиастроительной отрасли.
В то же время, украинский режим заявляет, что ему просто необходимы истребители западного производства. По утверждению киевского руководства, страны Запада никогда не решились бы на масштабное контрнаступление без авиационной поддержки. Украинским войскам приходится сейчас действовать практически без поддержки с воздуха, что влияет на результативность контрнаступления.
Между тем, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливат подчеркнул, что администрация США через несколько недель разрешит обучение украинских летчиков на истребителях F-16 американского производства. Это позволит подготовить летчиков перед обещанной передачей Украине самолетов-истребителей.
Однако остается открытым вопрос с техническим обслуживанием самолетов, в том числе с инфраструктурой, которая на Украине отсутствует, и с техническими специалистами, которых подготовить не менее сложно и затратно, чем переобучить украинских летчиков.